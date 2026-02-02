Новини
Силви Кирилов: Стартът на строежа на Националната детска болница в София се отлага за втората половина на 2026 г.

2 Февруари, 2026 13:33 447 10

  • силви кирилов-
  • строеж-
  • национална детска болница-
  • отлагане

По думите на Кирилов докато Бургас вече набира персонал за детската си болница, националната детска болница все още няма обявено начало за строителните работи, а предвидените срокове се изпускат.

Силви Кирилов: Стартът на строежа на Националната детска болница в София се отлага за втората половина на 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стартът на строежа на Националната детска болница се отлага за втората половина на 2026 г. Всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция. Това заявява здравният министър в оставка Силви Кирилов в отговор на въпрос от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов, съобщават от "Фокус.

По думите на Кирилов докато Бургас вече набира персонал за детската си болница, националната детска болница все още няма обявено начало за строителните работи, а предвидените срокове се изпускат.

Пандов от своят страна припомня, че строителството на националната детска болница в София е трябвало да започне през март, а миналата година да е проведена процедура за избор на проектант и договорът с него да е сключен през август 2025 г. "Вместо това процедурата още не е започнала, а обществените поръчки са на ниво пазарни консултации", допълва той.

Припомняме, че миналата есен компанията се договори с АПИ и Столичната община как да се разпределят задачите по проектирането и изграждането на наземната и подземната инфраструктура.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    12 0 Отговор
    Пожелавма на НС.да си купи 2-3 катафалки с всички екстри ,и да не спират да ги возят !!

    13:44 02.02.2026

  • 2 мутри

    15 0 Отговор
    децата не са приоритет за дпс-гроб и мултигруп

    13:45 02.02.2026

  • 3 гост

    11 0 Отговор
    Гледай си старините, дъртак.За нищо не ставаш и всички млади лекари те мразят.Памперс.

    13:48 02.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    13 0 Отговор
    "ТЪПИ , НЕКАДЪРНИ и БЕЗОТГОВОРНИ" - 1686 епизод на серийния филм

    13:50 02.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    С голям зор имаме ЕДИН медицински хеликоптер от две години, но детска болница няма в европейска столица в 21век. Кой носи вината, че от 20 години се неглижира проблема и се раздават милиарди на наши хора за не започнали строежи. Кой е виновен. А познайте!

    13:54 02.02.2026

  • 6 Ясно

    5 0 Отговор
    Докато крадете, така ще е. Никога няма да стане тази болница. След средата на годината, просто парите ще станат двойно,и така до безкрайност.

    13:54 02.02.2026

  • 7 Бонго

    4 0 Отговор
    отлагайте, отлагайте , бо-луци мръс-ни!!!

    13:56 02.02.2026

  • 8 селяк

    3 0 Отговор
    чакат още да са разберат на Бойко фирмите или на Пеевски ще се нагушат ...ох така де ще я строят

    13:58 02.02.2026

  • 9 Честит Петльов Ден, Силве

    2 0 Отговор
    Децата не търпят отлагане нито за здравето им, нито за образованието, нито за мирното време и щастливо детство, в което трябва да живеят!
    Ти си един от техните хладнокръвни убийци!

    14:00 02.02.2026

  • 10 зевзек

    0 0 Отговор
    както пее Керана, отлагам, отлагам

    14:05 02.02.2026

