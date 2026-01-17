Новини
Станислав Анастасов: ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси

Станислав Анастасов: ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси

17 Януари, 2026 14:05

Той направи и списък

Станислав Анастасов: ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси и зависимости в България", каза Станислав Анастасов от ДПС и направи списък:

Пречеха на взимането на нефтения терминал в Росенец от руската Лукойл

Асен Василев с неговата дерогация даде над 10 млрд. долара на режима в Москва в разгара на войната в Украйна

Гласуваха против преговорите с потенциален изпълнител на проекта за 7ми и 8ми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP1000 на Westinghouse

Бяха твърдо против корейската Hyundai Engineering & Construction да строи блоковете на Westinghouse

Асен Василев като министър на финансите категорично отказваше да финансира проектното дружество и се наложи Народното събрание да гласува нарочно решение

Мирчев постоянно задава парламентарни въпроси, целящи да хвърлят сянка и съмнения върху проекта и партньорите на България

ПП-ДБ бяха твърдо против законовите промени с първи подпис на ДПС-Ново начало, които спасиха Българската рафинерия в Бургас от контрола на санкционирания от САЩ руски Лукойл

Поредното доказателство за ясната проруска политика на ПП-ДБ в картинката долу

ДПС - Ново начало решително работи и ще продължава да работи за премахването на зависимостите в Българската енергетика от режима в Москва и въвеждането на технологии от партньорите на България от САЩ и Европейския съюз. Защото това е в интерес на силна и независима прозападна България, каза Анастасов.


  • 1 Русия

    7 2 Отговор
    е най логичният ни енергиен партньор форевър и не само

    14:08 17.01.2026

  • 2 Деций

    8 0 Отговор
    Абе галош,Пеевски и Борисов и техните фирми бяха строителите на южен поток.Йои купи в паша дере,кого шамариха в Дубай.Как не съм в парламента,ще ви накарам да завивате.Смешници.

    14:09 17.01.2026

  • 3 кой му дреме

    6 0 Отговор
    кой изльга гану путинофиль, потънал в мизерия в бащината си панелка с изключено парно, оZлобен на всички дето живеят добре, че е бял европеец ??

    14:11 17.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Всимки 240 к,а,т.и,ла сте бо,к,л,у.ци

    14:13 17.01.2026

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    ИЗМЕКЯР !!!!

    14:14 17.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Еничар. Скапан.

    14:14 17.01.2026

  • 7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    1 1 Отговор
    Бравос на Анастас !

    14:14 17.01.2026

  • 8 Не ме интересува откъде

    0 0 Отговор
    ще взимаме горива и газ а тяхната цена.
    Всички експерти като че ли твърдят че не трябва да пазаруваме от най-евтиното предлагано а оттам където било по демократично по-скъпо за да не дадем пари на Русия но ние да го платим двойно.
    Ако това е пазарна икономика на Европейския съюз аз съм ненормален.
    Ще си запаля моята къща за да изгори плевнята на съседа която е залепена до мен.
    Нормални ли са..... кажете ми честно какво мислите вие.

    14:14 17.01.2026

  • 9 Този тука

    1 0 Отговор
    и крив, значи е на кука

    14:14 17.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    0 0 Отговор
    Всички русофоби са ЛГБТ!

    14:15 17.01.2026

  • 11 БРАВО

    0 0 Отговор
    Простотията в политиката навлезе рязко чрез тиквоча. След като Румен Радев му доказа че няма как да посочи магаре и хората да го изберат, тиквоча малко вдигна нивото с език на омразата, обаче ПpoститеПapчета качиха от раз езика на омразата и калянето с няколко нива. Сега предстои да видим шишо евроатлантика какво нововъведение ще внесе в отдавна копаещата дъното родна политика. Като цяло, скалъпените обвинения към ПpocтитеПapчета не са нещо ново или впечатляващо, надявам се шопара да се понапъне.

    14:16 17.01.2026

