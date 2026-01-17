Новини
България »
Иван Таков: БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане

Иван Таков: БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане

17 Януари, 2026 12:30 689 25

  • иван таков-
  • бсп-
  • сканиращи устройства

Той настоя предизборният дебат да се измести от техниката към съдържанието

Иван Таков: БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП подкрепя идеята за въвеждане на оптични устройства за сканиране на бюлетини, но настоява това да стане не веднага, а след отлагане.

„Няма перфектна технология. Машините не са панацея“, заяви председателят на Градския съвет на БСП-София Иван Таков и напомни, че БСП все още води дело, свързано с машинното гласуване в София на балотажа на кметските избори.

По думите му в рамките на проверките са установени различни нередности - от липсващи носители на данни до проблеми в документи и разпечатки. Според него това показва, че само смяната на техническото средство няма автоматично да върне доверието към вота.

Таков настоя предизборният дебат да се измести от техниката към съдържанието.

„Аз се надявам да не се говори за начина на гласуване. Да се говори за политиките, които предлагат различните партии“, каза той.

Конгрес на БСП на 7-8 февруари и избор на нов председател

БСП се готви за предизборен конгрес на 7 и 8 февруари, като една от основните теми ще бъде предизборната платформа на партията.

Таков обяви, че оглавява работната група по подготовката ѝ и че по думите му в партията има „желание за работа“ и участие на представители от различни поколения.

В дневния ред на конгреса е заложен и избор на нов председател. Таков не изключи всякакви възможности, но уточни, че решението зависи от номинациите. Като не отговори категорично дали би приел покана за номинация.

„Процедурата вече е започнала. Не изключвам никакъв вариант“, каза той.

По темата за президента Румен Радев Таков заяви, че БСП по-скоро го разглежда като партньор, но уточни, че ключово ще е какви политики и екип би отстоявал, ако се появи нов политически проект.

Боклукът в София

В разговора беше коментирана и кризата със сметосъбирането в част от столичните квартали. Таков определи ситуацията като „крещящ провал“ на кмета Васил Терзиев и заяви, че по думите му липсва конкретен план за справяне.

От БСП са внесли предложение в районите без регулярна услуга гражданите да бъдат освобождавани от такса смет за съответния период – „най-малкото, което може да се направи“, според Таков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    12 0 Отговор
    БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане........ЗНАЧИ НЕ Е ЗА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА,А САМО СИ ПРИКАЗВА ПРОСТО,ЕЙ ТАКА.

    Коментиран от #9

    12:32 17.01.2026

  • 2 Стършел

    13 0 Отговор
    ,,БСП" -то да не дава акъл , ада взима кофа Ваз и при Пеевски , за 2-3 чувала бюлетини!

    12:34 17.01.2026

  • 3 Лост

    13 0 Отговор
    Нещо от сорта: БСП няма да влезе в това Н.Събрание ,ама ако може да го отложи за следващото.

    12:38 17.01.2026

  • 4 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Тва кат при назе: .банье с подфръганье.

    12:38 17.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Синя София

    14 0 Отговор
    И тоя както цялата му фамилия се нарежда сред крадците,те са си такива БСП, БКП,наследствени бандити и крадци

    Коментиран от #10

    12:42 17.01.2026

  • 7 Иван Грозни

    12 0 Отговор
    Тия са толкова шашнати, че не се чуват какво говорят."ние за машини ама друг път"

    12:43 17.01.2026

  • 8 БСП са червени боклуци

    15 0 Отговор
    БСП лъже наивни хора, че уж води "социална" политика, но реално са обикновени крадци и жадни за власт червени боклуци. Жалко, че много от възрастните хора им се връзват

    12:44 17.01.2026

  • 9 Прав си!

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "на село":

    Гласуването трябва да е машинно, но Таков, Мазният Зафиров и продажните и лъжливи бесепари около тях са пеевско-герберски слуги.

    12:45 17.01.2026

  • 10 Лост

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Синя София":

    Ама поне баща му лежа в затвора.За разлика от доста други.

    12:45 17.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 писарке що мълчите за яката кьор софра

    2 0 Отговор
    150 трамвая ще бъдат подменени с нови, увери кметът на София Васил Терзиев, който информира, че общината работи по три обществени поръчки. Целта е по релсовия път да не се движат мотриси, които са произведени преди 2013 година.

    12:49 17.01.2026

  • 13 машините са едно на ръка

    2 0 Отговор
    Нова партия требе. Ето, Радев се куми. Затова е крайно време да се регистрира "Герой Геро". Вече можеше да е минал и кастинга за председател- някоя нова Долорес която да заслужи псевдонима Пенсионария.

    12:51 17.01.2026

  • 14 Мазна

    11 0 Отговор
    коса неизмита , подпухнала физиономия и празен поглед на алкохолик , небръснат и трета генерация лежкунят на народен гръб ! А колко се облажиха с чужди имоти - за години затвор ! От шумкарски котило какво да се очаква ? Само голи приказки и лапане !

    12:51 17.01.2026

  • 15 Диоген още издирва човека

    1 0 Отговор
    Технологията на почтените хора ни липсва.
    По изборите видяхме много наследници на ганьо, дочоо-гочооловци, гуньовци и много малко алековци...
    Безнадеждна история.
    Ако зад машината стои мерзавец, резултатът ще бъде същата мерзост.

    12:53 17.01.2026

  • 16 Милионер, но не червен

    5 0 Отговор
    Червен и ляв, ама милионер. Основно бизнесмен по произход, призвание и безпардонност, пролетариат не точно. Обаче с леви идеи.... Дали не време и партияга и представителите й да си се занимават с бизнесите си и усвояване на откраднатото? Безсмислени и ненужни.

    12:57 17.01.2026

  • 17 Хартиени

    5 0 Отговор
    диванета

    12:59 17.01.2026

  • 18 00014

    7 0 Отговор
    Този е добре. Като го назначат за председател ще ходи облечен само в кожухчета останали от баща му. От далаверата на Янчо Таков по соц. време.

    13:06 17.01.2026

  • 19 Мисля

    3 0 Отговор
    Че каквото и да е гласуването ,все тая е за бсп.Ако Шиши и Бойко им дадът някой процент може и да ги пуснат на софрата.

    13:10 17.01.2026

  • 20 Коня Солтуклиева

    2 2 Отговор
    "Не разбирам отдавна за какво ли се мислиш.
    За герой вероятно от любовен роман.
    Дон Жуан да играеш така ти се иска,
    а пък всъщност си само Иван.
    И защо се стараеш, не ти ли ясно?
    Посивял си скучен, като празен екран...
    .........
    Иване, Иване! Спасение няма, щом си с пръстен към мен прикован!... "

    13:10 17.01.2026

  • 21 Гошо

    0 0 Отговор
    Не е важно кой брои бюлетините,по важно е кой попълва протоколите,там е заровено кучето! И всичко живо и умряло гласува,да знаете! Новото начало ще бие герб в монтанско.

    13:41 17.01.2026

  • 22 Асен

    2 0 Отговор
    БСП правят това което им нареди Шиши те безгласна буква или с две думи натискачи на бутони.

    13:43 17.01.2026

  • 23 Тъп

    3 0 Отговор
    Като баща си!

    13:44 17.01.2026

  • 24 Ветеран

    3 0 Отговор
    Не ви ли е срам, че прОДадохте БСП, идеалите и и живота на предците си на Бойко Борисов и Пеевски за лично благополучие?! Вън от Парламента!

    13:52 17.01.2026

  • 25 Иванчо,

    1 0 Отговор
    ние пък сме за отлагане влизането ви във властта за следващите 100 години.

    14:01 17.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове