Зафиров: Вярвам, че оставката на Радев ще помогне политиката да се върне към същността й

Атанас Зафиров коментира оставката на президента Румен Радев.
„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностия ѝ център - благото на хората.
БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, завърши Зафиров.
Президентът Румен Радев заяви, че подава оставка по-рано днес.
