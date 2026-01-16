Новини
Правната комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК

Правната комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК

16 Януари, 2026 17:48 749 12

  • правна комисия-
  • кпк-
  • корупция-
  • закриване

ПП-ДБ предложиха КПК в настоящия ѝ вид да се закрие и на нейно място да бъде създадена Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси

Правната комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната правна комисия одобри на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Отхвърлени бяха проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на "ДПС - Ново начало", свързани с комисията, обобщи БТА.

Законопроектът на „ДПС-Нова начало“ беше гласуван с два гласа "за", пет "против" и 11 "въздържал се".

Законопроектът на ПП-ДБ беше гласуван с пет гласа "за", два гласа "против" и 11 "въздържал се", а на ГЕРБ-СДС бе одобрен с 11 гласа "за", четирима бяха "против", а трима "въздържали се".

В законопроекта на „ДПС-Ново начало“ бе предвидено закриване на Комисията за противодействие на корупцията и отмяна на Закона за противодействие на корупцията. Предвидено бе също ДАНС да поеме разследващите функции за корупция.

ПП-ДБ предложиха КПК в настоящия ѝ вид да се закрие и на нейно място да бъде създадена Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Предвидено бе още два месеца от избора на членове на новата комисия да се създаде комисия за оценка на оперативните дела с участието на представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и на новата Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси.

В третия законопроект бе предвидено закриване на антикорупционната комисия, като функциите за разкриване на корупцията да се поемат от ГДБОП и следствието, а превенцията, декларациите за конфликт на интереси, за имущество, да се прехвърлят към Сметната палата.

Депутатите продължат с второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, текстове от който бяха приети вчера и се отнасят до оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

По време на обсъждането от ПП-ДБ предложиха на мястото на КПК да се създаде по-малък и фокусиран орган за превенция за корупция и конфликт на интереси. Другото ни предложение е да се изисква партньорство с други държави за предоставяне на данни за корупция, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

КПК не произведе нито справедливост, нито резултати, а произведе шум и разочарование. Още в началото си комисията беше обречена на политическо неудобство, заяви Георги Кръстев от ГЕРБ.

Бранимир Балачев от ГЕРБ коментира, че бързото законодателство е лошо законодателство. Няма да подкрепя проекта на ПП-ДБ, защото създаването на какъвто и да било орган, подобен на този, ще бъде грешка, допълни той.

За нас не е ясна идеята какво ще прави този орган. Този законопроект трудно би могъл да бъде преработен между двете гласувания, ако бъде приет, каза Николета Кузманова от „Има такъв народ“ към ПП-ДБ.

Дейността на КПК е формална и неефективна, като единственото, което ще постигне е неовладяване на корупцията във властта, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Няма да подкрепя нито един от трите законопроекта, защото със закриването на комисията не се решава основният проблем с корупцията, подчерта Юлиана Матеева от „Величие“.

Важно е такъв важен орган да бъде закрит точно преди изборите, затова ние ще се въздържим от подкрепа, посочи Христо Расташки от „Морал, единство, чест“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само за наивници

    9 0 Отговор
    Е много ясно,най големите кражбари искат да махнат агенцията,не че не е тяхна ,но защо да плащат излишни пари.Ако крия данъци,естествено че ще искам да закрият нап.

    17:56 16.01.2026

  • 2 Колко

    9 0 Отговор
    е доволна Райка , иначе беснееща в Парламента от истините на опозицията ! А тоя натегач го гледа като "спасител" ! Омазани до ушите във всевъзможни мръсотии , мушенгии и милиардни далавери , не щат да им разследват корупциите и главозамайващи измами !

    17:59 16.01.2026

  • 3 ЦЕЕНТУРИОН

    7 0 Отговор
    И двамата на снимката не са за парламента.

    18:05 16.01.2026

  • 4 Смукла

    5 0 Отговор
    Ян Бибиян Духунян

    18:10 16.01.2026

  • 5 БоюЦиганина

    3 1 Отговор
    Аз нали ви казах още преди години - В БЪЛГАРИЯ КОРУПЦИЯ НЯМА! КПК беше напълно излишна структура.

    18:13 16.01.2026

  • 6 К.К

    3 1 Отговор
    Бързат, бързат Герб и Пеевски да прикрият и заличат всички мръсотии, които са сътворили чрез тази комисия през последните години. И не само тук замитат следи, новсичко се прави на тъмно, тайно, ахората мръзнат по площадите. Българинът е странно същество, не може да вникне в същността на нещата - в момента трябва да се действа много радикално, с песни и разходки не се бориш с мафиоти и престъпници!

    18:15 16.01.2026

  • 7 лекия

    2 0 Отговор
    Ще закрият ли скоро и НАП, че ми писна да плащам ДДС и акциз? Много паразитна структура!

    18:17 16.01.2026

  • 8 Сзо

    2 1 Отговор
    Тя и дейността на МВР е формална и неефективна, ама не го закриват.

    18:17 16.01.2026

  • 9 ЦЕ ХАШ ЧЕТИРИ

    2 0 Отговор
    Рая Назарян се напъва нещо...Някъкв напън се забелязва.Дали оня от ляво не е усетил нещо, че такава му е физиономията?

    18:25 16.01.2026

  • 10 ицо

    1 0 Отговор
    украйна ряпа да яде

    18:34 16.01.2026

  • 11 шопо

    1 0 Отговор
    от народния съд няма да избягат

    18:36 16.01.2026

  • 12 Коментар

    0 0 Отговор
    В тази правна комисия май няма нито един завършил право като хората, който да познава един преподавател. Един ден на Гемето ще пишат показания както не са писали, когато уж са следвали. Станаха милионери за две години от заплатите, които им плаща народа

    18:42 16.01.2026

