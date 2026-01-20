Божидар Божанов: Румен Радев избра бланкетния популизъм

Румен Радев обяви своето влизане на партийния политически терен, където ще се конкурира за доверие и гласове с останалите партии.
Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане.
Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Ние от компромисите сме си научили уроците и сме разбрали грешките си. И от това сме по-силни и подготвени за битката с модела, олицетворяван в момента от Пеевски и Борисов, който обаче изчаква следващия си господар, ако не бъде институционално демонтиран.
Избирателите могат да са напълно сигурни, че ние няма да отстъпим от най-важните приоритети и ще гарантираме тяхното изпълнение: 1) институционалното демонтиране на модела на завладяната държава и 2) гарантиране на европейския път на България и повишаване на колективната сигурност на Европейския съюз в лицето на множество външни заплахи.
Знаем как да не отстъпваме от най-важните приоритети - много хора ни критикуваха, когато бяхме на масата на преговорите миналата зима, но ние бяхме там точно в името на тези цели. И когато срещу първата точка имаше съпротива, а за втората имаше неувереност, това значеше, че нямаме място в управлението - управление, което след това беше свалено от протестите, организирани по наша инициатива.
Затова разчитаме на всички, които искат да заложат на тези две условия едновременно, да ни дадат необходимата парламентарна сила да ги наложим.
Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект. Вместо това той избра бланкетния популизъм.
Но отвъд лозунгите, дяволът е в детайлите - детайли, които имаме: разписани мярка по мярка, реформа по реформа, законопроект по законопроект. И най-важното - имаме смелостта да ги изпълним, когато репресивният апарат на задкулисието вдигне дулата си срещу нас.
Гледайте си във Вашата паница!
Останете хората сами да решават!
Освен това, все още никой не е излязъл с ясна програма, за да критикувате, преди да сте чули какво се предлага.
13 Боби
Ще чакам с квф да ви видя за пореден път физиономиите предадени....Все ще изривате, все изринати стоите...Не се научихте със Слави, сега тоя веле ще ви оправи, няма начин! Необразована маса...
07:53 20.01.2026
16 Гого
До коментар #4 от "Боби":А твоя е на 10 стотинки!
17 Антон
До коментар #7 от "Иванов":И как ги измери тези 5 процента, явно ти се исща да е така!
Критикуването на идеи трябва да се прави чрез факти и логика, не чрез подигравки.
В демокрацията публичната критика и обсъждането на политическите предложения е именно част от процеса, за да могат избирателите да вземат информирано решение.
В политиката се анализират и принципи, поведение и риторика, не само детайлни програми.
18 Ново 20
20 Хора
22 Христо
24 Този коментар е премахнат от модератор.
Шищи и Боко ли те принудиха да разпространяваш тизи лъжи?! Излагаш се!
08:00 20.01.2026
29 Тоя
08:00 20.01.2026
08:02 20.01.2026
32 Напротив!
Аз винаги ще си гласувом за ПП-ДБ и никакви лъжи не могат да ме отклонят от това! А за Радев гласувах само защото Кирил Петков призова за това! Ако знаех що за лицемер е Родев, нямаше да го направя.
08:02 20.01.2026
33 Георги
много просто, поне половината от гласовете ви са защото в началото се присламчихте към чичо Румен, който пък лансира кирчо и кокорчо. Дори и 5 са ви много.
08:03 20.01.2026
34 Боби
До коментар #11 от "божанке меси погачата":Както дойде 1945 и 45г не можахме на напуснем страната без разрешение и то само в Озточна Европа евентуално да мръднем. За тая свобода ли говориш? Сега затворвн ли си? С колело мижеш да отодеш и до Лисаноб ако ти е кеф и на другия ден да почнеш работа там....Страшни сте...
36 Едни и същи
08:05 20.01.2026
37 Божидар Божанов е ЕКСПЕРТ!
До коментар #29 от "Тоя":Като публичен говорител и съпредседател, той редовно защитава идеи, свързани с прозрачност, електронно управление и борба с корупцията. Това е доказателство за професионална и принципна позиция, а не за „шарлатанство“.
Твърдението ти е евтина ОБИДА, НЕ ФАКТ.
„Политически шарлатанин“ е ОБИДЕН ЕТИКЕТ, без конкретни аргументи. Фактите за професионалната му дейност и участия в политическите и експертни процеси опровергават това!
39 По-точно
До коментар #36 от "Едни и същи":В скута на Шиши бяха трите му ПУДЕЛА: Борисов, Слави Трифонов и Зафиров!!!!
08:07 20.01.2026
41 Мнение
До коментар #29 от "Тоя":Божидар Божанов е експерт по дигитална трансформация и електронно управление, както и бивш съпредседател на „Да, България“. Неговото участие в политиката е базирано на знания и професионален опит, а не на измама или популизъм, което напълно опровергава твърдението, че е „политически шарлатанин.
46 Оле - затвори очички
47 Не си прав, приятелю!
До коментар #22 от "Христо":В скута на Шиши бяха трите му ПУДЕЛА: Борисов, Слави Трифонов и Зафиров!!!!
48 Какви
До коментар #41 от "Мнение":щуротии си написАл, бе. Тоя с електронното управление има вид на некъпан с месеци клошар.
49 Възмутен
До коментар #46 от "Оле - затвори очички":А на кои калъфи да обръщаме втимание, на неуките измамници и крадци Боко и Шиши ли, дето едно смислено изречение не могат да кажат, а се опитват цяла държава да управляват?! Дъргавата трябва да се ръководи от ГРАМОТНИ, ДОБРЕ ОБРАЗОВАНИ и ЕКСПЕРТНИ ХОРА, а не от мутро-мафиоти от тъмното минало, които са имали връзки с мафията!
08:17 20.01.2026
52 Адио
53 Ирония
До коментар #48 от "Какви":Ооох, те пък другите едни "къпани красавцииии"... дебелоци с вид на свивчуги или диванния гъдулар-чалгар..
И те бяха- да. Затова Слави и БСП няма да влязат повече в парламента. Боко- "народа го обича" още..ПП- тата ще влязат, като за последно..
Вместо да коментираме външния вид на човек, е по-полезно да се фокусираме върху делата му. Божидар Божанов е експерт по електронно управление и киберсигурност, с реални постижения в развитието на дигиталната администрация и прозрачността на публичните услуги. Дали харесваме външния вид на някого, няма никакво значение за компетентността му.
56 Ама че
До коментар #51 от "Чичо от село":Номера. Целта е сегашните машинки да са
57 Питам само?
До коментар #48 от "Какви":Ти ще си лягаш ли с него и работа ще върши?!
59 Хахаха
До коментар #52 от "Адио":Мечтите са безплатни!
60 Махни огледалото,
До коментар #48 от "Какви":дето ти е до лаптопа, голубчик, че ти се привиждат други хора в собствения ти образ.... 🤣🤣🤣
62 Разумен
До коментар #58 от "дядото":Ако е умен, радив няма да е сам но трябва да прави компромиси. Може да се коалира с пп-дб и меч.
63 Дрън-дрън-дрън
До коментар #61 от "Здрасти":Айде сега пък завиждал ли, тжва да не си ТИ.
67 Оги
68 Абе
69 Ирония
До коментар #48 от "Какви":Ти си некъпан, не ставаш от компа да тролиш по цял ден обиди и простащини.
71 здрасти
До коментар #67 от "Оги":От месеци питам, абе какъв е този модел Пеевски, дето е постоянно в устата на пепейците? Никой не иска да ми отговори.
72 Лило
До коментар #68 от "Абе":Аларма има в кратуната ти на теб.
Божидар Божанов няма нищо общо с разработката на BG‑ALERT.
BG‑ALERT е държавен проект, основно разработен и внедрен от Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в сътрудничество с мобилните оператори за технологията Cell Broadcast.
73 А КИРЕТО АСЕНЧО
75 Ето това е:
До коментар #71 от "здрасти":Когато говорят за „модел Пеевски“, хората имат предвид система на задкулисно управление:
Контрол върху медии и обществени ресурси
Създаване на лобистки мрежи
Политическо влияние чрез икономически интереси
С други думи: „модел Пеевски“ = механизъм на засилен личен/олигархичен контрол върху държавата чрез медии, партии и обществени поръчки“.
76 Мнение
До коментар #71 от "здрасти":Моделът Пеевски е Модел за КОРУПЦИЯ и задкулисни договорки.
77 здрасти
До коментар #75 от "Ето това е:":А мафията във варненското кметство не е ли задкулисно управление? Преасфалтирането на участъка в деня след катастрофата с убит водач, не е ли задкулисие? Или тези са от наще и за тях може?
78 Лемънс
До коментар #73 от "А КИРЕТО АСЕНЧО":Пишеш ицмислици!
Няма смисъл да се обиждат хора с епитети и крясъци. Ако има конкретни нарушения или измами, те трябва да се доказват по законов път. Законовата система е тази, която решава кой е виновен и кой трябва да бъде наказан, а не социалните мрежи.
79 хе хе
До коментар #76 от "Мнение":Политиката е връзки, преговори и договорки. Не ли?
80 Пишеш лъжи
До коментар #77 от "здрасти":Ако има мафия, задкулисие или престъпление – във Варна, София или където и да е – това се разследва от прокуратурата и съда. Задкулисието не се доказва с внушения и повторение на едни и същи опорки, а с факти, разследвания и присъди.
Ако имаш доказателства – покажи ги. Ако няма – спри с манипулациите. Избирателното възмущение не е борба с мафията, а евтин пропаганден номер.“
81 ДЯдовия
До коментар #58 от "дядото":Смешен си комунист си наааали?! Тоя другаря ти резидент бивш винаги е бил против България и българите ще плащаш още мнооого Боташи , ако тоя не дай Боже вземе властта! При първото си "служебно"правителство хлябчето от 1лев стана 4лева/кг. Бензина от 1.50 лв. 3.50.?!?! Какво повече да кажа за путлеровия слуга на който комунетата се кланяте за някоя копейка естествено................
82 не пиша лъжи
До коментар #80 от "Пишеш лъжи":А нима Благо не е разследван и не е пуснат под гаранция от 200 хиляди лева? Ти 200 хиляди лева на живо виждал ли си? Защо ли толкова висока гаранция му постанови Съда?
84 Интелигент
До коментар #79 от "хе хе":преговори и договорки.
Парламентите, коалициите и местните управленски структури работят чрез преговори и компромиси.
Политическите решения рядко са абсолютно индивидуални – почти винаги има диалог, споразумения и координация.
Но...не споменаваш етиката, законността и интересите на обществото.
Политиката не трябва да е само „връзки и договорки“ за лична изгода – иначе става задкулисие и корупция.
Липсва ти акцента върху идеологии, програми, визия и отговорност пред избирателите.
Политиката е и за решаване на проблеми, защита на гражданите и създаване на законодателство.
85 гласоподавател
Но за да се изразяваш на езика на гласоподавателите, както го прави Бойко, трябва първо да имаш нещо същественно да споделиш. Такива неща в изказването на Радев имаше много, трябва само да можеш да я тълкуваш, както го правят държавниците!
86 Насилието и заплахите са престъпление!!!
До коментар #83 от "оня с коня":Проблемите на страната няма как да се оправят с пожелания за катастрофи – решенията изискват политики, диалог и гражданска отговорност!!!
87 123456
89 Бланкетният популизъм на Р. Радев
До коментар #85 от "гласоподавател":Лозунгът без конкретика – това е "БЛАНКЕТЕН ПОПУЛИЗЪМ".
90 Генерала идва
91 Как
94 Объркал си се!
До коментар #91 от "Как":Питай Томислав Дончев бре!
Ако става дума за милиарди, които са се "изляли“, правилният човек за въпроси е Томислав Дончев и ГЕРБ!
96 Интелигент
В речта на Радев това се проявява чрез общи послания за защита на демокрацията и държавността, без детайли как ще се постигне това.
97 Варадин
Тоест, речта е била емоционална и лозунгова, а не план за действие на партиен проект.
08:51 20.01.2026
98 Георгиев
До коментар #34 от "Боби":Ама много сте силни вие от ДБ. Колко сте? Един файтон хора, ама ви се хареса да сте депутати. Благинки, това онова. И системата ви харесваше - пишете си листите, вие най отгоре, като нямате електорат достатъчно, правите си коалицийка, и така - до пенсия че и след това. Ще има нов елемент. Народът ще се ангажира. Ще се отпушат референдумите. Ролята на тия 249 депутата ще намалее и ще е за правене на закони след референдумите.
Вероятно ще се бръкне бързо в Конституцията, за да се ликвидират слабоумията на нищоможещите. Също ще се изправят кривините в съдебната система. Задължително трябва да има избран и действащ главен прокурор, съдебен съвет. Все едно, че сме ниво 1990 г., нали?
Нещо да чувате за Пеевски? Медиите и те се ослушват, особено неговите. Задкулисието беше цитирано в прав текст. Ръкавицата е хвърлена, започва борбата. За спасяване на държавата. Важното е да се събудят негласуващите. Масата е важна.
99 Петър
Политическа реторика, която е обща, празна, лозунгова, без конкретни мерки или план за действие.
Обещания и думи, които звучат добре за емоцията на хората, но не са придружени с реални стъпки или програми.
Целта е да се спечели подкрепа чрез усещане за активност или грижа, без реална конкретика.
Например: „Ще се боря срещу корупцията“ е лозунг.
„Ще създадем независима антикорупционна агенция с ясно финансиране и прозрачна отчетност“ е конкретен план.
Лозунгът без конкретика – това е бланкетен популизъм.
100 Така ли?
До коментар #34 от "Боби":Искам да отида на риболов в Русия и не може. Санитария, нали? И защо трябва през Истанбул? И защо с визи? А за САЩ да не говорим. Латиноамериканци минават границата им, участват в изборите им, а ние трябва да видим в посолството им два пъти да ни кажат може ли.
