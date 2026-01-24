Новини
Зафиров: БСП заявява неизменна подкрепа към Илияна Йотова

24 Януари, 2026

Председателят на БСП и на „БСП-Обединена левица“ и вицепремиер в оставка приветства новия държавен глава в публикация във Фейсбук

Снимка: БНТ
От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова, написа председателят на БСП и на „БСП-Обединена левица“ и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в публикация във Фейсбук.

От днес България за пръв път в историята си има жена президент. Илияна Йотова поема поста в изключително труден за страната ни момент и към нея са насочени много надежди и очаквания, заявява Зафиров. Нямам никакви съмнения, че тя може да отговори на тях и да се справи с всички предизвикателства, които се появят по пътя ѝ, допълва той.

Вярвам, че говоря от името на всички членове и симпатизанти на БСП като заявявам нашата неизменна подкрепа към нея. На добър час, госпожо президент, пише още Атанас Зафиров.


  • 1 Чичо Еятолах Алй Хаменей

    7 4 Отговор
    Побъркахте се с тази Илиана Йотова. Кой знае какво станало! Нито от Радев ще излезе нещо, нито от Йотова нещо зависи или ще се промени за по-добро.

    03:18 24.01.2026

  • 2 Чичо Еятолах Алй Хаменей

    6 3 Отговор
    Радев просто ще вкара следващите "наши", а нородеца си мисли, че го е ения за него. Много бързо ще се пласират Гълъби и Гугутки Доневи и разни измислени генералчета на висакакви постове и същата работа докато и той отиде в политическото гробище като поредния отпадък.

    03:26 24.01.2026

  • 3 Голям

    5 2 Отговор
    Подмазват тоя,бе.Сигурно по-добре ще се справи от тебе предател и няма да се продава за. Пари.И повече. Мозък има кога как да се държи.

    03:41 24.01.2026

  • 4 Флинстоун

    5 0 Отговор
    Много ми е интересно този сезон на "Бъргарска политика" как шье го изиграят актьорите...

    03:43 24.01.2026

