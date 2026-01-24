Новини
НАП и КЗП проверяват мебелни магазини - От 1599 лв. до €1599 за един и същи гардероб

24 Януари, 2026 15:34

През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900. При изчисления на брой проверки, нарушенията са под 10%

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях потребител разказва, че е купил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100% увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, на брифинг пред журналисти.

Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период. Констатациите на КЗП са, че много ряздо търговец може да направи промоция от 100%.

Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900. При изчисления на брой проверки, нарушенията са под 10%.

Остават точно 7 дни до момента, в който българският лев ще престане да бъде законна валута. Последният ден, в който можем да плащаме с левове и стотинки, е 31 януари. След това ще можем да използваме само евро.

В обращение все още има над 10 милиарда лева, показват последните данни на Българската народна банка. Това означава, че вече са били изтеглени около 67% от левовете.

И днес касите на БНБ работят извънредно. Част от търговските банки също имат отворени клонове.

Двойното етикетиране остава до 8 август.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    11 1 Отговор
    Е как един гардероб такива пари ве???😆 Че то и 800 евро е безумие!

    15:36 24.01.2026

  • 2 Ама то е

    2 8 Отговор
    Ако искаш. Никой не те кара да вземаш гардероб за 3000+ лева. Като ти е скъпо има и стелажи за дрехи

    15:37 24.01.2026

  • 3 Става въпрос за Икеа

    4 2 Отговор
    Държавата има изгода от високата инфлация, така си пълни бюджета, през непреките данъци като ДДСто и акцизите. Иначе трябва да вдигат данъците. А като стане инфлацията едни 20-30 процента, държавата ще събира с 50% процента повече ДДС, на всяко евро без ДДС вместо да вземе 20 цента ДДС, сега на 1.5 евро с ДДС ще взима 30 цента. 50% увеличение на постъпленията от ДДС. Но гaнчо ще си ги плати тези пари, както си купуваше от лафките на Пеевски вместо да го бойкотира, както си плащаше при всяко увеличение на тока, така и сега ще си плаща инфлацията.

    15:38 24.01.2026

  • 4 Хаха

    4 0 Отговор
    Аз за толкова пари обзаведох цяла спалня.

    Коментиран от #8

    15:39 24.01.2026

  • 5 Горски

    4 0 Отговор
    Как патентен данък става от 400 лв на 410 Евро?

    15:48 24.01.2026

  • 6 Корекция

    2 0 Отговор
    Трябва и заплатите да се превалутират по същия начин.
    По-лесно е за смятане.
    Глобата да е за работодателите, не за търговците.

    15:51 24.01.2026

  • 7 Зевзек

    2 0 Отговор
    "От 1599 лв. до €1599 за един и същи гардероб"

    Ами нали нашите евроатлантици ни уверяваха че цените нямало да мръдват с приемането ни в "клуба на богатите" и ето спазват си обещанията хората - било е 1599 лв и цената е останала абсолютно същата 1599 евро. Паркирането в София и то не е мръднало - беше си един лев а сега си е едно евро - цените са си същите бе. За заплатите обаче нищо не са обещавали че ще станат наполовина.

    15:51 24.01.2026

  • 8 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    "Аз за толкова пари обзаведох цяла спалня"

    Обзавел си ама преди да влезем в "клуба на богатите" - сега в клуба на богатите не можеш я обзаведе.

    15:54 24.01.2026

  • 9 Странно

    1 0 Отговор
    А за абсолютното 100% увеличение на повечето лекарства, никакви проверки не се правят...

    15:57 24.01.2026

  • 10 Берлин

    1 0 Отговор
    Навсякъде в България Лъжат,Лидл, Кауфланд, мобилни оператори,факт.

    15:57 24.01.2026

