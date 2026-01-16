"Кроношпан": Заповедта за спиране на производството е необоснована и незаконосъобразна

"Кроношпан България" се запозна със заповедта на директора на РИОСВ-Велико Търново, с която е наложена принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството. Считаме, че издадената заповед е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии, нито реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна мярка – спиране на производството. Това пишат в своя позиция от завода.

По-рано днес РИОСВ-Велико Търново спря производство в завода заради системно обгазяване и замърсяване на части от Велико Търново, припомня novini.bg.

"В самата заповед и в приложените към нея констативни протоколи констатациите се основават изключително на субективни органолептични възприятия (миризма, визуално възприятие за мъгла), без да са представени данни от инструментални измервания, лабораторни анализи или доказателства за превишаване на регламентирани норми за замърсяване на въздуха. Не са установени конкретни количествени показатели, които да доказват нарушение на екологичното законодателство", посочват още от дружеството.

"Следва изрично да се подчертае, че в района на завода функционират още над 10 промишлени предприятия с комини и емисионни източници, както и че в съседния жилищен квартал масово се използват печки на твърдо гориво за битово отопление. При тази обективна среда не съществува каквато и да е възможност по субективен, органолептичен начин да бъде установено, че конкретни миризми или атмосферни явления произхождат именно от дейността на „Кроношпан България", казват още от там.

От там посочват още, че всички инсталации на площадката подлежат на постоянен контрол и мониторинг.

"Считаме, че направената връзка между наличието на миризми и твърдяно неизпълнение на условие 9.4.1. от Комплексното разрешително не е подкрепена с безспорни доказателства, а наложената принудителна мярка е несъразмерна, при положение че не са установени реални и доказани вредни въздействия върху околната среда или здравето на населението", заявяват от "Кроношпан".

"В тази връзка следва изрично да се подчертае, че финалният доклад на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването и публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, не установява нарушения на нормативно допустимите норми от страна на „Кроношпан България" ЕООД. В доклада се посочва, че въпреки увеличения брой сигнали от граждани, не са констатирани превишения на емисионните норми при наличните измервания, както и че не може еднозначно и категорично да се докаже причинно-следствена връзка между дейността на предприятието и отчетените нива на замърсяване на атмосферния въздух в града", твърдят от дружеството.

"Важно е да се отбележи, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е технологично и функционално пряко свързана с останалите производствени линии в завода. Нейното спиране не засяга изолирано един отделен участък, а води до сериозни смущения в цялостния производствен процес на предприятието", пише още в позицията.