Доц. Киселова: Промените в ИK не трябва да бъдат прилагани веднага

17 Януари, 2026 14:50 721 24

Киселова заяви, че най-важни в този процес, са хората, на които се доверяваме в секционните избирателни комисии

Доц. Киселова: Промените в ИK не трябва да бъдат прилагани веднага - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Промените в Изборния кодекс не трябва да бъдат прилагани веднага". Това заяви доц. Наталия Киселова, народен представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в интервю за предаването „Седмицата“ по Дарик радио. На въпрос дали те се случват в 12 без 5, Киселова посочи, че именно това е най-сериозният проблем от седмицата, който ще се прехвърли и в следващата, предвид предстоящите в понеделник и във вторник заседания на Комисия по конституционни и правни въпроси. „Позицията на нашата парламентарна група e, че промени, каквито и да са, дори и с най-добрите намерения, не трябва да бъдат прилагани веднага. Трябва да се отложи действието на влизане в сила на нормите“, каза Киселова. „Личното ми мнение е, че в момента, каквато и промяна да бъде направена, тя би създала очакване веднага да бъдат оспорени резултатите пред Конституционния съд“, коментира Киселова и добави, че именно затова не трябва да има приложимост на промените, които се правят в момента. Тя настоя, че е нужно да се отложи тяхното влизане в сила.

„Този въпрос се обсъжда няколко пъти на заседание на парламентарната група – голяма част от нашите избиратели искат да гласуват на хартия, други самоотвержено ни убеждават, че трябва да бъде чрез машини“, коментира още тя. Доц. Киселова припомни, че въвеждането на машинното гласуване става с приетия през 2014 г. Изборен кодекс, като нормите са били с отлагателно действие. Тя припомни, те са направени именно от БСП и са минали няколко избора, в които се е гласували първо експериментално, а след това и в отделни секции се зачел резултатът от машинния вот.

На въпрос дали можем да вярваме на резултатите от хартиеното гласуване, Киселова заяви, че най-важни в този процес, са хората, на които се доверяваме в секционните избирателни комисии.

Киселова бе категорична, че няма време за въвеждането на така наречените сканиращи машини за тези избори. „Вчера и заместник министър-председателят Томислав Дончев заяви, че не е предвиден такъв разход в държавния бюджет, също така не съм убедена, че членовете на секционните комисии ще могат да се справят“, добави тя.

Киселова бе категорична, че когато става въпрос за промени в изборното законодателство, между тяхното създаване и тяхното прилагане, трябва да има поне една година, каквито са добрите практики на Венецианската комисия. „Дори това да решава всичките ни проблеми – ми се струва, че не трябва да се бърза и затова ние предлагаме отлагане на действието на влизането в сила на тези разпоредби“, добави юристът. „Всяка парламентарна група, която ще гласува промените, трябва да си дава сметка за това, което предстои, не само за своя интерес, но и като цяло за политическия климат, който със сигурност трябва да се подобрява, а не да се влошава“, коментира още тя.

На въпрос какво предстои, доц. Киселова отговори: "Следващата седмица ни предстоят две сигурни неща – едното е консултации с парламентарните групи във връзка с определянето на служебния министър-председател и съставянето на служебно правителство и вече третата стъпка е определяне на дата за парламентарните избори".


