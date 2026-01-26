Новини
България
МВнР оставя ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

26 Януари, 2026 06:12, обновена 26 Януари, 2026 05:15 658 12

  • съвет за мир-
  • мвнр-
  • парламент-
  • ратификация-
  • георг георгиев

По думите на министър Георгиев "България ще може да избере дали да се възползва от възможност за участие в реконструкцията на Газа - за установяване на траен мир

МВнР оставя ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подписаното от премиера в оставка Росен Желязков членство на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.

Това потвърдиха за NOVA от Министерството на външните работи.

Само дни след подписването на документа в Давос Желязков обяви, че още през следващата седмица в парламента ще бъде внесен ратификационен законопроект, за да може присъединяването да влезе в сила. Впоследствие обаче външният министър в оставка Георг Георгиев отхвърли този сценарий и заяви, че решението трябва да бъде оставено на следващия състав на Народното събрание.

По думите на Георгиев "България ще може да избере дали да се възползва от възможност за участие в реконструкцията на Газа - за установяване на траен мир".


България
Подобни новини


  • 1 Защо

    8 0 Отговор
    бе Гьорг ????

    05:19 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмммм

    15 1 Отговор
    Каквото и да се случи тоя ще го запомня как целува ръка на тиквата.
    А за да е на този пост може и задните му части да е целувал.

    05:29 26.01.2026

  • 5 Реалността

    5 1 Отговор
    Особенно характерен
    увренски номер
    типичен особенно за ГЕРБ да натресът всичко на другите
    а те да се пробват да са изцяло добрички и честнички
    по-точно вечния им припев за всичко

    05:55 26.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Сламен ЖАЛязКОВ подписва нещо за което не е упълномощен и което може да не бъде одобрено от МС и НС 🤔❗
    И какво ще стане , после някой ще трябва да обяснява как някой е подписал , но това нищо не означава 🤔❗

    Коментиран от #7, #9

    05:56 26.01.2026

  • 7 Спокойно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То тия постановки при Бойко Борисов
    станаха идеал стандарт ако си позабравил
    все пак 20-ина години ни оправя само той и те
    научиха им номерата и от задната страна на луната

    06:05 26.01.2026

  • 8 Абе

    6 1 Отговор
    записа се в историята - като най-неуспешния външен министър !

    Коментиран от #10

    06:14 26.01.2026

  • 9 Ние нищо не губим

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Три години няма да плащаме.......
    Може спокойно да са оттеглим след това....
    Имаме шеф в съвета, нормално е да имаме и член...
    НС може да отхвърли споразумението

    Коментиран от #11

    06:16 26.01.2026

  • 10 Еврозоната

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Кошмара за другарите путинисти.

    06:17 26.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ние нищо не губим":

    Таксата 1 млрд се плаща веднага.

    06:29 26.01.2026

  • 12 Жеко

    0 0 Отговор
    Според мен този човек не казва истината.

    06:29 26.01.2026

Новини по градове:
