Силви Кирилов: Стартът на строежа на Националната детска болница в София се отлага за втората половина на 2026 г.

Стартът на строежа на Националната детска болница се отлага за втората половина на 2026 г. Всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция. Това заявява здравният министър в оставка Силви Кирилов в отговор на въпрос от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов, съобщават от "Фокус.

По думите на Кирилов докато Бургас вече набира персонал за детската си болница, националната детска болница все още няма обявено начало за строителните работи, а предвидените срокове се изпускат.

Пандов от своят страна припомня, че строителството на националната детска болница в София е трябвало да започне през март, а миналата година да е проведена процедура за избор на проектант и договорът с него да е сключен през август 2025 г. "Вместо това процедурата още не е започнала, а обществените поръчки са на ниво пазарни консултации", допълва той.

Припомняме, че миналата есен компанията се договори с АПИ и Столичната община как да се разпределят задачите по проектирането и изграждането на наземната и подземната инфраструктура.