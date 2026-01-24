"Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлага подкрепа на Радев

ПП "Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлагат подкрепа на Румен Радев. Това се казва в декларация на партията.
Ето и целия текст на заявлението:
Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз "Александър Стамболийски, като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността, и задълбочаващата се пропаст между политическата класа, и българския народ. Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.
Ние, членовете на Земеделски съюз "Александър Стамболийски“, декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за "нов обществен договор“ е единственият изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.
Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки. Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности - хлябът, земята и честността в управлението.
Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.
Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев, е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.
За България, за народа, за справедливостта!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
21:10 24.01.2026
2 напред другари
21:10 24.01.2026
3 Паламуд-Мичурин
21:12 24.01.2026
4 Ъхъ!!!
21:13 24.01.2026
5 си дзън
21:14 24.01.2026
6 Движение Мерцедес за всеки българин
Коментиран от #16
21:16 24.01.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
21:18 24.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ние идваме
21:19 24.01.2026
10 БЗНС-Народен съюз
21:20 24.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Едни
21:24 24.01.2026
13 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ПРЕБИВАВАНЕТО НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ....😀
ВСЕ ЕДНО СМЕ ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ
И СА ПУСНАЛИ ПОРТОКАЛИ В ХАЛИТЕ
И ОПАШКАТА СЕ ВИЕ ЧАК ДО МИН.ЧЕШМИ....
Коментиран от #25
21:24 24.01.2026
14 Айде
21:32 24.01.2026
15 Сила
21:33 24.01.2026
16 сподвижник
До коментар #6 от "Движение Мерцедес за всеки българин":шефе нали каза по два мерцедеса и по един хотел с водопад и после за хората?
Коментиран от #26
21:36 24.01.2026
17 Всички
21:37 24.01.2026
18 ГОСТ
21:40 24.01.2026
19 оня с коня
21:42 24.01.2026
20 БЗНС-фурнаджийски лопати
Коментиран от #21
21:44 24.01.2026
21 всеки иска
До коментар #20 от "БЗНС-фурнаджийски лопати":мекото на баницата..
21:50 24.01.2026
22 Счетоводител
21:51 24.01.2026
23 Смърфиета
21:53 24.01.2026
24 Боруна Лом
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":ДАНЧО, ДАНЧОО ,МАЙ СИ КАРАЛ ВЛАКА НА ПОП АНДРЕЙ 1923 ГОДИНА?
21:54 24.01.2026
25 бай Ставри
До коментар #13 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":До Хасковски Минерални бани се вие опашката юрощ на протакалите.
21:57 24.01.2026
26 Движение Мерцедес за всеки българин
До коментар #16 от "сподвижник":Докога да ви казвам, че каквито решения вземаме на закрито заседание, не е за по телевизията?! Но ми харесва, че имате родолюбиви цели. Всеки българин - къпан българин! Във водопад, и срещу съответното заплащане. Дори можем да гласуваме закон - Всяка неделя, на баня! Задължително, и в хотелите на движението. Нема само с Мерцедеси да ми се мотка тоа народ безцелно.
22:02 24.01.2026
27 Овратен
22:13 24.01.2026
28 големсмях
22:13 24.01.2026