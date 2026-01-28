Новини
Бившият кмет на Червен бряг е загиналият в катастрофата край Телиш

28 Януари, 2026 11:18 1 300 17

58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в Плевенска болница

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пореден сблъсъкът между тежкотоварен автомобил и лека кола взе жертва. Тази сутрин ТИР навлиза на прав участък в насрещното платно край Долни Дъбник и удря челно автомобил. Загива шофьорът в колата, съобщи Нова ТВ.

Загиналият е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. 58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в Плевенска болница.

На прав участък ремаркето на тира е поднесло и навлиза насреща, като помита колата, в която е бил лекарят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    На същото място загина Сияна и никакви мерки не са взети.

    Коментиран от #4, #16

    11:20 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Роден в НРБ

    22 5 Отговор
    Кажете тира турски ли е? Да видим колко души убиха само тази седмица турските по дчовеци

    11:23 28.01.2026

  • 4 Шопо

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бащата на Сияна работи по въпроса

    11:23 28.01.2026

  • 5 За който

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте за евроатлантическите зад ниц":

    И да гласуваш пак ще получиш дебелия ,тук е държавата на калинките

    11:26 28.01.2026

  • 6 Престъпници управници

    16 3 Отговор
    Мир на Духа му на доктора.
    Затова бягат младите доктори.
    Та този човек и бил в разцвета на живота и професията !!!

    Коментиран от #11

    11:27 28.01.2026

  • 7 Сила

    11 4 Отговор
    Тия тираджии кой им дава свидетелства за управление на такива машини ...??! Едно и също правят ....!!? Кой ги учи да карат тир ....

    11:31 28.01.2026

  • 8 А ДАЛИ Е ЗАСЛУЖАВАЛ

    5 7 Отговор
    ДА УМРЕ. НЯКОЙ ОТ ЧЕРВЕН БРЯГ МОЖЕ ЛИ ДА НИ ОСВЕТЛИ.

    11:35 28.01.2026

  • 9 глас от протестите

    6 1 Отговор
    Щат ви се магистрали май
    ама НАНАЙ

    Простести до откат

    11:37 28.01.2026

  • 10 Иво

    2 15 Отговор
    Е, поне е дъртак, а не дете.

    11:39 28.01.2026

  • 11 един

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Престъпници управници":

    паразит по-малко

    11:43 28.01.2026

  • 12 ООрана държава

    1 4 Отговор
    Гербарите рано или късно ги застига

    11:46 28.01.2026

  • 13 е защо с кола

    2 6 Отговор
    пътя е неизвестното в уравнението за планираното пътешествие . има навигация . познава маршрута . учил за кмет . знае дупките . знае къде в храстите се крият катаджистите . вижда времето . знае че е зима . чул е за тирове по новините . как за 3 дена взема държавата от тях по 30 милиона евро . знае че гонят график . знае че имат срокове . а сега карат бързо заради стачки и блокади . вече 1-2 месеца . опасни са . и пътя му взема животеца . тряснал се в ремарке . и то доста яко . карал е със 100 .

    11:46 28.01.2026

  • 14 Пенсионерка

    7 0 Отговор
    Не се ли разбра най-после, че повечето пътища в България не стават за натовареното движение, особено с тежкотоварни камиони! Такива “ второкласни” пътища са проектирани през 60-те години, когато са пътували единици леки автомобили, автобуси тип “Чавдар”, и камиони до 5-6 тона! Защото тогава товарите са превозвани главно с влакове! И тези пътища не са мръднали, нито да се разширят, нито да се асфалтирате-половин век най-малко! Аз съм от плевенския край и от дете ми е познат този път А той е главната артерия от Русе за София! Друг няма! Става ми страшно, като си помисля, колко необратимо и безнадеждно е загубена мечтата за нормална функционална пътна мрежа. Същото е и за водоснабдяването! Каквото е направено при лошия “ соц”, това е! Даже вече не се и боядисва! Но ние сме си виновни! Безучастни и безхаберни сме към собственото си битуване. Нищо не изискваме от тези, на които плащаме да ни управляват . Нито ги контролираме, нито им искаме отчет. Затова се научиха да ни крадат така безочливо! А за загиналия лекар-гняв, гняв, гняв!!! Отивал е на работа, за да спасява човешки животи! Народе!!!

    11:50 28.01.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор
    Избягвайте този път ако искате да живеете.

    Коментиран от #17

    11:53 28.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мдкдкфк

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":

    ми д аид ана плевен от декъ да минъ???? през софия велико търново ли.. то все едно на други пътища няма умрели

    11:56 28.01.2026

