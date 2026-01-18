Новини
АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права

АПС: Свидетели сме на опит за ограничаване на основни граждански и политически права

18 Януари, 2026 16:08 545 18

Предложението за ограничаване на гласуването в държави извън ЕС до максимум 20 избирателни секции представлява груба форма на дискриминация, казват от АПС

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В правната комисия на Народното събрание за пореден път сме свидетели на опит за ограничаване на основни граждански и политически права на български граждани, този път на нашите сънародници, които живеят и работят в страни извън Европейския съюз, посочват в позиция от Алианса за права и свободи (АПС).

Предложението за ограничаване на гласуването в държави извън ЕС до максимум 20 избирателни секции представлява груба форма на дискриминация, която противоречи на Конституцията на Република България, на принципа на равнопоставеност на гражданите и на самата логика на демократичния изборен процес.

Особено тревожно и политически непонятно е, че това ограничително и по своята същност националистическо предложение, внесено от ПП „Възраждане“, получава подкрепа от представители на ГЕРБ, БСП и ИТН – политически сили, чието управление и действия предизвикаха масовите граждански протести и доведоха страната до поредните извънредни парламентарни избори.

С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество, значителна част от което днес живее и работи извън пределите на България – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия, Австралия и по целия свят.

Същевременно демонстрират пренебрежение и към факта на задълбочаващата се международна изолация на България, породена преди всичко именно от трайното отсъствие на върховенството на правото, от системното неспазване на демократичните стандарти и от практиката на конюнктурно и репресивно законотворчество у нас.

Българските граждани зад граница плащат данъци и осигуровки в България; изпращат средства на своите семейства; подпомагат икономиката, образованието и социалните системи; съхраняват българската идентичност, култура и език. Техният глас не е по-малко значим и не е по-малко легитимен.

Ограничаването на възможността за гласуване в държави извън ЕС чрез изкуствено занижаване на броя на изборните секции, несъразмерно на броя на имащите право на глас български граждани в съответната държава извън ЕС, не решава нито един реален проблем на изборния процес. То не повишава честността на изборите, а единствено намалява избирателната активност; създава неравнопоставеност между гражданите; обслужва теснопартийни и националистически политически сметки. „Алианс за права и свободи“ категорично заявява, че правото на глас не зависи от географията, а от гражданството. Правата, отговорността и приноса на всеки гражданин не свършва на границата на държавата, нито на външната граница на Европейския съюз.

Призоваваме партиите в 51-ото Народно събрание и техните представители в Комисията по правни въпроси:

• да отхвърлят всякакви опити за ограничаване на избирателните права на българските граждани в чужбина;
• да гарантират равнопоставен и свободен достъп до гласуване за всички български граждани, независимо от това от коя точка на света могат да го осъществят;
• да прекратят практиката изборните правила да се променят под натиска на политическа конюнктура и страх от свободния вот на всеки български гражданин с избирателни права.

Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава, допълват от АПС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 турските терористи

    10 0 Отговор
    защо не си ходят в родината ?

    16:10 18.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    12 0 Отговор
    35 години нагли,ят Доган говори само за етнически мир и права.

    16:13 18.01.2026

  • 3 Всички

    11 0 Отговор
    Без изключение, който живеят над година в други държави, независимо в ЕС или извън, не трябва да имат право да гласуват за нашите парламентарни избори! Не може някакви изденали да ни определят бъдещето!

    16:16 18.01.2026

  • 4 Момчето

    5 1 Отговор
    Това целото АПС ли е ?

    16:17 18.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    3 4 Отговор
    Радев ще участва на тези избори и ще измете цялото статукво.

    16:17 18.01.2026

  • 6 бою циганина

    4 0 Отговор
    служа на амет дуан циганина

    16:17 18.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джейхан

    2 0 Отговор
    Свидетел съм на Йехова!

    16:20 18.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 0 Отговор
    А, това било дискриминация, а като провеждат избирателна кампанията на турски, като влезеш в община и не разбират български, като не се набляга в училищата на български език, а на турски това какво е бе, все, сте не оправдани

    16:27 18.01.2026

  • 15 Бареков

    2 0 Отговор
    от АПС ли е,или от ,,Новия проект"?

    16:29 18.01.2026

  • 16 бою циганина

    4 0 Отговор
    по мою време гласуваше полвин турця

    16:29 18.01.2026

  • 17 Алоуу ППДБ???

    1 3 Отговор
    ППДБ пак спят.След три месеца пак ще викат, ама ние сгрешихме, ама се поучихме от грешките си.
    Да излезе Мирчев, Асен и ясно да заяви, че тази схема на Боко, реализирана чрез Костя е точно срещу тях и АПС.
    Това е отговора на Боко и Делян за посещението на Тюркян Чешма.

    16:33 18.01.2026

  • 18 българската държава

    1 0 Отговор
    има представителства извън страната - посолства и консулства - трябва да се гласува само там, на българска територия. който иска да използва правото си на глас, ще си направи труда да отиде.

    16:45 18.01.2026

