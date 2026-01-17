Станислав Анастасов: ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси

"ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси и зависимости в България", каза Станислав Анастасов от ДПС и направи списък:
Пречеха на взимането на нефтения терминал в Росенец от руската Лукойл
Асен Василев с неговата дерогация даде над 10 млрд. долара на режима в Москва в разгара на войната в Украйна
Гласуваха против преговорите с потенциален изпълнител на проекта за 7ми и 8ми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP1000 на Westinghouse
Бяха твърдо против корейската Hyundai Engineering & Construction да строи блоковете на Westinghouse
Асен Василев като министър на финансите категорично отказваше да финансира проектното дружество и се наложи Народното събрание да гласува нарочно решение
Мирчев постоянно задава парламентарни въпроси, целящи да хвърлят сянка и съмнения върху проекта и партньорите на България
ПП-ДБ бяха твърдо против законовите промени с първи подпис на ДПС-Ново начало, които спасиха Българската рафинерия в Бургас от контрола на санкционирания от САЩ руски Лукойл
Поредното доказателство за ясната проруска политика на ПП-ДБ в картинката долу
ДПС - Ново начало решително работи и ще продължава да работи за премахването на зависимостите в Българската енергетика от режима в Москва и въвеждането на технологии от партньорите на България от САЩ и Европейския съюз. Защото това е в интерес на силна и независима прозападна България, каза Анастасов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
14:08 17.01.2026
2 Деций
14:09 17.01.2026
3 кой му дреме
14:11 17.01.2026
4 Красимир Петров
14:13 17.01.2026
5 гост
14:14 17.01.2026
6 Ура,,Ура
14:14 17.01.2026
7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
14:14 17.01.2026
8 Не ме интересува откъде
Всички експерти като че ли твърдят че не трябва да пазаруваме от най-евтиното предлагано а оттам където било по демократично по-скъпо за да не дадем пари на Русия но ние да го платим двойно.
Ако това е пазарна икономика на Европейския съюз аз съм ненормален.
Ще си запаля моята къща за да изгори плевнята на съседа която е залепена до мен.
Нормални ли са..... кажете ми честно какво мислите вие.
14:14 17.01.2026
9 Този тука
14:14 17.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К.😺
14:15 17.01.2026
11 БРАВО
14:16 17.01.2026