Новини
България »
Всички градове »
НАП: С 291% е скочила цената на боядисването във фризьорски салон в Бургас

НАП: С 291% е скочила цената на боядисването във фризьорски салон в Бургас

19 Януари, 2026 10:47 1 820 56

  • нап-
  • 300 процента скок-
  • цени-
  • боядисване-
  • фризьорски салон-
  • бургас

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. „Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Анна Митова-директор „Комуникации“ в НАП

НАП: С 291% е скочила цената на боядисването във фризьорски салон в Бургас - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът „Комуникации“ в НАП Анна Митова в студиото на „Здравей, България“, където представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.
Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. Там цената на боядисването на коса била повишена с 291%, посочи Митова. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване.
Анна Митова подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените. „Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. „Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митова.

От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. „Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митова. Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. "Не искаме да репресираме бизнеса“, категорична е Митова.

При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. „Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът „Комуникации“ в НАП.

Проверките обхващат и общински и държавни субекти. „Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митова.
Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени за гробни места и наеми на зали. „Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.

Над 3100 проверки, под 10% нарушения

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. „Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митова. Издадените наказателни постановления към момента са 48 на стойност около 125 хиляди евро, като се очаква в следващите дни сумата да нарасне до 350 хиляди евро.

Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. „Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митова.

Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. „Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.

Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. „таен клиент“. „Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митова.

След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.

Анна Митова подчерта и значението на избора на потребителите. „Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.

По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я...!

    21 2 Отговор
    И фризьорките ли са поскъпнали? Само пълната програма ли, или и стандарта?

    Коментиран от #34

    11:01 19.01.2026

  • 2 Територията БГ

    21 2 Отговор
    Спекулата върви и освен да отчитат злоупотреби, друго не мотат.

    Коментиран от #6

    11:02 19.01.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    33 2 Отговор
    В Клубът на богатите скъпо стрижат.

    11:04 19.01.2026

  • 4 честен ционист

    21 6 Отговор
    През Социализъма имаше няколко типа прически и цените бяха символични. Днес не е много по-различно, само дето навлезе типичната гербаджийска прическа - за мъжете - 0 номер, а за жените тип кифла с бретон.

    Коментиран от #18

    11:05 19.01.2026

  • 5 шопо с търнокопо

    45 3 Отговор
    А защо фризьорката да не може да си повиши заплатата? Шефа на БНБ си определи заплата 16 000 евро, що и женицата да не може да си вдигне от 1000 на 2000 евро , тя поне работи...

    Коментиран от #8

    11:05 19.01.2026

  • 6 шопо с търнокопо

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Територията БГ":

    Спекула има по време на война/при дефицит/ , сега с кого воюваме?

    Коментиран от #44

    11:06 19.01.2026

  • 7 Поръсен с джоджен

    21 5 Отговор
    Запомнете, че инфлация няма.
    Всичко друго е путинофилия и фашизъм!
    Да живее европейскиу съюзу!

    11:06 19.01.2026

  • 8 честен ционист

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "шопо с търнокопо":

    Защото качестовото на услугата е несъизмеримо с исканите цени. В Кения стрижат за 2 цента и то по-добре, отколкото някаква украинка ще те подстриже у Бургас.

    Коментиран от #31, #32, #35

    11:07 19.01.2026

  • 9 Факти

    11 5 Отговор
    Повишение с 291% ??? - ЗАТВАРЯЙ НАРЕД !!!

    Коментиран от #11

    11:07 19.01.2026

  • 10 От пусто в празно

    33 0 Отговор
    Не знам НАП не ги ли е срам да се занимават с кокошкари с които най ефективната борба е бойкота на клиентите ! Другото е мижи кьоро да те лажем !
    Замазване на невъзможността да се справят с реалните разбойници е това ! Ама щом има кой да се радва на трепане на врабчета с атомни бомби дерзайте ! 😀

    Коментиран от #17

    11:08 19.01.2026

  • 11 честен ционист

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    По-скоро си купи машинка за подстригване. Навремето всяко семество си имаше такава и народът се самопостригваше.

    Коментиран от #27

    11:08 19.01.2026

  • 12 456

    9 2 Отговор
    А самото необявяване на цена не е ли достатъчно сериозно нарушение? Това не е ли предпоставка за затваряне на салона за постоянно?
    Аз от това нещо си вадя няколко извода:
    1. При плащане ти казват цена според това как изглеждаш / облекло ,козметика/ и колко услуги си поискал.
    2. Съмнявам се ,че се отчитат реалните приходи . Следователно ще има укриване на данъци.
    3. При такива нарушения ,няма как да са изпълнени изискванията за безопасност и ХЕИ.
    Това са само изводи и мнение.

    11:09 19.01.2026

  • 13 Бай Митю

    21 4 Отговор
    Тенденциозни и безсмислени проверки. Това, че в Лидл и Кауфланд и другите вериги за стотици продукти се работи на различни цени от у нас и в Европа? А разликите са 100-200-300%, но не в наша полза????? Вие за какво сте? Да проверявате бояджиите на коса ли? Храните са най-важни, а там сте на НУЛА ефективност!

    11:09 19.01.2026

  • 14 Що не ходят по веригите за цените?

    18 2 Отговор
    И качеството на храната. По борсите. А са погнали занаячиите , ключари , фризьори , и тн. Рекет и колко и струва на тая боята.

    11:09 19.01.2026

  • 15 Тъпанари

    5 1 Отговор
    А какво ще стане август.Социализъм или капитализъм.

    11:10 19.01.2026

  • 16 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Тя е повишила квалификацията си и оценя тава с новата си заплата. Тя преценя , не НАПаджията
    Никой копче не може да и каже

    11:11 19.01.2026

  • 17 истина ти казвам

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "От пусто в празно":

    Ами така се отвлича вниманието! Циркаджии баце! Даже съм сигурен че това е фейк!

    11:12 19.01.2026

  • 18 Факти

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Заплатите на фризьорките също бяха символични, каквито бяха на целия народ всъщност. По соца целият ни живот беше символичен. Бяхме почти будисти без дори да го осъзнаваме, защото достъпът до информация също беше символичен. Ние просто не осъзнавахме колко сме зле. Невежеството е блаженство...

    11:12 19.01.2026

  • 19 Цената на боядисването

    17 0 Отговор
    във фризьорски салон не е критерий, защото не се боядисваш ежедневно. Ежедневно ползваш ток, вода, отопляваш се ( през лятото се охлаждаш)и се храниш.Да каже нещо за ценообразуването в енергетиката, водния сектор и производството и продажбата на храни.

    Коментиран от #56

    11:13 19.01.2026

  • 20 ФЕЙК

    10 0 Отговор
    КАК НЯМА ДА ПОСКЪПНАТ ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ 300 ПРОЦЕНТА! а ВИЖТЕ ПРИЧЕСКАТА И БОЯТА НА ГОСПОдЖАТА! Ами заслужава си парите!

    Коментиран от #45

    11:16 19.01.2026

  • 21 мхмх

    11 0 Отговор
    едно е да те боядисва бай Иван на село, друго е ако наемат някой факир бояджия.
    Пазарът трябва да е свободен, ако не ти отърва цената търсиш другаде

    11:18 19.01.2026

  • 22 Не ни

    9 1 Отговор
    ...занимавате с услугите, там който не е на място ще ходи, рано или по-късно. Занимавате се храната и нужните продукти, с такси и енергийни стоки. Какво ме занимавате с услуги за хора с пари...

    11:18 19.01.2026

  • 23 покрая имат

    1 0 Отговор
    само софиянци гладуват и мизеруват

    11:19 19.01.2026

  • 24 незнайко

    11 1 Отговор
    И какво от това ? Търговците си плащат глобата и повишената цена си остава ! За кокво изобщо са тези от НАП след като не могат да смъкнат цената до предишната стойност ? Гледат ни, лъжат ни а ние им вярваме ! ТОВА Е МАЗОХИЗЪМ !

    11:19 19.01.2026

  • 25 Асен

    6 1 Отговор
    Явно женското население във България най богато в цяла Европа щом може да си позволи такива услуги а все се правят на бедни!

    11:20 19.01.2026

  • 26 Колев

    7 0 Отговор
    Нали Боко каза че няма да се вдигнат цените след като влезем в клуба на богатите( еврото)?
    Нали и фейсбук партийте обещаха същото - пп и дб?
    Османските партии също така обещаха?
    Бастун партиите - дългия наркоман, и други също така обещаха?

    Защо пращаме армия от касиерки да глобяват за повишението на цените?
    Тия глоби бизнеса няма да ги плаща, а клиентите ще ги плащат във формата на по високи цени.
    Касиерките ще ходят само няколко месеца, после искаш или не искаш цените ще се вдигат.

    11:20 19.01.2026

  • 27 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Тук не става въпрос за машинките за подстригване !
    Аз лично имам няколко ! Тук става въпрос за необосновано повишение на цените , което НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА !!!

    11:23 19.01.2026

  • 28 От Варна

    9 1 Отговор
    Около нас има най-малко 15 фризьор тези. Обикновено по 2-3 тунинговани мадами седят на масичка отвън, пушат цигари и пият кафе. Рядко влизат клиенти- човек не си прави косата всеки ден. Естествено, че ще гледат да “ одерат” поредната жертва, защото може да им е за цял ден. И не издавят бонове! Просто ти е неудобно да поискаш….

    11:23 19.01.2026

  • 29 Лъжа

    3 0 Отговор
    По БНТ, БТВ и НОВА казаха че няма инфлация или най-много е 1/100 за годината....
    Само кривите краставици са БЕЗ пари....

    11:24 19.01.2026

  • 30 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Еми все пак при богатите е така

    11:24 19.01.2026

  • 31 Ходи

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    се подстригвай в Кения тогава. В Бургас цената е 120лв. Ако ти е много, подстригвай се сам. Всеки си определя каква цена да иска за своята услуга. Ако не те урежда, не я ползвай, или ходи в Кения

    11:25 19.01.2026

  • 32 ами

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    ей къде е Кения, какво чакаш!

    11:26 19.01.2026

  • 33 Учуден!

    4 0 Отговор
    При цели 290% увеличение,този мижав 1%,защо изобщо ми ги слагате...?!

    11:28 19.01.2026

  • 34 Влизаш...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я...!":

    ...една свирк@ от фризьорката...и чак тогава сядаш,да ти оправя и косата...!
    Е как няма да е 291%...😝😉?!

    11:31 19.01.2026

  • 35 Дончев

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    В Украина и Русия все още има учебни заведения за фризьори ( наследие на ссср) .
    Там учиш от А до Я цели 3 години за да станеш фризьор.
    В БГ 90% ходят на курс 2 седмици, сядат на стола пред гаража, сипват кафенце, палят цигара и стават фризьорки които искат 2 хиляди евро заплата. Стижат те като овца за вълна и това е нивото в БГ. ( с малки изключения)

    Затова повечето мъже в БГ ходят с прически като в затвора. Не са глупави да си харчат парите. ;)

    Коментиран от #38

    11:31 19.01.2026

  • 36 НАП е по

    2 1 Отговор
    Приходите! Признал ли си е , прихода,, нап е до тук, а не датероризира фирмите!

    11:32 19.01.2026

  • 37 Услугите НЕ са първа жизнена необходим

    7 0 Отговор
    ХРАНАТА е ПЪРВА ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ
    А всички виждаме какво се предлага на какви цени.
    Например, на захарните изделия - масово намалиха грамажите!
    За да запазят горе-долу цените.
    Колко много други храни са с ниско качество внос от къде ли не
    но на високи цени, пълзящи по стотинки, стотинки
    Цените на енергията са важни, що там не "регулират"?
    - всичко скочи с 20% с еленергията!
    ........
    И защо хората от услугите да не взимат заплати като нападжии?
    Даже са самоосигуряващи се, за разлика от нападжии.
    п.с. С тези черно-червени дълги и остри нокти, тази изглежда много мило.
    За прическата и веждичките, направо без думи, много мил образ.

    11:33 19.01.2026

  • 38 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дончев":

    Фризьорските салони в България се ползват за пране на пари. Моята фризьорка чисти космите с прахосмукачка Dyson V15 за 3 бона, пък вие й пълнете гушата..

    11:34 19.01.2026

  • 39 Личната

    5 0 Отговор
    Карта , също е много скъпа , но МВР е монопол? Глобете МВР !

    11:34 19.01.2026

  • 40 Един друг

    6 0 Отговор
    И какво от това, че цената в един фризьорски салон цената е скочила? Там не продават хляб или сирене, ако боядисването е скъпо, ще отидат в друг салон, а първия ще фалира. Да видят защо при цена на строителство за 1 квадратен метър е 500-700 евро, крайните цени са по 3000 евро. Там е най-голямата мафия.

    11:35 19.01.2026

  • 41 Това ли е лицето на нап

    7 0 Отговор
    Кифлите заслужават да ги дерат. Да сменят услугата или "спонсора" това им е проблема.

    11:36 19.01.2026

  • 42 МапНап

    8 0 Отговор
    Ако изобщо посмеете да излезете от трите големи града ,това което сте констатирали ще е едно голямо нищо. Проверявате само законни и плащащи ви заплатите данъкоплатци , а от махалите и селата може да оправите външния дълг поне на половина . Ако смеете ,но по ви е лесно да тормозите законните. Вендинг автомати ,автомивки , автокъщи и коли за скраб и авточасти ,ресторанти на центъра и в махалите на селата , ресторанти за сватби , автомонтьори , дрехи , фризьори ,борси за дърва , сергии по големи от магазин на паркинги в нищото , каравани за храна и закуски пред училища , сладкарници , търговия и разнос на инертни материали с частни бусове и камиончета , продажба на дърва малко крадени , казаните за алкохол и винарни с тонове на кметове или бивши такива, таксиметрови местостоянки с нелегални небрандирани с нищо таксита и каквото ти дойде на ум и нищо от това не е с елементарно или поне опит за узаконяване поне чрез съществуваща фирма. Те за касов апарат или връзка с НАП само са чували ,но не са разбрали. За ХЕИ и подобни пък изобщо . Виж цените им са повече от актуални. Както и заплатите в НАП и другите опазващи законите институции. Еднакви сте . Само дето Вие ги биете по Корупция.

    11:36 19.01.2026

  • 43 Гост

    5 0 Отговор
    Всеки си прави каквото си иска у пеефската кочина

    11:38 19.01.2026

  • 44 Властта е опиат

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "шопо с търнокопо":

    Политиците воюват срещу народа. Достатъчно ли е?

    11:39 19.01.2026

  • 45 Шквартов

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ФЕЙК":

    На бас ,че точно нейната прическа и въобще външен вид е почти без надценка или близо до безплатен . Нали знаеш как фризьора ,сервитьора и други знаят почти всичко за редовен клиент . Месторабота и други подробности. Нейният обслужващ персонал със сигурност очаква това което тя сама прецени да даде. А те са щедри щом е за тях и имат какво да дават. Не са работили и потни вода не са пили ,дори и във фитнеса.

    11:49 19.01.2026

  • 46 Кокетка

    1 0 Отговор
    Една кокетка влиза в подстригвателна бръснарница - фризьорски салон и пита:
    - Колко струва подстригване отдолу?
    - Ние долу не подстригваме!
    - Иди в кръчмата, там е без пари!

    11:50 19.01.2026

  • 47 БРОЯЧКА

    2 1 Отговор
    НАЙ ГОЛЯМИТЕ МОШЕНИЦИ
    СА КВАРТАЛНИТЕ БАКАЛИИ...ТАКАВА
    БАКАЛИЯ Е ...„КАМ” В МАН.ЛИВАДИ ЗАПАД
    НЕГРАМОТНИ КАСИЕРКИ И УПРАВИТЕЛ...☝

    11:51 19.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ивай Ломирчев

    2 0 Отговор
    НЕ Е от еврото!
    И никой да не мрънка за цените защото така на Путин му е гадно.

    11:53 19.01.2026

  • 50 В клуба на богатите

    2 0 Отговор
    Още през 2005/6 г в Брюксел,едно подстригване струваше 20 евро и то,ходихме при един българин,завършил френска филология и при една украинка,защото беше най-евтино. Тук си се подстригвам за 17 лева,а от скоро жената поиска 20 лева. Ами какво да кажа,и за фризьорите краставиците станаха по пет лева,образно казано.Ще свикваме,услугите в ЕСса си много скъпи.

    11:54 19.01.2026

  • 51 Къща за възстановяване

    1 0 Отговор
    Кой плаща на проверяващите и с какви пари, левове или евраци им плащат и от къде идват парите в брой на проверяващите?

    11:59 19.01.2026

  • 52 Дядо от село

    1 0 Отговор
    А някой сметнал ли е,с колко са се увеличили заплатите в НАП и на всички на държавна ясла?

    12:00 19.01.2026

  • 53 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    1 0 Отговор
    не бе не е заради еврозоната

    12:01 19.01.2026

  • 54 Плъхове

    0 0 Отговор
    Аз започнах да си отглеждам плъхове, понеже установих, че котките ги предпочитат пред свинското и кокошето месо. Похвалих се на съседите, че са плъховете са много вкусни. Дойдоха проверяващите и ми ги иззеха всичките и ме глобига, че съм отглеждал незаконна стока.

    12:03 19.01.2026

  • 55 Да бе, да

    0 0 Отговор
    Това ще да е срутило икономиката ни...

    12:08 19.01.2026

  • 56 Някои

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цената на боядисването":

    Като Н.Николаев от ЕКом се поядосва преди всяко предаване:)

    12:13 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол