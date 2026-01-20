Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната

Гребният канал на Пловдив замръзна. Заради ниските температури през последните дни любимата зона за отдих и спорт на пловдивчани вече крие опасност. Предишни години това е водило до инциденти и затова сега от общината предприемат специални мерки за охрана, съобщи БНТ.
Община Пловдив увеличи общинска охрана. Тук служители обикалят, патрулират от сутринта и следят за хора, които евентуално искат да си правят някакви експерименти. Предни години е имало хора, които стъпват върху леда, който се оказва, че е изключително тънък и опасен.
Ангел Славов, заместник-кмет на община Пловдив: "Както знаете, от няколко дни температурите паднаха под нулата и заради няколко технически и организационни моменти Гребната база остана пълна и във връзка с това тя замръзва поради ниските температури, което я прави опасна за достъп и най-вече на деца и подрастващите, които така привличат леда да се качват и да се пързалят. Във връзка с това ние завишихме присъствието на общинска охрана, като се правят по-чести периодични проверки, като има два патрула, които обикалят по целия периметър и съблюдават за обществения ред и за това да не се получи някакъв инцидент."
Винаги съм се чудел какво правят толкова хора в страницата за отворени интриги Фактибг. Всъщност присъствието на някои е начин да покажат отношение. Останалите би трябвало да се запитат кой ги завлича тук под леда?
