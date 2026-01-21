Любомир Кючуков: България в момента няма никаква позиция по горещите външнополитически теми

Световният ред е напът да се разпадне. Днес най-силната реч в Давос бе на канадския премиер Карни, който заяви точно това-старият ред е минало.
Това заяви в предаването "Още от деня" дипломатът и анализатор Любомир Кючуков, който коментира горещите външнополитически теми.
"Доналд Тръмп официално обяви края на световното право. Той заяви, че това право е за слабаците и не се интересува от него. Съветът за мир, който Тръмп предлага, е едно квази ООН. Това е една корпоративна организация, която той управлява и държи акциите. Начинът на поканване е изцяло в прерогативите на Тръмп и той си кани, когото прецени. Участие потвърдиха Орбан, Нетаняху, кралят на Мароко, Путин и Европа все още обмислят. За съжаление в момента явно наистина живеем в света на силните и Тръмп се изживява като владетел на този свят", добави той.
"В България реакцията за този Съвет за мир бе изключително провинциална. България в момента няма никаква позиция по горещите външнополитически теми. Нито по Венецуела, нито по Гренландия, нито сега по този въпрос, като спорим кога е дошла тази покана и към кого е отправена. Според мен поканата на Тръмп е персонална към Радев", завърши Любомир Кючуков.
11 Спецназ
Тръмп спасява Света от Трета Световна Война!
Има логика!
Европейците навиваха все повече и повече гайката на Войната в последните години!
ФАКТ!
Оръжия и финансиране за стотици милиарди,
Заплахи за въвеждане на военни формирования,
предоставяне за без пари на СМЪРТОНОСНИ Далекобойни системи,
използвани от украинците на територията на Русия!
Това включва и много избити руснаци на руска територия!
Да напишем на лист- НАТО ДЕ ФАКТО бият по Русия!
Това че украинец е изстрелял германската ракета по руски град не е важното.
Важното е че германците и не само- ЦЯЛОТО НАТО, вкл. и България даваше оръжие
да се използва за нищо друго, а за убиването на руснаци, може и цивилни- на кой му пука!
НАТО му е през Х.Я за съдбата на Украйна!
Водят си нападения над Русия! ДО ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ СТИГНАХА, Баце!
Малоумници- 15 ядрени ракети да изстреля оня и Европа е леш, Баце! А имат 3 хиляди...
Мисля че Трампи ги отвлича от глупоста за Трета Световна с финтовете за Гренландия!
