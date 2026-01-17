Ивайло Шотев: Андрей Гюров е прекрасен избор за министър-председател

„Това, което се случва в Правна комисия, е безобразие. Предлагат ни се други машини – така наречените броячки. Нито има време за обществена поръчка за тях, нито са били тествани, нито са били сертифицирани. Виждаме това предложение, което явно времево не може да се случи, като инструмент, чрез който да ни поставят в положение, в което изборите да бъдат на хартия”.

Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от ПП-ДБ Ивайло Шотев.

Той уточни, че от ПП настояват за 100% машинен вот, тъй като от ПП смятат изборите през 2021 и 2022 г. като най-честните.

Шотев обясни, че предложението на „Продължаваме промяната” за сканиращи машини е било направено преди една година, за да има време те да бъдат тествани. Сега обаче не е правилно преди вота да се отваря Изборния кодекс.

По отношение на втория печат, той смята, че задължително трябва да го има. „Българските партии през годините на избори са били доста иновативни. Нагледахме се как Бай Ганьо прави избори”, коментира депутатът.

По отношение на секциите в чужбина и предложението за намаляването на броя им в страните извън ЕС, той каза: „Независимо колко са хората, българската държава трябва да им осигури правото да упражнят своя вот”.

Ивайло Шотев обясни и защо от ПП са се обявили против закриването на Антикорупционната комисия. „Трябва да има антикорупционен орган, който да разследва. Но не трябва да бъде функция на мнозинството и да бъде използван за атака срещу опозицията. Това, което ние сме предложили, е един по-широк формат с по-голямо представителство. Търсим така наречената независимост, за да може всеки един, който прави нередности, да бъде подведен под отговорност според закона”, каза той.

Запитан дали очаква президентът Румен Радев да обяви, че влиза в политиката, Шотев каза: „Докато не стане факт, това е все още в сферата на хипотезите”. Той не отговори и дали от „Продължаваме промяната” биха работили с Радев.

„Андрей Гюров е прекрасен избор за министър-председател. Но това е тема между Румен Радев и него. Ние не сме в този разговор”, каза Шотев. Той отрече да е говорено представители на ПП да участват в служебен кабинет.

„Служебният кабинет трябва да подсигури безпристрастни и честни избори за цялото българско общество, а не да управлява държавата”, каза Шотев.

„Най-честните избори бяха 2021 г.”, допълни той и коментира, че тогава Бойко Рашков като вътрешен министър се е справил.