Иван Таков: БСП е „за“ сканиращите устройства, но с отлагане

БСП подкрепя идеята за въвеждане на оптични устройства за сканиране на бюлетини, но настоява това да стане не веднага, а след отлагане.
„Няма перфектна технология. Машините не са панацея“, заяви председателят на Градския съвет на БСП-София Иван Таков и напомни, че БСП все още води дело, свързано с машинното гласуване в София на балотажа на кметските избори.
По думите му в рамките на проверките са установени различни нередности - от липсващи носители на данни до проблеми в документи и разпечатки. Според него това показва, че само смяната на техническото средство няма автоматично да върне доверието към вота.
Таков настоя предизборният дебат да се измести от техниката към съдържанието.
„Аз се надявам да не се говори за начина на гласуване. Да се говори за политиките, които предлагат различните партии“, каза той.
Конгрес на БСП на 7-8 февруари и избор на нов председател
БСП се готви за предизборен конгрес на 7 и 8 февруари, като една от основните теми ще бъде предизборната платформа на партията.
Таков обяви, че оглавява работната група по подготовката ѝ и че по думите му в партията има „желание за работа“ и участие на представители от различни поколения.
В дневния ред на конгреса е заложен и избор на нов председател. Таков не изключи всякакви възможности, но уточни, че решението зависи от номинациите. Като не отговори категорично дали би приел покана за номинация.
„Процедурата вече е започнала. Не изключвам никакъв вариант“, каза той.
По темата за президента Румен Радев Таков заяви, че БСП по-скоро го разглежда като партньор, но уточни, че ключово ще е какви политики и екип би отстоявал, ако се появи нов политически проект.
Боклукът в София
В разговора беше коментирана и кризата със сметосъбирането в част от столичните квартали. Таков определи ситуацията като „крещящ провал“ на кмета Васил Терзиев и заяви, че по думите му липсва конкретен план за справяне.
От БСП са внесли предложение в районите без регулярна услуга гражданите да бъдат освобождавани от такса смет за съответния период – „най-малкото, което може да се направи“, според Таков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на село
Коментиран от #9
12:32 17.01.2026
2 Стършел
12:34 17.01.2026
3 Лост
12:38 17.01.2026
4 Пустиня(к)
12:38 17.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Синя София
Коментиран от #10
12:42 17.01.2026
7 Иван Грозни
12:43 17.01.2026
8 БСП са червени боклуци
12:44 17.01.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "на село":Гласуването трябва да е машинно, но Таков, Мазният Зафиров и продажните и лъжливи бесепари около тях са пеевско-герберски слуги.
12:45 17.01.2026
10 Лост
До коментар #6 от "Синя София":Ама поне баща му лежа в затвора.За разлика от доста други.
12:45 17.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 писарке що мълчите за яката кьор софра
12:49 17.01.2026
13 машините са едно на ръка
12:51 17.01.2026
14 Мазна
12:51 17.01.2026
15 Диоген още издирва човека
По изборите видяхме много наследници на ганьо, дочоо-гочооловци, гуньовци и много малко алековци...
Безнадеждна история.
Ако зад машината стои мерзавец, резултатът ще бъде същата мерзост.
12:53 17.01.2026
16 Милионер, но не червен
12:57 17.01.2026
17 Хартиени
12:59 17.01.2026
18 00014
13:06 17.01.2026
19 Мисля
13:10 17.01.2026
20 Коня Солтуклиева
За герой вероятно от любовен роман.
Дон Жуан да играеш така ти се иска,
а пък всъщност си само Иван.
И защо се стараеш, не ти ли ясно?
Посивял си скучен, като празен екран...
.........
Иване, Иване! Спасение няма, щом си с пръстен към мен прикован!... "
13:10 17.01.2026
21 Гошо
13:41 17.01.2026
22 Асен
13:43 17.01.2026
23 Тъп
13:44 17.01.2026
24 Ветеран
13:52 17.01.2026
25 Иванчо,
14:01 17.01.2026