Предпоследната група с български полярници ще отпътува за базата ни на остров Ливингстън

24 Януари, 2026 08:24 432 15

Очаква се в началото на февруари да достигнат до българската полярна база „Св. Климент Охридски”

Мария Атанасова

Предпоследната група с български полярници ще отпътува днес, 24 януари, за базата ни на остров Ливингстън с полет за Рим на ITA Airways, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ). Част от нея е и специалният кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева.

В Рим групата ще се раздели на две, като проф. дн Христо Пимпирев - ръководител на 34-тата българска антарктическа експедиция, Кирил Кандиларов и писателят Васил Попов ще летят за Буенос Айрес (Аржентина), където към тях ще се присъединят флотилен адмирал Боян Медникаров и капитан първи ранг проф. Мирослав Цветков от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна. След това групата ще отпътува за Сантяго де Чили, а след това за Пунта Аренас.

Журналистите - Живко Константинов и Симона-Алекс Михалева, както и изследователите доц. Стоян Георгиев от Геологическия институт към БАН и главен асистент д-р Снежина Русинова-Видева от Института по микробиология към БАН (Пловдив), ще продължават пътя си през Сао Пауло (Бразилия) към Пунта Аренас (Чили). Там към тях ще се присъединят журналистите от Българската национална телевизия - Мария Чернева и Анна Андреева, главен асистент д-р Гергана Георгиева от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и океанологът проф. Емил Станев от Германия, както и гръцките учени - Дионисия Ригату от Атинския университет и Елени Китину от Института по океанография към Гръцкия център за морски изследвания.

Пътят на групата на проф. Пимпирев продължава с полет на Колумбийските военновъздушни сили на борда на самолета „Херкулес С130” за остров Кинг Джордж, където отново ще се срещнат с втората група, която ще достигне острова с полет, нает от Турската антарктическа програма.

Всички заедно ще се качат на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” и се очаква в началото на февруари да достигнат до българската полярна база „Св. Климент Охридски”.

БТА ще има за четвърта поредна година специален кореспондент на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) и в националния пресклуб на БТА в българската антарктическа база.


  • 1 малко истински факти

    6 1 Отговор
    Полярници - хрантутници на народна издръжа , и на тия трябва да им съкратим щата .

    08:25 24.01.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Уф , още не съм се разсънил , и прочетох - Предпоследната група с български пияници ще отпътува.....

    08:26 24.01.2026

  • 3 Любопитен

    5 1 Отговор
    Тея хрантутници ходят там само да си вадят очите и да правят оргии на държавна издръжка.

    08:27 24.01.2026

  • 4 ЗАЕДНО

    5 1 Отговор
    С 1 тон РИКИЯ.

    Коментиран от #7

    08:27 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    4 1 Отговор
    ЕКСКУРЗИАНТИ !

    08:30 24.01.2026

  • 7 Докъде

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЗАЕДНО":

    Бе?! Залагам, че нашите професионалци тръгват поне с три тона!

    Коментиран от #12

    08:30 24.01.2026

  • 8 Перо

    5 1 Отговор
    Това ми прилича повече на туристическа програма, защото не виждам научния смисъл и ползи за БГ в какво се изразяват! Прилича ми на онази приказка за жабата и коня. Не знам как се оправдава държавното финансиране и как се осъществява планирането и рентабилността на мероприятието!

    Коментиран от #11

    08:37 24.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    На гъркините ще им измръзнат шушулките. А нашите ще се пропият, ако не са го сторили вече.
    Гъркините ако не са си взели Узо, изгубени са.

    08:41 24.01.2026

  • 10 Ех живот

    0 0 Отговор
    Здравей живот, пимпирев с червената камба пак ще гласува за герп

    Коментиран от #13

    08:44 24.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Държавното финансиране не е голямо. Предимно спонсори. Държавата не губи нищо. Печели престиж. Докато бай Дончо не каже "анексирам Антарктида, айде къш. Кой от къде е."

    08:44 24.01.2026

  • 12 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Докъде":

    Там си я варят да няма акциз.

    Коментиран от #15

    08:45 24.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ех живот":

    На Пимпира ще му издигнат паметник на Антарктида. От лед.

    08:46 24.01.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Няма фащ няма Русия ,Арктика е македонска

    08:47 24.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не бе":

    Да бе... Ракия от пингвини... Такава не съм пил.

    08:48 24.01.2026

