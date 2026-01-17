Новини
Ивайло Шотев: Андрей Гюров е прекрасен избор за министър-председател

17 Януари, 2026 20:14, обновена 17 Януари, 2026 19:21 939 17

Безобразие е това, което се случва в правната комисия, заяви депутатът от ПП-ДБ

Ивайло Шотев: Андрей Гюров е прекрасен избор за министър-председател - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Това, което се случва в Правна комисия, е безобразие. Предлагат ни се други машини – така наречените броячки. Нито има време за обществена поръчка за тях, нито са били тествани, нито са били сертифицирани. Виждаме това предложение, което явно времево не може да се случи, като инструмент, чрез който да ни поставят в положение, в което изборите да бъдат на хартия”.

Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от ПП-ДБ Ивайло Шотев.

Той уточни, че от ПП настояват за 100% машинен вот, тъй като от ПП смятат изборите през 2021 и 2022 г. като най-честните.

Шотев обясни, че предложението на „Продължаваме промяната” за сканиращи машини е било направено преди една година, за да има време те да бъдат тествани. Сега обаче не е правилно преди вота да се отваря Изборния кодекс.

По отношение на втория печат, той смята, че задължително трябва да го има. „Българските партии през годините на избори са били доста иновативни. Нагледахме се как Бай Ганьо прави избори”, коментира депутатът.

По отношение на секциите в чужбина и предложението за намаляването на броя им в страните извън ЕС, той каза: „Независимо колко са хората, българската държава трябва да им осигури правото да упражнят своя вот”.

Ивайло Шотев обясни и защо от ПП са се обявили против закриването на Антикорупционната комисия. „Трябва да има антикорупционен орган, който да разследва. Но не трябва да бъде функция на мнозинството и да бъде използван за атака срещу опозицията. Това, което ние сме предложили, е един по-широк формат с по-голямо представителство. Търсим така наречената независимост, за да може всеки един, който прави нередности, да бъде подведен под отговорност според закона”, каза той.

Запитан дали очаква президентът Румен Радев да обяви, че влиза в политиката, Шотев каза: „Докато не стане факт, това е все още в сферата на хипотезите”. Той не отговори и дали от „Продължаваме промяната” биха работили с Радев.

„Андрей Гюров е прекрасен избор за министър-председател. Но това е тема между Румен Радев и него. Ние не сме в този разговор”, каза Шотев. Той отрече да е говорено представители на ПП да участват в служебен кабинет.

„Служебният кабинет трябва да подсигури безпристрастни и честни избори за цялото българско общество, а не да управлява държавата”, каза Шотев.

„Най-честните избори бяха 2021 г.”, допълни той и коментира, че тогава Бойко Рашков като вътрешен министър се е справил.


Оценка 2.6 от 10 гласа.
Оценка 2.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тъ тъй

    13 1 Отговор
    ами дайте напрамо да го произведете за редовен, след като е толкова добър, защо да си играем на избори с незнаен резултат

    Коментиран от #7

    19:24 17.01.2026

  • 2 хъ хъ хъ

    14 2 Отговор
    Ни тоя го знам, ни оня. Аман от мераклии.

    19:25 17.01.2026

  • 3 писачи не ви ли омръзна

    12 2 Отговор
    на вас да ги изреждате тез хорица кордисани с снимките им
    кой кво изломотил

    19:26 17.01.2026

  • 4 Алабала

    10 1 Отговор
    владее ли?

    19:26 17.01.2026

  • 5 Обективен

    12 2 Отговор
    Щом е от ППДБ не става за министър председател.

    19:30 17.01.2026

  • 6 Станчо

    7 2 Отговор
    Гюров не може да е премиер, да си оправи първо статута.

    19:31 17.01.2026

  • 7 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "тъ тъй":

    В домовата книга няма читави за министър председател, А за това е виновно онова недоразумение ,който прави десант на Росенец(толкова значим че вече му забравих името) и секретарката Надежда Йорданова, както и всички народни изедници, които гласуваха тая ненормална поправка в конституцията.... Важен е разбира се министъра на вътрешните работи, когато бяха Бойко Рашков Иван Демерджиев имаше що годе борба с купуването на гласовете..... Нищо добро не чака България с такива управници, които в момента ръководят.... ПолиТици много, държавници се не виждат....,

    19:33 17.01.2026

  • 8 хаха

    4 3 Отговор
    Гумен да постави най-кухата марионетка на Шиши! Искат "домова книга" прасИтата ориенталски, получават според "домовата книга".

    Тоест да им се напомни на кухите ориенталски питеци, че каквото заслужават това и получават.

    19:34 17.01.2026

  • 9 Всички

    9 2 Отговор
    От ПП са некадърни за управленци, но пък много им се налага! Те не искат, ама им се налага бе! Шматароци...

    19:34 17.01.2026

  • 10 И ЛЕНА СТАВА, СЛЕД ЕПИЛИРАНЕ

    8 2 Отговор
    ИМАМЕ СИ ГОТОВ ЗА ТОЗИ ПОСТ - ПРОСТО КИРО, АМА НЕ Е В ДОМОВАТА.

    19:35 17.01.2026

  • 11 Пико

    3 1 Отговор
    Добре е,но с една малка подробност.Поради два месеца служебен премиер Ат.Гюров няма право да се върне на длъжноста си в БНБ.Нефелев закон от ПП-ДБ.

    19:39 17.01.2026

  • 12 Гюру Михайлов

    2 3 Отговор
    Най добре е да идват Станковете

    19:42 17.01.2026

  • 13 Абе

    4 2 Отговор
    Резидента хвърлял оставка и ще участвал в изборите

    19:43 17.01.2026

  • 14 Няма шанс

    2 0 Отговор
    Позицията на Андпей Гюров в БНБ е блокирана, поради водещото се разследване срещу него, за конфликт на интереси. Таща че не става.

    20:11 17.01.2026

  • 15 Тоз не бе ли син на висш служител на ДС?

    3 0 Отговор
    Пребоядисаните комунистчета отново наглеят.

    20:12 17.01.2026

  • 16 ЕЦБ е изразила становище

    2 0 Отговор
    ЕЦБ е изразила становище, че управителите и подуправителите на централните банки не трябва да заемат длъжности в изпълнителната власт, защото това нарушава безпристрастността и интегритета им. Какво има да се обсъжда повече?

    20:17 17.01.2026

  • 17 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    За пет години тия неможачи три пъти бяха на власт.
    Ако има луди да им дадат още един шанс.

    20:29 17.01.2026

Новини по градове:
