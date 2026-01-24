Новини
Зафиров: Репликата на Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент

Зафиров: Репликата на Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент

24 Януари, 2026

По думите му включително и новият проект на Румен Радев няма да събере повече от половината от гласовете на всички български избиратели

Зафиров: Репликата на Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент - 1
Мария Атанасова

„Благодаря на всички вас, които сте тук за подкрепата. Винаги съм се чувствал като пръв сред равни и никога не съм се изживявал като “лидер”, на каквито сме се нагледали през последните 30 години. Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога да не ги повтаряме“. Това заяви председателят на Националния съвет на БСП и на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти в Търговище.

„Като председател на БСП положих максимални усилия да съм в диалог с всички партийни структури. Въпреки това отчитам като грешка комуникационната ни политиката, защото много от нещата, които свършихме, не успяха да стигнат до хората и нашето участие в управлението остана недостатъчно добре обяснено”, посочи Атанас Зафиров.

Във вътрешнопартиен план като успехи той отчете превеждането на партията през финансовата и организационна криза и обединението на лявото политическо пространство.

По неговите думи управлението е било необходимо, за да сложи край на спиралата от избори.

„Не казвам, че е било лесно. Поехме управлението в изключително труден момент за държавата. Многократно се наложи да удряме по масата - и за продължаване на швейцарското правило, и за запазването на реакторите на АЕЦ “Белене”, и за неизпращането на български войници в Украйна.

"Репликата на Бойко Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент. Това е като „Левски“ да почервенее заради ЦСКА”, каза Зафиров.

Той подчерта, че за една година това правителство не генерирало нито един корупционен скандал, което не се е случвало в новата история на България.

Атанас Зафиров обясни, че подобно на Европа и в България тенденцията е да не може да се състави еднопартийно управление и да бъде управлявана от коалиции.

По думите му включително и новият проект на Румен Радев няма да събере повече от половината от гласовете на всички български избиратели.

„Партиите трябва да покажат национално отговорно поведение и способност да правят разумни компромиси. Всичко останало е път към нищото”, категоричен бе Зафиров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеликанзер

    8 1 Отговор
    Той друго ляво е имал в предвид, бе Фреди, с което много не се гордеят в България и номерата им край нямат.

    17:17 24.01.2026

  • 2 🎃🪓🔪🐷

    8 1 Отговор
    БСП са съучастници на Тиквата и Прасето при кражбата на пенсионните фондове, те веднъж вече са крали на хората пенсиите и имат опит.

    17:17 24.01.2026

  • 3 Насо Фритюрника

    8 1 Отговор
    се мъчи да претака загореляи шарлан

    17:19 24.01.2026

  • 4 Хасковски каунь

    8 1 Отговор
    Махай се! С тебе БСП-то ще загине

    17:20 24.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Фритюрник, ти колко километра навъртя на служебни автомобили и в творчески командировки❓
    Щото един мръшляк е обиколил Екватора, че и Тропика с 6О ООО километра, а Парламентът едва ли е заседавал 100 пъти ❗

    17:20 24.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В следващия парламент всички партии без ПП и ДБ ще са тръмписти.

    Коментиран от #11

    17:21 24.01.2026

  • 7 12340

    5 1 Отговор
    Дебел серс€м!

    17:21 24.01.2026

  • 8 Постановки и лошо театро.

    6 1 Отговор
    От корнелианец и фритютник , лизач на Тикви и Прасета.

    17:23 24.01.2026

  • 9 Лена

    4 1 Отговор
    Зафиров, Зафиров съвсем скоро и Барни Ръбъл
    ще го приемеш като голям КОМПЛИМЕНТ!

    17:24 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Първия Перничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Може да не изкара дълго като "тръмписти" предвид предстоящите избори в САЩ и възможността за импийчване на лудия Тръмпоч.

    Коментиран от #14

    17:30 24.01.2026

  • 12 Флинстоун

    0 0 Отговор
    Че управлението се е оляло, е ясно, но ако се съди по смрадта, не е само това белята.

    17:37 24.01.2026

  • 13 "демократ"

    0 0 Отговор
    Е, след като си го търпят от партията, нищо не може да се направи. Той е един от тях.

    17:37 24.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Първия Перничанин":

    Докато Хазарите подкрепят Тръмп е бетон.

    17:39 24.01.2026

  • 15 Този

    0 0 Отговор
    БОКЛУК е срам за Бургас

    17:39 24.01.2026

  • 16 Борисов е член на БеКъП

    0 0 Отговор
    И здаде властта когато ни приеха в еврозоната
    30 години след 1996
    Сега и Жан Виденов може да се появи в политиката

    17:39 24.01.2026

