Божидар Божанов: Румен Радев избра бланкетния популизъм

Румен Радев обяви своето влизане на партийния политически терен, където ще се конкурира за доверие и гласове с останалите партии.

Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане.

Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Ние от компромисите сме си научили уроците и сме разбрали грешките си. И от това сме по-силни и подготвени за битката с модела, олицетворяван в момента от Пеевски и Борисов, който обаче изчаква следващия си господар, ако не бъде институционално демонтиран.

Избирателите могат да са напълно сигурни, че ние няма да отстъпим от най-важните приоритети и ще гарантираме тяхното изпълнение: 1) институционалното демонтиране на модела на завладяната държава и 2) гарантиране на европейския път на България и повишаване на колективната сигурност на Европейския съюз в лицето на множество външни заплахи.

Знаем как да не отстъпваме от най-важните приоритети - много хора ни критикуваха, когато бяхме на масата на преговорите миналата зима, но ние бяхме там точно в името на тези цели. И когато срещу първата точка имаше съпротива, а за втората имаше неувереност, това значеше, че нямаме място в управлението - управление, което след това беше свалено от протестите, организирани по наша инициатива.

Затова разчитаме на всички, които искат да заложат на тези две условия едновременно, да ни дадат необходимата парламентарна сила да ги наложим.

Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект. Вместо това той избра бланкетния популизъм.

Но отвъд лозунгите, дяволът е в детайлите - детайли, които имаме: разписани мярка по мярка, реформа по реформа, законопроект по законопроект. И най-важното - имаме смелостта да ги изпълним, когато репресивният апарат на задкулисието вдигне дулата си срещу нас.