Времето днес, прогноза за петък, 23 януари: Мъгливо утро, цял ден облаци над Северна и Източна България

През нощта слабо ще превалява все още на места в Източна България.

Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне и в равнините и котловините ще се образува мъгла. Минималните температури утре ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 1°.

Преди обяд на много места ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони.

Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 10° в Югозападна България, в София – около 8°, на морския бряг – от 5° до 7°.

В планините ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг.

През почивните дни затоплянето ще продължи, но няма да засегне районите с трайни мъгли. Ще има и изолирани и слаби валежи – в събота в крайните западни планински райони, в неделя – в южната част на Родопите.

В понеделник ще има валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. Температурите още ще се повишат, по-съществено в Източна България и районите, разположени на север от планините, където ще духа силен южен вятър. Във вторник вятърът ще отслабне, валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане топло за сезона.