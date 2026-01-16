Новини
Правната комисия ограничи броя на изборните секции в държави извън ЕС

16 Януари, 2026 18:08 514 0

Комисията отхвърли и други предложения, свързани с електронните заявления за гласуване

Правната комисия ограничи броя на изборните секции в държави извън ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене част от промените в Изборния кодекс, които засягат организацията на вота извън страната и въвеждането на нови технологии при отчитането на резултатите. Сред одобрените текстове е предложението на парламентарната група "Възраждане" за ограничаване броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз, писа news.bg.

С приетите разпоредби се предвижда в страни извън ЕС да могат да бъдат разкривани до 20 изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България в съответната държава.

По време на дебатите Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" предупреди, че подобно ограничение стеснява възможностите на българските граждани зад граница, извън ЕС, да упражнят правото си на глас.

Комисията отхвърли и други предложения, свързани с електронните заявления за гласуване. Не беше прието искането на "Възраждане" от един IP адрес да може да се подава само едно електронно заявление чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия. Отхвърлено беше и предложението на ПП-ДБ за ограничение до максимум четири електронни заявления от един IP адрес.

По време на заседанието Мая Димитрова заяви, че "БСП - Обединена левица" ще предложи отлагане на въвеждането на оптичните устройства за сканиране на бюлетините до 1 януари 2027 г., с аргумент за необходимост от повече време за подготовка и гарантиране на сигурността на изборния процес.

В рамките на обсъжданите текстове беше прието още отпечатването на бюлетините и всички дейности, свързани с тях, да се възлагат и контролират от Централната избирателна комисия. Министерският съвет ще координира работата на органите на изпълнителната власт по материално-техническото осигуряване на изборите, включително подготовката на оптичните устройства за сканиране на бюлетините. Съхранението на тези устройства ще се извършва при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.


