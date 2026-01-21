Новини
Любомир Кючуков: България в момента няма никаква позиция по горещите външнополитически теми

21 Януари, 2026 21:49 1 178 21

  • любомир кючуков-
  • тръмп-
  • съвет за мир

Доналд Тръмп официално обяви края на световното право. Той заяви, че това право е за слабаците и не се интересува от него. Съветът за мир, който Тръмп предлага, е едно квази ООН

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният ред е напът да се разпадне. Днес най-силната реч в Давос бе на канадския премиер Карни, който заяви точно това-старият ред е минало.

Това заяви в предаването "Още от деня" дипломатът и анализатор Любомир Кючуков, който коментира горещите външнополитически теми.

"Доналд Тръмп официално обяви края на световното право. Той заяви, че това право е за слабаците и не се интересува от него. Съветът за мир, който Тръмп предлага, е едно квази ООН. Това е една корпоративна организация, която той управлява и държи акциите. Начинът на поканване е изцяло в прерогативите на Тръмп и той си кани, когото прецени. Участие потвърдиха Орбан, Нетаняху, кралят на Мароко, Путин и Европа все още обмислят. За съжаление в момента явно наистина живеем в света на силните и Тръмп се изживява като владетел на този свят", добави той.

"В България реакцията за този Съвет за мир бе изключително провинциална. България в момента няма никаква позиция по горещите външнополитически теми. Нито по Венецуела, нито по Гренландия, нито сега по този въпрос, като спорим кога е дошла тази покана и към кого е отправена. Според мен поканата на Тръмп е персонална към Радев", завърши Любомир Кючуков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 6 Отговор
    Е, ти нали имаш, позиция,кво си се разбръмчал по нощите? А, бившиьо.

    21:56 21.01.2026

  • 2 Георг Целувачът:

    14 0 Отговор
    - Амиии, няма ръце за целуване. И други крайници също няма.

    Коментиран от #5

    21:58 21.01.2026

  • 3 Мхм

    14 0 Отговор
    България в момента нямала никаква позиции по горещите външнополитически теми? Магнита дърпа, герб нн се снишават, баце.

    21:58 21.01.2026

  • 4 Плевню и Дие

    15 0 Отговор
    Квот каже урЗула фон Пфайзер, това е позицията.

    21:59 21.01.2026

  • 5 Е като няма ръце за целуване

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георг Целувачът:":

    Да продължава целуването на други органи....

    22:01 21.01.2026

  • 6 Ква позиция бе марионетки

    12 0 Отговор
    САЩ, Русия и Китай раздават порциите другите изпълняват....

    22:06 21.01.2026

  • 7 Чичо Али Хаменей

    11 0 Отговор
    И да има позиция България, кой бръсне България за нещо? И да има, и да няма разликата е същата.

    22:06 21.01.2026

  • 8 Иван

    11 1 Отговор
    Някои хора не знаят къде се намират явно ние сме никой какво точно не разбираш какво имаме ние едно голямо НИЩО по добре слез на земята то бива простотия ама стига толкоз

    22:07 21.01.2026

  • 9 Къде се е чуло?

    8 0 Отговор
    Къде се е чуло и видяло палаши и плашЕп.утарници да имат позиция?

    22:08 21.01.2026

  • 10 Имаме оууууу

    8 0 Отговор
    позиции по всички горещите външнополитически теми. Но основно се свеждат до едно и също, а то е: Атлантизма е еманацията на нацизма... Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    22:08 21.01.2026

  • 11 Спецназ

    11 0 Отговор
    Представете си такава ИГРА:

    Тръмп спасява Света от Трета Световна Война!

    Има логика!

    Европейците навиваха все повече и повече гайката на Войната в последните години!
    ФАКТ!

    Оръжия и финансиране за стотици милиарди,
    Заплахи за въвеждане на военни формирования,

    предоставяне за без пари на СМЪРТОНОСНИ Далекобойни системи,
    използвани от украинците на територията на Русия!

    Това включва и много избити руснаци на руска територия!

    Да напишем на лист- НАТО ДЕ ФАКТО бият по Русия!

    Това че украинец е изстрелял германската ракета по руски град не е важното.

    Важното е че германците и не само- ЦЯЛОТО НАТО, вкл. и България даваше оръжие
    да се използва за нищо друго, а за убиването на руснаци, може и цивилни- на кой му пука!

    НАТО му е през Х.Я за съдбата на Украйна!

    Водят си нападения над Русия! ДО ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ СТИГНАХА, Баце!

    Малоумници- 15 ядрени ракети да изстреля оня и Европа е леш, Баце! А имат 3 хиляди...

    Мисля че Трампи ги отвлича от глупоста за Трета Световна с финтовете за Гренландия!

    22:11 21.01.2026

  • 12 604

    7 0 Отговор
    по добре да няма..и без туй сме правителство в оставка дето така може да ги надроби, че ви е бедна фантастиката....

    22:12 21.01.2026

  • 15 Позиция хахахах???

    7 1 Отговор
    Позиция имат, само силните на деня. Като нямаш пари, какво ще решаваш, както казваше последния голям държавник, на България, в чийто руини живеем. България е слаба икономически, дори на балканско, локално ниво. Нямаме пари, нямаме армия и зад гърба ни, няма голяма държава. Кой има респект и се съобразява с такава държава? Бананова република и толкова, с 2 милиона пенсионери, от 5 милиона население, края е зад ъгъла.

    22:38 21.01.2026

  • 16 наще неможачи

    4 0 Отговор
    понеже докарали държавата си до дъното на всички класации и затова някой ще ги пита за глобални въпроси...

    22:45 21.01.2026

  • 17 Ами , казано е от

    2 0 Отговор
    Тръмп в прав текст , какво не разбра !?. Айде БЕГАЙ на позиция партер 😂👋

    22:47 21.01.2026

  • 18 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Каква позиция иска дипломатът от страна с правителство нежелано и в оставка, с президент сам си подал оставка без уважителни аргументи, с депутати чиито погледи са към четирите световни посоки и към четирите междинни посоки..

    23:02 21.01.2026

  • 19 Смешник

    1 0 Отговор
    Е как да има като министъра на външните работи на Тиквата Георг не става за нищо

    23:55 21.01.2026

  • 20 Моряка

    3 0 Отговор
    Каква позиция да има България,бе ливадо?Не знаеш ли,че по население сме по малко от един квартал на Истамбул?Практически без армия.Кой ни смята за някакъв фактор изобщо?Даже когато бяхме 10 пъти по мощни,бай Тошо казваше да се снишаваме.Мъдър човек беше.

    00:32 22.01.2026

  • 21 дядото

    1 0 Отговор
    а,нашите ду пе продавци винаги са имали позиция - да слушат и да са покорни пред една или друга външна сила

    06:52 22.01.2026

