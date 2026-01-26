МВнР оставя ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

Подписаното от премиера в оставка Росен Желязков членство на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.
Това потвърдиха за NOVA от Министерството на външните работи.
Само дни след подписването на документа в Давос Желязков обяви, че още през следващата седмица в парламента ще бъде внесен ратификационен законопроект, за да може присъединяването да влезе в сила. Впоследствие обаче външният министър в оставка Георг Георгиев отхвърли този сценарий и заяви, че решението трябва да бъде оставено на следващия състав на Народното събрание.
По думите на Георгиев "България ще може да избере дали да се възползва от възможност за участие в реконструкцията на Газа - за установяване на траен мир".
1 Защо
05:19 26.01.2026
4 Хмммм
А за да е на този пост може и задните му части да е целувал.
05:29 26.01.2026
5 Реалността
увренски номер
типичен особенно за ГЕРБ да натресът всичко на другите
а те да се пробват да са изцяло добрички и честнички
по-точно вечния им припев за всичко
05:55 26.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И какво ще стане , после някой ще трябва да обяснява как някой е подписал , но това нищо не означава 🤔❗
Коментиран от #7, #9
05:56 26.01.2026
7 Спокойно
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То тия постановки при Бойко Борисов
станаха идеал стандарт ако си позабравил
все пак 20-ина години ни оправя само той и те
научиха им номерата и от задната страна на луната
06:05 26.01.2026
8 Абе
Коментиран от #10
06:14 26.01.2026
9 Ние нищо не губим
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Три години няма да плащаме.......
Може спокойно да са оттеглим след това....
Имаме шеф в съвета, нормално е да имаме и член...
НС може да отхвърли споразумението
Коментиран от #11
06:16 26.01.2026
10 Еврозоната
До коментар #8 от "Абе":Кошмара за другарите путинисти.
06:17 26.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Ние нищо не губим":Таксата 1 млрд се плаща веднага.
06:29 26.01.2026
12 Жеко
06:29 26.01.2026