Проф. Огнян Минчев: Ще видим един Радев, който няма да ни изненада. Ще бъде проруски, антиукраински настроен

Проф. Огнян Минчев: Ще видим един Радев, който няма да ни изненада. Ще бъде проруски, антиукраински настроен

25 Януари, 2026 16:33 591 31

  • проф. огнян минчев-
  • румен радев-
  • съвет за мир

Той не е партньорски ориентиран, не е ориентиран към споделяне на власт

Мария Атанасова

"След като веднъж е подписано, макар и по подобен спешен и полупубличен начин, изтеглянето на България няма да бъде много вероятно. Но при ратификацията може би трябва да бъдат дефинирани рамките, в които България ще участва в тази инициатива".

Това коментира пред БНР политологът проф. Огнян Минчев относно присъединяването на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп, за което премиерът в оставка Росен Желязков сложи подписа си.

"На този етап не мисля, че може да се говори за някакво сериозно препозициониране. Този подпис е по-скоро резултат от български вътрешнополитически съперничества и опити за взимане на преимуществени позиции", смята той.

Според него обаче това подписване не е без значение. Два аспекта са важни, каза проф. Минчев и обясни, че единият аспект е от гледната точка на престиж. Той напомни, че България е единствената европейска страна, освен Унгария.

"Виктор Орбан не е особено прилична компания за страна като България, която иска да бъде част от европейския център. От друга страна учредители са страни, по-голямата част от които са доминирани от авторитарни или полуавторитарни режими, което също не е особено престижно за България", добави събеседникът на БНР.

"Другата страна на нещата е по-дългосрочна и тя е свързана с обстоятелството, че самият статут на този Съвет за мир на практика е направен така, че той да представлява един инструмент за политическото влияние и роля на президента Тръмп в по-дългосрочна перспектива - след като изтече неговият мандат в Белия дом", коментира политологът.

По думите му проектоуставът предпоставя Тръмп като разпоредител с тази организация:

"Очевидно тук става въпрос за една частна международна инициатива, която всъщност проектира личната власт на Тръмп, прави го в качеството му на президент на САЩ, но се прицелва и към времето, когато неговият мандат ще бъде изтекъл. От тази гледна точка, ако имаме предвид всеобхватните лични пълномощия на Тръмп в този съвет и като имаме предвид засега заявеното членство на страните-учредителки, България хипотетично може да се окаже в ситуация, която там могат да се вземат решения, които да са проблемни от гледна точка на българския национален интерес, особено във връзка с определени регионални проблеми на Балканите или прилежащи други региони на България. От тази гледна точка си струва все пак да бъде обсъден начинът, по който България участва в тази инициатива".

Румен Радев не е ново лице, той просто е в нова роля, коментира Огнян Минчев относно слизането на президента на политическия терен.

"В тази нова роля той ще изразява същите позиции. Неговите позиции са един баланс между убеждения, които категорично са проруски, и от друга страна необходимостта, когато ходи някъде извън България той да се адаптира към рамката, която домакините са поставили за постигане на определени цели в областта на европейската интеграция, атлантическата интеграция и т.н", посочи още Минчев.

Професорът продължи: Ще видим един Румен Радев, който няма да ни изненада. Той ще се държи по същия начин, по който се държа и в президентството. Ще бъде проруски, антиукраински настроен, ще държи България да заема позиция, която дава приоритет на руските интереси и същевременно, където ходи в чужбина, ще се опитва да се адаптира към конкретната рамка, която се задава на тези форуми за позиции на страните.

По думите му Радев е човек с авторитарен тип мислене: "Той не е партньорски ориентиран, не е ориентиран към споделяне на власт".

От друга страна обаче ще му се наложи някакъв тип партньорство, допълни той.


България
  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    До изборите войната в Украйна ще приключи а с Русия и Беларус сме вече съюзници в Борда за мир на Тръмп.

    Коментиран от #5

    16:35 25.01.2026

  • 2 продължавайте да го рекламирате

    15 0 Отговор
    ако е така болшинството в страната ще се зарадва много и ще му осигури 100% управление !!!

    16:35 25.01.2026

  • 3 Много лошо

    10 0 Отговор
    Щом е неориентиран, трудно ще крадете, Абе що вървите всички, помежду си да се Е.БЕ.ТЕ?

    16:36 25.01.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    1 2 Отговор
    Ако това излезе вярно, ще дам на Радев титлата барон! И ще се нарича - министър, барон фон Радев унд Мюнхаузен.

    16:36 25.01.2026

  • 5 Самохвалко

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вчера минах през централата на Партията на Радев.Ремонтът върви бързо.Скоро ще е готова.

    Коментиран от #30

    16:37 25.01.2026

  • 6 Фори

    1 7 Отговор
    Радев за разлика от Орбан и Фицо иска да излезем от ЕС и Нато. А уж е натовски генерал. Той винаги е заявявал че е против еврото , против ЕС и против Украйна. Най добрия начин да се защитиш е да се предадеш

    Коментиран от #20

    16:39 25.01.2026

  • 7 Жуп

    4 0 Отговор
    Ама такива са повечето избиратели, сменяй пак лагера бре, що се бавиш. Още помня как ни обясняваше в Панорама през 2006, че ще е по-добре да влезем в Евроазийския съюз

    16:39 25.01.2026

  • 8 Българин

    1 9 Отговор
    Румен Радев е национален предател а неговият папагал е Слави Василев.

    16:40 25.01.2026

  • 9 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Вас ви видяхме . Крадци, далавераджии, ментъраджии

    16:41 25.01.2026

  • 10 пенсионер от Варна

    7 0 Отговор
    замириса на прокиснало зеле....

    16:41 25.01.2026

  • 11 Но българският

    1 7 Отговор
    мръшляк ще го тури на власт.

    16:42 25.01.2026

  • 12 Наглия

    5 0 Отговор
    Откачен Алцхаймер!

    16:42 25.01.2026

  • 13 За размисъл

    6 0 Отговор
    Да си анализатор, политолог и т.н. означава да си независим и с неутрален.
    Не съм чула един единствен път този професор да е независим или неутрален.
    Затова мнението му за Радев или всеки друг не е меродавно, нито особено важно.

    16:42 25.01.2026

  • 14 Стига глупости

    4 1 Отговор
    И много добре, ако е позитивно настроен към Русия, още повече, че е добре дошъл и за Америка

    16:43 25.01.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Ами точно затова хората ще гласуват за Радев бе , Минчев. Питаха го на дебата " Чий е Крим? " и Радев рече" Руски" . Спечели изборите. Сега на всички им писна от тази Украйна, дето няма насищане и ще осигурят пълно мнозинство за Радев.

    16:44 25.01.2026

  • 16 защо

    2 1 Отговор
    Преди да започнете да четете - Организацията /ИРНА, на която е шев автора/ си сътрудничи с международни фондации, включително „Америка за България“, по проекти за овластяване на местни бизнес общности и устойчиво развитие.

    16:45 25.01.2026

  • 17 Всичката продажна из мет на България

    7 0 Отговор
    с едни и същи опорки и лъжи и все Русия им в мръсните гнусни усти.

    16:46 25.01.2026

  • 18 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Нали знаете това нещо кой е?Бивш комунист Огнян Минчев и настоящ милионер от либерал—фашисткия интернационал
    Твоята е изпята.Румен Радев ще те преследва също като Тръмп Ирански аятолах.

    16:46 25.01.2026

  • 19 павела митова

    3 0 Отговор
    МАШИНО ЗА Л@ЙНА - ЯЖ СИ ГИ

    16:47 25.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    ЕС и НАТО вече са история.

    16:48 25.01.2026

  • 21 Евала на Оги

    2 0 Отговор
    Сам може да се пребори с едно агне.
    Печено

    16:49 25.01.2026

  • 22 За размисъл

    4 0 Отговор
    Да си анализатор, политолог и т.н. означава да си независим и с неутрален.
    Не съм чула един единствен път този професор да е независим или неутрален.
    Затова мнението му за Радев или всеки друг не е меродавно, нито особено важно.

    ПП.До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“.2

    Специализира Политически науки и международни отношения във Вашингтон, Лос Анджелис, Москва и Португалия. Преподава Теория на международните отношения в катедра „Политология“ в Софийския университет, а от 1999 г. до 2008 г. е неин ръководител.
    Без коментар.

    16:50 25.01.2026

  • 23 Така е

    2 0 Отговор
    Още един кокорчо се изока.

    16:50 25.01.2026

  • 24 Отечествен Фронт за Радев

    2 0 Отговор
    Какво ще отговори Радев на въпроса:

    Чия е Гренландия?
    Отговор с + —USA
    Отговор с — Дания

    16:51 25.01.2026

  • 25 Факти

    2 0 Отговор
    Проф. Огнян Минчев: Ще видим един Радев, който няма да ни изненада. Ще бъде проруски, антиукраински настроен, значи какъвто ни трябва, защото е време за Алтернатива за България

    16:52 25.01.2026

  • 26 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Най-добрият ни скиор алпиец завърши на 22-ро място в Кицбюел

    16:53 25.01.2026

  • 27 Огнян Минчев

    1 0 Отговор
    Македонска наденица на Сорос поемам аз отзад, и майонеза тече ми от устата.

    16:53 25.01.2026

  • 28 ФАКТ

    0 0 Отговор
    МИНЧЕВ, МАЛКО ЛИ ВИ БЕШЕ, ЧЕ ТРЪМП ВИ СЕ ИЗПЛЮ В ЛИЦЕТА С ПОКАНАТА ЛИЧНО КЪМ НЕГО ЗА ДАВОС? ДОКАЗА ВИ АЧИК-АЧИК, ЧЕ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ РАДЕВ Е БЪЛГАРОФИЛ, А НЕ РУСОФИЛ! ТИ СРАМ НЯМАШ ЛИ БЕ, КОЙ ТИ ПЛАЩА ДА ЛЪЖЕШ, ЧЕ СИ СЕ ПРЕНАВИЛ КАТО ПРУЖИНА И ПОВТАРЯШ ТАЗИ МАНТРА КАТО ПАПАГАЛ, БЕЗ ДА НЯМА НИЩО ВЯРНО В НЕЯ!

    16:54 25.01.2026

  • 29 Чекмеджан

    0 0 Отговор
    На кой му пука. Вавжното е да мисли за България !!!

    16:55 25.01.2026

  • 30 "Централата"

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Самохвалко":

    е vc-то на "Последния". Все още не могат да се заличат запетайките по стените и май са решили да боядисват в кафяво защото в политическия спектър няма разлика между червено и кафяво

    16:55 25.01.2026

  • 31 Горски

    1 0 Отговор
    Вярно е ще ги пречука с пълно мнозинство но ще пробват да инфилтрират саботьори около него за това го питаха какво ще прави. Кажете ми само с кой от мафиотските партии, да иска да споделя власт? ГЕРБ се срина на 15 процента а Радев още не е обявил партия.Гербаджии се редят на опашка при Радев. Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни. . Сега всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта- или начело с Пеевски ( както досега) или с генерал Радев! Трети вариант просто няма, колкото и да не се харесва това на някои.

    16:55 25.01.2026

