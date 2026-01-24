НАП и КЗП проверяват мебелни магазини - От 1599 лв. до €1599 за един и същи гардероб

В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях потребител разказва, че е купил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100% увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, на брифинг пред журналисти.
Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период. Констатациите на КЗП са, че много ряздо търговец може да направи промоция от 100%.
Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900. При изчисления на брой проверки, нарушенията са под 10%.
Остават точно 7 дни до момента, в който българският лев ще престане да бъде законна валута. Последният ден, в който можем да плащаме с левове и стотинки, е 31 януари. След това ще можем да използваме само евро.
В обращение все още има над 10 милиарда лева, показват последните данни на Българската народна банка. Това означава, че вече са били изтеглени около 67% от левовете.
И днес касите на БНБ работят извънредно. Част от търговските банки също имат отворени клонове.
Двойното етикетиране остава до 8 август.
15:36 24.01.2026
15:37 24.01.2026
15:38 24.01.2026
Коментиран от #8
15:39 24.01.2026
15:48 24.01.2026
По-лесно е за смятане.
Глобата да е за работодателите, не за търговците.
15:51 24.01.2026
Ами нали нашите евроатлантици ни уверяваха че цените нямало да мръдват с приемането ни в "клуба на богатите" и ето спазват си обещанията хората - било е 1599 лв и цената е останала абсолютно същата 1599 евро. Паркирането в София и то не е мръднало - беше си един лев а сега си е едно евро - цените са си същите бе. За заплатите обаче нищо не са обещавали че ще станат наполовина.
15:51 24.01.2026
8 Българин
До коментар #4 от "Хаха":"Аз за толкова пари обзаведох цяла спалня"
Обзавел си ама преди да влезем в "клуба на богатите" - сега в клуба на богатите не можеш я обзаведе.
15:54 24.01.2026
15:57 24.01.2026
15:57 24.01.2026