Новини
България »
Варна »
Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост

Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост

20 Януари, 2026 08:11 592 17

  • варна-
  • аспарухов мост-
  • ремонт

Очаква се до няколко месеца да бъде готов окончателен доклад за техническото състояние на моста, след което да започне проектиране и търсене на финансиране за обновяването му

Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на Аспаруховия мост е устойчиво, но съоръжението се нуждае от цялостен ремонт, стана ясно по време на кръгла маса във Варна с участието на народни представители, Агенция „Пътна инфраструктура“ и местната власт. Очаква се до няколко месеца да бъде готов окончателен доклад за техническото състояние на моста, след което да започне проектиране и търсене на финансиране за обновяването му.

Това съобщи БНТ.

Георги Кулински, председател на КП “Транспорт”, Общински съвет – Варна: "Състоянието на моста е възложено от АПИ да се обследва от Национален център за териториално развитие, НЦТР. Организация, която е под шапката на МРРБ. Общо взето информацията, която ние имаме от предходно направени експертизи, е, че съоръжението е в устойчивост, но се нуждае от ремонт.

Мостът е 50-годишен, има нужда от естествено от ремонт, който е функция на държавата. За съжаление от гледа на точка на това, че ние сме стопани единствено на моста във Варна и имаме задължението санитарни ремонти и поддръжка на осветлението по моста. Направени са 4 заседания на работните групи. На 26 ноември бяхме в МРРБ в София, среща с министъра, с АПИ.

Вчера организирахме кръгла маса в присъствие на народните представители, в присъствие на шефа на АПИ и двама негови колеги, като съответно са потвърдени поетите ангажименти от ноември месец. Очакванията са до няколко месеца да имаме доклад за състоянието на моста, да се възложи проектиране на инженери, което би трябвало до края на тази година, началото на следващата да бъде факт и съответно да се търси финансиране.

Като освен за моста, се говори и за алтернативните решения, паралелно за система по отношение на контрол на трафика на моста, по време на ремонт, в последствия и в бъдеще, от гледна точка на организация на движението при инциденти и при всякакви ситуации."

Кулински разказа за още няколко идеи, свързани със съоръжението.

"Предвидено е в идейния проект да има велоалеи, да има пешеходни зони, ще има леко разширение на моста. Обстоятелството, свързано с настоящите стълбове и самата електропреносна мрежа, един път са морално остарели, което е свързано с изключителни средства за замяната им. И другото, което е, че няма необходимост от тролеи, те ще бъдат заменени с електрички или с друг вид транспортни средства, от гледна точка на това, че ще се освободи място за осигуряване на всички необходимости по моста. Ще се осигури обезопасяване на моста от страни, от гледна точка на инцидентите, които се случват."

"През годините са правени обследвания, сега възлагаме допълнително обследване, реално в момента. За момента данните, които имаме и наблюденията, че ремонтът не е спешен и това обследване, когато излезе след около 3-4 месеца, живот и здраве, ще имаме окончателни резултати и какво може да направим и как да го направим във времето", припомни инж. Йордан Вълчев, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    6 3 Отговор
    какво му се чудите на този мост.направен от комунистите,неподържан 35-40 години.просто го съборете и ще имате един проблем по-малко.пфу.

    Коментиран от #8

    08:17 20.01.2026

  • 2 Селянин

    11 1 Отговор
    Прави ли го българска фирма, ще е схема. Ще го шпакловат и ще откраднат парите, както го правиха последният път. Ръждата изби 6 месеца след ремонта. Асфалта и той издържа толкова. А беше затворен маса време. Ще стане като фекалната тръба. Но за чекмеджето ще има. Като схемата с ТЕЦа, дето му плащаха студен резерв без да са налични половината турбини и като се наложи да го пуснат, не го пуснаха и платиха нищожна глоба.

    08:17 20.01.2026

  • 3 оня с коня

    6 0 Отговор
    това което ТОДОР ЖИВКОВ е построил сега не можете да го боядисате

    08:17 20.01.2026

  • 4 ако е фалшиво направен

    1 3 Отговор
    е по евтино да се направи нов и по широк

    Коментиран от #17

    08:17 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 време е да скъсаме със комунизма

    0 4 Отговор
    моста е добре да бъде съборен , няма никаква ползва от тоя мост , само разход за пари и подръжка

    Коментиран от #10, #12

    08:22 20.01.2026

  • 7 не е ли по добре

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    кривият циганско-арабски ген плод на столетни кръвосмешения да бъде затрит

    Коментиран от #9

    08:26 20.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Когато си Т.Ъ.П , но мълчиш- никой няма да забележи !
    Но когато напишеш два реда- всички ще го разберат!

    08:28 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "време е да скъсаме със комунизма":

    А защо не построихте друг , преди да съборите този?
    Арабите имат умна поговорка, която Вие неУМните, няма как да ороУМеете:
    "Не плюй е стария кладенец преди да си изкопал нов!"

    08:32 20.01.2026

  • 11 събаряй моста , демокрация е, закривай!

    0 1 Отговор
    варна ее руска гуерния и трябва да се отдели от държавата а моста да се събори ушанките да си седят там отцепени

    Коментиран от #13, #14

    08:36 20.01.2026

  • 12 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "време е да скъсаме със комунизма":

    Време е да се скъса с комунизма, понеже си роден по него време трябва да те разбием, разрушим, унищожим. За нищо не ставаш

    08:39 20.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "събаряй моста , демокрация е, закривай!":

    То при Вашата ДЕМОКРАЦИЯ само да
    РАЗРУШАВАТЕ, ЗАтРИВАТЕ, СЪБАРЯТЕ и ЗАКРИВАТЕ
    УМЕЕТЕ!

    08:42 20.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "събаряй моста , демокрация е, закривай!":

    Унищожихте РАБОТЕЩИ предприятия,
    заТрихте стотици училища, болници, села от картата на България !
    Вместо да станем над 9 милиона- вече сме под 7!

    08:45 20.01.2026

  • 15 ТИМ сити

    1 0 Отговор
    Винаги преди местни и кметски избори във Варна, излизат някакви проекти за втори мост над кафявата лагуна, за тунел под Ламанша, за ферибот от Аспарухово до морска гара или за дирижабъл от Виница до Галата. След дългогодишното управление на герпдъпъсъновоначало в общината, най-големите инфраструктурни проекти се оказаха подпорната стена на делфинариума за стотици милиони и яхтеното пристанище, което става само за надуваеми лодки. Ако отново затворят моста за ремонт, разстояние от центъра до квартал Аспарухово моментално става от пет на 50 километра. КАТериците как ще мерят средна, превишена и несъобразена скорост, не е много ясно.

    08:45 20.01.2026

  • 16 Колхозно събрание

    0 0 Отговор
    Колю Фичето не е викал пашите да обсъждат, какъв ще бъде моста. Престанете с тези колхозни събрания на многото приказки. Народът е казал Сто баби, хилаво дете. Тоест нищо няма да я свършите.Ще чакате моста да падне, та да се строи нов мост.

    08:47 20.01.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ако е фалшиво направен":

    Ако БЕ фалшиво направен- нямаше да издържи вече ПОЛОВИН ВЕК, а щеше като ГЕРБавите строежи и ремонти -да падне или да се ремонтира ремонта!

    08:55 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове