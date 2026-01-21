Даниел Смилов: Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания и до по-малко фрагментиран парламент

Президентът Румен Радев обяви и внесе в Конституционния съд оставката си. Очакванията са той да обяви своя политически проект и дали ще участва в предстоящите парламентарни избори. Темата коментираха в ефира на БНТ политологът Даниел Смилов, журналистът Ружа Райчева и политологът проф. Росен Стоянов, цитирани от novini.bg.
Струва ми се, че след референдума, който Радев предложи и се прие като заигравка с електората на "Възраждане", той се опитва да се върне в по-умерената центристка роля, заяви Ружа Райчева относно речта на Румен Радев. "Но не се ли е натрупало очакване от негови потенциални избиратели той да бъде новия Орбан и да тропа по масата и да налага нашата дума в ЕС? Не е много ясно кой път ще избере и от това зависи кои са неговите потенциални партньори", добави тя.
Тази партия трябва да се дефинира. Тя може да поеме по различни пътища - едно е проевропейска посока, друго е Орбан. Това са съвсем различни неща, смята политологът Даниел Смилов. "Те са различни не само в план ЕС, но и във вътрешен план. Орбановият пакет политики е свързан с овладяването на определени институции, отношение към гражданско общество. Ако президентът Радев тръгне по този път - на ПП-ДБ ще им бъде много трудно да си партнират с него. Там, където те се припокриват е антикорупционната част. Там няма разминаване в оценките, които дават, но може да има разминаване в решенията", посочи още Смилов.
Президентът Радев подаде оставка преди ден, предстои тя да бъде приета. Той трябва да заяви какво ще прави. По студиата последните дни се говори за редене на листи, за проценти - все неща, които идват едва след като обяви, че ще прави политически проект, уточни проф. Росен Стоянов.
Според Даниел Смилов интересно е какви хора ще влязат в екипа на Радев. "Дали такива, които са ориентирани на Изток, или не", попита той. Ще има нови хора, но ще има доста от очакваните имена, смята Ружа Райчева.
"Аз съдя по хората, които бяха около президента, когато направи тази реч и заедно с него отидоха в една стаичка. Има очаквани имена, но интересното е кои са неочакваните. Ако заявката за такъв голям брой гласове, мандати, дори и мнозинство - трябва да се намерят много нови хора, които ще запълнят със смисъл тези места", поясни още тя. По думите ѝ формацията на Радев ще трябва "някак да обясни" и договора с "Боташ".
Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания, коментира Даниел Смилов. "Очакваните ефекти може да са два. От една страна може да намалее фрагментацията. Сега имаме девет партии - предполагам, че в следващия парламент ще има по-малко. Друг ефект, който може да се очаква е, че ГЕРБ и ДПС заедно няма да имат блокираща квота за съставяне на правителство. Ако се тръгне към правителство, каквото хората по площадите искаха, без Борисов и Пеевски, въпросът е от какъв характер ще бъде то. Ако се окаже, че е проевропейско правителство - ще бъде по-широко приети. Но ако се търси друг тип антиевропейско мнозинство тогава ситуацията може да бъде съвсем различно", допълни още политологът.
Според проф. Стоянов не е изключено в следващия парламент да влязат 5 партии и след това да има цикъл от нови избори. "Няма да може да се формира принципно мнозинство, тип коалиционно, а не просто да се създаде ново статукво", каза той.
