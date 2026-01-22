Новини
Михаил Микoв: Проектът на Радев може да приключи 130-годишната история на БСП

22 Януари, 2026 09:54 1 018 21

  • михаил миков-
  • румен радев-
  • бсп

Той допълни, че очакванията са бъдещата формация да има по-скоро центристки характер

Михаил Микoв: Проектът на Радев може да приключи 130-годишната история на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на БСП коментира, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“ – включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите. България върви към предсрочни избори, а политическата сцена се готви за нов играч – проект, свързван с президента Румен Радев, който се очаква да се включи в надпреварата чрез коалиционна формула. На този фон бъдещето на левицата става все по-неясно.

Михаил Миков – бивш председател на 42-рото Народно събрание и бивш лидер на БСП – заяви пред бТВ, че евентуалното участие на Радев в изборите може да пренареди политическата карта и да доведе до исторически прелом за социалистите.

„Пълните улици на големите градове през есента показаха, че хората искат някаква промяна“, заяви Миков и допълни, че очакванията са бъдещата формация да има по-скоро центристки характер, но ключово ще бъдат лидерската група и конкретната платформа.

По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

Миков определи като знак за процесите вляво факта, че коалиционни партньори се отдръпват от формацията около БСП. Той даде пример с информация, че БЗНС „Стамболийски“ заявява подкрепа за „президентската инициатива“, и допусна, че и други напуснали партньори може да потърсят участие в новия проект.

„Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото“, каза той.

На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков отговори: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.“

Той добави, че според него ръководството на партията няма усещане за настроенията по места и не води разговор за отношенията с бъдещия политически субект – нещо, което според него разколебава социалистите в период на номинации и конгресна подготовка.

Според него, ако БСП търси спасение, трябва ясна позиция и нормален разговор с Радев – не като президент, а като бъдещ партиен лидер. И предупреди, че темата за партньорство има смисъл само ако БСП прескочи 4% бариера.

По повод отказа на Атанас Зафиров да подаде оставка заедно с изпълнителното бюро, Миков заяви, че конгресът трябва да избере нов председател, а не само да се обсъжда персонално настоящият лидер: „Цялото ръководство трябва да осъзнае собствения си принос и отговорност. Въпрос на чест и достойнство е.“

Той добави, че е „по-опасно да не влезеш в парламента“, отколкото да отидеш на избори с ново ръководство.

Като бивш вътрешен министър Миков коментира и ролята на МВР в изборния процес. По думите му е грешка цялата отговорност да се „прехвърля“ върху министъра на вътрешните работи: „Значи да признаем, че ние сме държава, в която МВР прави изборите. Абсурд е за една държава, претендираща да е демократична.“

Той подчерта значението на ЦИК, партиите и секционните комисии, както и че честността не зависи само от технологията на гласуване.

Миков определи като преекспониран спора за изборните правила и добави, че честността зависи от политическото поведение:

„Само сменяме изборните правила и всеки път констатираме, че изборите са нечестни Трябва да се промени манталитетът на партиите.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избирател

    11 4 Отговор
    Давай Руме, с теб сме!

    Коментиран от #11

    09:58 22.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    МИКОВ,ХА НАЗДРАВЕ!ДА БЯХТЕ МИСЛИЛИ СЪС ГЛИГАНА ПРЕДИ ТОВА!

    09:59 22.01.2026

  • 3 Николай Вълканов, Валентин Златев

    6 6 Отговор
    Красимир Дачев: Това ни е целта, чрез Радев да приключим изобщо България и българския народ

    Коментиран от #15

    09:59 22.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Радев ме посочи за координатор за западната част на България, а послеее....

    Коментиран от #8

    10:00 22.01.2026

  • 5 Гост

    12 0 Отговор
    бесепето приключи и без Радев, чиче

    10:01 22.01.2026

  • 6 важно е какво ораторства

    0 0 Отговор
    и на всеки проблем да оглася решение . така и кръгът около него янев и кирил ще го хвалят . михо е много умен . сега е нещо както навремето друг партиец лилов . бабешкения в сянка . мамник е доста съвременен . пророци и сенчести митологии . и накрая ще цари светлина .

    10:07 22.01.2026

  • 7 кой му изцапа гащите на този

    6 0 Отговор
    130 годишната история я приключихте вие сами. С хлъзгави и безлични членове и председатели като теб.

    10:11 22.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    НЯМАШ НИКАКВА РАБОТА В СЕВЕРОЗАПАДА! МИИ СИ ЧИНИИТЕ И ТОАЛЕТНИТЕ В СОФИЯ!

    Коментиран от #9

    10:12 22.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Леля имаш ли? Или по-близка роднина....

    Коментиран от #21

    10:14 22.01.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    "МИКИ" , ТИ КАТО "КОРНИ ТЕХНОИМПЕКСОВА" ...................... РЪСИШ САМО СТАРИ ИСТИНИ ..................... ФАКТ !

    10:18 22.01.2026

  • 11 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Избирател":

    Вече съм го споменавал по рано - генералите от ВВС на НАТО нормално имат около 6000 летателни часове а Радев е с около 1900 и по опитност р капитан - майор, не знам как тогава е генерал майор. А самата БСП морално деградира около 1980 когато нейни функционери без никакъв производствен опит се възкачиха на държавни и общински постове - почна голям цирк и духане на въздух - примерно на свои хора се даваха д предимство без ред жилища "комсомолски набор" - без да имат висока академична подготовка или ценен производствен опит. Сега има крипто БСП олигархична структура

    10:20 22.01.2026

  • 12 123456

    1 0 Отговор
    а дано

    10:23 22.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    А бе Мишо , рано е за "питието" ама да беше разяснил на читателите кои са тези "БЗНС Стамболийски"...???
    Това някаква току- що избухнала Супер-Нова звезда ли е ,или някой филянкиший
    се събрали , пили " по едно" и направили политическа партия???
    Прилича ми много на политически изцепки, като "БЗНС Никола Петков ",
    за което никой не знае, колко човека глауват вече 20 години??
    Срамота е за името на един велик политик- българин, като Никола Петков!!!
    ПП "Стелт" на "Румен Христов" човека партия ,която се състои само от управителен
    съвет от родата и приятел, секретар...!!!
    Които вместо за авторитет на " ПП ГЕРБ", им съсипват изборните резултати!!!
    Има оше десетки такива "дежурни партии" като " Дончева и сие" , но нямам място да ги спомена!!!Призовавам политическите "Нарциси" да спрат да се излагат!!!

    10:24 22.01.2026

  • 14 дядото

    1 0 Отговор
    приятелю,защо не си спомням да е имало бсп,освен в последните 35 години.имало е бсдп,брсдп- тесни,шероки социалисти и бкп.това недоносче го създадоха предателите на лявото пространство

    10:28 22.01.2026

  • 15 Очевидец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николай Вълканов, Валентин Златев":

    Тези действително я приключиха за наша сметка!!!
    Няма Путин, няма Тръмп!!!
    Устата сгрешила ,сама промълвила , не човек "а комунист"!!!

    10:29 22.01.2026

  • 16 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Ква 30-годишна история, кви пет лева?
    Вие отдавна я приключихте тая партия.

    Коментиран от #17

    10:35 22.01.2026

  • 17 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Исках да напиша 130-годишна история, но и с 30-годишна история се получи добре.

    10:36 22.01.2026

  • 18 БСП няма 130г история

    1 0 Отговор
    Ако говори за БКП - може, но я обявиха за престъпен режим ако не се лъжа

    10:38 22.01.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БСП Е ПРИКЛЮЧИХА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    ....КАТО СТАНАХА ОРТАЦИ НА СИК, МАНДЖУКОВ И ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
    .....
    ЗАТОВА СЕГА ДЕЦАТА НА ПЪРВАНОВ И ДОБРЕВ ИМАТ ОБЩИ ФИРМИ
    И ХОТЕЛСКИ БИЗНЕС (ЧАСТ ОТ НЕГО В СЕЛО БЕЛЧИН )
    ......

    10:43 22.01.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА - БАШ СОЦИАЛИСТКАТА, ИМА ФИРМИ С
    ПАШАТА ОТ СИК , ИГРАЛНИ ЗАЛИ И МОЛОВЕ
    ........
    НАПРАВИХА Я ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРКИЯ ОЛИМПИЙСКИ
    КОМИТЕТ ПО "ЗАСЛУГИ" :)

    10:46 22.01.2026

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    НАЙ МИ Е БЛИЗКА,МАЙКАТИИСЕСТРАТИ

    10:50 22.01.2026

