НАП: С 291% е скочила цената на боядисването във фризьорски салон в Бургас

В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът „Комуникации“ в НАП Анна Митова в студиото на „Здравей, България“, където представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.
Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. Там цената на боядисването на коса била повишена с 291%, посочи Митова. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване.
Анна Митова подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените. „Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.
Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. „Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митова.
От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. „Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митова. Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. "Не искаме да репресираме бизнеса“, категорична е Митова.
При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. „Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът „Комуникации“ в НАП.
Проверките обхващат и общински и държавни субекти. „Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митова.
Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени за гробни места и наеми на зали. „Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.
Над 3100 проверки, под 10% нарушения
По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. „Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митова. Издадените наказателни постановления към момента са 48 на стойност около 125 хиляди евро, като се очаква в следващите дни сумата да нарасне до 350 хиляди евро.
Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. „Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митова.
Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. „Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.
Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. „таен клиент“. „Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митова.
След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.
Анна Митова подчерта и значението на избора на потребителите. „Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.
По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я...!
Коментиран от #34
11:01 19.01.2026
2 Територията БГ
Коментиран от #6
11:02 19.01.2026
3 Ха ха ха ха
11:04 19.01.2026
4 честен ционист
Коментиран от #18
11:05 19.01.2026
5 шопо с търнокопо
Коментиран от #8
11:05 19.01.2026
6 шопо с търнокопо
До коментар #2 от "Територията БГ":Спекула има по време на война/при дефицит/ , сега с кого воюваме?
Коментиран от #44
11:06 19.01.2026
7 Поръсен с джоджен
Всичко друго е путинофилия и фашизъм!
Да живее европейскиу съюзу!
11:06 19.01.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "шопо с търнокопо":Защото качестовото на услугата е несъизмеримо с исканите цени. В Кения стрижат за 2 цента и то по-добре, отколкото някаква украинка ще те подстриже у Бургас.
Коментиран от #31, #32, #35
11:07 19.01.2026
9 Факти
Коментиран от #11
11:07 19.01.2026
10 От пусто в празно
Замазване на невъзможността да се справят с реалните разбойници е това ! Ама щом има кой да се радва на трепане на врабчета с атомни бомби дерзайте ! 😀
Коментиран от #17
11:08 19.01.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Факти":По-скоро си купи машинка за подстригване. Навремето всяко семество си имаше такава и народът се самопостригваше.
Коментиран от #27
11:08 19.01.2026
12 456
Аз от това нещо си вадя няколко извода:
1. При плащане ти казват цена според това как изглеждаш / облекло ,козметика/ и колко услуги си поискал.
2. Съмнявам се ,че се отчитат реалните приходи . Следователно ще има укриване на данъци.
3. При такива нарушения ,няма как да са изпълнени изискванията за безопасност и ХЕИ.
Това са само изводи и мнение.
11:09 19.01.2026
13 Бай Митю
11:09 19.01.2026
14 Що не ходят по веригите за цените?
11:09 19.01.2026
15 Тъпанари
11:10 19.01.2026
16 Хасковски каунь
Никой копче не може да и каже
11:11 19.01.2026
17 истина ти казвам
До коментар #10 от "От пусто в празно":Ами така се отвлича вниманието! Циркаджии баце! Даже съм сигурен че това е фейк!
11:12 19.01.2026
18 Факти
До коментар #4 от "честен ционист":Заплатите на фризьорките също бяха символични, каквито бяха на целия народ всъщност. По соца целият ни живот беше символичен. Бяхме почти будисти без дори да го осъзнаваме, защото достъпът до информация също беше символичен. Ние просто не осъзнавахме колко сме зле. Невежеството е блаженство...
11:12 19.01.2026
19 Цената на боядисването
Коментиран от #56
11:13 19.01.2026
20 ФЕЙК
Коментиран от #45
11:16 19.01.2026
21 мхмх
Пазарът трябва да е свободен, ако не ти отърва цената търсиш другаде
11:18 19.01.2026
22 Не ни
11:18 19.01.2026
23 покрая имат
11:19 19.01.2026
24 незнайко
11:19 19.01.2026
25 Асен
11:20 19.01.2026
26 Колев
Нали и фейсбук партийте обещаха същото - пп и дб?
Османските партии също така обещаха?
Бастун партиите - дългия наркоман, и други също така обещаха?
Защо пращаме армия от касиерки да глобяват за повишението на цените?
Тия глоби бизнеса няма да ги плаща, а клиентите ще ги плащат във формата на по високи цени.
Касиерките ще ходят само няколко месеца, после искаш или не искаш цените ще се вдигат.
11:20 19.01.2026
27 Факти
До коментар #11 от "честен ционист":Тук не става въпрос за машинките за подстригване !
Аз лично имам няколко ! Тук става въпрос за необосновано повишение на цените , което НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА !!!
11:23 19.01.2026
28 От Варна
11:23 19.01.2026
29 Лъжа
Само кривите краставици са БЕЗ пари....
11:24 19.01.2026
30 Исторически парк
11:24 19.01.2026
31 Ходи
До коментар #8 от "честен ционист":се подстригвай в Кения тогава. В Бургас цената е 120лв. Ако ти е много, подстригвай се сам. Всеки си определя каква цена да иска за своята услуга. Ако не те урежда, не я ползвай, или ходи в Кения
11:25 19.01.2026
32 ами
До коментар #8 от "честен ционист":ей къде е Кения, какво чакаш!
11:26 19.01.2026
33 Учуден!
11:28 19.01.2026
34 Влизаш...
До коментар #1 от "Я...!":...една свирк@ от фризьорката...и чак тогава сядаш,да ти оправя и косата...!
Е как няма да е 291%...😝😉?!
11:31 19.01.2026
35 Дончев
До коментар #8 от "честен ционист":В Украина и Русия все още има учебни заведения за фризьори ( наследие на ссср) .
Там учиш от А до Я цели 3 години за да станеш фризьор.
В БГ 90% ходят на курс 2 седмици, сядат на стола пред гаража, сипват кафенце, палят цигара и стават фризьорки които искат 2 хиляди евро заплата. Стижат те като овца за вълна и това е нивото в БГ. ( с малки изключения)
Затова повечето мъже в БГ ходят с прически като в затвора. Не са глупави да си харчат парите. ;)
Коментиран от #38
11:31 19.01.2026
36 НАП е по
11:32 19.01.2026
37 Услугите НЕ са първа жизнена необходим
А всички виждаме какво се предлага на какви цени.
Например, на захарните изделия - масово намалиха грамажите!
За да запазят горе-долу цените.
Колко много други храни са с ниско качество внос от къде ли не
но на високи цени, пълзящи по стотинки, стотинки
Цените на енергията са важни, що там не "регулират"?
- всичко скочи с 20% с еленергията!
........
И защо хората от услугите да не взимат заплати като нападжии?
Даже са самоосигуряващи се, за разлика от нападжии.
п.с. С тези черно-червени дълги и остри нокти, тази изглежда много мило.
За прическата и веждичките, направо без думи, много мил образ.
11:33 19.01.2026
38 честен ционист
До коментар #35 от "Дончев":Фризьорските салони в България се ползват за пране на пари. Моята фризьорка чисти космите с прахосмукачка Dyson V15 за 3 бона, пък вие й пълнете гушата..
11:34 19.01.2026
39 Личната
11:34 19.01.2026
40 Един друг
11:35 19.01.2026
41 Това ли е лицето на нап
11:36 19.01.2026
42 МапНап
11:36 19.01.2026
43 Гост
11:38 19.01.2026
44 Властта е опиат
До коментар #6 от "шопо с търнокопо":Политиците воюват срещу народа. Достатъчно ли е?
11:39 19.01.2026
45 Шквартов
До коментар #20 от "ФЕЙК":На бас ,че точно нейната прическа и въобще външен вид е почти без надценка или близо до безплатен . Нали знаеш как фризьора ,сервитьора и други знаят почти всичко за редовен клиент . Месторабота и други подробности. Нейният обслужващ персонал със сигурност очаква това което тя сама прецени да даде. А те са щедри щом е за тях и имат какво да дават. Не са работили и потни вода не са пили ,дори и във фитнеса.
11:49 19.01.2026
46 Кокетка
- Колко струва подстригване отдолу?
- Ние долу не подстригваме!
- Иди в кръчмата, там е без пари!
11:50 19.01.2026
47 БРОЯЧКА
СА КВАРТАЛНИТЕ БАКАЛИИ...ТАКАВА
БАКАЛИЯ Е ...„КАМ” В МАН.ЛИВАДИ ЗАПАД
НЕГРАМОТНИ КАСИЕРКИ И УПРАВИТЕЛ...☝
11:51 19.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ивай Ломирчев
И никой да не мрънка за цените защото така на Путин му е гадно.
11:53 19.01.2026
50 В клуба на богатите
11:54 19.01.2026
51 Къща за възстановяване
11:59 19.01.2026
52 Дядо от село
12:00 19.01.2026
53 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
12:01 19.01.2026
54 Плъхове
12:03 19.01.2026
55 Да бе, да
12:08 19.01.2026
56 Някои
До коментар #19 от "Цената на боядисването":Като Н.Николаев от ЕКом се поядосва преди всяко предаване:)
12:13 19.01.2026