Михаил Микoв: Проектът на Радев може да приключи 130-годишната история на БСП

Бившият председател на БСП коментира, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“ – включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите. България върви към предсрочни избори, а политическата сцена се готви за нов играч – проект, свързван с президента Румен Радев, който се очаква да се включи в надпреварата чрез коалиционна формула. На този фон бъдещето на левицата става все по-неясно.

Михаил Миков – бивш председател на 42-рото Народно събрание и бивш лидер на БСП – заяви пред бТВ, че евентуалното участие на Радев в изборите може да пренареди политическата карта и да доведе до исторически прелом за социалистите.

„Пълните улици на големите градове през есента показаха, че хората искат някаква промяна“, заяви Миков и допълни, че очакванията са бъдещата формация да има по-скоро центристки характер, но ключово ще бъдат лидерската група и конкретната платформа.

По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

Миков определи като знак за процесите вляво факта, че коалиционни партньори се отдръпват от формацията около БСП. Той даде пример с информация, че БЗНС „Стамболийски“ заявява подкрепа за „президентската инициатива“, и допусна, че и други напуснали партньори може да потърсят участие в новия проект.

„Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото“, каза той.

На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков отговори: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.“

Той добави, че според него ръководството на партията няма усещане за настроенията по места и не води разговор за отношенията с бъдещия политически субект – нещо, което според него разколебава социалистите в период на номинации и конгресна подготовка.

Според него, ако БСП търси спасение, трябва ясна позиция и нормален разговор с Радев – не като президент, а като бъдещ партиен лидер. И предупреди, че темата за партньорство има смисъл само ако БСП прескочи 4% бариера.

По повод отказа на Атанас Зафиров да подаде оставка заедно с изпълнителното бюро, Миков заяви, че конгресът трябва да избере нов председател, а не само да се обсъжда персонално настоящият лидер: „Цялото ръководство трябва да осъзнае собствения си принос и отговорност. Въпрос на чест и достойнство е.“

Той добави, че е „по-опасно да не влезеш в парламента“, отколкото да отидеш на избори с ново ръководство.

Като бивш вътрешен министър Миков коментира и ролята на МВР в изборния процес. По думите му е грешка цялата отговорност да се „прехвърля“ върху министъра на вътрешните работи: „Значи да признаем, че ние сме държава, в която МВР прави изборите. Абсурд е за една държава, претендираща да е демократична.“

Той подчерта значението на ЦИК, партиите и секционните комисии, както и че честността не зависи само от технологията на гласуване.

Миков определи като преекспониран спора за изборните правила и добави, че честността зависи от политическото поведение:

„Само сменяме изборните правила и всеки път констатираме, че изборите са нечестни Трябва да се промени манталитетът на партиите.“