Доц. Цеков обясни какво следва с оставката на Радев

Оставката трябва да се внесе в КС. Той ще я констатира. Конституционните съдии трябва да констатират автентичността на волята на президента. Тя очевидно е вън от всякакви съмнения. Това заяви конституционалистът доц. Борислав Цеков в "Още от деня".
КС може да откаже единствено и само, ако има констатирана някаква принуда за подаване на оставката или на някакво особено психофизиологично състояние. Но това не е налице в случая, заяви Цеков.
"След като се констатира от КС, че няма спор в автентичната воля за оставка, той е длъжен веднага да постанови решението. Това означава броени дни, но не може да бъде протакано. Това би създало конституционна криза".
Доц. Цеков заяви, че оттук насетне Радев излиза на политическия терен.
"Той ще дължи отговори на българските граждани - как, с кого, с какви средства, има ли идеи, идеологии, визия. Това са въпроси, които тепърва ще получават своите отговори".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
