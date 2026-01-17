Станислав Анастасов: ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси

"ПП-ДБ са напълно последователни в подкрепата си за руските енергийни интереси и зависимости в България", каза Станислав Анастасов от ДПС и направи списък:

Пречеха на взимането на нефтения терминал в Росенец от руската Лукойл

Асен Василев с неговата дерогация даде над 10 млрд. долара на режима в Москва в разгара на войната в Украйна

Гласуваха против преговорите с потенциален изпълнител на проекта за 7ми и 8ми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP1000 на Westinghouse

Бяха твърдо против корейската Hyundai Engineering & Construction да строи блоковете на Westinghouse

Асен Василев като министър на финансите категорично отказваше да финансира проектното дружество и се наложи Народното събрание да гласува нарочно решение

Мирчев постоянно задава парламентарни въпроси, целящи да хвърлят сянка и съмнения върху проекта и партньорите на България

ПП-ДБ бяха твърдо против законовите промени с първи подпис на ДПС-Ново начало, които спасиха Българската рафинерия в Бургас от контрола на санкционирания от САЩ руски Лукойл

Поредното доказателство за ясната проруска политика на ПП-ДБ в картинката долу

ДПС - Ново начало решително работи и ще продължава да работи за премахването на зависимостите в Българската енергетика от режима в Москва и въвеждането на технологии от партньорите на България от САЩ и Европейския съюз. Защото това е в интерес на силна и независима прозападна България, каза Анастасов.