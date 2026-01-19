Новини
България »
Доц. Цеков обясни какво следва с оставката на Радев

19 Януари, 2026 19:51

 Доц. Цеков заяви, че оттук насетне Радев излиза на политическия терен

Оставката трябва да се внесе в КС. Той ще я констатира. Конституционните съдии трябва да констатират автентичността на волята на президента. Тя очевидно е вън от всякакви съмнения. Това заяви конституционалистът доц. Борислав Цеков в "Още от деня".

КС може да откаже единствено и само, ако има констатирана някаква принуда за подаване на оставката или на някакво особено психофизиологично състояние. Но това не е налице в случая, заяви Цеков.

"След като се констатира от КС, че няма спор в автентичната воля за оставка, той е длъжен веднага да постанови решението. Това означава броени дни, но не може да бъде протакано. Това би създало конституционна криза".

Доц. Цеков заяви, че оттук насетне Радев излиза на политическия терен.

"Той ще дължи отговори на българските граждани - как, с кого, с какви средства, има ли идеи, идеологии, визия. Това са въпроси, които тепърва ще получават своите отговори".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Радев късметлията

    7 16 Отговор
    Пир по време на чума прави!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    19:51 19.01.2026

  • 2 Аман бе

    23 1 Отговор
    Аман от платени поръчкови врачки и баячки!

    Коментиран от #38

    19:52 19.01.2026

  • 3 Има радостна новина!

    3 25 Отговор
    Резидента на Генерал Решетников и Генерал - Губернаторката Митрофанова ,подаде оставка!

    Коментиран от #16, #19

    19:52 19.01.2026

  • 4 Сатана Z

    29 5 Отговор
    Радев взима над 121 депутата и свиква народно Събрание и Народен съд едновременно.

    Коментиран от #7, #21

    19:53 19.01.2026

  • 5 Майко мила!

    5 28 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Господ да пази България!

    Коментиран от #20

    19:53 19.01.2026

  • 6 Българин

    3 25 Отговор
    Румен Радев е Пропутински настроен и това е много лошо за България.

    19:54 19.01.2026

  • 7 Сатана Z

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Велико народно събрание за промяна на основния закон

    Коментиран от #26

    19:54 19.01.2026

  • 8 Опа

    6 12 Отговор
    Гласуваш за Радев - получаваш олигарсите Георги Гергови, Спас Русев и Бобоков. Гласуваш за ППДБ - получаваш олигарсите Иван Костов и Иво Прокопиев.

    Коментиран от #13

    19:54 19.01.2026

  • 9 Тик- Ток

    14 3 Отговор
    Разбрахме че Тиквата и Прасето пълнят чувалите с кюлчета и пачки и ще бягат в Дубай ,преди да са влезли в пандиза когато Мистър Кеш спечели изборите

    19:54 19.01.2026

  • 10 Его и това влечуго

    19 2 Отговор
    Цеко, приключен си!
    И си слузесто гаден!

    19:54 19.01.2026

  • 11 Как какво

    6 3 Отговор
    Поредният балон с райски газ, ама сега е напомпан да има за повечко заблудени наивници.

    19:56 19.01.2026

  • 12 Удри

    3 7 Отговор
    Олигархията зад Радев държи конституционният съд като през последните години чрез Радев си назначи няколко конституционни съдии. Също държат и социолозите и анализатори, Андрей Райчев, Първан Симеонов и Слави Василев.

    19:56 19.01.2026

  • 13 Тик- Ток

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Опа":

    Да в България избора е да избираш е ,между чума и холера , каквото и да избереш - умираш

    19:56 19.01.2026

  • 14 Боташ

    4 12 Отговор
    Радев няма да може пак да излъже българите. Със стари актьори нов филм не се прави.

    19:57 19.01.2026

  • 15 007 /агент/

    2 14 Отговор
    Сарафа незабавно да пуска привиквателна за Боташ.
    Поне и той да свърши нещо !

    19:58 19.01.2026

  • 16 Хмм

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Има радостна новина!":

    Да но решетников пак държи президентството чрез Йотова.

    Коментиран от #29

    19:58 19.01.2026

  • 17 Хипотетично

    1 5 Отговор
    Апетитът за изпълнителна власт надделява над президентската клетва в представителната власт.

    19:58 19.01.2026

  • 18 КАСАПИН

    8 1 Отговор
    Наточил съм ножа и чакам Шопарко

    19:58 19.01.2026

  • 19 Не се прави на ударен

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Има радостна новина!":

    Той беше оставен девет години да си разиграва коня ито от КОЙ, от Посолството и защо, защото е отличникът на Уест Пойнт, "войн от бъдещето" ти знаеш ли какво е, къде е и как се влиза и какво става след като излезеш от Уест Пойнт???
    За едни каубой питам.

    19:59 19.01.2026

  • 20 Така е

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Майко мила!":

    Руският патриарх му тропаше по масата в президентството и Радев си глътна граматиката вместо да го изгони.

    19:59 19.01.2026

  • 21 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    теб поне те имах за сериозен.

    19:59 19.01.2026

  • 22 Каспичан

    2 7 Отговор
    Дано само да не ни готвят нов Боташ.

    Коментиран от #31

    20:00 19.01.2026

  • 23 ГЕРБЕРСКИ некадърник

    8 3 Отговор
    Поредния лъжец

    20:00 19.01.2026

  • 24 Реалист

    8 3 Отговор
    Вечния доцемт , отявлен Радевофоб , ръси анализи и анатеми към Радев . Вервайте на царедвореца .

    20:00 19.01.2026

  • 25 оставката

    0 0 Отговор
    Ей, най-после! Толкова политически анализатори обсъждаха слухове и баеха за нея по мрежата.

    20:01 19.01.2026

  • 26 Пак ти казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Имах те за сериозен. Знаеш ли какво е масонството и неговите закони, знаеш ли той какъв е и кои са над него? Само на това ми отговори.

    20:01 19.01.2026

  • 27 Олигарх

    2 2 Отговор
    Кой ще финансира кампанията на Радев? Пак ли от дарения на пенсионери на минимална пенсия, които не знаеха, че са дарявали пари, както беше през първия мандат?

    20:01 19.01.2026

  • 28 Родопа

    7 2 Отговор
    Прасетата се самозаклаха с набутването на страната с еврото, да чакат разфасоване!

    20:02 19.01.2026

  • 29 Врътваш копчето и

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Йотова е НПО креатура, на там си прави сам изводите.

    20:03 19.01.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    За да изрази благодарността си към "общата" за разбирането, което тя е проявила към него, партията м ще бъде назована "ОБЩА България" !

    20:03 19.01.2026

  • 31 нЕма

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Каспичан":

    да е боташ..... наред е токАш.

    20:05 19.01.2026

  • 32 Врачка

    2 4 Отговор
    Радев ще има не повече от 11% на изборите.

    20:06 19.01.2026

  • 33 Филипов

    4 0 Отговор
    Много тролски коментари,значи Радев е на прав път.

    20:09 19.01.2026

  • 34 Русо дебилите

    1 1 Отговор
    получиха оргазъм!

    20:13 19.01.2026

  • 35 Помнещ

    2 1 Отговор
    Ще има хора, които ще се вържат на куката на Радев, но като цяло народа вече се е опарил. Радев можеше сега да излъже много повече хора ако не беше пробутвал шарлатаните от промяната в няколко служебни правителство и бе беше направил далаверата с Боташ, заради която България плаща по 1 милиард на година без да получава нищо.

    20:17 19.01.2026

  • 36 По делата ще ги познаете

    1 2 Отговор
    Шарлатаните; Ала-бала; БОТАШ; Пътя на копринката; Отказ да подкрепи Референдума за еврото.
    Дописвайте или опровергавайте...., дела.

    20:17 19.01.2026

  • 37 Нареждането е от САЩ

    1 0 Отговор
    предполага се е да се отстранят от власта замесените с Магнитски и бъдещите които ще го получат.

    20:24 19.01.2026

  • 38 Ради

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман бе":

    Цеков го е яд, че Радев го натири.
    Нали се беше намърдал, като негов съветник, ама му духанаха под мазната опашка.......

    20:25 19.01.2026

