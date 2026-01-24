Новини
НАП: Преходът към еврото минава плавно и няма тенденция за масови злоупотреби

24 Януари, 2026 03:37, обновена 24 Януари, 2026 02:57 473 4

  • нап-
  • евро-
  • проверки

Продължават проверките на агенцията след въвеждането на новата ни валута

Преходът към еврото минава плавно и няма тенденция за масови злоупотреби, това заявиха от НАП, по време на проверка относно сигнал за завишени цени в магазин на голяма хранителна верига в София.

Проверяващите изискаха документи, които трябва да покажат начина на ценообразуване на търговеца преди и сега с цел да се установи дали повишението на цените е обосновано или не.

Размерът на глобите, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, варира от еквивалента в евро на 5000 до 100 000 лева за първо установено нарушение, като при повторно нарушение санкцията се удвоява.

Стоян Дечев, ръководител на отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Много сигнали получаваме, стотици са сигналите, стотици и сме обработили. От различни естества на икономическия живот от услуги до храни, до различни видове стоки. Установяват се нарушения, но не са във висока степен на процентност."


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Как да няма злоуботреби

    0 0 Отговор
    Като НАП, КАТ, Паспортни, Грао не приемат Кеш.
    Защо и кой не е вписал в Конституцията "Правото на Кеш".
    Отхвърлят те от системата ако не облужваш банковото лоби.
    Значи ли, че в близко бъдеще до 2027 не мога вече да оставя бакшиш на хората извършващи ми вид услуга, дори таксита, държавата ще облага с данъци бакшишите на работещите в услугите.
    Какво са подписвали 2020 ГЕРБ, 2021 служебно на Янев, закон юро, закони бнб, по-късно поправки конституции.
    Ако парите в банка носат отрицателни лихви?
    Хората не могат да си изтеглят собствените си пари?
    Ако имаме банков фалит, какво правим без Кеш.
    Какво става в тази Територия.
    Защо български пенсионери получаващи пенсии от чужбина, с българско гражданство трябва да плащат месечни такси за поддръжка на банкова такса.
    Словения пита ЕЦБ за вписване поправка за Кеш в Конституцията, първата част приета, мтората част отказана
    ЕЦБ.
    Какво правим при срив в системата, няма ток Швеция, Норвегия, Дания в закони задължават право Кеш, но те са извън Юро.. Какво правим ако по политически причини някои блокира спетяванията ни.
    Как така Забранявате паспорт на хората, които не искат да ползват банкови услуги, и да им плащат такса въздух.

    03:15 24.01.2026

  • 2 Радев трябва

    0 0 Отговор
    много да обяснява, какви са ги вършяли ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, БКП, ДПС и какво смята да прави със Незаконното им Законотворчество?.
    Чие лоби са обслужвали със прием поправки БНБ, Конституция, Закон прием юро, Поправка Менда?
    Правото на Кеш, Австрия ,Унгария, Словакия вписаха право на Кеш в Конституциите си.
    Франция и Дания чрез Закони запазват право на Кеш. Щвецария от 2013 се бори за право на Кеш, под надслов "Кешът е свобода", и там швейцарските политици започнаха да шикалкавят и отлагат референдуми.
    Как може Закон да задължи Паспортни служби да ти откажат издаване на Паспорт.
    Че това е изхвърляне от системата.
    Защо Асен Василев натрапи банкови карти на Пенсионерите.
    В същото време български граждани получаващи пенсии от чежбина са наказани да плащат такси за притежание на карти, дори на по-ниски пенсии от тези България.
    Последната Битка на българите е за "Запазване на правото на Кеш".
    И класифициране на кабинети след 2012 като "Омразни правителства".
    Особено след като КС реши, 46% изборни нарушения в проверени секции.
    Цялото Законодателство и Решения на незаконното НС трябва да бъдат отменени, ТЕ СА НЕЗАКОННИ.
    Заемите теглени в период 2012 до 2026 трябва да бъдат опростени, взети от омразно правителство с фалшифицирани избори, признати от КС за такива.

    03:30 24.01.2026

  • 3 Крадците на мафията от НАП краднат плавн

    1 1 Отговор
    Плавно но ежедневно! Ненормални и нагли сте цените на всичко са нагоре

    03:31 24.01.2026

  • 4 Пешо

    1 0 Отговор
    Така, така, само дето цените, таковата

    04:21 24.01.2026

