Ивайло Мирчев: Програмата и хората зад Радев ще изяснят позицията ни за него

24 Януари, 2026 20:26, обновена 24 Януари, 2026 19:29 864 61

Продължаваме битката корупционния модел в страната, заяви представителят на ПП-ДБ

Снимка: БНТ
Оставаме твърдо зад антикорупционната си програма и ще продължи битката срещу корупционния модел в страната. Това заяви в „Говори сега“ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По повод Румен Радев, Мирчев обясни, че все още няма конкретна позиция, докато не станат ясни хората и програмата зад него.

„Нашите избиратели са мисленищи. Тези, които подкрепят ПП-ДБ, имат доста сериозен скептицизъм относно Румен Радев. От неговите решения, като президент, от неговите действия, основно в геополитическо отношение. И ние във времето не сме спестявали тези критики. Само, че големият въпрос пред нас е друг. И това е задачата, която ни даваха хората от протеста.“

Мирчев подчерта, че стотиците хиляди хора, излезли на протестите, са дали ясен мандат за изпълнение на обещаната антикорупционна програма. По думите му основният ангажимент остава разрушаването на корупционния модел и отстраняването на Делян Пеевски от българската политика.

Той подчерта, че Румен Радев все още няма партия и програма и не са ясно хората зад тях, за да има позиция за това дали е възможно да имат бъдещи действия с бившия държавен глава.

По думите му тепърва предстои реденето на листи. По отношение на Лена Бориславова и дали тя ще бъде част от тях, от думите му стана ясно, че тя има важна роля за „Да, България“, но има и нейно лично мнение по темата.

„Битката за България не е битка за квоти. Битката за България е битка, корупционният модел да бъде изтикан, да бъде разрушен и Пеевски да бъде изкаран от българската политика.“

Ивайло Мирчев заяви, че заедно с Божидар Божанов са подали сигнал срещу Делян Пеевски за финансови разминавания.

„Подадохме сигнал с Божидар Божанов за разминаване от над 100 милиона лева между това, което е декларирал като дивиденти, и това, което фирми с негово участие са му изплатили.“

Подготвят и още един сигнал, който щял да бъде много интересен. Припомни и за инициативата "Ти броиш":

„С инициативата 'Ти броиш' събираме хиляди хора, които стават наблюдатели и застъпници. Част от тях ще управляват дронове, за да наблюдаваме рискови участъци и да установяваме кои са купувачите на гласове.“


България
  • 1 Асен

    5 9 Отговор
    Зад Радев застават дамо твърди ,леви !

    Коментиран от #19

    19:31 24.01.2026

  • 2 с два пръста чело от село

    17 2 Отговор
    A чия e Гpeнлaндия, бe бacтyн?

    Коментиран от #41

    19:32 24.01.2026

  • 3 Николова , София

    6 6 Отговор
    Радев има общи приятели с мутро-мафията на тиква и ено ...лошо ..за него ,ще увисне кат ...муи на изборите

    19:32 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 99999999999

    15 3 Отговор
    Ивайло само ти не разбра , че Пеев го приключиха вече .

    19:34 24.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си дзън

    2 14 Отговор
    На предстоящите избори демократичните ,про- европейски партии и коалиции ще имат пълно мнозинство. Народа вижда кой работи за него и за стабилност.
    ИТН ( ИМА ТАКЪВ НАРОД) - 19.1%
    ГЕРБ- 18.5%
    ДПС- 11.4%
    ВЪЗРАЖДАНЕ- 8.2%
    Р.Р.- 7.3%
    ПП-ДБ - 6.5%
    МЕЧ- 4.4%
    Тези влизат в парламента а мощната и стабилна тройна коалиция ИТН- ГЕРБ-ДПС ще има квалифицирано мнозинство от над 170 народни представители.

    Коментиран от #17, #32

    19:34 24.01.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    7 7 Отговор
    Всички партии са в ступор от влизането на Радев в парламентарната политика. Радев може да постигне по-голям резултат от тоя на бай Симо 2. Важното е, да измъкнат народа и държавата от блатото в което сме 36 години.

    Коментиран от #20

    19:35 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хасковски каунь

    2 4 Отговор
    ...." отстраняването на Делян Пеевски от българската политика."
    А с Боко май ще се вземаме. Така усещам

    19:35 24.01.2026

  • 11 БЕгАЙ БРЪЖЕ ВЕ........

    3 1 Отговор
    БЕгАЙ БРЪЖЕ ВЕ..🤣🤦‍♀️🤦‍♂️🤔

    19:36 24.01.2026

  • 12 Мирчев и Сие от ПП-ДБ

    13 4 Отговор
    Напълниха памперса от страх ;) ще имат и те 5% в парламента!

    19:36 24.01.2026

  • 13 така е

    9 3 Отговор
    Аз като видях Мирчев до Христо Иванов и веднага си изясних позицията за него. Само дето Иванов се оказа по-умен и се покри, а този продължава да се показва.

    19:36 24.01.2026

  • 14 запознат

    7 2 Отговор
    Поискаха закриването на секции в чужбина , заради Турция , където се очаква наказателен вот спрямо НН ! Ограничават щетите , но и България няма да се гласува за тях , самия модел приключва .

    19:37 24.01.2026

  • 15 Тоя нискочелия

    7 3 Отговор
    партиен секретар, не го знам от коя партия е всекидневно се излага по ТВто! Да не е муфлона на Лена? Или на Асенка?

    19:37 24.01.2026

  • 16 ХиХи

    4 0 Отговор
    Ваште позиции са ясни под чертата

    19:37 24.01.2026

  • 17 Помак

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Е чак пак итн run way ...пажиеем увидем

    19:37 24.01.2026

  • 18 Пловдивчанин

    8 1 Отговор
    Драги Ивай Ло,
    Само мъничко да си проличи, че се коалирате с аскюФския каунЬ или по някакъв начин му симпатизирате аз приключвам с вас и повече никога няма да гласувам за вас или който и да участва в коалиция с вас !!!

    Коментиран от #49

    19:38 24.01.2026

  • 19 Твърда ръка

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Не знам кои ще са при Радев, но още в първите дни след спечелване на изборите и трябва да започнат арестите. Пеевски, Борисов, Желязков и всички пеевско-герберски министри и депутати трябва да бъдат вкарани в следствените арести.

    19:39 24.01.2026

  • 20 Радев

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Целта на проекта Радев е да се отклонят гласове от Възраждане за да не станат първа политическа сила, да продължи всичко по старому и България да бъде ограбвана от щатите и европа. Да не забравяме, че е натовски генерал преминал съответното обучение и че ни натресе кирчо и кокорчо.

    19:39 24.01.2026

  • 21 Тръмп

    5 6 Отговор
    намекна подкрепа за ГЕРБ!

    19:40 24.01.2026

  • 22 ясновидец

    5 2 Отговор
    Партия НН изобщо няма да се яви на избори .Друго ще стане . България ще се оправи .

    19:42 24.01.2026

  • 23 Не се заблуждавайте

    1 4 Отговор
    избираме между Путин и Тръмп!

    19:42 24.01.2026

  • 24 нфрдесд

    5 1 Отговор
    Сините комунисти биха червените комунисти поне с 2 обиколки. Мирчо селяндурина дете на видна Комундела в Добрич и селата, добре си живя и при бай Тошо, и сега вече като син комунист добре се рани от данъците на българите. Нищо не може калпаазанина освен да взема заплата, но е от сърце. Девиза им е комунист е моя татко, комунист ще съм и аз. Само сменят цвета от червено на синьо и готово. Глупавите българи да го хранят с по 10 хиляди евро на месец, а тоя освен глупости да бърбори и да се сглобява с крадците друго не е постигал. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изринем кочината. Мирчо свиня на ПП и ДБ, ще храниш ли бандера фашистите на наркомана Зеленски с парите на българите???

    Коментиран от #31

    19:43 24.01.2026

  • 25 Защо давате дума на от падъци

    6 2 Отговор
    каква полза имате от предачници и лъжливи нещастници като в ПП и ДБ?

    19:44 24.01.2026

  • 26 анализатор

    4 6 Отговор
    Радев първи
    Герб втори
    ПП-ДБ трети
    Възраждане четвърти
    Това веротно ще е парламента .Дори може Възраждане да не влезе .

    Коментиран от #43, #45

    19:44 24.01.2026

  • 27 Аз не бих имал желание мистър

    0 2 Отговор
    Бийн да е част от коалицията на Радев.. нека той да прецени но ще постави под съмнение моето желание да гласувам за него. Дундурканите от Пеевски индивиди са токсични.
    Чудех се защо кокорчо имаше огромно желание да се гласува само с машини а после разбрах че са ги наричали мадуровци.,... Желязо плюс мадуро.....
    Разбирам интереса му.....

    19:45 24.01.2026

  • 28 заглобка

    1 1 Отговор
    Витиеватото условие за колаборация с президента на мирчевите съпартийци зависи от програмата и хората зад Радев, понеже демократа не е бил в страната последните девет години и тепърва ще преценява кой би бил това чисто ново много обещаващо лице неизвестния Радев.

    19:46 24.01.2026

  • 29 Гъбар

    5 1 Отговор
    Какви програми,какви 5 евро?

    19:46 24.01.2026

  • 30 Викаря

    4 3 Отговор
    Мирчев се е снишил до нивото на стригана трева

    19:47 24.01.2026

  • 31 БОЛШЕВИК

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "нфрдесд":

    При бай Тошо всички живеехме добре. Това Бехар времена когато Господ ходеше по Земята и тука беше Райска градина!

    19:47 24.01.2026

  • 32 Ти луд ли си идиoт

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Да не си смазания и най известен пaацyул тук Ха Ха Ха убил чалгарите и показал разгрома на първобитна раша😂🤣😅

    Коментиран от #35, #37, #38, #39

    19:49 24.01.2026

  • 33 Цвете

    2 2 Отговор
    ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ.БОЖАНКОВ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГО ВКЛЮЧЕТЕ ВЪВ ВАШИТЕ ЛИСТИ, ЗАЩОТО ГОВОРИ ВЕРНО И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА ДА КРИТИКУВА.ВАСИЛЕВ СЕ ВЗЕ ТВЪРДЕ НА СЕРИОЗНО И ТОВА НЕ МУ ПРАВИ ЧЕСТ.

    19:50 24.01.2026

  • 34 случайно

    1 2 Отговор
    Тоя Мирчев дава охотно хляб на интервюиращите го от сутрин до вечер , за да има публикации.

    19:50 24.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Попето

    5 3 Отговор
    Голям вой по Радев, по цял ден навред политици, социолози, анализатори, все го анализират, обсъждат и плюят, еле пък сайта Афера са се запенили по темата. Явно бившият президент яко им бръкна в здравето на всички.

    19:52 24.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пловдив

    2 1 Отговор
    Много верни неща каза.

    19:58 24.01.2026

  • 41 големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "с два пръста чело от село":

    и защо този ми мисли че ние приритваме за него?Той и господ няма право да вади от политиката който и да е.

    19:58 24.01.2026

  • 42 Гледах

    3 1 Отговор
    го.От глупостите му нищо не запомних. Ама водещата фъфла как само влюбени го глдашеее...Кой знае какво си е мислела!?

    20:00 24.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Клисаров Пряка демокрация към Z

    1 0 Отговор
    "Актуални планове на ЕС за интеграция-контрол и нуждата от нов обществен договор за дигиталната епоха".ВИДЕО.
    Мили млади Хора, от поколението Z,
    Бяхме свидетели на Комунизма, по-скоро Социализъм, в Територията никога не имало Комунизъм, последният изповядвал близка идеология е Томас Мор. Завършил трагично. По-късно близко до тази идеология са съвременните кибуци в Израел.Където всеки работи, парите са общи, и съвети решават как да бъдат похарчени парите, преразпределение на бюджет. Близка до старославянска, Хиберборейска идеология.
    Близко до древните Християни общини.
    Всичко сега, е ляв Технофеодализъм, съчетаващ в себе си най-мракобесните синергетики между нацизъм и комунизъм.
    Това е ЕСср2 в лицето на неизбираните лидери на ЕСср2 и ЕЦБ, по подобие на Върховни Съвети в СССР.
    Идва пълзяща цифрова д.и.к.татура.
    Когато ще блокират и следят парите ви, ЦИФРОВО ЕВРО като Гърция, Канада, примери в Германия.
    Последната ви битка трябва да е: Запазване на Правото на КЕШ" - четете за Швейцария, мечтата на всеки млад ДЕМОКРАТИЧЕН ЧОВЕК. Ще ви блокират ци.фровото юро, за да принудят да воювате.
    Те БКП, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП, ДПС забраниха РЕФЕРЕНДУМИТЕ.
    Чрез СГЛОБКАТА и прием юро.
    Започва постепенна забрана на програми и проложения с отворен код, както и забрана криптиране съобщения.
    Министерство на истината. Четете книгата: 1984 г. и биографията на автора й.
    Борете се за СВОБОДАТА си и не гласувайте за онези които ви я отнеха:
    А те са: БКП, ДПС, ГЕРБ,

    20:03 24.01.2026

  • 45 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "анализатор":

    И ЩО сложи ппдб трети???
    Тия отрпки и 1% реален нямат!
    Лъгаха и крадоха народа с нагласата после да бягат по островите!!! Как реши да ги сложиш 3ти?!
    Вероятно в ЦСЗ ще са трети по дежурство за нужниците!

    Ппдб заедно с герб и дпс, плюс бсп и итн, не просто отидоха у каналя, а си направиха харакири като слугуваха на урсула и зельо против тръмп!

    Който гласува за гореизброените партии, да се прегледа за липса на мозъчна дейност!

    20:07 24.01.2026

  • 46 мирчо ми.

    3 0 Отговор
    хитрия радев ни прецака,ние бяхме по митингите и палихме фитилите за оставка,ние свалихме правителството. а не той,нашия рейтинг не мръдна,а радев на чужд гръб изкара 1000 000 гласа,недоволен и прецакан съм.

    20:11 24.01.2026

  • 47 мирчо ми

    0 0 Отговор
    радев трябва да е коректен и да върне власта на нас

    20:13 24.01.2026

  • 48 До Поколение Z

    2 0 Отговор
    Борете се за СВОБОДАТА си и не гласувайте за онези които ви я отнеха:
    А те са: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
    това са хората на Блатото.
    Първата ви битка трябва да е "Запазване на правото на КЕШ".
    Вашите карти, смарт, онлайн банкиране, се следят и във всеки един момент могат да бъдат блокирани.
    Във всеки един момент се знае къде сте, ползвайки приложенията на телефоните си.
    Чрез камери за лицеф софт, безда ви питат идентифицират цялото ви семейство.
    Предвижда се ирисова идентификация, в Турция за емигранти.
    Взимат се биометричните ви данни, отпечатъци без ваше позволение в държавни служби,
    Във всеки един момент на местопрестъпление могат да ви обвинят, ако сте неудобни на системата.
    Борете се за Свободата си, отнеха ви я:
    ПП, ДБ, СДС, ДПС, ГЕРБ, БКП, ИТН.
    ЕЦБ е срещу Правото на Кеш.
    Ц.ифровото Юро е срещу свободата ви.
    Кошмар водещ началото си от нацизма и комунизма.
    Предвижда се програмируемо Юро на частно ниво, които докладват на държавно ниво..

    20:15 24.01.2026

  • 49 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пловдивчанин":

    Леле мале, ма ти още ли му вярваш на Мирчо, след като той и Христо Иванов променяха конституцията от скута на шиши, в полза на Боко???

    Верно ли си пловдивчанин?!
    Или най-обикновен слуга на нпо към шорош?!
    А може би "автентичен" пловдивчанин, редовен участник по "прайдовете"?! :D

    20:18 24.01.2026

  • 50 Айде стига

    4 0 Отговор
    И на бездомните кучета и на плъховете в София е ясно, че вече олигарсите зад партията на Радев и ППДБ вече са се договорили да работят заедно след изборите срещу Борисов, Пеевски и интересите на народа.

    20:22 24.01.2026

  • 51 Какво не е ясно

    3 0 Отговор
    Радев два пъти в интервюта каза, че Крим е руски. Какво още има да му се изяснява на Мирчев.

    20:23 24.01.2026

  • 52 Хмм

    3 0 Отговор
    Радев и промяната ни готвят нова сглобка.

    20:24 24.01.2026

  • 53 Лукашенко

    3 1 Отговор
    Дано само Радев да не ни готви нов Боташ.

    20:24 24.01.2026

  • 54 Говорит мацква

    2 0 Отговор
    При Асен Василев България плати рекордните до момента над 7 милиарда евро на режима в Кремъл.

    20:26 24.01.2026

  • 55 Радев

    0 0 Отговор
    да не е,Боян Радев?А,де,де....

    20:26 24.01.2026

  • 56 Р.Овч

    2 0 Отговор
    Гечев ще е министър на финансите,аз на енергетиката!

    20:27 24.01.2026

  • 57 Удри

    2 0 Отговор
    ППДБ са готови да се прегърнат с Радев и Доган само, за да намерят и те място на софрата. Сега Мирчев подготвя електората.

    20:28 24.01.2026

  • 58 Ти му мисли

    1 0 Отговор
    Крушарски,че май си забравил вкуса на пясъка край Росенец...

    20:34 24.01.2026

  • 59 Генаралитет

    0 0 Отговор
    Безкръвен преврат.....

    20:34 24.01.2026

  • 60 Канадец

    0 0 Отговор
    Не си даваме Кирето!

    20:35 24.01.2026

  • 61 Лоялен

    0 0 Отговор
    Няма ли да се скриеш вече бе изсипан

    20:49 24.01.2026

