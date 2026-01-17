Новини
България »
Радостин Василев: За МЕЧ Румен Радев е партньор, чакаме го

17 Януари, 2026 12:50 1 139 37

Символното връщане на образа на Доган от този президент в политическото пространство с третия мандат за мен е груба грешка, каза той

Радостин Василев: За МЕЧ Румен Радев е партньор, чакаме го - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Изборът на Ахмед Доган за третия мандат бе голяма грешка. Не съм очаквал мандат и щях да го върна по същия начин, както го направи АПС. Но символното връщане на образа на Доган от този президент в политическото пространство за мен е груба грешка“, каза в „Тази събота“ по бТВ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Хора като Доган и АПС са виновни за състоянието на държавата повече от 30 години. Те трябва да изчезнат и не са нищо по-различно от Пеевски. Все пак са неговите бащи и майки там, те са го създали“, каза той.

Василев заяви, че много пъти е казвал на Румен Радев, че трябва да се отърси от корупционния елемент. Въпреки това обаче за МЕЧ президентът е партньор и „го чакат на политическата сцена“.

„Ако Радев постъпва като мен, ще бъде чудесен партньор на МЕЧ и го чакаме на политическата сцена“, каза Василев.

„Ако получим достатъчно доверие на изборите, което да не сме с 11 депутати в парламента, бихме могли да свършим много повече от това. Мисля, че ще бъдем изненада на следващите избори с или без Радев“, каза лидерът на МЕЧ.

По думите всичко извън ГЕРБ и двете ДПС-та е възможен партньор за тях и нямат идеологическия проблем на „Възраждане“ и ПП-ДБ да не могат никога да бъдат партньори един с друг.

„Непримирими сме към ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“. Готови сме на всякаква политическа жертва, дори да изчезнем. За нас няма проблем да не сме в политиката“, каза още лидерът на МЕЧ.

За него "Има такъв народ" вече не съществуват, а Тошко Йорданов предвожда „банда духове, измамници“.

„Когато управляваме, ще искаме да има министерство на справедливостта, което да арестува такива като Пеевски и Борисов. Ще искаме главният прокурор да излезе от съдебната власт и да стане част от изпълнителната власт. Ще искаме Нова конституция, Велико народно събрание“, каза още Радостин Василев.

По отношение на машинното гласуване той заяви, че категорично вярва на машините.

„Тези машини, с които разполагаме в момента и са тествани, доказаха 100%, че са безопасни. Спекулациите за намеса в кодове бяха направени от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ умишлено, защото те загубиха с тези машини огромен контролиран вот. Не виждам защо трябва да инвестираме в нови машини“, смята Радостин Василев.

„Единствената промяна в Изборния кодекс, която имаше резултат, беше 2021 година въвеждането на машините. Оттук нататък ще приемат това, което им е угодно и затова според мен „пипането“ в момента не е правилно“, допълни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Романов

    22 1 Отговор
    Като гледам политициту ни имам чувството, че сме в Индия.

    12:52 17.01.2026

  • 2 кой му дреме

    13 10 Отговор
    кой изльга гану путинофиль, потънал в мизерия в бащината си панелка с изключено парно, оZлобен на всички дето живеят добре, че е бял европеец ??

    12:53 17.01.2026

  • 3 Не бива

    31 3 Отговор
    Радев въобще да се захваща с такива мутри като вас ! Вие сте поредните кукли на конци ! Ако Радев опре до вас е свършен !

    Коментиран от #30

    12:57 17.01.2026

  • 4 партньор..

    18 10 Отговор
    по скоро се надяваме да ти бъде съкилийник

    Коментиран от #32

    12:58 17.01.2026

  • 5 доставчик

    20 4 Отговор
    Смениха гела с евтин турски вазелин.

    12:58 17.01.2026

  • 6 Чакал

    14 3 Отговор
    бил нероден Петко !

    13:02 17.01.2026

  • 7 Вашия партньор

    29 5 Отговор
    е Киро Брейка ! Той ви стига ! 😀

    13:03 17.01.2026

  • 8 А докато

    19 2 Отговор
    чакате , времето ви ще минава във вземането на супер заплати и привилегии , а ?

    13:05 17.01.2026

  • 9 Ххаха

    13 1 Отговор
    Доган и той ги чака , с на точен !

    13:15 17.01.2026

  • 10 Калоян

    16 1 Отговор
    Великият Радостин чака някой си Радев да му отиде на аудиенция.
    Аман от клоуни,които се мислят за крале.
    И аз чакам да дойде шефът на Мерцедес,да позвъни на панелката ми и ако съм в настроение да го приема да ми предложи изгодна оферта за нова кола , която да е процент от минималната заплата , за която работя.
    Чакам,ама той завалийката ,не идва.

    13:16 17.01.2026

  • 11 До Не бива

    9 1 Отговор
    Ами те искат да бъдат негови кукли, ти не разбираш ли !

    13:17 17.01.2026

  • 12 Здрасти

    7 4 Отговор
    С Прасташки и гела държавата ще се оправи гарантирано! Ейй 35 години глупаците управляват и разсипват. Продължавайте не оатана! Гласувайте отново за деградацията

    13:18 17.01.2026

  • 13 Нафърфорий

    7 1 Отговор
    На изборите през Есента на тази година, чадо, не на тези през тази Пролет! -)))

    13:19 17.01.2026

  • 14 хммм

    5 0 Отговор
    за цуни гуни ли е партньор? или той подава дилдото

    13:19 17.01.2026

  • 15 Смях в залата

    5 3 Отговор
    Създавайки министерство на справедливостта ще се само арестуват а заради Боташ може и резидентна да пострада.

    13:20 17.01.2026

  • 16 Синжира

    7 2 Отговор
    Ке праиш иликоптери пред парламентата вече

    13:21 17.01.2026

  • 17 Мето

    13 4 Отговор
    Руди цигането му се ще власт

    13:25 17.01.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Сър полковник Николай Марков

    6 4 Отговор
    Виждам, като всички вас, какво прави Слави Трифонов! Виждам.

    И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.

    За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.

    Слави, бъди силен докрай!

    13:27 17.01.2026

  • 20 Най точен и прав е затова

    8 3 Отговор
    За него "Има такъв народ" вече не съществуват, а Тошко Йорданов предвожда „банда духове, измамници“.

    13:29 17.01.2026

  • 21 Фори

    6 7 Отговор
    Вижда се че Меч , Възраждане и Радев са от един проект на КГБ. Нямат никакви идеологически различия. Ще работят заедно .

    13:35 17.01.2026

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Радостинчо,

    3 5 Отговор
    русофилитичното момченце.Те с румбата ще ни водят към светлото комунистическо бъдеще,където за всеки ще има според потребностите и от всеки ще се иска според способностите!

    13:41 17.01.2026

  • 24 Скрития Пеевски

    6 4 Отговор
    Продажник-интригант Радостин Василев

    13:43 17.01.2026

  • 25 Двама роми и един неграмотник

    4 2 Отговор
    Да им кажа на тия тримата-Радостин, Ивелин и Костя, защо нито ще управляват, нито ще печелят избори, защото 80% от избирателите им нямат доверие.Не може да си политически и идейно осакатен, не може да парадираш, че партийните секретари на Живнов са ГРАМОТНИ и не са АЯТОЛАСИ.
    Колкото и прадиви и истини да говорят, факта, че са Кремълски копейки, отблъсква хората от тях и ги смята за неспособни да управляват и вземат правилни решения.
    Това е, не може да си геополитически ориентиран към Аятоласите и Путин и да те избират в управлението в цивилизационна Европа.

    13:48 17.01.2026

  • 26 верно ли

    3 3 Отговор
    Гела си мисли, че ще влезе в следващия парламент, че даже и с Радев да се коалира? Нарцистичното разстройсво е неприятно, но в съчетание с агресия е направо нетърпимо.

    13:53 17.01.2026

  • 27 Рашисти

    2 3 Отговор
    сте вие от Меч и Радев. Меч сте от ДС и ДАНС, все стари ченгета. А Радев е национален предател и ни натовари с Боташ. Трябва да бъде разследван за този договор. Както мислим за Борисов и Пеевски, че вземат комисионни, същото и за Радев.
    .

    13:54 17.01.2026

  • 28 Абе те тия

    1 2 Отговор
    Тримата като герои от турски сериал. Брадати космати живи айдуци!

    Коментиран от #29

    13:54 17.01.2026

  • 29 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Абе те тия":

    А от физионимиите им струи интелект и заплашва да ни удави.

    13:56 17.01.2026

  • 30 А не ,стига

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не бива":

    Не,Радев не трябва никога повече да се появява в политическия живат на България!!!Няма визия,харизма,дар слово за да се курдисва пак на държавната трапеза.Малко ли му бяха 10г.?Това е мое мнение.Не ангажирам други.

    13:57 17.01.2026

  • 31 Факти

    2 1 Отговор
    Радев ще вземе от вота на русофилите и ще извади МЕЧ и Величие от парламента, защото са на ръба. Дори и БСП може да извади. Радостин едва ли е толкова глупав, че да не го осъзнава. Прави се на разсеян, но знае, че времето му в парламента изтича. На есен ще има избори 2 в 1 и МЕЧ са аут.

    Коментиран от #34

    13:58 17.01.2026

  • 32 Смехоран

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "партньор..":

    Хехе,какъв хубав и точен отговор,браво пич!

    13:58 17.01.2026

  • 33 Деций

    0 1 Отговор
    Да Рудко ,само него не си предал,за да направиш голям шлем.Ти си професионален предател,и вярна слуга ба Пеевски.

    14:05 17.01.2026

  • 34 Така,така

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    От твоята уста,в божиите уши.Амин,дай боже!

    14:08 17.01.2026

  • 35 Знам те и теб

    0 0 Отговор
    Мечът ти е дървен, другарю! Тези дето ги плещиш вървят пред твоите ора, но не и пред мислещият български избирател! И при теб и при другите ти съмишленици важи само-Аз не искам да съм добре,аз искам Вуте да е зле!🤣🤣🤣

    14:10 17.01.2026

  • 36 Друг случай

    0 0 Отговор
    Значи така,който не е съгласен с Радостин,е заклеймяван и е путинист.Всички тролят и не понасят,че един млад и добър политик има други виждания за управлението.Не става драги опоненти,не може да е само на вас да ви е добре.Свърши,и да не на тия избори,то на следващите ще бъдете изритани навън.Заместени от по-млади.

    14:12 17.01.2026

  • 37 Ама за Румен Радев

    0 0 Отговор
    ти си боклук! А и не само за него, а и за всеки достоен човек!

    14:16 17.01.2026

