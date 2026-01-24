Ивайло Мирчев: Програмата и хората зад Радев ще изяснят позицията ни за него

Оставаме твърдо зад антикорупционната си програма и ще продължи битката срещу корупционния модел в страната. Това заяви в „Говори сега“ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По повод Румен Радев, Мирчев обясни, че все още няма конкретна позиция, докато не станат ясни хората и програмата зад него.

„Нашите избиратели са мисленищи. Тези, които подкрепят ПП-ДБ, имат доста сериозен скептицизъм относно Румен Радев. От неговите решения, като президент, от неговите действия, основно в геополитическо отношение. И ние във времето не сме спестявали тези критики. Само, че големият въпрос пред нас е друг. И това е задачата, която ни даваха хората от протеста.“

Мирчев подчерта, че стотиците хиляди хора, излезли на протестите, са дали ясен мандат за изпълнение на обещаната антикорупционна програма. По думите му основният ангажимент остава разрушаването на корупционния модел и отстраняването на Делян Пеевски от българската политика.

Той подчерта, че Румен Радев все още няма партия и програма и не са ясно хората зад тях, за да има позиция за това дали е възможно да имат бъдещи действия с бившия държавен глава.

По думите му тепърва предстои реденето на листи. По отношение на Лена Бориславова и дали тя ще бъде част от тях, от думите му стана ясно, че тя има важна роля за „Да, България“, но има и нейно лично мнение по темата.

„Битката за България не е битка за квоти. Битката за България е битка, корупционният модел да бъде изтикан, да бъде разрушен и Пеевски да бъде изкаран от българската политика.“

Ивайло Мирчев заяви, че заедно с Божидар Божанов са подали сигнал срещу Делян Пеевски за финансови разминавания.

„Подадохме сигнал с Божидар Божанов за разминаване от над 100 милиона лева между това, което е декларирал като дивиденти, и това, което фирми с негово участие са му изплатили.“

Подготвят и още един сигнал, който щял да бъде много интересен. Припомни и за инициативата "Ти броиш":

„С инициативата 'Ти броиш' събираме хиляди хора, които стават наблюдатели и застъпници. Част от тях ще управляват дронове, за да наблюдаваме рискови участъци и да установяваме кои са купувачите на гласове.“