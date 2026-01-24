Ивайло Мирчев: Програмата и хората зад Радев ще изяснят позицията ни за него

Оставаме твърдо зад антикорупционната си програма и ще продължи битката срещу корупционния модел в страната. Това заяви в „Говори сега“ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.
По повод Румен Радев, Мирчев обясни, че все още няма конкретна позиция, докато не станат ясни хората и програмата зад него.
„Нашите избиратели са мисленищи. Тези, които подкрепят ПП-ДБ, имат доста сериозен скептицизъм относно Румен Радев. От неговите решения, като президент, от неговите действия, основно в геополитическо отношение. И ние във времето не сме спестявали тези критики. Само, че големият въпрос пред нас е друг. И това е задачата, която ни даваха хората от протеста.“
Мирчев подчерта, че стотиците хиляди хора, излезли на протестите, са дали ясен мандат за изпълнение на обещаната антикорупционна програма. По думите му основният ангажимент остава разрушаването на корупционния модел и отстраняването на Делян Пеевски от българската политика.
Той подчерта, че Румен Радев все още няма партия и програма и не са ясно хората зад тях, за да има позиция за това дали е възможно да имат бъдещи действия с бившия държавен глава.
По думите му тепърва предстои реденето на листи. По отношение на Лена Бориславова и дали тя ще бъде част от тях, от думите му стана ясно, че тя има важна роля за „Да, България“, но има и нейно лично мнение по темата.
„Битката за България не е битка за квоти. Битката за България е битка, корупционният модел да бъде изтикан, да бъде разрушен и Пеевски да бъде изкаран от българската политика.“
Ивайло Мирчев заяви, че заедно с Божидар Божанов са подали сигнал срещу Делян Пеевски за финансови разминавания.
„Подадохме сигнал с Божидар Божанов за разминаване от над 100 милиона лева между това, което е декларирал като дивиденти, и това, което фирми с негово участие са му изплатили.“
Подготвят и още един сигнал, който щял да бъде много интересен. Припомни и за инициативата "Ти броиш":
„С инициативата 'Ти броиш' събираме хиляди хора, които стават наблюдатели и застъпници. Част от тях ще управляват дронове, за да наблюдаваме рискови участъци и да установяваме кои са купувачите на гласове.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
Коментиран от #19
19:31 24.01.2026
2 с два пръста чело от село
Коментиран от #41
19:32 24.01.2026
3 Николова , София
19:32 24.01.2026
5 99999999999
19:34 24.01.2026
7 си дзън
ИТН ( ИМА ТАКЪВ НАРОД) - 19.1%
ГЕРБ- 18.5%
ДПС- 11.4%
ВЪЗРАЖДАНЕ- 8.2%
Р.Р.- 7.3%
ПП-ДБ - 6.5%
МЕЧ- 4.4%
Тези влизат в парламента а мощната и стабилна тройна коалиция ИТН- ГЕРБ-ДПС ще има квалифицирано мнозинство от над 170 народни представители.
Коментиран от #17, #32
19:34 24.01.2026
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #20
19:35 24.01.2026
10 Хасковски каунь
А с Боко май ще се вземаме. Така усещам
19:35 24.01.2026
11 БЕгАЙ БРЪЖЕ ВЕ........
19:36 24.01.2026
12 Мирчев и Сие от ПП-ДБ
19:36 24.01.2026
13 така е
19:36 24.01.2026
14 запознат
19:37 24.01.2026
15 Тоя нискочелия
19:37 24.01.2026
16 ХиХи
19:37 24.01.2026
17 Помак
До коментар #7 от "си дзън":Е чак пак итн run way ...пажиеем увидем
19:37 24.01.2026
18 Пловдивчанин
Само мъничко да си проличи, че се коалирате с аскюФския каунЬ или по някакъв начин му симпатизирате аз приключвам с вас и повече никога няма да гласувам за вас или който и да участва в коалиция с вас !!!
Коментиран от #49
19:38 24.01.2026
19 Твърда ръка
До коментар #1 от "Асен":Не знам кои ще са при Радев, но още в първите дни след спечелване на изборите и трябва да започнат арестите. Пеевски, Борисов, Желязков и всички пеевско-герберски министри и депутати трябва да бъдат вкарани в следствените арести.
19:39 24.01.2026
20 Радев
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Целта на проекта Радев е да се отклонят гласове от Възраждане за да не станат първа политическа сила, да продължи всичко по старому и България да бъде ограбвана от щатите и европа. Да не забравяме, че е натовски генерал преминал съответното обучение и че ни натресе кирчо и кокорчо.
19:39 24.01.2026
21 Тръмп
19:40 24.01.2026
22 ясновидец
19:42 24.01.2026
23 Не се заблуждавайте
19:42 24.01.2026
24 нфрдесд
Коментиран от #31
19:43 24.01.2026
25 Защо давате дума на от падъци
19:44 24.01.2026
26 анализатор
Герб втори
ПП-ДБ трети
Възраждане четвърти
Това веротно ще е парламента .Дори може Възраждане да не влезе .
Коментиран от #43, #45
19:44 24.01.2026
27 Аз не бих имал желание мистър
Чудех се защо кокорчо имаше огромно желание да се гласува само с машини а после разбрах че са ги наричали мадуровци.,... Желязо плюс мадуро.....
Разбирам интереса му.....
19:45 24.01.2026
28 заглобка
19:46 24.01.2026
29 Гъбар
19:46 24.01.2026
30 Викаря
19:47 24.01.2026
31 БОЛШЕВИК
До коментар #24 от "нфрдесд":При бай Тошо всички живеехме добре. Това Бехар времена когато Господ ходеше по Земята и тука беше Райска градина!
19:47 24.01.2026
32 Ти луд ли си идиoт
До коментар #7 от "си дзън":Да не си смазания и най известен пaацyул тук Ха Ха Ха убил чалгарите и показал разгрома на първобитна раша😂🤣😅
Коментиран от #35, #37, #38, #39
19:49 24.01.2026
33 Цвете
19:50 24.01.2026
34 случайно
19:50 24.01.2026
36 Попето
19:52 24.01.2026
40 Пловдив
19:58 24.01.2026
41 големдебил
До коментар #2 от "с два пръста чело от село":и защо този ми мисли че ние приритваме за него?Той и господ няма право да вади от политиката който и да е.
19:58 24.01.2026
42 Гледах
20:00 24.01.2026
44 Клисаров Пряка демокрация към Z
Мили млади Хора, от поколението Z,
Бяхме свидетели на Комунизма, по-скоро Социализъм, в Територията никога не имало Комунизъм, последният изповядвал близка идеология е Томас Мор. Завършил трагично. По-късно близко до тази идеология са съвременните кибуци в Израел.Където всеки работи, парите са общи, и съвети решават как да бъдат похарчени парите, преразпределение на бюджет. Близка до старославянска, Хиберборейска идеология.
Близко до древните Християни общини.
Всичко сега, е ляв Технофеодализъм, съчетаващ в себе си най-мракобесните синергетики между нацизъм и комунизъм.
Това е ЕСср2 в лицето на неизбираните лидери на ЕСср2 и ЕЦБ, по подобие на Върховни Съвети в СССР.
Идва пълзяща цифрова д.и.к.татура.
Когато ще блокират и следят парите ви, ЦИФРОВО ЕВРО като Гърция, Канада, примери в Германия.
Последната ви битка трябва да е: Запазване на Правото на КЕШ" - четете за Швейцария, мечтата на всеки млад ДЕМОКРАТИЧЕН ЧОВЕК. Ще ви блокират ци.фровото юро, за да принудят да воювате.
Те БКП, СДС, ДБ, ДПС, ГЕРБ, ПП, ДПС забраниха РЕФЕРЕНДУМИТЕ.
Чрез СГЛОБКАТА и прием юро.
Започва постепенна забрана на програми и проложения с отворен код, както и забрана криптиране съобщения.
Министерство на истината. Четете книгата: 1984 г. и биографията на автора й.
Борете се за СВОБОДАТА си и не гласувайте за онези които ви я отнеха:
А те са: БКП, ДПС, ГЕРБ,
20:03 24.01.2026
45 Мнение
До коментар #26 от "анализатор":И ЩО сложи ппдб трети???
Тия отрпки и 1% реален нямат!
Лъгаха и крадоха народа с нагласата после да бягат по островите!!! Как реши да ги сложиш 3ти?!
Вероятно в ЦСЗ ще са трети по дежурство за нужниците!
Ппдб заедно с герб и дпс, плюс бсп и итн, не просто отидоха у каналя, а си направиха харакири като слугуваха на урсула и зельо против тръмп!
Който гласува за гореизброените партии, да се прегледа за липса на мозъчна дейност!
20:07 24.01.2026
46 мирчо ми.
20:11 24.01.2026
47 мирчо ми
20:13 24.01.2026
48 До Поколение Z
А те са: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
това са хората на Блатото.
Първата ви битка трябва да е "Запазване на правото на КЕШ".
Вашите карти, смарт, онлайн банкиране, се следят и във всеки един момент могат да бъдат блокирани.
Във всеки един момент се знае къде сте, ползвайки приложенията на телефоните си.
Чрез камери за лицеф софт, безда ви питат идентифицират цялото ви семейство.
Предвижда се ирисова идентификация, в Турция за емигранти.
Взимат се биометричните ви данни, отпечатъци без ваше позволение в държавни служби,
Във всеки един момент на местопрестъпление могат да ви обвинят, ако сте неудобни на системата.
Борете се за Свободата си, отнеха ви я:
ПП, ДБ, СДС, ДПС, ГЕРБ, БКП, ИТН.
ЕЦБ е срещу Правото на Кеш.
Ц.ифровото Юро е срещу свободата ви.
Кошмар водещ началото си от нацизма и комунизма.
Предвижда се програмируемо Юро на частно ниво, които докладват на държавно ниво..
20:15 24.01.2026
49 Мнение
До коментар #18 от "Пловдивчанин":Леле мале, ма ти още ли му вярваш на Мирчо, след като той и Христо Иванов променяха конституцията от скута на шиши, в полза на Боко???
Верно ли си пловдивчанин?!
Или най-обикновен слуга на нпо към шорош?!
А може би "автентичен" пловдивчанин, редовен участник по "прайдовете"?! :D
20:18 24.01.2026
50 Айде стига
20:22 24.01.2026
51 Какво не е ясно
20:23 24.01.2026
52 Хмм
20:24 24.01.2026
53 Лукашенко
20:24 24.01.2026
54 Говорит мацква
20:26 24.01.2026
55 Радев
20:26 24.01.2026
56 Р.Овч
20:27 24.01.2026
57 Удри
20:28 24.01.2026
58 Ти му мисли
20:34 24.01.2026
59 Генаралитет
20:34 24.01.2026
60 Канадец
20:35 24.01.2026
61 Лоялен
20:49 24.01.2026