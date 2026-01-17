Доц. Киселова: Промените в ИK не трябва да бъдат прилагани веднага

"Промените в Изборния кодекс не трябва да бъдат прилагани веднага". Това заяви доц. Наталия Киселова, народен представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в интервю за предаването „Седмицата“ по Дарик радио. На въпрос дали те се случват в 12 без 5, Киселова посочи, че именно това е най-сериозният проблем от седмицата, който ще се прехвърли и в следващата, предвид предстоящите в понеделник и във вторник заседания на Комисия по конституционни и правни въпроси. „Позицията на нашата парламентарна група e, че промени, каквито и да са, дори и с най-добрите намерения, не трябва да бъдат прилагани веднага. Трябва да се отложи действието на влизане в сила на нормите“, каза Киселова. „Личното ми мнение е, че в момента, каквато и промяна да бъде направена, тя би създала очакване веднага да бъдат оспорени резултатите пред Конституционния съд“, коментира Киселова и добави, че именно затова не трябва да има приложимост на промените, които се правят в момента. Тя настоя, че е нужно да се отложи тяхното влизане в сила.
„Този въпрос се обсъжда няколко пъти на заседание на парламентарната група – голяма част от нашите избиратели искат да гласуват на хартия, други самоотвержено ни убеждават, че трябва да бъде чрез машини“, коментира още тя. Доц. Киселова припомни, че въвеждането на машинното гласуване става с приетия през 2014 г. Изборен кодекс, като нормите са били с отлагателно действие. Тя припомни, те са направени именно от БСП и са минали няколко избора, в които се е гласували първо експериментално, а след това и в отделни секции се зачел резултатът от машинния вот.
На въпрос дали можем да вярваме на резултатите от хартиеното гласуване, Киселова заяви, че най-важни в този процес, са хората, на които се доверяваме в секционните избирателни комисии.
Киселова бе категорична, че няма време за въвеждането на така наречените сканиращи машини за тези избори. „Вчера и заместник министър-председателят Томислав Дончев заяви, че не е предвиден такъв разход в държавния бюджет, също така не съм убедена, че членовете на секционните комисии ще могат да се справят“, добави тя.
Киселова бе категорична, че когато става въпрос за промени в изборното законодателство, между тяхното създаване и тяхното прилагане, трябва да има поне една година, каквито са добрите практики на Венецианската комисия. „Дори това да решава всичките ни проблеми – ми се струва, че не трябва да се бърза и затова ние предлагаме отлагане на действието на влизането в сила на тези разпоредби“, добави юристът. „Всяка парламентарна група, която ще гласува промените, трябва да си дава сметка за това, което предстои, не само за своя интерес, но и като цяло за политическия климат, който със сигурност трябва да се подобрява, а не да се влошава“, коментира още тя.
На въпрос какво предстои, доц. Киселова отговори: "Следващата седмица ни предстоят две сигурни неща – едното е консултации с парламентарните групи във връзка с определянето на служебния министър-председател и съставянето на служебно правителство и вече третата стъпка е определяне на дата за парламентарните избори".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
14:55 17.01.2026
2 Пустота
15:04 17.01.2026
3 Вашето мнение
15:04 17.01.2026
4 Евгени от Алфапласт
15:05 17.01.2026
5 Оффф ,
15:06 17.01.2026
6 Пустиня(к)
15:07 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Врачански катър
15:10 17.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 конституционната 0
Коментиран от #24
15:16 17.01.2026
11 Писна ми
15:19 17.01.2026
12 Георги
15:19 17.01.2026
13 123456
15:21 17.01.2026
14 Доцент ли?
15:25 17.01.2026
15 9ти септември
15:26 17.01.2026
16 На бостана
15:27 17.01.2026
17 Е брее
15:28 17.01.2026
18 СТИГА
15:29 17.01.2026
19 мъкаааа
15:30 17.01.2026
20 Павел Пенев
15:34 17.01.2026
21 доц. от новия режим Красталова
15:45 17.01.2026
22 Киселтака
15:46 17.01.2026
23 ВидиМчанин
Срамувам се, че ми е в квартала, от малка беше същият противник, като сега.
Не я мъчете повече- слагайте я на една нива, за плашило и някой да ѝ носи вода и хляб, затова е най-добра.
Издигнахте я, но моля Ви не я мъчете повече, нейният капацитет е до нивата!!!
15:46 17.01.2026
24 надявам се
До коментар #10 от "конституционната 0":че след като КС обяви за противоконституционно действието на Киселова, с което на практика обрече рефендума, СУ ще намери начин да се отърве от нея. Предлагам на ректора да й прекрати трудовия договор поради липса на компетентност да преподава конституцонно право, което е установено с решение на Конституционния съд. Като депутат Киселова е вредна, но като преподавател в престижен университет е още по-вредна, както за университета, така и за студентите.
15:47 17.01.2026