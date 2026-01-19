Новини
Удължават грипната епидемия във Варна

19 Януари, 2026 16:09 628 4

Това се дължи на броя на болните, който все още остава висок – 230 на 10 хиляди души

Удължават грипната епидемия във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
До 26-ти януари се удължава срокът на грипната епидемия във Варненска област.

Това се дължи на броя на болните, който все още остава висок – 230 на 10 хиляди души, припомня БНТ.

Засегнати са най-вече децата до 4-годишна възраст.

Учениците във Варна и областта продължават да учат онлайн.

Всички противоепидемични мерки се запазват, реши днес Областният щаб за борба с грипа.

Следващото заседание на комисията е на 26-ти януари.


Варна / България
