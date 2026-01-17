Новини
Кристиан Вигенин: Фокусът ни е в честното провеждане на предстоящия вот

Кристиан Вигенин: Фокусът ни е в честното провеждане на предстоящия вот

17 Януари, 2026 20:25, обновена 17 Януари, 2026 19:30 530 16

  • кристиан вигенин-
  • избори-
  • политика

Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите, заяви евродепутатът

Кристиан Вигенин: Фокусът ни е в честното провеждане на предстоящия вот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правната комисия отхвърли предложението за 100% машинно гласуване, но окончателното решение за изборните правила предстои да бъде взето в пленарната зала.

Темата коментира евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му въвеждането на нови сканиращи машини непосредствено преди изборите е сериозен риск. „Това означава да поставим под въпрос самото провеждане на изборите и резултатите от тях. Изборите чукат на вратата, а подобни съществени промени не са препоръчителни”, заяви Вигенин. Според него настояването за такива промени в последния момент може да доведе до опорочаване на вота.

Позицията на БСП, обясни евродепутатът, е евентуалното въвеждане на сканиращи машини да важи за следващи избори, след достатъчен период на тестване. „Искаме поне една година за изпитване. Сегашните машини също бяха тествани няколко пъти, преди да се въведат окончателно”, подчерта той.

По думите на Вигенин досегашните контролни преброявания са показали минимални разминавания, което дава допълнителна гаранция за прозрачност. Той допусна и запазване на хартиената бюлетина за избирателите, които предпочитат този начин на гласуване.

По отношение на предложението за отмяна на втория печат върху бюлетините Вигенин обясни, че темата е свързана със сканиращите машини и изисква допълнително технологично обсъждане. „Фокусът ни в момента е да гарантираме честното провеждане на сегашния вот. За другото имаме време”, каза той.

Евродепутатът коментира и ограничаването на броя на секциите извън дипломатическите и консулските служби в държави извън Европейския съюз. Той припомни, че това е дългогодишна позиция на БСП и я определи като разумна мярка, която улеснява организацията на вота, намалява разходите и ограничава съмненията за опорочаване на изборните резултати.

Вигенин изрази позиция и по темата за закриването на антикорупционната комисия. По думите му още при създаването ѝ е липсвал задълбочен анализ за ефективността ѝ. „Очевидно комисията има сериозни проблеми и не постига целите, за които беше създадена”, заяви той.

Евродепутатът подчерта, че при евентуалното ѝ закриване трябва да се гарантира ефективна борба с корупцията и добре функционираща прокуратура.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питам:

    8 0 Отговор
    Другарю Вигенин, защо всичките ви постове са платени от Европейския парламент и под тях коментари не се допускат? ТОВА ЧЕСТНО И СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е ???

    19:35 17.01.2026

  • 2 При честни

    7 0 Отговор
    Избори парламента ще го гледате от околовръстното 😂👋

    19:36 17.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    7 1 Отговор
    Жалки червеи превърнахте бсп в изтривалка на фашистите Станишев загроби бсп Биволицата и Флинстон довършиха делото на украинския фашист Сергей.

    19:36 17.01.2026

  • 4 Не честни политици

    10 0 Отговор
    Честен вот?! Смях в залата!

    19:37 17.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    В,а,г.и,н,а.т,а говори за честни избори.

    19:37 17.01.2026

  • 6 Айде нема нужда

    5 0 Отговор
    пъпчивото дакелче на кака Кури да скимти! Комунистически мекерета!!!..................

    Коментиран от #10

    19:39 17.01.2026

  • 7 Дедо

    4 0 Отговор
    Не ви ли е срам, вие ликвидаторите на БСП продали идеите и саможертвата на предците ви на Бойко Борисов и Пеевски за лично облагодетелстване. Вън от Народното събрание!

    19:39 17.01.2026

  • 8 1111

    3 1 Отговор
    КОЛКО ДА Е ЧЕСТНО със сканиране на резулатите в реално време? Като гласувате промените в Изборния кодекс мислите ли изобщо?

    19:41 17.01.2026

  • 9 Този

    3 0 Отговор
    Сариозен ли е ?

    19:46 17.01.2026

  • 10 Град Симитли

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айде нема нужда":

    То предаде кака си Кури, нищо, че тя го прати в Брюксел!

    Коментиран от #12

    19:48 17.01.2026

  • 11 За мен важното,

    1 1 Отговор
    Е, каквоще направят, за народа, бедният , със сро к и отговорност! Всички партии, говорят, за избори и власт, защото са клонинги на БКТ/БСП! Сега дори не обещават, което не е като даденото, изпълненото. За какво да гласувам? Гласувайте си! У вас ножа, у вас -сиренето!

    19:49 17.01.2026

  • 12 Нормално е пич

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Симитли":

    Комунист и предател е едно и също ! И хиляда пъти да се прекръстят все са същите!

    19:54 17.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ФАЛШИВО ПРАВИТЕЛСТВО, ФАЛШИВИ ПАРТИИ...
    И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ?????????

    20:07 17.01.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    БЕЗ СКАНИРАЩИ МАШИНИ НЯМА ДА Е ТАКЪВ.
    АКО НЯМА ВРЕМЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ ДА СЕ ОТЛОЖАТ ИЗБОРИТЕ С МЕСЕЦ ДВА.

    20:31 17.01.2026

  • 15 Дървено човече

    1 0 Отговор
    марионетка

    20:34 17.01.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Ти си търси партия

    20:43 17.01.2026

