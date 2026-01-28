Катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж

Мъж на 58 години е загинал при тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова.
Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил – 58-годишен, допълни Цветкова.
Незабавно след получаване на сигнала в 07,35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.
Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена, каза още говорителят на полицията в Плевен.
Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, а ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #11, #15
10:21 28.01.2026
2 Важното
10:22 28.01.2026
3 ООрана държава
10:23 28.01.2026
4 Винаги
Коментиран от #6, #17
10:25 28.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ТИР, Тир, тир❗
10:26 28.01.2026
6 Бе... да ви
До коментар #4 от "Винаги":КамионДЖИЯ бе , да ви по.кам на текст редактора.
10:27 28.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Роден в НРБ
10:33 28.01.2026
9 хахаха
10:35 28.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 клюкарка
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Това с любители шофьори и професионални е голямо недоразумение.И двата вида шофират на един и същи път.Наказанията са едни и същи.Съда ги съди по един и същи закон.Затворите са едни и същи.Все едно хирурзите да са разделени на хирург-любител,и хирург-професионалист.Получава се така,че неграмотен професионалист затрива живота на образован учен,писател,артист просто защото не се съобразява с пътната обстановка в даден момент.
Коментиран от #27
10:44 28.01.2026
12 ШЕФА
Коментиран от #18
10:48 28.01.2026
13 Някой
Ние като деца, когато имаше повече сняг и лед, с малка дасилка се пързаляхме с обикновенни обувки по една 50 метра леко наклонена пътека, която заледявахме зимата.
Коментиран от #19
10:52 28.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мхм
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Там е 60 км/ч ограничението, едва ли е карал с толкова, а от АПИ са малоумни и са сложили знаците в нанадолнището, а не където е връхната точка преди спускането. Бог да прости загиналия човек.
10:54 28.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ако карат
До коментар #4 от "Винаги":със 70- 80 ще е още по-страшно. С 95 като се движат, по показателите на леките, тьотки, баби, каки, некадърни батки, правят по 20 коли колони зад тях. Щото изпреварването е ама най-некадърния елемент на БГ автомобилиста. Показателят, че масово не стават за тая! Един като не изчисли правилно и... Смятай, ако пъплят със 70?! Масово трепанье ша настане. Особено лятоска.
10:57 28.01.2026
18 Някой
До коментар #12 от "ШЕФА":Асфалт Паша не е сам, шефа на АПИ и олигарсите собстненици на асфалтиращите фирми са една мафия.
Защо разследнат Киро Харвардски, че е арестувал за само 12 чака Асфалт Паша, а не разследват асфалт мафията.
10:57 28.01.2026
19 Пенчо
До коментар #13 от "Някой":Много неграмотно
10:58 28.01.2026
20 НЕ ЧЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА
ВСЕ ЕДНО СА ОТ КАБИНАТА
НА АЙЙФОРСЕ ЕДНО....😀”...
А и тези с категория В...тоже....
11:01 28.01.2026
21 Весело
До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":Какъв е смисэла, когато "ремовта на ремонта" е със същото лощо качество и се прави от същите изпълнители.
В случая "ремонта на ремонта" просто води до "рушвет на рушвета".
11:01 28.01.2026
22 Опааа
11:02 28.01.2026
23 Ами
11:05 28.01.2026
24 ООрана държава
11:05 28.01.2026
25 Гробище за домашни любимци
11:06 28.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "клюкарка":Ами и хирурзите са разделени, ама някой явно НЕ знае, че тези които оперират при счупвания на крайници и при проблем със сърцето са различни специалисти.
🚗И да знаеш, че никъде няма специални пътни мрежи за автобуси, за камиони, за леки автомобили и за мотоциклети❗
Затова законът е един, но има различни текстове в него❗
11:52 28.01.2026
28 Абе
11:54 28.01.2026