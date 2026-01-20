Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост

Състоянието на Аспаруховия мост е устойчиво, но съоръжението се нуждае от цялостен ремонт, стана ясно по време на кръгла маса във Варна с участието на народни представители, Агенция „Пътна инфраструктура“ и местната власт. Очаква се до няколко месеца да бъде готов окончателен доклад за техническото състояние на моста, след което да започне проектиране и търсене на финансиране за обновяването му.

Това съобщи БНТ.

Георги Кулински, председател на КП “Транспорт”, Общински съвет – Варна: "Състоянието на моста е възложено от АПИ да се обследва от Национален център за териториално развитие, НЦТР. Организация, която е под шапката на МРРБ. Общо взето информацията, която ние имаме от предходно направени експертизи, е, че съоръжението е в устойчивост, но се нуждае от ремонт.

Мостът е 50-годишен, има нужда от естествено от ремонт, който е функция на държавата. За съжаление от гледа на точка на това, че ние сме стопани единствено на моста във Варна и имаме задължението санитарни ремонти и поддръжка на осветлението по моста. Направени са 4 заседания на работните групи. На 26 ноември бяхме в МРРБ в София, среща с министъра, с АПИ.

Вчера организирахме кръгла маса в присъствие на народните представители, в присъствие на шефа на АПИ и двама негови колеги, като съответно са потвърдени поетите ангажименти от ноември месец. Очакванията са до няколко месеца да имаме доклад за състоянието на моста, да се възложи проектиране на инженери, което би трябвало до края на тази година, началото на следващата да бъде факт и съответно да се търси финансиране.

Като освен за моста, се говори и за алтернативните решения, паралелно за система по отношение на контрол на трафика на моста, по време на ремонт, в последствия и в бъдеще, от гледна точка на организация на движението при инциденти и при всякакви ситуации."

Кулински разказа за още няколко идеи, свързани със съоръжението.

"Предвидено е в идейния проект да има велоалеи, да има пешеходни зони, ще има леко разширение на моста. Обстоятелството, свързано с настоящите стълбове и самата електропреносна мрежа, един път са морално остарели, което е свързано с изключителни средства за замяната им. И другото, което е, че няма необходимост от тролеи, те ще бъдат заменени с електрички или с друг вид транспортни средства, от гледна точка на това, че ще се освободи място за осигуряване на всички необходимости по моста. Ще се осигури обезопасяване на моста от страни, от гледна точка на инцидентите, които се случват."

"През годините са правени обследвания, сега възлагаме допълнително обследване, реално в момента. За момента данните, които имаме и наблюденията, че ремонтът не е спешен и това обследване, когато излезе след около 3-4 месеца, живот и здраве, ще имаме окончателни резултати и какво може да направим и как да го направим във времето", припомни инж. Йордан Вълчев, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".