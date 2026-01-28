Новини
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

28 Януари, 2026 12:17 555 7

  • бедствено положение-
  • ардино

Мярката се отнасяше за шест населени места - селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 27 януари, вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари на територията на общината.

Мярката се отнасяше за шест населени места - селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, съобщиха от Общината.

Причина за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който представлява единствената пътна връзка към тези населени места.

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.

Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на населените места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    3 1 Отговор
    Сега,като отпуснат милио...ни за общината,Дон Де...лян да отдели пове..чето па.ри за избор...но пазару...ване.

    12:22 28.01.2026

  • 2 един БЪЛГАРИН

    4 0 Отговор
    А вие помните ли преди около 2 години как намагнетизираното момче кръсти льотчика мистър Кеш и обещаваше да извади компромати срещу него…. Е две години по-късно още ги вади, та онази приказка стара като света си е актуална и до днес “не ги слушайте какво говорят, а гледайте какво правят”.

    Коментиран от #5, #7

    12:22 28.01.2026

  • 3 Бойко

    2 1 Отговор
    Гласувайте за мен и ще ви направя нов мост, първо гласувайте и ще видим после, разбрахте ли 😁

    12:24 28.01.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ШОПАРА ЩЕ ИМ НАПРАВИ ЛИФТ.
    САМО ДА НЕ ГУБИ ГЛАСОВЕТЕ ИМ.

    12:36 28.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":

    СКРИЛ ГИ Е НА ДЪЛБОКО, ЗАТОВА ОЩЕ ГИ ВАДИ.

    12:38 28.01.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    . Да хората имат нужда от мост. Но защо кмета, политици, журналисти и хората не задават правилните въпроси. А журналисти само пишат безсмислени празнодумни статии.


    Защо никой не пита къде да бъде построен новия мост?
    Защо никой не пита какъв тип мост е най-добре да се построи?
    Защо никой, не пита колко ще стпува този проект, колко ще струва онзи проект?
    Колко пари иска този строител, колко пари иска онзи строител?
    Какви гаранции дова този строител, какви гаранции дава онзи строител?


    Кмете Изет Шабан, кажи колко ще струва моста, ако го строят Бойко Борисов + Пеевски?
    Колко ще струва, ако го строи Асен Василев или Румев Радев?


    Трябва кметонете на 6-те села да участнат при избора на тип мост и стпоител. И трябна да накарат кметонете на 6-те села да платят поне 10% от цената. Като предпазна мярка срещу корупция. Когато плащаш от джоба си, търсиш най -добро съотношение цена-качества.

    12:55 28.01.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":

    Покажи ми поне един политик, който не е мистър КЕШ, всички са КЕШ,. Обаче някои са повече КЕШ, а други по-малко КЕШ.
    Според мен Шопара, Лойко и Чалгаря са най-много КЕШ. И на тях сега избирателите трябва да кажат мистър "КЪШ бе".

    13:02 28.01.2026

