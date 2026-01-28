Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 27 януари, вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари на територията на общината.
Мярката се отнасяше за шест населени места - селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, съобщиха от Общината.
Причина за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който представлява единствената пътна връзка към тези населени места.
След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.
Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на населените места.
1 Промяна
12:22 28.01.2026
2 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #5, #7
12:22 28.01.2026
3 Бойко
12:24 28.01.2026
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
САМО ДА НЕ ГУБИ ГЛАСОВЕТЕ ИМ.
12:36 28.01.2026
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":СКРИЛ ГИ Е НА ДЪЛБОКО, ЗАТОВА ОЩЕ ГИ ВАДИ.
12:38 28.01.2026
6 Някой
Защо никой не пита къде да бъде построен новия мост?
Защо никой не пита какъв тип мост е най-добре да се построи?
Защо никой, не пита колко ще стпува този проект, колко ще струва онзи проект?
Колко пари иска този строител, колко пари иска онзи строител?
Какви гаранции дова този строител, какви гаранции дава онзи строител?
Кмете Изет Шабан, кажи колко ще струва моста, ако го строят Бойко Борисов + Пеевски?
Колко ще струва, ако го строи Асен Василев или Румев Радев?
Трябва кметонете на 6-те села да участнат при избора на тип мост и стпоител. И трябна да накарат кметонете на 6-те села да платят поне 10% от цената. Като предпазна мярка срещу корупция. Когато плащаш от джоба си, търсиш най -добро съотношение цена-качества.
12:55 28.01.2026
7 Някой
До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":Покажи ми поне един политик, който не е мистър КЕШ, всички са КЕШ,. Обаче някои са повече КЕШ, а други по-малко КЕШ.
Според мен Шопара, Лойко и Чалгаря са най-много КЕШ. И на тях сега избирателите трябва да кажат мистър "КЪШ бе".
13:02 28.01.2026