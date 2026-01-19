Удължават грипната епидемия във Варна

До 26-ти януари се удължава срокът на грипната епидемия във Варненска област.
Това се дължи на броя на болните, който все още остава висок – 230 на 10 хиляди души, припомня БНТ.
Засегнати са най-вече децата до 4-годишна възраст.
Учениците във Варна и областта продължават да учат онлайн.
Всички противоепидемични мерки се запазват, реши днес Областният щаб за борба с грипа.
Следващото заседание на комисията е на 26-ти януари.
