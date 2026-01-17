Иван Таков: БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане

БСП подкрепя идеята за въвеждане на оптични устройства за сканиране на бюлетини, но настоява това да стане не веднага, а след отлагане.

„Няма перфектна технология. Машините не са панацея“, заяви председателят на Градския съвет на БСП-София Иван Таков и напомни, че БСП все още води дело, свързано с машинното гласуване в София на балотажа на кметските избори.

По думите му в рамките на проверките са установени различни нередности - от липсващи носители на данни до проблеми в документи и разпечатки. Според него това показва, че само смяната на техническото средство няма автоматично да върне доверието към вота.

Таков настоя предизборният дебат да се измести от техниката към съдържанието.

„Аз се надявам да не се говори за начина на гласуване. Да се говори за политиките, които предлагат различните партии“, каза той.

Конгрес на БСП на 7-8 февруари и избор на нов председател

БСП се готви за предизборен конгрес на 7 и 8 февруари, като една от основните теми ще бъде предизборната платформа на партията.

Таков обяви, че оглавява работната група по подготовката ѝ и че по думите му в партията има „желание за работа“ и участие на представители от различни поколения.

В дневния ред на конгреса е заложен и избор на нов председател. Таков не изключи всякакви възможности, но уточни, че решението зависи от номинациите. Като не отговори категорично дали би приел покана за номинация.

„Процедурата вече е започнала. Не изключвам никакъв вариант“, каза той.

По темата за президента Румен Радев Таков заяви, че БСП по-скоро го разглежда като партньор, но уточни, че ключово ще е какви политики и екип би отстоявал, ако се появи нов политически проект.

Боклукът в София

В разговора беше коментирана и кризата със сметосъбирането в част от столичните квартали. Таков определи ситуацията като „крещящ провал“ на кмета Васил Терзиев и заяви, че по думите му липсва конкретен план за справяне.

От БСП са внесли предложение в районите без регулярна услуга гражданите да бъдат освобождавани от такса смет за съответния период – „най-малкото, което може да се направи“, според Таков.