Боряна Димитрова: Тревожна е и политическата, и електоралната картина

Боряна Димитрова: Тревожна е и политическата, и електоралната картина

18 Януари, 2026 15:38 1 282 28

  боряна димитрова
  политика
  електорат

Тя посочи, че на този етап не се вижда някоя от партиите да направи такъв пробив, че да стигне до мнозинство в бъдещ парламент

Боряна Димитрова: Тревожна е и политическата, и електоралната картина - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Трудно е да очертаем каква е политическата и електоралната картина в навечерието на предсрочните парламентарни избори, защото е доста динамична - и политическата, и електоралната картина, но все пак, ако се опитам да обобщя в няколко щрихи, тя е първо тревожна и за първи път от много години тревожността в света е по-голяма, отколкото тази от случващото се в България". Това коментира пред БНР Боряна Димитрова, социолог от агенция “Алфа рисърч”:

"В този смисъл партиите и лидерите на предстоящата кампания, на предстоящите избори ще се оценяват и по това как ще преведат България през тези турбуленции. Резки движения не се търсят. На второ място бих откроила повишен интерес към политическото сред най-младите поколения, които досега бяха сред най-пасивните социални групи. Интерес, който безспорно е катализиран от протестите, но този интерес тепърва ще трябва да бъде подплатен с политически знания, ориентация в партиите, в техните програми, идеи, ангажименти и така нататък, тъй като към момента той е по-скоро емоционален, по-скоро на равнище енергия, отколкото на траен интерес към политиката".

В интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" социологът от агенция “Алфа рисърч” подчерта ролята и на витаещото във въздуха напрежение дали Румен Радев ще напусне президентската институция, за да оглави свой проект или това действие ще бъде отложено за по-късно:

"И трите щрихи, с които се опитвам да обобщя настоящата картина, са в динамика, в развитие и от това как те ще се развият буквално в следващите дни и седмици, в много голяма степен ще се определят различните контури и на политическата, и на електоралната картина относно предсрочните парламентарни избори".

Боряна Димитрова посочи, че на този етап не се вижда някоя от партиите да направи такъв пробив, че да стигне до мнозинство в бъдещ парламент:

"По-скоро ще има префигуриране, но с нов паритет на конфигурации".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неприятна баба

    18 3 Отговор
    на хранилка гледа на боб

    Коментиран от #11

    15:39 18.01.2026

  • 2 нероден Петко

    17 4 Отговор
    статуквото треска го тресе

    15:40 18.01.2026

  • 3 Сатана Z

    17 7 Отговор
    В България няма политически партии ,а мутро—олигархични групировки.Свички знаят кой стои зад тях,но си правят оглушки.Нищо няма да се промени в България без да се лее кръв.Поне историята ни е такава.

    15:41 18.01.2026

  • 4 Сатана Z

    3 20 Отговор
    Паритет между ПП/ДБ и ГЕРБ е най лошото за България! Ще гласувам за ИТН най патриотичната политическа партия с най частните и достойни лидери!

    15:43 18.01.2026

  • 5 Като почнете

    5 1 Отговор
    ,,прогнозите",ще се оправи !

    15:44 18.01.2026

  • 6 Превод:

    7 0 Отговор
    Боряна:
    - Ваа ли му М. кой как ще краде гласове с бюлетини и машини ( но разводнено в какафония празни приказки )!

    15:44 18.01.2026

  • 7 Сатана Z

    1 11 Отговор
    И да имат равни проценти по 17-18% от предателските партии ПП/ДБ и ГЕРБ ,ИТН ще имат около 20 а Възраждане 19%. ДПС след учредяването на АПС се срива от 9 на 6%. Коалицията ще е ИТН+Възраждане и БСП

    15:45 18.01.2026

  • 8 Горски

    7 8 Отговор
    Служебен кабинет с премиер Андрей Гюров, ще намали купеният вот за Пеевски и ББ и ще се увеличи купеният вот за мафията пп-дб , "честни" избори в полза на едната страна на бившата "Не"коалиция. Съсипаха конституцията и сега президента се чуди кой от домовата книга на сглобката да избере. Че е тревожно, тревожно е! Ама не за обикновените хора. Ние се тревожихме цяла година. Сега сме уверени, а политиците нека се тревожат. Да са мислили по рано!

    15:45 18.01.2026

  • 9 Мануил

    5 2 Отговор
    Заплатовата и пенсионална картина в България са не само тревожни,а са скандални!

    15:45 18.01.2026

  • 10 Госпожата

    4 1 Отговор
    си няма свои проблеми, тревожи се за "политическите и електорални проблеми"

    15:47 18.01.2026

  • 11 Уважавам вашето мнение

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "неприятна баба":

    но бабата е права. Всичко съм че този сценарий.

    15:48 18.01.2026

  • 12 Анализатор

    4 0 Отговор
    Давам 3 апартамента под наем в Драгалевци!

    15:49 18.01.2026

  • 13 Фаталист

    2 0 Отговор
    Гласувам на четни избори !

    15:50 18.01.2026

  • 14 Напомнящ

    7 0 Отговор
    ВЪХ!!! Борянчетата в ужас,че все още не знаят,защото не са ѝм наредили на коя посока да завъртят з....те,т.е.слънчогледите!!! Жалка и тъжна картинка са всичките разни,продажни ....лози!!! Никой за нищо не ѝм вярва!!!

    16:06 18.01.2026

  • 15 Хе!

    4 0 Отговор
    Щом и кака Боря се е разтревожила, резултата от изборите наистина е обвит в жестока мъгла, както никога! Предишните избори, каквито и прогнози да обявеше, чрез Рисарч, същото обявяваха в 20 часа в изборния ден, а след това и ЦИК! Сетне който иска да брои и обжалва! Коментирате само машините, хартиите и СИК, а никой не се сеща да хване преброяването по здраво и въвеждането на резултатите на най висше ниво! Контрол, чрез 4 - 5 независими контролни паралелни броения и да видим, какво ще отговарят пред Народния съд, когато при едни и същи подадени данни, обявяват разнопосочни резултати! Оставка!

    16:07 18.01.2026

  • 16 Някой

    4 1 Отговор
    Про сти избиратели слаба държава.

    Само когато ти харесва това, което прави някоя партия продължаваш да гласуваш за нея. Когато не ти харесва това, коего прави не гласуваш за нея, а гласуваш за друга партия.
    Явно на мнозинството българи им харесва какво правят партиите за които са глакували последните 5 години и не искат промяна.

    Мнозинството бъргари не искат промяна, искат да просължават да живеят в кочита и в калта. Свинете искат да се въргалят в калта.

    16:18 18.01.2026

  • 17 Светът трепти, България резонира

    1 1 Отговор
    Светът се радикализира, а някои лъжливи пуйки твърдят, че България се надява на великодържавните умения на Бою и Делю , двама специалисти в интригите на селско ниво. Това би могло да е една много скъпоплатена и в същото време грешно успокояваща позиция.

    16:21 18.01.2026

  • 18 Файърфлай

    0 3 Отговор
    Екстра е ситуацийката ! Евро-атлантиците се карат като роми !

    16:22 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сал ти

    1 0 Отговор
    лиий....сиий... мооома...

    16:31 18.01.2026

  • 21 лошо лошо

    2 0 Отговор
    щом и таз кака изглежда Тревожна

    16:32 18.01.2026

  • 22 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Па ке гласувам за бай Бойко Банкянски. Оти ми аресва какво праи за държавата. Ей много ми аресва дека има такава голема мизерията у Шопарорандията ни. На свинете много ни аресваме да живеем в мизерия и кал. И да има кютек у калта.

    16:32 18.01.2026

  • 23 Тревожна ли е?

    0 0 Отговор
    Кой е казал, че поумняването е лесно?

    Коментиран от #25

    16:36 18.01.2026

  • 24 Накой

    2 1 Отговор
    Народа сам си избира вождовете и съдбата.

    Ке ги ручаме жабетата още бая време, оти немаме акъл.

    Всеки народ си заслужава съдбата, исках да кажа шопарите.

    16:38 18.01.2026

  • 25 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тревожна ли е?":

    Поумняването вече 35 години е невъзможно за българите. Дано по-скоро се сменят милиционерските поколения политици. И генерал Борисов, и генерал Атанас Атанасов, и генерал Радев.
    Нищо не става от бг генералите

    16:43 18.01.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИСТИНСКИТЕ ПАРТИИ СА СИК , ВИС 2, ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, ТИМ И ЗЕТЯ НА ЕРДОГАН :)

    16:46 18.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Яка мацка. Ако ми падне, бих съгрешил.

    16:47 18.01.2026

  • 28 Как

    0 0 Отговор
    Президента е агент на КГБ. И Костадин Ангелов го каза по радиото. Бил избор на Решетков!

    16:49 18.01.2026

