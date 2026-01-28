Бившият кмет на Червен бряг е загиналият в катастрофата край Телиш

Пореден сблъсъкът между тежкотоварен автомобил и лека кола взе жертва. Тази сутрин ТИР навлиза на прав участък в насрещното платно край Долни Дъбник и удря челно автомобил. Загива шофьорът в колата, съобщи Нова ТВ.
Загиналият е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. 58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в Плевенска болница.
На прав участък ремаркето на тира е поднесло и навлиза насреща, като помита колата, в която е бил лекарят.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #16
11:20 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Роден в НРБ
11:23 28.01.2026
4 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бащата на Сияна работи по въпроса
11:23 28.01.2026
5 За който
До коментар #2 от "Гласувайте за евроатлантическите зад ниц":И да гласуваш пак ще получиш дебелия ,тук е държавата на калинките
11:26 28.01.2026
6 Престъпници управници
Затова бягат младите доктори.
Та този човек и бил в разцвета на живота и професията !!!
Коментиран от #11
11:27 28.01.2026
7 Сила
11:31 28.01.2026
8 А ДАЛИ Е ЗАСЛУЖАВАЛ
11:35 28.01.2026
9 глас от протестите
ама НАНАЙ
Простести до откат
11:37 28.01.2026
10 Иво
11:39 28.01.2026
11 един
До коментар #6 от "Престъпници управници":паразит по-малко
11:43 28.01.2026
12 ООрана държава
11:46 28.01.2026
13 е защо с кола
11:46 28.01.2026
14 Пенсионерка
11:50 28.01.2026
15 007 лиценз ту кил
Коментиран от #17
11:53 28.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мдкдкфк
До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":ми д аид ана плевен от декъ да минъ???? през софия велико търново ли.. то все едно на други пътища няма умрели
11:56 28.01.2026