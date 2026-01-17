Радостин Василев: За МЕЧ Румен Радев е партньор, чакаме го

„Изборът на Ахмед Доган за третия мандат бе голяма грешка. Не съм очаквал мандат и щях да го върна по същия начин, както го направи АПС. Но символното връщане на образа на Доган от този президент в политическото пространство за мен е груба грешка“, каза в „Тази събота“ по бТВ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
„Хора като Доган и АПС са виновни за състоянието на държавата повече от 30 години. Те трябва да изчезнат и не са нищо по-различно от Пеевски. Все пак са неговите бащи и майки там, те са го създали“, каза той.
Василев заяви, че много пъти е казвал на Румен Радев, че трябва да се отърси от корупционния елемент. Въпреки това обаче за МЕЧ президентът е партньор и „го чакат на политическата сцена“.
„Ако Радев постъпва като мен, ще бъде чудесен партньор на МЕЧ и го чакаме на политическата сцена“, каза Василев.
„Ако получим достатъчно доверие на изборите, което да не сме с 11 депутати в парламента, бихме могли да свършим много повече от това. Мисля, че ще бъдем изненада на следващите избори с или без Радев“, каза лидерът на МЕЧ.
По думите всичко извън ГЕРБ и двете ДПС-та е възможен партньор за тях и нямат идеологическия проблем на „Възраждане“ и ПП-ДБ да не могат никога да бъдат партньори един с друг.
„Непримирими сме към ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Готови сме на всякаква политическа жертва, дори да изчезнем. За нас няма проблем да не сме в политиката“, каза още лидерът на МЕЧ.
За него "Има такъв народ" вече не съществуват, а Тошко Йорданов предвожда „банда духове, измамници“.
„Когато управляваме, ще искаме да има министерство на справедливостта, което да арестува такива като Пеевски и Борисов. Ще искаме главният прокурор да излезе от съдебната власт и да стане част от изпълнителната власт. Ще искаме Нова конституция, Велико народно събрание“, каза още Радостин Василев.
По отношение на машинното гласуване той заяви, че категорично вярва на машините.
„Тези машини, с които разполагаме в момента и са тествани, доказаха 100%, че са безопасни. Спекулациите за намеса в кодове бяха направени от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ умишлено, защото те загубиха с тези машини огромен контролиран вот. Не виждам защо трябва да инвестираме в нови машини“, смята Радостин Василев.
„Единствената промяна в Изборния кодекс, която имаше резултат, беше 2021 година въвеждането на машините. Оттук нататък ще приемат това, което им е угодно и затова според мен „пипането“ в момента не е правилно“, допълни той.
1 Романов
12:52 17.01.2026
2 кой му дреме
12:53 17.01.2026
3 Не бива
Коментиран от #30
12:57 17.01.2026
4 партньор..
Коментиран от #32
12:58 17.01.2026
5 доставчик
12:58 17.01.2026
6 Чакал
13:02 17.01.2026
7 Вашия партньор
13:03 17.01.2026
8 А докато
13:05 17.01.2026
9 Ххаха
13:15 17.01.2026
10 Калоян
Аман от клоуни,които се мислят за крале.
И аз чакам да дойде шефът на Мерцедес,да позвъни на панелката ми и ако съм в настроение да го приема да ми предложи изгодна оферта за нова кола , която да е процент от минималната заплата , за която работя.
Чакам,ама той завалийката ,не идва.
13:16 17.01.2026
11 До Не бива
13:17 17.01.2026
12 Здрасти
13:18 17.01.2026
13 Нафърфорий
13:19 17.01.2026
14 хммм
13:19 17.01.2026
15 Смях в залата
13:20 17.01.2026
16 Синжира
13:21 17.01.2026
17 Мето
13:25 17.01.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Сър полковник Николай Марков
И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.
За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.
Слави, бъди силен докрай!
13:27 17.01.2026
20 Най точен и прав е затова
13:29 17.01.2026
21 Фори
13:35 17.01.2026
22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
23 Радостинчо,
13:41 17.01.2026
24 Скрития Пеевски
13:43 17.01.2026
25 Двама роми и един неграмотник
Колкото и прадиви и истини да говорят, факта, че са Кремълски копейки, отблъсква хората от тях и ги смята за неспособни да управляват и вземат правилни решения.
Това е, не може да си геополитически ориентиран към Аятоласите и Путин и да те избират в управлението в цивилизационна Европа.
13:48 17.01.2026
26 верно ли
13:53 17.01.2026
27 Рашисти
.
13:54 17.01.2026
28 Абе те тия
Коментиран от #29
13:54 17.01.2026
29 така е
До коментар #28 от "Абе те тия":А от физионимиите им струи интелект и заплашва да ни удави.
13:56 17.01.2026
30 А не ,стига
До коментар #3 от "Не бива":Не,Радев не трябва никога повече да се появява в политическия живат на България!!!Няма визия,харизма,дар слово за да се курдисва пак на държавната трапеза.Малко ли му бяха 10г.?Това е мое мнение.Не ангажирам други.
13:57 17.01.2026
31 Факти
Коментиран от #34
13:58 17.01.2026
32 Смехоран
До коментар #4 от "партньор..":Хехе,какъв хубав и точен отговор,браво пич!
13:58 17.01.2026
33 Деций
14:05 17.01.2026
34 Така,така
До коментар #31 от "Факти":От твоята уста,в божиите уши.Амин,дай боже!
14:08 17.01.2026
35 Знам те и теб
14:10 17.01.2026
36 Друг случай
14:12 17.01.2026
37 Ама за Румен Радев
14:16 17.01.2026