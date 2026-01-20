Новини
Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната

20 Януари, 2026 10:40 904 24

Предни години е имало хора, които стъпват върху леда, който се оказва, че е изключително тънък и опасен

Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гребният канал на Пловдив замръзна. Заради ниските температури през последните дни любимата зона за отдих и спорт на пловдивчани вече крие опасност. Предишни години това е водило до инциденти и затова сега от общината предприемат специални мерки за охрана, съобщи БНТ.

Община Пловдив увеличи общинска охрана. Тук служители обикалят, патрулират от сутринта и следят за хора, които евентуално искат да си правят някакви експерименти. Предни години е имало хора, които стъпват върху леда, който се оказва, че е изключително тънък и опасен.

Ангел Славов, заместник-кмет на община Пловдив: "Както знаете, от няколко дни температурите паднаха под нулата и заради няколко технически и организационни моменти Гребната база остана пълна и във връзка с това тя замръзва поради ниските температури, което я прави опасна за достъп и най-вече на деца и подрастващите, които така привличат леда да се качват и да се пързалят. Във връзка с това ние завишихме присъствието на общинска охрана, като се правят по-чести периодични проверки, като има два патрула, които обикалят по целия периметър и съблюдават за обществения ред и за това да не се получи някакъв инцидент."


България
  • 1 СТИГА БЕ

    3 2 Отговор
    ОХРАНА...ами нека хората да покарат зимни кънки,... да се изкъпят

    10:45 20.01.2026

  • 2 Трол

    6 2 Отговор
    Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има хора за експерименти.

    10:50 20.01.2026

  • 3 Анонимен

    3 2 Отговор
    Колко пъти съм минавал оттам и никога не разбрах къде се намира!

    Коментиран от #7

    11:04 20.01.2026

  • 4 До Кмета

    2 1 Отговор
    Пробийте леда че пак ще измре рибата без въздух в плиткото

    11:11 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ето

    2 1 Отговор
    за един лед охрана,а работодателят на тоя с БМВ Х5 Р 04 64 КВ който му краде всеки ден по 2 туби нафта в сака няма охрана да го краде тогава като е м-х-ю

    11:28 20.01.2026

  • 7 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Винаги съм се чудел какво правят толкова хора в страницата за отворени интриги Фактибг. Всъщност присъствието на някои е начин да покажат отношение. Останалите би трябвало да се запитат кой ги завлича тук под леда?

    11:32 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кой?

    0 1 Отговор
    Кой?

    11:40 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кой?

    0 0 Отговор
    Кой?

    11:46 20.01.2026

  • 12 В Пловдив

    0 0 Отговор
    Някои хора и до днес имат екипи за хокей, понеже преди много години Гребната база е замръзвала всяка зима и е имало неофициално градско първенство.

    11:50 20.01.2026

  • 13 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    нека coпoливите пишлемета идат вечерно време да се пързалят и да пропаднат. След някоя друга година като източат коритото за почистване ще открият kokаляци и черепчeтaa пръснати от рибите на стотици метри разстояние. Няма да е загуба, напротив!!!!

    11:51 20.01.2026

