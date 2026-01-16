Правната комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК

Парламентарната правна комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Отхвърлени бяха проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на "ДПС - Ново начало", свързани с комисията, обобщи БТА.

Законопроектът на „ДПС-Нова начало“ беше гласуван с два гласа "за", пет "против" и 11 "въздържал се".

Законопроектът на ПП-ДБ беше гласуван с пет гласа "за", два гласа "против" и 11 "въздържал се", а на ГЕРБ-СДС бе одобрен с 11 гласа "за", четирима бяха "против", а трима "въздържали се".

В законопроекта на „ДПС-Ново начало“ бе предвидено закриване на Комисията за противодействие на корупцията и отмяна на Закона за противодействие на корупцията. Предвидено бе също ДАНС да поеме разследващите функции за корупция.

ПП-ДБ предложиха КПК в настоящия ѝ вид да се закрие и на нейно място да бъде създадена Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Предвидено бе още два месеца от избора на членове на новата комисия да се създаде комисия за оценка на оперативните дела с участието на представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и на новата Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси.

В третия законопроект бе предвидено закриване на антикорупционната комисия, като функциите за разкриване на корупцията да се поемат от ГДБОП и следствието, а превенцията, декларациите за конфликт на интереси, за имущество, да се прехвърлят към Сметната палата.

Депутатите продължат с второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, текстове от който бяха приети вчера и се отнасят до оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

По време на обсъждането от ПП-ДБ предложиха на мястото на КПК да се създаде по-малък и фокусиран орган за превенция за корупция и конфликт на интереси. Другото ни предложение е да се изисква партньорство с други държави за предоставяне на данни за корупция, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

КПК не произведе нито справедливост, нито резултати, а произведе шум и разочарование. Още в началото си комисията беше обречена на политическо неудобство, заяви Георги Кръстев от ГЕРБ.

Бранимир Балачев от ГЕРБ коментира, че бързото законодателство е лошо законодателство. Няма да подкрепя проекта на ПП-ДБ, защото създаването на какъвто и да било орган, подобен на този, ще бъде грешка, допълни той.

За нас не е ясна идеята какво ще прави този орган. Този законопроект трудно би могъл да бъде преработен между двете гласувания, ако бъде приет, каза Николета Кузманова от „Има такъв народ“ към ПП-ДБ.

Дейността на КПК е формална и неефективна, като единственото, което ще постигне е неовладяване на корупцията във властта, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Няма да подкрепя нито един от трите законопроекта, защото със закриването на комисията не се решава основният проблем с корупцията, подчерта Юлиана Матеева от „Величие“.

Важно е такъв важен орган да бъде закрит точно преди изборите, затова ние ще се въздържим от подкрепа, посочи Христо Расташки от „Морал, единство, чест“.