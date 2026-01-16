Тежка катастрофа край Велико Търново взе две жертви

Тежък пътен инцидент взе две жертви на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик. Катастрофата е станала в късния следобед между лек автомобил и тир, съобщи "Нова телевизия".
Загинал е водачът на лекия автомобил, както и неговият спътник. Колата се ударила челно в тира.
Заради инцидента трасето между селата Леденик и Момин сбор е затворено. Движението се пренасочва по обходни маршрути.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТИРА Е УДАРИЛ КОЛАТА
18:40 16.01.2026