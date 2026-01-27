Новини
България »
Плевен »
Румен Петков: В Давос Европа загуби суверенитет, а България трябва спешно да защити енергийните си и национални интереси

Румен Петков: В Давос Европа загуби суверенитет, а България трябва спешно да защити енергийните си и национални интереси

27 Януари, 2026 16:06 484 7

  • румен петков-
  • давос-
  • европа-
  • ес-
  • сащ-
  • независимост-
  • руска заплаха

ЕС продължава да понася огромни финансови и политически тежести, без да получава адекватно отношение или гаранции за сигурност

Румен Петков: В Давос Европа загуби суверенитет, а България трябва спешно да защити енергийните си и национални интереси - 1
Снимка: АБВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на ПП АБВ и представител на коалиция БСП–Обединена левица Румен Петков направи остър анализ на международната обстановка и предизвикателствата пред енергийната сигурност на България, като постави акцент върху изводите от форума в Давос. Пред медиите в Плевен той отбеляза, че случилото се там ясно е показало отсъствието на реален европейски суверенитет и неспособността на Европейския съюз да защитава собствените си стратегически и икономически интереси.

Румен Петков подчерта, че Европа продължава да понася огромни финансови и политически тежести, без да получава адекватно отношение или гаранции за сигурност. Той постави под съмнение безусловната подкрепа за Украйна и ускорените призиви за нейното членство в ЕС, без обективна оценка на нивата на корупция там, престъпността и дългосрочните рискове за европейската стабилност. Според него форумът в Давос е извадил на показ дълбоки дефицити в европейското лидерство и е показал, че Европа все по-често е възприемана като пасивен платец, а не като самостоятелен геополитически фактор.

В този контекст Петков определи енергийната сигурност като стратегически въпрос за България. Той посочи, че страната ни плаща най-скъпата електроенергия в Европа, което поставя българската индустрия в крайно неравностойно положение спрямо конкурентите ѝ. Държавата е длъжна да предприеме решителни мерки и да преосмисли ефектите от т.нар. зелена политика и въглеродните такси, които допълнително натоварват бизнеса и икономиката, подчерта Петков.

Особено тревожна, според него, е ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“, където системното неработене на един от блоковете, проблемите с ядреното гориво и забавянето на доставки на резервни части водят до сериозни финансови загуби и поставят под съмнение ефективността на централата. В допълнение Румен Петков изрази критика към участието на България в газови проекти с ниска възвращаемост и съмнителна ефективност, както и към управлението на рафинерията в Бургас, където спадът в продажбите и натовареността създава риск от оскъпяване на горивата и тежки последици за държавата.

Петков обърна внимание и на натрупващите се икономически и социални проблеми – загубени външни пазари, нарастваща безработица, обезлюдяване на цели региони и разпад на образователната инфраструктура. По думите му, фокусът върху геополитически лозунги и външен натиск измества вниманието от реалните проблеми на българското общество.

По отношение на вътрешнополитическата перспектива Румен Петков оцени поведението на президента Румен Радев като последователно и балансирано и подчерта, че БСП–Обединена левица е естествен и разумен партньор за формиране на стабилно управление. Според него страната има нужда от правителство с ясна визия, което да изведе България от продължителното безвремие и да върне доверието в институциите.

„България трябва да отстоява суверенна политика, да защитава енергийните си ресурси и да поставя националния интерес над външния натиск – това е основният извод както от случващото се у нас, така и от посланията, които дойдоха от Давос“, заяви Румен Петков.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    И задължително да опакова фонтаните си с найлон !

    16:09 27.01.2026

  • 2 Еййййй

    4 1 Отговор
    Много руски тролове бре. Това момченце забрави от къде се пръкна. Хора неработили и един ден само опикават фонтаните!

    16:13 27.01.2026

  • 3 мале мале

    1 2 Отговор
    на българия няма кой да и защитава националните интереси защото няма такива хора нито в нашето управление нито при диктаторите от евросъюза!!!

    16:14 27.01.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    3 0 Отговор
    България от много години няма суверенитет,боклук.

    16:15 27.01.2026

  • 5 neekaeщата zanaлка

    2 0 Отговор
    с остър аналлиз

    16:20 27.01.2026

  • 6 Хитър руменчо

    1 0 Отговор
    Много петолъчки напоследък! Искат да посрещат с цветя и китки някого на "Орлов мост". Наззздррраве г,син петков.

    16:36 27.01.2026

  • 7 Пикаещият в шадравани

    1 0 Отговор
    е в учредителния комитет на партията на Радню, която тайно се създава в Нидерландия.

    Само червени фосили са в нея.
    Румбата оплаква Европа и хвали Москалия.
    Такъв ще бъде профилът на Радев.

    16:36 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове