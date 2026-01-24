НАП: Преходът към еврото минава плавно и няма тенденция за масови злоупотреби

Преходът към еврото минава плавно и няма тенденция за масови злоупотреби, това заявиха от НАП, по време на проверка относно сигнал за завишени цени в магазин на голяма хранителна верига в София.

Проверяващите изискаха документи, които трябва да покажат начина на ценообразуване на търговеца преди и сега с цел да се установи дали повишението на цените е обосновано или не.

Размерът на глобите, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, варира от еквивалента в евро на 5000 до 100 000 лева за първо установено нарушение, като при повторно нарушение санкцията се удвоява.

Стоян Дечев, ръководител на отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Много сигнали получаваме, стотици са сигналите, стотици и сме обработили. От различни естества на икономическия живот от услуги до храни, до различни видове стоки. Установяват се нарушения, но не са във висока степен на процентност."