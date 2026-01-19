Новини
Бургас е в грипна епидемия, учениците са онлайн от 22 до 30 януари

19 Януари, 2026 18:58 560 3

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа, се въвеждат различни мерки

Бургас е в грипна епидемия, учениците са онлайн от 22 до 30 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, това реши Областният противоепидемичен щаб.

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа, се въвеждат различни мерки:

- учениците преминават в онлайн обучение

- детските ясли и градини ще работят, но при силен филтър, като се очаква още днес да бъде пусната заповед за това как ще функционират

- в лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции

Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

Мерките, които щабът обсъди ще бъдат предложени за съгласуване от главния държавен здравен инспектор, след което ще влязат в сила. Щабът взе решение всяка от 13-те общини индивидуално, съгласно конкретните нива на заболеваемостта по места, да определи допълнителни мерки по отношение на пенсионерските клубове и масовите мероприятия.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че случаите на грип и ОРЗ за периода 12.01–18.01.2026 г. в област Бургас са 475, при заболеваемост 249,41‰. За сравнение, през предходния отчетен период са регистрирани 356 случая при заболяемост 186,93 ‰. По данни на специалистите най-засегната е възрастовата група 5–14 години, следвана от групата 0–4 години. Възрастното население над 65 години остава по-малко засегнато.


  • 1 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Кому е нужно да има "учители" в БГ то има само тъпанари -учители .Те не преподават в училищата а печатат пари с частни уроци.А заплатите космически че увреждат мозъците на бъдещите наркомани

    Коментиран от #3

    19:02 19.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    И после що затъваме от тъпотия и деградация,преди що нямаше грипни ваканции ,и хората бяха човеци

    19:33 19.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Това не е образование ,а уроци от затъпавяне

    19:35 19.01.2026

Новини по градове:
