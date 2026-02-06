Новини
Стою Стоев: Промените в ИК и отмененото пленарно заседание поругават парламентаризма

6 Февруари, 2026 11:51 761 9

Депутатът посочи, че от ПП-ДБ вярват, че могат да спечелят мнозинство на изборите

Светослава Ингилизова

Народното събрани окончателно прие промените в Изборния кодекс, с които секциите извън Европейския съюз се ограничават до 20. Днес няма да има пленарно заседание. И двата факта са изключително скандални. За пръв път по толкова груб начин се бяга от парламентарен контрол. Това, което се случи вчера вечерта, е абсолютно поругаване на парламентаризма в България. Това каза депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че предложението за тази промяна в Изборния кодекс е била внесена от „Възраждане”, а „Бойко Борисов лично каза, че е поел ангажимента тези текстове да минат”. „ГЕРБ поеха ангажимента да пазят и техните имунитети. Срещу какво? „Възраждане” какво всъщност правят за ГЕРБ. Ние знаем, че през годините те много си партнират и по темите, за които на ГЕРБ е нужен партньор или ракетоносител и винаги използват „Възраждане”, каза още депутатът.

Той посочи, че от ПП-ДБ всъщност са имали предложения, с които да се ограничи контролираният вот в Турция, но те са били отхвърлени.

Според Стоев доводът, че секциите трябва да са по-малко по финансови причини, е странен. По негови думи „целта е да се обслужи Пеевски и да не могат да влязат АПС в парламента”.

„Румен Радев е активен на политическата сцена, но не виждам да критикува Борисов и Пеевски. Даже широко отвори вратата към Борисов, който пък от своя страна, също протегна ръка съм досегашния президент”, каза Стоев.

Той беше категоричен, че между ПП-ДБ и Радев не може да има партньорство. Причина е, че във всичките си действия през годините досегашният президент е показвал, че не гледа в посоката, в която гледа коалицията – силна България в сила Европа, обясни Стоев.

Политикът беше категоричен, че ПП-ДБ по принцип не търсят партньори, защото вярват, че могат да спечелят мнозинство.

По отношение на партньорство с ГЕРБ Стоев заяви, че не вижда как това може да стане, тъй като „те не отговарят на нашата визия за развитие на България”.


България
  • 1 хайдеде

    12 2 Отговор
    Даже и много секции оставиха. Трябва да се гласува само в България

    11:54 06.02.2026

  • 2 Нагъл

    10 5 Отговор
    Хората, които бяха в управлението с Боко и свършиха множество поразии заедно, сега обвиняват други за партньорство с него... Крадецът вика дръжте крадеца

    11:58 06.02.2026

  • 3 Благой от СОФстрой

    12 0 Отговор
    Това тлъстото Стою кой и какъв беше?!

    12:08 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стою Неделчев - Чочоолу

    6 0 Отговор
    Стою Стоев - Хахоолу.

    12:24 06.02.2026

  • 6 Промяна

    4 1 Отговор
    ХАХАХАХАХАХА ВАШАТА ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ЯСНО Е ТУК ПЕТРОХАН ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ КАУЗА ТЕРЗИЕВ САНДОВ БЕЛЕВ РАШКОВ БЕЗУХАНОВА НЯМА ЗАКОНИ ЗА ВАС ВЪН САБОТАЖНИЦИ НА ДЪРЖАВАТАНИ ЗАВЛАДЕЛИЯ КАТО ПИЯВИЦИ СМУЧЕТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪН

    12:37 06.02.2026

  • 7 Майора

    3 0 Отговор
    Бозан Стою пак се изказа неподготвен! Блажени вярващите и кой ще гласува за вас , спечелили предните избори с ала бала с машините и помощта на разединителя Радев и докарали страната до това положение заради некадърното си управление! И след като ПП/ДБ разрешиха едно НПО без договор и участие на кмета и други от ръководството , не виждам кой ще гласува за шарлатани и мошеници като вас!

    13:03 06.02.2026

  • 8 Истината

    1 1 Отговор
    Гагаузина на Буци обслужи Пеев за някой лев, че пак ще строи нов палат

    13:11 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

