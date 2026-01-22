Протести в София, Варна и Пловдив поискаха оставката на Борислав Сарафов ВИДЕО

Протести с искане за оставка на изпълняващия функцията (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов се проведоха в София, Варна и Пловдив.
Събитието бе организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и обединение "Студенти против мафията", под наслов „Операция: Нищожен“. Недоволните се събраха в 18:30 часа пред Съдебната палата в столицата. В протеста участваха и от обединението „Студенти против мафията“. Адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" припомни, че Конституционният съд отказва да разглежда становища на Сарафов по конституционни дела, т.е. приема го за нелигитимен. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза още адвокат Георгиев и заяви, че ще настояват утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът в София приключи след шествие до сградата на Висшия съдебен съвет.
Граждани от Варна също излязоха на мълчалив протест пред Съдебната палата на площад „Независимост“ в града. Основното им искане е оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Само един от присъстващите носеше плакат с надпис „Сарафов в затвора“. Сред хората на площада бе и заместник-кметът Павел Попов.
Протестиращи на пл. "Съединение", пред прокуратурата в Пловдив също поискаха изпълняващият длъжността главен прокурор на България Борислав Сарафов да бъде отстранен от поста. Противопоставяме се на контрола, който упражнява олигархията върху съдебната власт, каза за БТА Стоян Стефанов, координатор за Пловдив на обединение "Студенти против мафията". Мотото на недоволството в Пловдив бе "Не сме статисти в прокурорския сериал".
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #5
04:07 22.01.2026
2 ИД главен Жираф
Коментиран от #7
04:09 22.01.2026
3 Данко Харсъзина
04:15 22.01.2026
4 12340
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Или на военни трибинали !?
04:15 22.01.2026
5 Шофьор на РК1
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Като операционната ти система се зарази с неизлечими вируси правиш преинсталиране, а не почистване.
Коментиран от #9
04:17 22.01.2026
6 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
04:20 22.01.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "ИД главен Жираф":Прокурор няма как да укрива доказателства, защото той ги събира. Тази теза е неуместна. Делата се насрочват от съдът и прокурорите нямат намеса в процеса, дори и да искат. И тази теза е несъстоятелна.
04:21 22.01.2026
8 Студенти против мафията
Коментиран от #10
04:25 22.01.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Шофьор на РК1":И друг прокурор да назначат, все тая. ПП ДБ и олигарсите зад гърбът им, до един са престъпници. Гешев беше лош, сега този, после следващия. Страхът от панделата е голям.
04:25 22.01.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Студенти против мафията":Половината от тези "студенти" не могат да четат и пишат. Като синчето на Бобоков, което палеше и трошеше контейнери за боклук.
04:31 22.01.2026