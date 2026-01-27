Румен Петков: В Давос Европа загуби суверенитет, а България трябва спешно да защити енергийните си и национални интереси

Председателят на ПП АБВ и представител на коалиция БСП–Обединена левица Румен Петков направи остър анализ на международната обстановка и предизвикателствата пред енергийната сигурност на България, като постави акцент върху изводите от форума в Давос. Пред медиите в Плевен той отбеляза, че случилото се там ясно е показало отсъствието на реален европейски суверенитет и неспособността на Европейския съюз да защитава собствените си стратегически и икономически интереси.

Румен Петков подчерта, че Европа продължава да понася огромни финансови и политически тежести, без да получава адекватно отношение или гаранции за сигурност. Той постави под съмнение безусловната подкрепа за Украйна и ускорените призиви за нейното членство в ЕС, без обективна оценка на нивата на корупция там, престъпността и дългосрочните рискове за европейската стабилност. Според него форумът в Давос е извадил на показ дълбоки дефицити в европейското лидерство и е показал, че Европа все по-често е възприемана като пасивен платец, а не като самостоятелен геополитически фактор.

В този контекст Петков определи енергийната сигурност като стратегически въпрос за България. Той посочи, че страната ни плаща най-скъпата електроенергия в Европа, което поставя българската индустрия в крайно неравностойно положение спрямо конкурентите ѝ. Държавата е длъжна да предприеме решителни мерки и да преосмисли ефектите от т.нар. зелена политика и въглеродните такси, които допълнително натоварват бизнеса и икономиката, подчерта Петков.

Особено тревожна, според него, е ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“, където системното неработене на един от блоковете, проблемите с ядреното гориво и забавянето на доставки на резервни части водят до сериозни финансови загуби и поставят под съмнение ефективността на централата. В допълнение Румен Петков изрази критика към участието на България в газови проекти с ниска възвращаемост и съмнителна ефективност, както и към управлението на рафинерията в Бургас, където спадът в продажбите и натовареността създава риск от оскъпяване на горивата и тежки последици за държавата.

Петков обърна внимание и на натрупващите се икономически и социални проблеми – загубени външни пазари, нарастваща безработица, обезлюдяване на цели региони и разпад на образователната инфраструктура. По думите му, фокусът върху геополитически лозунги и външен натиск измества вниманието от реалните проблеми на българското общество.

По отношение на вътрешнополитическата перспектива Румен Петков оцени поведението на президента Румен Радев като последователно и балансирано и подчерта, че БСП–Обединена левица е естествен и разумен партньор за формиране на стабилно управление. Според него страната има нужда от правителство с ясна визия, което да изведе България от продължителното безвремие и да върне доверието в институциите.

„България трябва да отстоява суверенна политика, да защитава енергийните си ресурси и да поставя националния интерес над външния натиск – това е основният извод както от случващото се у нас, така и от посланията, които дойдоха от Давос“, заяви Румен Петков.