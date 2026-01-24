"Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлага подкрепа на Радев

ПП "Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлагат подкрепа на Румен Радев. Това се казва в декларация на партията.

Ето и целия текст на заявлението:

Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз "Александър Стамболийски, като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността, и задълбочаващата се пропаст между политическата класа, и българския народ. Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.

Ние, членовете на Земеделски съюз "Александър Стамболийски“, декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за "нов обществен договор“ е единственият изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.

Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки. Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности - хлябът, земята и честността в управлението.

Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.

Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев, е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.

За България, за народа, за справедливостта!