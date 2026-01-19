Новини
Зафиров: Вярвам, че оставката на Радев ще помогне политиката да се върне към същността й

19 Януари, 2026 21:29 766 29

БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!, завърши Зафиров

Атанас Зафиров коментира оставката на президента Румен Радев.

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностия ѝ център - благото на хората.

БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, завърши Зафиров.

Президентът Румен Радев заяви, че подава оставка по-рано днес.


  • 1 Гост

    20 0 Отговор
    Въздух на квадрат! Пфу...., чавдарче, изтрий млякото и бегай... Най много областен на Разград или Шумен! Макс...

    21:31 19.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    24 0 Отговор
    БСП на бу,ни,щето колкото и да му се подмазвате.

    Коментиран от #28

    21:31 19.01.2026

  • 3 Чува се силно квичене откъм свинарника

    19 4 Отговор
    Шиши пометна в Дубай, Боката скъса менискус в зайчарника, Асен си съдра пеньоара... а Фритюрника фърли загорялото олио!

    21:31 19.01.2026

  • 4 Този

    22 0 Отговор
    не прилича ли на един анимационен герой? Май е останал в каменната ера.

    21:32 19.01.2026

  • 5 Боже мили ,

    25 0 Отговор
    и мазният и фалшив във всичко Зафир , и той се появи с ветрилото !

    21:32 19.01.2026

  • 6 На 7 ми.

    14 0 Отговор
    Бай ,,,бай ,,,бай , Дилайла.

    21:32 19.01.2026

  • 7 Бедрок нюз

    19 1 Отговор
    Много е зле Фредката, в цялата неразбория победа видял, става за укра.

    21:32 19.01.2026

  • 8 Теа

    11 1 Отговор
    са просто няква историа Бг

    21:33 19.01.2026

  • 9 Интересни завои с 300

    18 2 Отговор
    Само час след обявяването на очакваното всички подлоги на Бою и Шишо се изреждат да се мазнят на Радев. Само Бою и Шишо ги нема никакви.

    21:33 19.01.2026

  • 10 ТИ СИ ПОЗОРНОТО

    13 4 Отговор
    Петно на БСП. БСП вече го нема. Ти го затри. Нинова връщай се. И със РАДЕВ се сдобри.

    Коментиран от #16

    21:35 19.01.2026

  • 11 ООрана държава

    17 0 Отговор
    Вие ще сте извън тази политика както и итн, така че не ви засяга въпросът

    21:35 19.01.2026

  • 12 Долно същество си

    16 1 Отговор
    Зафиров, замина през свирката! Иди да го ух аш на свинчока!
    Радев няма нужда от нужници, като тебе!
    Ага ти помията си!

    21:37 19.01.2026

  • 13 На Йотова със сигурност

    7 1 Отговор
    И е омръзнало да и се удопват.

    Коментиран от #21

    21:37 19.01.2026

  • 14 СЛЕД СЛАФЧУ НА

    7 0 Отговор
    Метеното се изходи и зафчу. Двете подлоги на шиша и тууупа.

    21:39 19.01.2026

  • 15 Спецназ

    6 0 Отговор
    ВИЕ вече се опарихте от отровната гъба Герб!

    Борете са да има достатъчно пенсионери романтици да ви вкарат в следващия!

    ОБЕЗЛИЧИХТЕСЕБЕ!

    21:39 19.01.2026

  • 16 Нинова няма място

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТИ СИ ПОЗОРНОТО":

    При Радев!
    Изобщо нямат място със Зафиров в никакви структори с БСП!
    Чистка до дупка!

    21:40 19.01.2026

  • 17 Радев

    1 7 Отговор
    ще приюти всички нефелници

    21:42 19.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    6 1 Отговор
    Аз и мислех, че Президентът е на България ... Пък той бил на БСП.
    Вече разбирам защо на тоя образ му викат Барни Ръбъл :)

    Коментиран от #24

    21:43 19.01.2026

  • 20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор
    АМА ВАНГЕЛИЯ КОМШИЙКА НА ВАНГЕЛИС
    ВЕРМО ПОЗНАВА....😀
    ЕТО НЕЩО КАТО РУСА ЖЕНА
    ЩЕ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ....ЕВАЛАКИС .....

    21:44 19.01.2026

  • 21 Дзефира друго не може.

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "На Йотова със сигурност":

    Изреди ги всичките , Нинова , Тиквата , Шопара , и кой му е на делавера.

    21:48 19.01.2026

  • 22 Гост

    6 0 Отговор
    Бесепето отече в канала бе, барни

    21:48 19.01.2026

  • 23 Мда

    6 0 Отговор
    Аууу, герб подложката се говори, говори и не каза нищо. Зафирката трябваше да спомене, че му свършиха екскурзиите, свършиха лактите на масата. Също така че е мнооого разстроен, защото загуби играта, лягайки низко на герб-нн.

    21:48 19.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Въпросче

    3 0 Отговор
    БСП-тата , пак ли ще се боядисвате и преименувате ? Колко пъти за 82 години. Протести и всички сътворени гадости към народ са сътворени от ваши родове пребоядисвани във всички партии . Комунистически такива и на ДС където задължително е да си от същите. Ако и Радев се опре на някои от вашите такива хамелеони станали с това социал милионери съвсем скоро всички ще скочат и срещу него. Бързо ще му мине еуфорията . Даже и 6 месеца няма да изкара докато усети отлива на хората от негов проект. Само да изкара хората около него и да видим с кого ще се сдружава. Най-малко му трябват нагаждачи като вас в БСП-АБВ- НН. Добре ви познава що за стока кадърни интригант милионери сте алчни за вечната власт.

    21:53 19.01.2026

  • 26 Хе!

    0 1 Отговор
    Зафиров елегантно спечели президентския пост! Висш пилотаж, политическо айкидо, Браво, Атанас Зафирова - лидер! Честито на Илеана президентската титла!

    21:53 19.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 КЗББ и ДП

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Кво бсп е тоя идиот?

    21:54 19.01.2026

  • 29 оч,

    1 1 Отговор
    зафирке.червените нечовеци, обединете се.

    21:55 19.01.2026

