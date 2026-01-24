Новини
"Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлага подкрепа на Радев

24 Януари, 2026 22:05, обновена 24 Януари, 2026 21:15 1 354 28

Виждаме в негово лице лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки, заявиха от съюза

Фокус Фокус

ПП "Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлагат подкрепа на Румен Радев. Това се казва в декларация на партията.

Ето и целия текст на заявлението:

Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз "Александър Стамболийски, като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността, и задълбочаващата се пропаст между политическата класа, и българския народ. Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.

Ние, членовете на Земеделски съюз "Александър Стамболийски“, декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за "нов обществен договор“ е единственият изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.

Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки. Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности - хлябът, земята и честността в управлението.

Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.

Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев, е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.

За България, за народа, за справедливостта!


  • 1 Боруна Лом

    13 5 Отговор
    РАДЕВ ,НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ СЪС СТАРИТЕ,, КОЗИ,, ЗАЩОТО ЩЕ ЗАГУБИШ!

    21:10 24.01.2026

  • 2 напред другари

    20 3 Отговор
    пролетари и шумкари!!

    21:10 24.01.2026

  • 3 Паламуд-Мичурин

    13 3 Отговор
    Също удря рамо на Г-Н Президента

    21:12 24.01.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    18 2 Отговор
    Започва да се смрачава! Появяват се разни призраци и таласъми!

    21:13 24.01.2026

  • 5 си дзън

    12 3 Отговор
    И на тия от БЗНС-то са им приложили дискомбобулатора.

    21:14 24.01.2026

  • 6 Движение Мерцедес за всеки българин

    15 4 Отговор
    И ние ще подкрепимме и ще се присъединим към Радев! Ще работим за да защитим девиза си - За всеки българин, по два Мерцедеса! Обещавам, че до края на първият мандат ще успеем да изпълним целите си поне за членовете на движението! После като ни изберете отново - и за останалите българи.

    Коментиран от #16

    21:16 24.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    13 8 Отговор
    Пали лула, Монтанско предлага подкрепа на партия Боташ. Напред шумкари млади, през пламъци и дим. През кръв и барикади, кат вихър да летим.

    Коментиран от #24

    21:18 24.01.2026

  • 9 Ние идваме

    14 0 Отговор
    И ние ще подкрепим всеки, който ни плати повече.

    21:19 24.01.2026

  • 10 БЗНС-Народен съюз

    15 0 Отговор
    Ние пък чакаме баба Мозер да каже какво да подкрепяме.

    21:20 24.01.2026

  • 12 Едни

    13 0 Отговор
    П-лазмодии такива

    21:24 24.01.2026

  • 13 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    13 0 Отговор
    СЕГА ЗАПОЧВА
    ПРЕБИВАВАНЕТО НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ....😀
    ВСЕ ЕДНО СМЕ ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ
    И СА ПУСНАЛИ ПОРТОКАЛИ В ХАЛИТЕ
    И ОПАШКАТА СЕ ВИЕ ЧАК ДО МИН.ЧЕШМИ....

    Коментиран от #25

    21:24 24.01.2026

  • 14 Айде

    14 2 Отговор
    И тия не знаят какво точно подкрепят!

    21:32 24.01.2026

  • 15 Сила

    13 0 Отговор
    Кой , кой ???!!!??? Я пак ....кога ги ексхумираха тия ?!?

    21:33 24.01.2026

  • 16 сподвижник

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Движение Мерцедес за всеки българин":

    шефе нали каза по два мерцедеса и по един хотел с водопад и после за хората?

    Коментиран от #26

    21:36 24.01.2026

  • 17 Всички

    9 1 Отговор
    умрелниЦи ще се фърлят да подкрепят! Търсят място на софрата!

    21:37 24.01.2026

  • 18 ГОСТ

    6 0 Отговор
    започнаха някакви незначителни партиики сдружения да се прикрепват към Радев. ще кажа едно на Радев преди да поемеш подкрепата на когото и да е имай едно на ум. всеки не успял до сега да се прикачи към държавната хранилка ще го хвали и подкрепя само да се закачи на държавна хранилка и утре ще му копае гроба. мисли Радев преди да действаш използвачите и нагаждачите са в действие това се изроди на тая територия. всеки влиза в политиката гол и бос като кос но за краткото време там трупа сметки в банкови депозити зА милиони и притежание на имоти акции също за милиони. явно че държава и институции нямаме защото всички се назначават от най големите крадци и трябва да ги обгрижват. казано на разговорен език за кокошка прошка няма за милиони закони няма.

    21:40 24.01.2026

  • 19 оня с коня

    4 0 Отговор
    Има едно нещо,дето се казва "Полит. Автобиография".Затова и е редно успоредно със заявената подкрепа от Земеделския съюз да декларират КОГО са подкрепяли досега,ЗАЩО са престанали да го подкрепят /явно нямат полит. ангажименти към момента/ и с какво ги е разочаровал.Немаловажно е да уточнят също ПОДКРЕПА ли предлагат или ПАРТНЬОРСТВО,защото първото е Безрезервна помощ просто от Симпатии,докато второто предполага Участие в Управлението на Радевата партия и респективно получаване на Ключови Позиции.

    21:42 24.01.2026

  • 20 БЗНС-фурнаджийски лопати

    8 1 Отговор
    Виждате че можа да падне келипир покрай Рундю. Пък лидер ли е, лукова глава ли, е няма голямо значение :)

    Коментиран от #21

    21:44 24.01.2026

  • 21 всеки иска

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "БЗНС-фурнаджийски лопати":

    мекото на баницата..

    21:50 24.01.2026

  • 22 Счетоводител

    4 1 Отговор
    С тези всички стари муцуни, да се изразя така в 90-тарски стил, да не кажа нещо друго, другаря Радев ще сгафи сериозно. Няма как да правиш промяна с пикаещия във фонтани, с тревненската юристка и разни други г-жи и г-да Мулти. Надявам се хората имат памет. Освен това дт. Радев не е дедо Цар ( лицето Симеон Борисов Сакскобургготски дето искаше да ни оправи за 800 дни, и това дано се помни как завърши) че да може да направи такава вълна и екип. В общи линии, ще се преброят колко хора в Бг имат къса памет и разчитат на бащица. Не че харесвам последното управление, но е хубаво да се помнят и действията на червените другари, щото бяха ни направили милионери с 350$ през 1997.

    21:51 24.01.2026

  • 23 Смърфиета

    6 2 Отговор
    Асен Александров, правнук на мъченика на българската държавност, естественият лидер на БЗНС "Александър Стамболийски" съгласен ли е с тази декларация?

    21:53 24.01.2026

  • 24 Боруна Лом

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    ДАНЧО, ДАНЧОО ,МАЙ СИ КАРАЛ ВЛАКА НА ПОП АНДРЕЙ 1923 ГОДИНА?

    21:54 24.01.2026

  • 25 бай Ставри

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    До Хасковски Минерални бани се вие опашката юрощ на протакалите.

    21:57 24.01.2026

  • 26 Движение Мерцедес за всеки българин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "сподвижник":

    Докога да ви казвам, че каквито решения вземаме на закрито заседание, не е за по телевизията?! Но ми харесва, че имате родолюбиви цели. Всеки българин - къпан българин! Във водопад, и срещу съответното заплащане. Дори можем да гласуваме закон - Всяка неделя, на баня! Задължително, и в хотелите на движението. Нема само с Мерцедеси да ми се мотка тоа народ безцелно.

    22:02 24.01.2026

  • 27 Овратен

    2 0 Отговор
    Още трима подкрепят Мунч0 !

    22:13 24.01.2026

  • 28 големсмях

    0 0 Отговор
    Александър Стамболийски ...истинския земеделски водач сигурно се върти в гроба ...

    22:13 24.01.2026

