Калоян Паргов: БСП няма да бъде погълната от формацията на Радев

Калоян Паргов: БСП няма да бъде погълната от формацията на Радев

24 Януари, 2026 19:52, обновена 24 Януари, 2026 19:00 369 7

  • калоян паргов-
  • политика-
  • избори-
  • бсп

Партията е враг на самата себе си, смята заместник-председателят на БСП

Калоян Паргов: БСП няма да бъде погълната от формацията на Радев - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет депутати от БСП отказаха да се регистрират в пленарната зала, което доведе до провал на заседанията на парламента в два поредни дни. Какви са причините за този ход и в каква посока върви партията – по тези въпроси в студиото на „Офанзива“ говори заместник-председателят на БСП Калоян Паргов.

Той определи участието на партията във властта като управление „по необходимост и неизбежност“, което е довело до сериозни щети. По думите му предстоящият Конгрес трябва да даде ясна оценка за управлението.

„Няма как да си добър в нещо лошо. Може да си по-малко лош“, заяви Паргов, като призна, че партията ще плати политическа цена за взетите решения.

Той е категоричен, че основният проблем на БСП е вътрешен. „БСП е враг на самата себе си“, заяви той и допълни, че докато обществото мисли за избори, партията е фокусирана върху Конгреса и нови ръководства.

Според него БСП има нужда от смяна на лицата, ясна самооценка и недвусмислени позиции по ключови теми. „Двойствеността няма да бъде приета добре от никого“,

Паргов изключи възможността БСП да бъде погълната от евентуална формация на Румен Радев. „Когато някой вземе почти всичко от мен, значи ме е асимилирал – а тогава няма как да сме партньори“, каза той.

Отказът на депутати на БСП да се регистрират за кворум заместник-председателят на формацията определи като част от вътрешната битка преди Конгреса. „Половината правят кворум, другата половина – не. Това не е добре“, коментира той и призна, че партията изглежда неадекватна в навечерието на изборите.

Относно служебния кабинет Паргов заяви, че няма предпочитания за служебен премиер и че решението е изцяло в правомощията на президента Илияна Йотова. По думите му ключовите фигури в МВР трябва да бъдат без политическа пристрастност, за да се гарантира доверие в изборния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже

    6 0 Отговор
    изплюта...

    19:03 24.01.2026

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    Тя просто ще се разпадне.

    19:04 24.01.2026

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Зависи от Киро Контрабандиста и Гергов от село Маноле.

    19:09 24.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    БСП може да се спаси само, ако изключи от партията Зафиров, Кирил Добрев и другите заговорници. Не го ли направи ще изчезне от политиката. Няма да влезе в парламента, ако не си посипе главата с пепел и се извини на избирателите и членовете си за сътрудничеството си с Бойко.

    19:10 24.01.2026

  • 5 Ааа, не се

    3 0 Отговор
    знае. Не се знае.

    19:13 24.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    БСП....ЧАО, ЧАО!

    19:13 24.01.2026

  • 7 Чудя се

    0 0 Отговор
    Абе Парга,гониш 50-ка а нямаш бял косъм на главата.
    Явно потен вода не си пил до сега....

    19:14 24.01.2026

