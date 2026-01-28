Новини
Катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж

Катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж

28 Януари, 2026 10:19 1 365 28

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 58 години е загинал при тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил – 58-годишен, допълни Цветкова.

Незабавно след получаване на сигнала в 07,35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена, каза още говорителят на полицията в Плевен.

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, а ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 0 Отговор
    И с колко е карал професионало?

    Коментиран от #11, #15

    10:21 28.01.2026

  • 2 Важното

    17 0 Отговор
    Е, че ОПГ п лъ хчетата от акпи, любимци на едрите баттковци са, си раздали почти 3 млн за " добре" свършена работа.

    10:22 28.01.2026

  • 3 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Да се забранят тротинетки камионетки и моторетки

    10:23 28.01.2026

  • 4 Винаги

    17 1 Отговор
    Да сте видели камионетка да кара с ограниченията? Винаги минимално с 20 км/ч отгоре.

    Коментиран от #6, #17

    10:25 28.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    В нашия език има ТРИ различни думи с различно значение:
    ТИР, Тир, тир❗

    10:26 28.01.2026

  • 6 Бе... да ви

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винаги":

    КамионДЖИЯ бе , да ви по.кам на текст редактора.

    10:27 28.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роден в НРБ

    11 0 Отговор
    Пак ли някой турски под-човек препил с чайове за бодрост и карал 36 часа без да спре?

    10:33 28.01.2026

  • 9 хахаха

    4 3 Отговор
    вчера един от синдиката на превозите за пари обясни как няма пътища, няма закони , и веднага един е умрял . цял живот на геврека и да се гъбаркат с него . глоби , псуване , стискалък . пянстване . сега е труп . не се решават проблемите . само надути приказки . който неможе да кара да си седи в къщи.

    10:35 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 клюкарка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Това с любители шофьори и професионални е голямо недоразумение.И двата вида шофират на един и същи път.Наказанията са едни и същи.Съда ги съди по един и същи закон.Затворите са едни и същи.Все едно хирурзите да са разделени на хирург-любител,и хирург-професионалист.Получава се така,че неграмотен професионалист затрива живота на образован учен,писател,артист просто защото не се съобразява с пътната обстановка в даден момент.

    Коментиран от #27

    10:44 28.01.2026

  • 12 ШЕФА

    15 1 Отговор
    Всичката тази смърт по пътищата е благодарение на българоубиеца Асфалт Паша и неговото ОПГ ГРОБ и АПИ,

    Коментиран от #18

    10:48 28.01.2026

  • 13 Някой

    8 1 Отговор
    Дори при спазено ограничение на скороста е нормално на "ледена пързалка" 40 тонен ТИР да се завърти и влачи десетки метри 2 тона автовоцил движещ се в обратна посока. Защо участъка не е бил обработен срещу лед? Вече почти няма зима. Добре е когато няколко дни температурите са под нулата, да се забранава движението на камиони с ремаркета и полуремаркета.

    Ние като деца, когато имаше повече сняг и лед, с малка дасилка се пързаляхме с обикновенни обувки по една 50 метра леко наклонена пътека, която заледявахме зимата.

    Коментиран от #19

    10:52 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мхм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Там е 60 км/ч ограничението, едва ли е карал с толкова, а от АПИ са малоумни и са сложили знаците в нанадолнището, а не където е връхната точка преди спускането. Бог да прости загиналия човек.

    10:54 28.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ако карат

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винаги":

    със 70- 80 ще е още по-страшно. С 95 като се движат, по показателите на леките, тьотки, баби, каки, некадърни батки, правят по 20 коли колони зад тях. Щото изпреварването е ама най-некадърния елемент на БГ автомобилиста. Показателят, че масово не стават за тая! Един като не изчисли правилно и... Смятай, ако пъплят със 70?! Масово трепанье ша настане. Особено лятоска.

    10:57 28.01.2026

  • 18 Някой

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    Асфалт Паша не е сам, шефа на АПИ и олигарсите собстненици на асфалтиращите фирми са една мафия.

    Защо разследнат Киро Харвардски, че е арестувал за само 12 чака Асфалт Паша, а не разследват асфалт мафията.

    10:57 28.01.2026

  • 19 Пенчо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Много неграмотно

    10:58 28.01.2026

  • 20 НЕ ЧЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА

    0 1 Отговор
    АМА КАТО ДАВАТ НЯКАКВИ„ КОМЕНТАРИ ”ТЕЗИ С Е КАТЕГОРИЯ СА ГОЛЯМ ОТВОРЕНГЯЗ
    ВСЕ ЕДНО СА ОТ КАБИНАТА
    НА АЙЙФОРСЕ ЕДНО....😀”...
    А и тези с категория В...тоже....

    11:01 28.01.2026

  • 21 Весело

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":

    Какъв е смисэла, когато "ремовта на ремонта" е със същото лощо качество и се прави от същите изпълнители.
    В случая "ремонта на ремонта" просто води до "рушвет на рушвета".

    11:01 28.01.2026

  • 22 Опааа

    3 1 Отговор
    Мисиркииии! Научете се да пишете камион “ТИР!” Неграмотни кО ври!

    11:02 28.01.2026

  • 23 Ами

    4 1 Отговор
    Несъобразена с българските условия скорост ,и липса на пътища и липса на подръжка на малкото такива

    11:05 28.01.2026

  • 24 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Гербарите отлично оправиха участъка, няма равен, пак за тях да гласувате, цялата държава така я оправят

    11:05 28.01.2026

  • 25 Гробище за домашни любимци

    2 2 Отговор
    Тир- ове убийци и честито на убитите , това ви донесе ШенгенОт, , сега с еврозона ще диизмрете и от глад и от студ и от липса на здравеопазване

    11:06 28.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "клюкарка":

    Ами и хирурзите са разделени, ама някой явно НЕ знае, че тези които оперират при счупвания на крайници и при проблем със сърцето са различни специалисти.
    🚗И да знаеш, че никъде няма специални пътни мрежи за автобуси, за камиони, за леки автомобили и за мотоциклети❗
    Затова законът е един, но има различни текстове в него❗

    11:52 28.01.2026

  • 28 Абе

    1 0 Отговор
    крадци гербави и магнитски б-к-уци вдигнахте заплатите поставете камера да засича скоростта да си заслужат заплатите,а не само Народа да им ги плаща

    11:54 28.01.2026

