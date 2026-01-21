Новини
Даниел Смилов: Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания и до по-малко фрагментиран парламент

21 Януари, 2026 09:18 834 24

  • даниел смилов-
  • румен радев-
  • политически терен-
  • парламент-
  • фрагментация

След референдума, който Радев предложи и се прие като заигравка с електората на "Възраждане", той се опитва да се върне в по-умерената центристка роля, заяви журналистът Ружа Райчева

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев обяви и внесе в Конституционния съд оставката си. Очакванията са той да обяви своя политически проект и дали ще участва в предстоящите парламентарни избори. Темата коментираха в ефира на БНТ политологът Даниел Смилов, журналистът Ружа Райчева и политологът проф. Росен Стоянов, цитирани от novini.bg.
Струва ми се, че след референдума, който Радев предложи и се прие като заигравка с електората на "Възраждане", той се опитва да се върне в по-умерената центристка роля, заяви Ружа Райчева относно речта на Румен Радев. "Но не се ли е натрупало очакване от негови потенциални избиратели той да бъде новия Орбан и да тропа по масата и да налага нашата дума в ЕС? Не е много ясно кой път ще избере и от това зависи кои са неговите потенциални партньори", добави тя.

Тази партия трябва да се дефинира. Тя може да поеме по различни пътища - едно е проевропейска посока, друго е Орбан. Това са съвсем различни неща, смята политологът Даниел Смилов. "Те са различни не само в план ЕС, но и във вътрешен план. Орбановият пакет политики е свързан с овладяването на определени институции, отношение към гражданско общество. Ако президентът Радев тръгне по този път - на ПП-ДБ ще им бъде много трудно да си партнират с него. Там, където те се припокриват е антикорупционната част. Там няма разминаване в оценките, които дават, но може да има разминаване в решенията", посочи още Смилов.
Президентът Радев подаде оставка преди ден, предстои тя да бъде приета. Той трябва да заяви какво ще прави. По студиата последните дни се говори за редене на листи, за проценти - все неща, които идват едва след като обяви, че ще прави политически проект, уточни проф. Росен Стоянов.

Според Даниел Смилов интересно е какви хора ще влязат в екипа на Радев. "Дали такива, които са ориентирани на Изток, или не", попита той. Ще има нови хора, но ще има доста от очакваните имена, смята Ружа Райчева.

"Аз съдя по хората, които бяха около президента, когато направи тази реч и заедно с него отидоха в една стаичка. Има очаквани имена, но интересното е кои са неочакваните. Ако заявката за такъв голям брой гласове, мандати, дори и мнозинство - трябва да се намерят много нови хора, които ще запълнят със смисъл тези места", поясни още тя. По думите ѝ формацията на Радев ще трябва "някак да обясни" и договора с "Боташ".

Влизането на Радев на партийния терен ще доведе до размествания, коментира Даниел Смилов. "Очакваните ефекти може да са два. От една страна може да намалее фрагментацията. Сега имаме девет партии - предполагам, че в следващия парламент ще има по-малко. Друг ефект, който може да се очаква е, че ГЕРБ и ДПС заедно няма да имат блокираща квота за съставяне на правителство. Ако се тръгне към правителство, каквото хората по площадите искаха, без Борисов и Пеевски, въпросът е от какъв характер ще бъде то. Ако се окаже, че е проевропейско правителство - ще бъде по-широко приети. Но ако се търси друг тип антиевропейско мнозинство тогава ситуацията може да бъде съвсем различно", допълни още политологът.

Според проф. Стоянов не е изключено в следващия парламент да влязат 5 партии и след това да има цикъл от нови избори. "Няма да може да се формира принципно мнозинство, тип коалиционно, а не просто да се създаде ново статукво", каза той.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #14

    09:28 21.01.2026

  • 2 И то ще ни оправи

    5 2 Отговор
    за има няма 800 дни

    09:34 21.01.2026

  • 3 Мишок

    6 1 Отговор
    с брадавица. Страхливец

    09:38 21.01.2026

  • 4 провинциалист

    6 0 Отговор
    Целокупното евроатлантутство, което 18 години след подписването на договора за присъединяване към ЕС се сети, че се е ангажирало и със смяна на валутата и хукна презглава да поправи това, само за 15-тина дни забрави как еврото щяло да неутрализира руското влияние и сега неистово ни плаши с Радев... Щеше да е смешно, ако не беше трагично.

    09:40 21.01.2026

  • 5 Само ако Радев

    3 2 Отговор
    Ясно се заяви срещу престъпният Атлантизъм ще има някакво бъдеще

    09:41 21.01.2026

  • 6 Александър 3

    2 0 Отговор
    Дежурния хамстер от Ппдб !

    09:42 21.01.2026

  • 7 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Но в маймунарника пак ще има маймуни. Просто имената им ще са малко по-различни, на манталитета -същия.

    09:44 21.01.2026

  • 8 мъкаааа

    3 1 Отговор
    Без правителство,без бюджет,без министър-председател,без президент,България бавничко си отива. До сега народът стиска устни,но е време да се произнесе за поведението на политиците и да си постави на мястото им.

    09:45 21.01.2026

  • 9 пресолена

    1 0 Отговор
    има вероятност точно от приближени партии рр да изземе електорат. центровете пак ще са два . бб и рр. ппдб отиват в миманса. дб приятели на радев???хахаха. очаквам дебати по тв.....

    09:47 21.01.2026

  • 10 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #12, #15

    09:48 21.01.2026

  • 11 Човек

    4 2 Отговор
    Че Радев е руска подлога е ясно. Че е бюджетник, вредител и цял живот от младеж до сега е живял на гърба на народа също е ясно.

    Надявам се обаче да измете от парламента меракподлогите МЕЧове, Възражденци, Величия, БСПари.

    Естествено, че пак ще събере старите труженички от стария бардак, но дано да прочести от фона циганетата с миризливите устенца.

    09:50 21.01.2026

  • 12 Социалист

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Какво му е лошо на нацизма? В Руската федерация нацизмът е държавна идеология. Русофилството също я прие и изповядва нацизъм.

    09:51 21.01.2026

  • 13 Президентския мандат е 5 години

    1 0 Отговор
    Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
    (3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
    (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
    (5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
    (6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.

    09:52 21.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Италиански

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Може ли да дефинираш "атлантизъм"? Много говорите за атлантизъм, но никой не казва, какво е това?

    Коментиран от #16

    09:52 21.01.2026

  • 16 "Мамник" е

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Италиански":

    Злото което броди по Европата

    09:53 21.01.2026

  • 17 митака

    1 1 Отговор
    голям автогол за радю

    09:53 21.01.2026

  • 18 Бай Данчо

    1 2 Отговор
    Щом всички плюят значи Радев е на прав път!

    Коментиран от #20

    09:56 21.01.2026

  • 19 Факт

    1 0 Отговор
    Радев няма интерес нито възможност да отнема гласове от Възраждане! Най-вероятно ще има преливане от ПП, ИТН, БСП пространството, величие. ПП имат най-много свободни симпатизанти!

    09:56 21.01.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Данчо":

    Едва ли всички!

    09:56 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Деций":

    Не само.

    09:58 21.01.2026

  • 23 До нищо няма да доведе, след юрото

    1 0 Отговор
    никой не е способен да помогне на територията. ЕС ни управлява военно и политически. ЕЦБ икономически и финансово. Една територия със затихващи функции и загиващ народ, с уникална корупция на държавно и народно ниво. Гледам цени по магазини, цени на някои таксита, цени лекарства, нискокачествени стоки и храни водещи до з.л.вещи и нелечими болести, чудовищни цени в здравеопазване, като държавното препраща към частното.Надценки до 400%.Българска домашна лютеница във Великобритания около 1.90 лв. в територията между 8 и 9 лв. уникалната алчност ще доунищожи страдащият ни народ радващ се на пачките евраци, скоро няма да има пачки, а цифрички на телефона. Един референдум за "правото на Кеш не вписаха в Конституцията", няма и да го впишат. Г-н Радев е част от статуквото, искрено се надявам да греша..

    10:00 21.01.2026

  • 24 Пламен

    1 0 Отговор
    Ще вземе от рашистките партии, копейката,БСП, разни там величия мечове секири, чалгарите.
    ....с две специализации в сащ....те за една вербуват

    10:06 21.01.2026

