Боряна Димитрова: Тревожна е и политическата, и електоралната картина

"Трудно е да очертаем каква е политическата и електоралната картина в навечерието на предсрочните парламентарни избори, защото е доста динамична - и политическата, и електоралната картина, но все пак, ако се опитам да обобщя в няколко щрихи, тя е първо тревожна и за първи път от много години тревожността в света е по-голяма, отколкото тази от случващото се в България". Това коментира пред БНР Боряна Димитрова, социолог от агенция “Алфа рисърч”:
"В този смисъл партиите и лидерите на предстоящата кампания, на предстоящите избори ще се оценяват и по това как ще преведат България през тези турбуленции. Резки движения не се търсят. На второ място бих откроила повишен интерес към политическото сред най-младите поколения, които досега бяха сред най-пасивните социални групи. Интерес, който безспорно е катализиран от протестите, но този интерес тепърва ще трябва да бъде подплатен с политически знания, ориентация в партиите, в техните програми, идеи, ангажименти и така нататък, тъй като към момента той е по-скоро емоционален, по-скоро на равнище енергия, отколкото на траен интерес към политиката".
В интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" социологът от агенция “Алфа рисърч” подчерта ролята и на витаещото във въздуха напрежение дали Румен Радев ще напусне президентската институция, за да оглави свой проект или това действие ще бъде отложено за по-късно:
"И трите щрихи, с които се опитвам да обобщя настоящата картина, са в динамика, в развитие и от това как те ще се развият буквално в следващите дни и седмици, в много голяма степен ще се определят различните контури и на политическата, и на електоралната картина относно предсрочните парламентарни избори".
Боряна Димитрова посочи, че на този етап не се вижда някоя от партиите да направи такъв пробив, че да стигне до мнозинство в бъдещ парламент:
"По-скоро ще има префигуриране, но с нов паритет на конфигурации".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 неприятна баба
Коментиран от #11
15:39 18.01.2026
2 нероден Петко
15:40 18.01.2026
3 Сатана Z
15:41 18.01.2026
4 Сатана Z
15:43 18.01.2026
5 Като почнете
15:44 18.01.2026
6 Превод:
- Ваа ли му М. кой как ще краде гласове с бюлетини и машини ( но разводнено в какафония празни приказки )!
15:44 18.01.2026
7 Сатана Z
15:45 18.01.2026
8 Горски
15:45 18.01.2026
9 Мануил
15:45 18.01.2026
10 Госпожата
15:47 18.01.2026
11 Уважавам вашето мнение
До коментар #1 от "неприятна баба":но бабата е права. Всичко съм че този сценарий.
15:48 18.01.2026
12 Анализатор
15:49 18.01.2026
13 Фаталист
15:50 18.01.2026
14 Напомнящ
16:06 18.01.2026
15 Хе!
16:07 18.01.2026
16 Някой
Само когато ти харесва това, което прави някоя партия продължаваш да гласуваш за нея. Когато не ти харесва това, коего прави не гласуваш за нея, а гласуваш за друга партия.
Явно на мнозинството българи им харесва какво правят партиите за които са глакували последните 5 години и не искат промяна.
Мнозинството бъргари не искат промяна, искат да просължават да живеят в кочита и в калта. Свинете искат да се въргалят в калта.
16:18 18.01.2026
17 Светът трепти, България резонира
16:21 18.01.2026
18 Файърфлай
16:22 18.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сал ти
16:31 18.01.2026
21 лошо лошо
16:32 18.01.2026
22 Бай Ганьо
16:32 18.01.2026
23 Тревожна ли е?
Коментиран от #25
16:36 18.01.2026
24 Накой
Ке ги ручаме жабетата още бая време, оти немаме акъл.
Всеки народ си заслужава съдбата, исках да кажа шопарите.
16:38 18.01.2026
25 Весело
До коментар #23 от "Тревожна ли е?":Поумняването вече 35 години е невъзможно за българите. Дано по-скоро се сменят милиционерските поколения политици. И генерал Борисов, и генерал Атанас Атанасов, и генерал Радев.
Нищо не става от бг генералите
16:43 18.01.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:46 18.01.2026
27 Данко Харсъзина
16:47 18.01.2026
28 Как
16:49 18.01.2026