Предпоследната група с български полярници ще отпътува за базата ни на остров Ливингстън

Предпоследната група с български полярници ще отпътува днес, 24 януари, за базата ни на остров Ливингстън с полет за Рим на ITA Airways, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ). Част от нея е и специалният кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева.

В Рим групата ще се раздели на две, като проф. дн Христо Пимпирев - ръководител на 34-тата българска антарктическа експедиция, Кирил Кандиларов и писателят Васил Попов ще летят за Буенос Айрес (Аржентина), където към тях ще се присъединят флотилен адмирал Боян Медникаров и капитан първи ранг проф. Мирослав Цветков от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна. След това групата ще отпътува за Сантяго де Чили, а след това за Пунта Аренас.

Журналистите - Живко Константинов и Симона-Алекс Михалева, както и изследователите доц. Стоян Георгиев от Геологическия институт към БАН и главен асистент д-р Снежина Русинова-Видева от Института по микробиология към БАН (Пловдив), ще продължават пътя си през Сао Пауло (Бразилия) към Пунта Аренас (Чили). Там към тях ще се присъединят журналистите от Българската национална телевизия - Мария Чернева и Анна Андреева, главен асистент д-р Гергана Георгиева от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и океанологът проф. Емил Станев от Германия, както и гръцките учени - Дионисия Ригату от Атинския университет и Елени Китину от Института по океанография към Гръцкия център за морски изследвания.

Пътят на групата на проф. Пимпирев продължава с полет на Колумбийските военновъздушни сили на борда на самолета „Херкулес С130” за остров Кинг Джордж, където отново ще се срещнат с втората група, която ще достигне острова с полет, нает от Турската антарктическа програма.

Всички заедно ще се качат на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” и се очаква в началото на февруари да достигнат до българската полярна база „Св. Климент Охридски”.

БТА ще има за четвърта поредна година специален кореспондент на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) и в националния пресклуб на БТА в българската антарктическа база.