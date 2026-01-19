Бургас е в грипна епидемия, учениците са онлайн от 22 до 30 януари

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, това реши Областният противоепидемичен щаб.



Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа, се въвеждат различни мерки:



- учениците преминават в онлайн обучение



- детските ясли и градини ще работят, но при силен филтър, като се очаква още днес да бъде пусната заповед за това как ще функционират



- в лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции



Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.



Мерките, които щабът обсъди ще бъдат предложени за съгласуване от главния държавен здравен инспектор, след което ще влязат в сила. Щабът взе решение всяка от 13-те общини индивидуално, съгласно конкретните нива на заболеваемостта по места, да определи допълнителни мерки по отношение на пенсионерските клубове и масовите мероприятия.



От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че случаите на грип и ОРЗ за периода 12.01–18.01.2026 г. в област Бургас са 475, при заболеваемост 249,41‰. За сравнение, през предходния отчетен период са регистрирани 356 случая при заболяемост 186,93 ‰. По данни на специалистите най-засегната е възрастовата група 5–14 години, следвана от групата 0–4 години. Възрастното население над 65 години остава по-малко засегнато.

