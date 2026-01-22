Новини
Протести в София, Варна и Пловдив поискаха оставката на Борислав Сарафов ВИДЕО

22 Януари, 2026 03:55, обновена 22 Януари, 2026 04:00 529 10

Събитието бе организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и обединение "Студенти против мафията", под наслов „Операция: Нищожен“

Протести в София, Варна и Пловдив поискаха оставката на Борислав Сарафов ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Протести с искане за оставка на изпълняващия функцията (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов се проведоха в София, Варна и Пловдив.

Събитието бе организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и обединение "Студенти против мафията", под наслов „Операция: Нищожен“. Недоволните се събраха в 18:30 часа пред Съдебната палата в столицата. В протеста участваха и от обединението „Студенти против мафията“. Адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" припомни, че Конституционният съд отказва да разглежда становища на Сарафов по конституционни дела, т.е. приема го за нелигитимен. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза още адвокат Георгиев и заяви, че ще настояват утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът в София приключи след шествие до сградата на Висшия съдебен съвет.



Граждани от Варна също излязоха на мълчалив протест пред Съдебната палата на площад „Независимост“ в града. Основното им искане е оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Само един от присъстващите носеше плакат с надпис „Сарафов в затвора“. Сред хората на площада бе и заместник-кметът Павел Попов.

Протестиращи на пл. "Съединение", пред прокуратурата в Пловдив също поискаха изпълняващият длъжността главен прокурор на България Борислав Сарафов да бъде отстранен от поста. Противопоставяме се на контрола, който упражнява олигархията върху съдебната власт, каза за БТА Стоян Стефанов, координатор за Пловдив на обединение "Студенти против мафията". Мотото на недоволството в Пловдив бе "Не сме статисти в прокурорския сериал".


София / България
  • 1 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Улицата не би трябвало да раздава правосъдие. В противен случай, трябва да уволним всички съдии, прокурори, адвокати и да минем на принципа катран, перушина, бесилка.

    Коментиран от #4, #5

    04:07 22.01.2026

  • 2 ИД главен Жираф

    3 2 Отговор
    Вече отдавна не е за оставка, а за раиран костюм. Умишленото възпрепятстване на съдебни дела и укриването на доказателства е подсъдно и по сега действащото законодателство, дори да не се вземат предвид обвиненията в корупция.

    Коментиран от #7

    04:09 22.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Работа на прокурорите е да разследват престъпници. Щом има протести, значи добре си върши работата. Няма престъпник който да каже "този прокурор е много съвестен, ще ме вкара в затвора". Обикновените граждани, които нямат проблеми със законите, въобще не ги е грижа за прокурорите. Нито ги познават, нито ги е еня. От Прокуратурата се страхуват престъпниците.

    04:15 22.01.2026

  • 4 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Или на военни трибинали !?

    04:15 22.01.2026

  • 5 Шофьор на РК1

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Като операционната ти система се зарази с неизлечими вируси правиш преинсталиране, а не почистване.

    Коментиран от #9

    04:17 22.01.2026

  • 6 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

    2 1 Отговор
    Сарафов държи 70 досъдебни производства за Боко Тиквата на трупчета.

    04:20 22.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "ИД главен Жираф":

    Прокурор няма как да укрива доказателства, защото той ги събира. Тази теза е неуместна. Делата се насрочват от съдът и прокурорите нямат намеса в процеса, дори и да искат. И тази теза е несъстоятелна.

    04:21 22.01.2026

  • 8 Студенти против мафията

    2 2 Отговор
    Дали знаят кой е Борислав Сарафов ? А? Аз си мисля обаче че ако 5-6 подстрекателя, разните му там доцентчета и професорчета соросоидни ако се арестуват съвсем ще им пресъхне желанието майданчета да правят. Че и списък даже мога да предложа

    Коментиран от #10

    04:25 22.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шофьор на РК1":

    И друг прокурор да назначат, все тая. ПП ДБ и олигарсите зад гърбът им, до един са престъпници. Гешев беше лош, сега този, после следващия. Страхът от панделата е голям.

    04:25 22.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Студенти против мафията":

    Половината от тези "студенти" не могат да четат и пишат. Като синчето на Бобоков, което палеше и трошеше контейнери за боклук.

    04:31 22.01.2026

Новини по градове:
