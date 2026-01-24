Зафиров: Репликата на Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент

„Благодаря на всички вас, които сте тук за подкрепата. Винаги съм се чувствал като пръв сред равни и никога не съм се изживявал като “лидер”, на каквито сме се нагледали през последните 30 години. Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога да не ги повтаряме“. Това заяви председателят на Националния съвет на БСП и на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти в Търговище.
„Като председател на БСП положих максимални усилия да съм в диалог с всички партийни структури. Въпреки това отчитам като грешка комуникационната ни политиката, защото много от нещата, които свършихме, не успяха да стигнат до хората и нашето участие в управлението остана недостатъчно добре обяснено”, посочи Атанас Зафиров.
Във вътрешнопартиен план като успехи той отчете превеждането на партията през финансовата и организационна криза и обединението на лявото политическо пространство.
По неговите думи управлението е било необходимо, за да сложи край на спиралата от избори.
„Не казвам, че е било лесно. Поехме управлението в изключително труден момент за държавата. Многократно се наложи да удряме по масата - и за продължаване на швейцарското правило, и за запазването на реакторите на АЕЦ “Белене”, и за неизпращането на български войници в Украйна.
"Репликата на Бойко Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент. Това е като „Левски“ да почервенее заради ЦСКА”, каза Зафиров.
Той подчерта, че за една година това правителство не генерирало нито един корупционен скандал, което не се е случвало в новата история на България.
Атанас Зафиров обясни, че подобно на Европа и в България тенденцията е да не може да се състави еднопартийно управление и да бъде управлявана от коалиции.
По думите му включително и новият проект на Румен Радев няма да събере повече от половината от гласовете на всички български избиратели.
„Партиите трябва да покажат национално отговорно поведение и способност да правят разумни компромиси. Всичко останало е път към нищото”, категоричен бе Зафиров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеликанзер
17:17 24.01.2026
2 🎃🪓🔪🐷
17:17 24.01.2026
3 Насо Фритюрника
17:19 24.01.2026
4 Хасковски каунь
17:20 24.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото един мръшляк е обиколил Екватора, че и Тропика с 6О ООО километра, а Парламентът едва ли е заседавал 100 пъти ❗
17:20 24.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
17:21 24.01.2026
7 12340
17:21 24.01.2026
8 Постановки и лошо театро.
17:23 24.01.2026
9 Лена
ще го приемеш като голям КОМПЛИМЕНТ!
17:24 24.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Първия Перничанин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Може да не изкара дълго като "тръмписти" предвид предстоящите избори в САЩ и възможността за импийчване на лудия Тръмпоч.
Коментиран от #14
17:30 24.01.2026
12 Флинстоун
17:37 24.01.2026
13 "демократ"
17:37 24.01.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Първия Перничанин":Докато Хазарите подкрепят Тръмп е бетон.
17:39 24.01.2026
15 Този
17:39 24.01.2026
16 Борисов е член на БеКъП
30 години след 1996
Сега и Жан Виденов може да се появи в политиката
17:39 24.01.2026