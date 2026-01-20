Новини
България
Божидар Божанов: Румен Радев избра бланкетния популизъм

20 Януари, 2026 07:42 2 004 100

Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане

Божидар Божанов: Румен Радев избра бланкетния популизъм - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев обяви своето влизане на партийния политически терен, където ще се конкурира за доверие и гласове с останалите партии.

Слиза от комфорта на кулата си, в която не се е налагало да се правят кой знае какви компромиси, а тези, които се е налагало да се правят, са му се разминавали в мъглата от политическото боричкане.

Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Ние от компромисите сме си научили уроците и сме разбрали грешките си. И от това сме по-силни и подготвени за битката с модела, олицетворяван в момента от Пеевски и Борисов, който обаче изчаква следващия си господар, ако не бъде институционално демонтиран.

Избирателите могат да са напълно сигурни, че ние няма да отстъпим от най-важните приоритети и ще гарантираме тяхното изпълнение: 1) институционалното демонтиране на модела на завладяната държава и 2) гарантиране на европейския път на България и повишаване на колективната сигурност на Европейския съюз в лицето на множество външни заплахи.

Знаем как да не отстъпваме от най-важните приоритети - много хора ни критикуваха, когато бяхме на масата на преговорите миналата зима, но ние бяхме там точно в името на тези цели. И когато срещу първата точка имаше съпротива, а за втората имаше неувереност, това значеше, че нямаме място в управлението - управление, което след това беше свалено от протестите, организирани по наша инициатива.

Затова разчитаме на всички, които искат да заложат на тези две условия едновременно, да ни дадат необходимата парламентарна сила да ги наложим.

Речта на Радев можеше да бъде програмна реч за бъдещия му политически проект. Вместо това той избра бланкетния популизъм.

Но отвъд лозунгите, дяволът е в детайлите - детайли, които имаме: разписани мярка по мярка, реформа по реформа, законопроект по законопроект. И най-важното - имаме смелостта да ги изпълним, когато репресивният апарат на задкулисието вдигне дулата си срещу нас.


  • 1 СТРЕС

    101 5 Отговор
    Какво е усещането, че ще бъдете изринати с голямата лопата?

    Коментиран от #12, #13

    07:49 20.01.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    44 5 Отговор
    Чул съм че вятърът от Изток лекува пърхот Трети ден вече не се рекламира препаратът срещу ВЪШКИ Голяма работа е Източния вятър

    07:50 20.01.2026

  • 4 Боби

    19 51 Отговор
    Не се научихте. През вас минаха 100 месии: Царя, Волен, Яне, Марешки, Костя, сега и Радев. Винаги ще ви цакат демагози и популисти, щото ви е акълът като 5 стотинки. Даже като 5 цента не е.

    Коментиран от #16

    07:51 20.01.2026

  • 5 Смешник

    72 5 Отговор
    ДБ -Дали ще имате 5 % на избори

    07:51 20.01.2026

  • 6 МНОГО Е ВАЖНО

    59 3 Отговор
    Да ви отнемат накраденото, а вие да отговаряте пред закона.

    07:51 20.01.2026

  • 7 Иванов

    66 6 Отговор
    Вие сте 5 процента! Има още 95, които ще вземат решение!
    Гледайте си във Вашата паница!
    Останете хората сами да решават!
    Освен това, все още никой не е излязъл с ясна програма, за да критикувате, преди да сте чули какво се предлага.

    Коментиран от #17, #74

    07:52 20.01.2026

  • 8 Интелигент

    23 4 Отговор
    Напълно подкрепям акцента върху детайлите и конкретните мерки. Докато някои политически играчи се ограничават до лозунги, важно е да има ясна програма, разписана мярка по мярка, и смелост да се изпълнява, дори когато срещу теб се изправят задкулисни интереси. Радев може да бъде значим фактор, но политическата сила се доказва именно чрез конкретни действия и последователност, а не само чрез популистки послания.

    07:52 20.01.2026

  • 10 1001

    48 3 Отговор
    И тия ги видяхме какво могат. Като се появи нов играч и всички сгъват колената!

    07:52 20.01.2026

  • 11 божанке меси погачата

    28 12 Отговор
    свободата идва от изток

    Коментиран от #34, #45

    07:52 20.01.2026

  • 13 Боби

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "СТРЕС":

    Ще чакам с квф да ви видя за пореден път физиономиите предадени....Все ще изривате, все изринати стоите...Не се научихте със Слави, сега тоя веле ще ви оправи, няма начин! Необразована маса...

    07:53 20.01.2026

  • 14 ппдб С ПОРЕДНИЯ фатален ГАФ

    31 4 Отговор
    Ама наистина заслужават да бъдат изринати.
    След Дачков и Прокофиев подаде ръка на мутрите.

    07:53 20.01.2026

    И шайката трепери !!

    07:53 20.01.2026

  • 16 Гого

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    А твоя е на 10 стотинки!

    07:53 20.01.2026

  • 17 Антон

    3 20 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    И как ги измери тези 5 процента, явно ти се исща да е така!
    Критикуването на идеи трябва да се прави чрез факти и логика, не чрез подигравки.
    В демокрацията публичната критика и обсъждането на политическите предложения е именно част от процеса, за да могат избирателите да вземат информирано решение.
    В политиката се анализират и принципи, поведение и риторика, не само детайлни програми.

    Коментиран от #33

    07:55 20.01.2026

  • 18 Ново 20

    2 24 Отговор
    Боташев министър и ставаме 16 република.

    07:56 20.01.2026

  • 20 Хора

    8 45 Отговор
    не разбрахте ли, че Радев е национален предател. Той робува на петата колона у нас. Резидент на Кремъл, некадърник, масон, президентът Зеленски го направи на репичка при посещението, нито веднъж не отиде при българите в Украйна да ги подкрепи. А трябва след като подаде оставка веднага да бъде привлечен с Гълъб Донев за казуса Боташ.

    Коментиран от #30

    07:57 20.01.2026

  • 21 Лост

    37 2 Отговор
    А ви бяхте избрали банкетния популизъм.Но като останахте без шведска маса и взехте да ревете.

    07:58 20.01.2026

  • 22 Христо

    44 3 Отговор
    И тоя седя в скута на Шиши, а сега се обяснява, като ученичка, че си бил научил урока и нямало да прави повече така..

    Коментиран от #47

    07:58 20.01.2026

  • 26 Перо

    16 10 Отговор
    Поне 50% от феновете на ПП/ДБ ще гласуват за Радев, което не означава победа за него! Останалите гласове на джендитата ще се разпилеят по многото партии! Нищо няма да се промени, само ще се възпроизвежда статуквото, защото мижавите остатъци от разбитата икономика и държавната администрация са под контрола на тиквата и Шиши, т.е. корпоративния и етнически вот, само те са гласуващите в БГ!

    Коментиран от #32

    07:59 20.01.2026

  • 27 Питам само?!

    15 4 Отговор

    До коментар #23 от "Май не им пука за мнението на форум-ППДБ":

    Шищи и Боко ли те принудиха да разпространяваш тизи лъжи?! Излагаш се!

    08:00 20.01.2026

  • 28 Георги

    28 4 Отговор
    палячо, ако не беше чичо Румен вас никой нямаше да ви знае

    08:00 20.01.2026

  • 29 Тоя

    20 4 Отговор
    е политически шарлатанин !

    Коментиран от #37, #41

    08:00 20.01.2026

  • 31 Гост

    15 1 Отговор
    Вой се чува в Прерията! Олд Шетърхенд си каза, вълци? Коня му обаче го репликита, не Старши, койоти! И що реват, попита Стария? Някой им взима кренвирша, отговори Коня!

    08:02 20.01.2026

  • 32 Напротив!

    4 23 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Аз винаги ще си гласувом за ПП-ДБ и никакви лъжи не могат да ме отклонят от това! А за Радев гласувах само защото Кирил Петков призова за това! Ако знаех що за лицемер е Родев, нямаше да го направя.

    08:02 20.01.2026

  • 33 Георги

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "Антон":

    много просто, поне половината от гласовете ви са защото в началото се присламчихте към чичо Румен, който пък лансира кирчо и кокорчо. Дори и 5 са ви много.

    08:03 20.01.2026

  • 34 Боби

    4 11 Отговор

    До коментар #11 от "божанке меси погачата":

    Както дойде 1945 и 45г не можахме на напуснем страната без разрешение и то само в Озточна Европа евентуално да мръднем. За тая свобода ли говориш? Сега затворвн ли си? С колело мижеш да отодеш и до Лисаноб ако ти е кеф и на другия ден да почнеш работа там....Страшни сте...

    Коментиран от #98, #100

    08:03 20.01.2026

  • 36 Едни и същи

    13 2 Отговор
    Празни приказки, а после турско кафе в скута на Шиши!

    Коментиран от #39

    08:05 20.01.2026

  • 37 Божидар Божанов е ЕКСПЕРТ!

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя":

    Като публичен говорител и съпредседател, той редовно защитава идеи, свързани с прозрачност, електронно управление и борба с корупцията. Това е доказателство за професионална и принципна позиция, а не за „шарлатанство“.
    Твърдението ти е евтина ОБИДА, НЕ ФАКТ.
    „Политически шарлатанин“ е ОБИДЕН ЕТИКЕТ, без конкретни аргументи. Фактите за професионалната му дейност и участия в политическите и експертни процеси опровергават това!

    08:06 20.01.2026

  • 38 появи се новия Месия

    4 9 Отговор
    За не особено умния електорат на Ковачки, Марешки, Сидеров, Бареков и ППДБ се появи новия спасител. Е те този вече ще ги оправи!

    08:06 20.01.2026

  • 39 По-точно

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "Едни и същи":

    В скута на Шиши бяха трите му ПУДЕЛА: Борисов, Слави Трифонов и Зафиров!!!!

    08:07 20.01.2026

  • 40 Платения

    11 2 Отговор
    Палячо поръчково треви ефира, Божанка какво стана с фирмите ? Някой пое щафетата от тебе преди да те вкара в политиката и сега каквото спусне капитало го плюеш и дъвчиш в ефира.

    08:07 20.01.2026

  • 41 Мнение

    4 12 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя":

    Божидар Божанов е експерт по дигитална трансформация и електронно управление, както и бивш съпредседател на „Да, България“. Неговото участие в политиката е базирано на знания и професионален опит, а не на измама или популизъм, което напълно опровергава твърдението, че е „политически шарлатанин.

    Коментиран от #48

    08:08 20.01.2026

  • 42 Сега тези въшки от ПП-ДБ

    6 4 Отговор
    ще се прехвърлят на каруцата на Радев, те само това могат, да цоцат народна пара!?

    08:10 20.01.2026

  • 44 ами

    5 1 Отговор
    ха ха ха - ппдб ще повишат общо европейската сигурност

    08:11 20.01.2026

  • 46 Оле - затвори очички

    14 2 Отговор
    Много внимание му обръщате на тоя калъф БОЖАНОВ!!!! От години въртят едни и същи празни приказки, мермелкат ли мермелкат!!

    Коментиран от #49

    08:12 20.01.2026

  • 47 Не си прав, приятелю!

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Христо":

    В скута на Шиши бяха трите му ПУДЕЛА: Борисов, Слави Трифонов и Зафиров!!!!

    Коментиран от #54, #83

    08:13 20.01.2026

  • 48 Какви

    12 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мнение":

    щуротии си написАл, бе. Тоя с електронното управление има вид на некъпан с месеци клошар.

    Коментиран от #53, #55, #57, #60, #69

    08:16 20.01.2026

  • 49 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Оле - затвори очички":

    А на кои калъфи да обръщаме втимание, на неуките измамници и крадци Боко и Шиши ли, дето едно смислено изречение не могат да кажат, а се опитват цяла държава да управляват?! Дъргавата трябва да се ръководи от ГРАМОТНИ, ДОБРЕ ОБРАЗОВАНИ и ЕКСПЕРТНИ ХОРА, а не от мутро-мафиоти от тъмното минало, които са имали връзки с мафията!

    08:17 20.01.2026

  • 50 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Божанов,розово пони жалко,вашата партийка от претъпници и некадърници си отива,а ти скоро ще си таксиметров шофьор защото това ти е капацитета случайнико !

    08:17 20.01.2026

  • 51 Чичо от село

    5 0 Отговор
    Защо не се обесни с думи прости че със сканиращи устройства се гласува по два пъти в седмицата чрез спорт тото при пускане на тото фиш.Софтуера е почти идентичен.

    Коментиран от #56

    08:17 20.01.2026

  • 52 Адио

    9 2 Отговор
    Адио ППДБ

    Коментиран от #59

    08:18 20.01.2026

  • 53 Ирония

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Какви":

    Ооох, те пък другите едни "къпани красавцииии"... дебелоци с вид на свивчуги или диванния гъдулар-чалгар..

    08:19 20.01.2026

  • 54 Христо

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Не си прав, приятелю!":

    И те бяха- да. Затова Слави и БСП няма да влязат повече в парламента. Боко- "народа го обича" още..ПП- тата ще влязат, като за последно..

    08:19 20.01.2026

  • 55 Дрънкаш глупости!

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Какви":

    Вместо да коментираме външния вид на човек, е по-полезно да се фокусираме върху делата му. Божидар Божанов е експерт по електронно управление и киберсигурност, с реални постижения в развитието на дигиталната администрация и прозрачността на публичните услуги. Дали харесваме външния вид на някого, няма никакво значение за компетентността му.

    08:20 20.01.2026

  • 56 Ама че

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чичо от село":

    Номера. Целта е сегашните машинки да са

    08:20 20.01.2026

  • 57 Питам само?

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Какви":

    Ти ще си лягаш ли с него и работа ще върши?!

    08:21 20.01.2026

  • 58 дядото

    7 2 Отговор
    трудно ще е на р.радев.сам срещу банда предатели и крадци,срещу интересите на много външни и вътрешни играчи.дано успее,ще спечели народа,дано.

    Коментиран от #62, #81

    08:21 20.01.2026

  • 59 Хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Адио":

    Мечтите са безплатни!

    08:22 20.01.2026

  • 60 Махни огледалото,

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Какви":

    дето ти е до лаптопа, голубчик, че ти се привиждат други хора в собствения ти образ.... 🤣🤣🤣

    08:22 20.01.2026

  • 62 Разумен

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "дядото":

    Ако е умен, радив няма да е сам но трябва да прави компромиси. Може да се коалира с пп-дб и меч.

    Коментиран от #92

    08:23 20.01.2026

  • 63 Дрън-дрън-дрън

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Здрасти":

    Айде сега пък завиждал ли, тжва да не си ТИ.

    08:24 20.01.2026

  • 66 евалата чалгопитеци

    3 0 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още или вече вони? Вдигнаха ли ви пенсиите и заплатите? Раждате ли българи вече?

    08:26 20.01.2026

  • 67 Оги

    8 1 Отговор
    А, Божо бил за институционалното детрониране на модела Борисов-Пеевски?! А когато заедно с Борисов и Пеевски променяхте Конституцията, за да бетонирате модела къде беше? Пак врътка на 180 градуса, а Божка?

    Коментиран от #71

    08:26 20.01.2026

  • 68 Абе

    5 0 Отговор
    смешник-ц-р-а-жия колко прибра от БГ-аларма която не се задейства при пожарите

    Коментиран от #72

    08:27 20.01.2026

  • 69 Ирония

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Какви":

    Ти си некъпан, не ставаш от компа да тролиш по цял ден обиди и простащини.

    08:27 20.01.2026

  • 70 Този нежния

    2 0 Отговор
    Пък, и той ли е нещо си?!...ПП-ДБ ще са едвам-едвам и то с помощта на машините,както досега

    08:27 20.01.2026

  • 71 здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Оги":

    От месеци питам, абе какъв е този модел Пеевски, дето е постоянно в устата на пепейците? Никой не иска да ми отговори.

    Коментиран от #75, #76

    08:27 20.01.2026

  • 72 Лило

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Абе":

    Аларма има в кратуната ти на теб.
    Божидар Божанов няма нищо общо с разработката на BG‑ALERT.
    BG‑ALERT е държавен проект, основно разработен и внедрен от Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в сътрудничество с мобилните оператори за технологията Cell Broadcast.

    08:30 20.01.2026

  • 73 А КИРЕТО АСЕНЧО

    3 2 Отговор
    И оня с тънкото гласче МУШЕННИЦИте кога избягаха от Радев седяха в един два скута правиха СГЛОБКИ не казваш. ЗЛО НЕНАКАЗАНО НЯМА МУШИКИ И ВЪВ ЗАТВОРА ТРЯБВА ДА ВИ ВКАРА ВСИЧКИ.

    Коментиран от #78

    08:31 20.01.2026

  • 75 Ето това е:

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "здрасти":

    Когато говорят за „модел Пеевски“, хората имат предвид система на задкулисно управление:
    Контрол върху медии и обществени ресурси
    Създаване на лобистки мрежи
    Политическо влияние чрез икономически интереси
    С други думи: „модел Пеевски“ = механизъм на засилен личен/олигархичен контрол върху държавата чрез медии, партии и обществени поръчки“.

    Коментиран от #77

    08:31 20.01.2026

  • 76 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "здрасти":

    Моделът Пеевски е Модел за КОРУПЦИЯ и задкулисни договорки.

    Коментиран от #79

    08:33 20.01.2026

  • 77 здрасти

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ето това е:":

    А мафията във варненското кметство не е ли задкулисно управление? Преасфалтирането на участъка в деня след катастрофата с убит водач, не е ли задкулисие? Или тези са от наще и за тях може?

    Коментиран от #80

    08:34 20.01.2026

  • 78 Лемънс

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "А КИРЕТО АСЕНЧО":

    Пишеш ицмислици!
    Няма смисъл да се обиждат хора с епитети и крясъци. Ако има конкретни нарушения или измами, те трябва да се доказват по законов път. Законовата система е тази, която решава кой е виновен и кой трябва да бъде наказан, а не социалните мрежи.

    08:34 20.01.2026

  • 79 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мнение":

    Политиката е връзки, преговори и договорки. Не ли?

    Коментиран от #84

    08:35 20.01.2026

  • 80 Пишеш лъжи

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "здрасти":

    Ако има мафия, задкулисие или престъпление – във Варна, София или където и да е – това се разследва от прокуратурата и съда. Задкулисието не се доказва с внушения и повторение на едни и същи опорки, а с факти, разследвания и присъди.
    Ако имаш доказателства – покажи ги. Ако няма – спри с манипулациите. Избирателното възмущение не е борба с мафията, а евтин пропаганден номер.“

    Коментиран от #82

    08:37 20.01.2026

  • 81 ДЯдовия

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "дядото":

    Смешен си комунист си наааали?! Тоя другаря ти резидент бивш винаги е бил против България и българите ще плащаш още мнооого Боташи , ако тоя не дай Боже вземе властта! При първото си "служебно"правителство хлябчето от 1лев стана 4лева/кг. Бензина от 1.50 лв. 3.50.?!?! Какво повече да кажа за путлеровия слуга на който комунетата се кланяте за някоя копейка естествено................

    08:39 20.01.2026

  • 82 не пиша лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пишеш лъжи":

    А нима Благо не е разследван и не е пуснат под гаранция от 200 хиляди лева? Ти 200 хиляди лева на живо виждал ли си? Защо ли толкова висока гаранция му постанови Съда?

    08:39 20.01.2026

  • 84 Интелигент

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "хе хе":

    преговори и договорки.
    Парламентите, коалициите и местните управленски структури работят чрез преговори и компромиси.
    Политическите решения рядко са абсолютно индивидуални – почти винаги има диалог, споразумения и координация.
    Но...не споменаваш етиката, законността и интересите на обществото.
    Политиката не трябва да е само „връзки и договорки“ за лична изгода – иначе става задкулисие и корупция.
    Липсва ти акцента върху идеологии, програми, визия и отговорност пред избирателите.
    Политиката е и за решаване на проблеми, защита на гражданите и създаване на законодателство.

    08:39 20.01.2026

  • 85 гласоподавател

    2 1 Отговор
    "Ако искаш да изглеждаш велик, старай се да бъдеш неразбираем"- "Бланкетен популизъм"?
    Но за да се изразяваш на езика на гласоподавателите, както го прави Бойко, трябва първо да имаш нещо същественно да споделиш. Такива неща в изказването на Радев имаше много, трябва само да можеш да я тълкуваш, както го правят държавниците!

    Коментиран от #89

    08:40 20.01.2026

  • 86 Насилието и заплахите са престъпление!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    Проблемите на страната няма как да се оправят с пожелания за катастрофи – решенията изискват политики, диалог и гражданска отговорност!!!

    08:42 20.01.2026

  • 87 123456

    2 0 Отговор
    Мекия изрази твърда позиция - бу ха ха аха !

    08:42 20.01.2026

  • 88 Луд

    3 0 Отговор
    Какъв компромис е вместо да сте отзад на Пеевски да му застаните отпред наведени.

    08:44 20.01.2026

  • 89 Бланкетният популизъм на Р. Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "гласоподавател":

    Лозунгът без конкретика – това е "БЛАНКЕТЕН ПОПУЛИЗЪМ".

    08:45 20.01.2026

  • 90 Генерала идва

    2 1 Отговор
    Тия нямат никакъв морал. Пълно копи пейст на европровалилите се либерали. Радев яко ги разбърка и всички скочиха като ужилени. Дано народа се събуди и отиде да гласува. Сега има реален шанс за промяна на корупционния модел и Крайно евроатлантическата ориентация.

    08:45 20.01.2026

  • 91 Как

    1 1 Отговор
    Божанов,къде Вие е електронното правителство,милиарди се изляха,къде отидоха?

    Коментиран от #94

    08:45 20.01.2026

  • 94 Объркал си се!

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Как":

    Питай Томислав Дончев бре!
    Ако става дума за милиарди, които са се "изляли“, правилният човек за въпроси е Томислав Дончев и ГЕРБ!

    08:48 20.01.2026

  • 96 Интелигент

    2 0 Отговор
    Бланкетен популизъм = празни лозунги вместо конкретни решения.
    В речта на Радев това се проявява чрез общи послания за защита на демокрацията и държавността, без детайли как ще се постигне това.

    08:51 20.01.2026

  • 97 Варадин

    3 0 Отговор
    Радев говори за важни неща като „защита на демокрацията“ и „борба с корупцията“, но не влезе в конкретни мерки, програми или законодателни инициативи.
    Тоест, речта е била емоционална и лозунгова, а не план за действие на партиен проект.

    08:51 20.01.2026

  • 98 Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Боби":

    Ама много сте силни вие от ДБ. Колко сте? Един файтон хора, ама ви се хареса да сте депутати. Благинки, това онова. И системата ви харесваше - пишете си листите, вие най отгоре, като нямате електорат достатъчно, правите си коалицийка, и така - до пенсия че и след това. Ще има нов елемент. Народът ще се ангажира. Ще се отпушат референдумите. Ролята на тия 249 депутата ще намалее и ще е за правене на закони след референдумите.
    Вероятно ще се бръкне бързо в Конституцията, за да се ликвидират слабоумията на нищоможещите. Също ще се изправят кривините в съдебната система. Задължително трябва да има избран и действащ главен прокурор, съдебен съвет. Все едно, че сме ниво 1990 г., нали?
    Нещо да чувате за Пеевски? Медиите и те се ослушват, особено неговите. Задкулисието беше цитирано в прав текст. Ръкавицата е хвърлена, започва борбата. За спасяване на държавата. Важното е да се събудят негласуващите. Масата е важна.

    08:51 20.01.2026

  • 99 Петър

    1 0 Отговор
    Бланкетният популизъм означава:
    Политическа реторика, която е обща, празна, лозунгова, без конкретни мерки или план за действие.
    Обещания и думи, които звучат добре за емоцията на хората, но не са придружени с реални стъпки или програми.
    Целта е да се спечели подкрепа чрез усещане за активност или грижа, без реална конкретика.
    Например: „Ще се боря срещу корупцията“ е лозунг.
    „Ще създадем независима антикорупционна агенция с ясно финансиране и прозрачна отчетност“ е конкретен план.
    Лозунгът без конкретика – това е бланкетен популизъм.

    08:52 20.01.2026

  • 100 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Боби":

    Искам да отида на риболов в Русия и не може. Санитария, нали? И защо трябва през Истанбул? И защо с визи? А за САЩ да не говорим. Латиноамериканци минават границата им, участват в изборите им, а ние трябва да видим в посолството им два пъти да ни кажат може ли.

    08:56 20.01.2026

