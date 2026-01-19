Зафиров: Вярвам, че оставката на Радев ще помогне политиката да се върне към същността й

Атанас Зафиров коментира оставката на президента Румен Радев.

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностия ѝ център - благото на хората.

БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, завърши Зафиров.

Президентът Румен Радев заяви, че подава оставка по-рано днес.