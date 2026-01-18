Боряна Димитрова: Тревожна е и политическата, и електоралната картина

"Трудно е да очертаем каква е политическата и електоралната картина в навечерието на предсрочните парламентарни избори, защото е доста динамична - и политическата, и електоралната картина, но все пак, ако се опитам да обобщя в няколко щрихи, тя е първо тревожна и за първи път от много години тревожността в света е по-голяма, отколкото тази от случващото се в България". Това коментира пред БНР Боряна Димитрова, социолог от агенция “Алфа рисърч”:



"В този смисъл партиите и лидерите на предстоящата кампания, на предстоящите избори ще се оценяват и по това как ще преведат България през тези турбуленции. Резки движения не се търсят. На второ място бих откроила повишен интерес към политическото сред най-младите поколения, които досега бяха сред най-пасивните социални групи. Интерес, който безспорно е катализиран от протестите, но този интерес тепърва ще трябва да бъде подплатен с политически знания, ориентация в партиите, в техните програми, идеи, ангажименти и така нататък, тъй като към момента той е по-скоро емоционален, по-скоро на равнище енергия, отколкото на траен интерес към политиката".



В интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" социологът от агенция “Алфа рисърч” подчерта ролята и на витаещото във въздуха напрежение дали Румен Радев ще напусне президентската институция, за да оглави свой проект или това действие ще бъде отложено за по-късно:



"И трите щрихи, с които се опитвам да обобщя настоящата картина, са в динамика, в развитие и от това как те ще се развият буквално в следващите дни и седмици, в много голяма степен ще се определят различните контури и на политическата, и на електоралната картина относно предсрочните парламентарни избори".

Боряна Димитрова посочи, че на този етап не се вижда някоя от партиите да направи такъв пробив, че да стигне до мнозинство в бъдещ парламент:

"По-скоро ще има префигуриране, но с нов паритет на конфигурации".