Божидар Божанов: В КПК се унищожават документи на комисията

Божидар Божанов: В КПК се унищожават документи на комисията

28 Януари, 2026 14:13 1 021 15

Това, което се случва днес, е, че Борисов и Пеевски платиха със стотици милиони евро от ПВУ да си заметат следите от КПК

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 70 дни в деловодството на НС отлежава ключов закон, който касае стотици хиляди български граждани и милиони сделки за моторни превозни средства. Това е законът, който предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС. България е единствената държава, в която има такава административна тежест и призоваваме управляващите да свършим нещо полезно за българските граждани и нещо надпартийно.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Йордан Иванов.

"По отношение на гласувания преди малко закон за закриване на КПК - още от миналата седмица е започнало унищожаване на документи на комисията. Това, което се случва днес, е, че Борисов и Пеевски платиха със стотици милиони евро от ПВУ да си заметат следите от КПК. Ние гласувахме "против", защото така ще нарушим и всички международни стандарти за Сметните палати. Ние искахме КПК да се закрие по абсолютно различен начин сме го обяснили стотици пъти. Сега просто бухалката се скрива на друго място", добави от своя страна Божидар Божанов.

"Решението ни е да се явим на изборите като коалиция, както сме го правили досега. Разговори за листите не са започнали. Ние смятаме, че хора като г-н Лорер и г-н Божанков, които са заемали ясни позиции, не трябва да се изключват автоматично от листите", добави той.

"Днес и ГЕРБ се противопоставиха на Съвета за мир. Очаквахме тази седмица да влезе за ратификация, но нищо подобно не се случи. Или има някакъв разнобой в ГЕРБ, или са разбрали каква голяма глупост са направили", обяви Ивайло Мирчев.

"Снощи чухме Румен Радев в изказването му на Икономическия форум. Има неща, с които не сме съгласни. Не може да се сравнява ЕС със страни като Русия и Китай. Още по-малко да се дава за пример новата стратегия за развитие на САЩ. Точно обратното е - ние сме на мнение, че трябва да имаме наистина реформирана Европа. Има много какво да се работи по тази тема, но това трябва да става с общи действия. Ние виждаме България в силна Европа", завърши Мирчев.


  • 1 А ГА Ю

    1 0 Отговор
    Мммм,дааа,автомобилът е нещо надпартийно!

    14:15 28.01.2026

  • 2 Какво

    3 4 Отговор
    друго можеше да се очаква ? Беше абсолютно предвидимо !

    14:15 28.01.2026

  • 3 Народа

    7 7 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    14:20 28.01.2026

  • 4 Мурка

    9 0 Отговор
    СТРАХОТНА ВИЗИЯ -КАТО НА ГЛУХО ПРАСЕ В ПОРАСНАЛА ЦАРЕВИЦА

    14:21 28.01.2026

  • 5 Да,да

    1 4 Отговор
    Така трябва. Не трябва да се разбира, че са взимали пари за нищоправене.

    14:25 28.01.2026

  • 6 така е Мирчев

    5 2 Отговор
    Даже с хиляди мильони еро и 3 тона и половина златни кюлчета платиха!

    Коментиран от #12

    14:27 28.01.2026

  • 7 само казвам

    8 1 Отговор
    ;момчето на секретаря НА БКП от крушаре добричко пак се изказа заедно с божанката ех тия комунистически отрочета са много умни бе шапка им сваляме

    14:30 28.01.2026

  • 8 Промяна

    7 0 Отговор
    ТОЯ НАЙ СЕТНЕ Е ВРЕМЕ ДА МУ СЕ ЗАВЕДЕ ЕДНО ДЕЛО И НЯКОЛКОТО КАРУЦАРИ ПОКРАЙ НЕГО

    14:30 28.01.2026

  • 9 Цифров некъпан макак

    6 0 Отговор
    Ма кво ти пука ве?! Нали само това дето е на флашка важи!

    14:32 28.01.2026

  • 10 Тома

    1 0 Отговор
    Джовани Фалконе каза да се проследи пътя на парите и мафията е хваната веднага.За какъв ч.еп ви са документите.

    14:48 28.01.2026

  • 11 Божо

    3 0 Отговор
    Пърхута пак се из@ка

    14:50 28.01.2026

  • 12 Дядо Митьоo

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е Мирчев":

    Какви са тези мильОни бе неграмотник...???

    14:50 28.01.2026

  • 13 овчи мозъци сте дб и дсб

    2 0 Отговор
    Божидаре, ,що сте толкова не адекватни инищожества на хранилката на държавата .Европата от както съществува ,не е решил ,но не е и помогнал с нищо за промяната в управлението на държавата и спасението й от маржодерите ,мутрите ,безнаказаността им от правосъдието т. е от проворадавателните органи ,а винааги подкрепяла престъпниците ,бандитите мафията и грабежа на борисов и пеевски .Така че стига с тия опорки и глупости на атанасов заради когото ,губите няй малко -34 процента от гласоподавателите .А за лорер и явор вкарвайте ги във вашите си листи или във вашата си квота и толкоз.

    15:01 28.01.2026

  • 14 Историк

    0 2 Отговор
    Това е началото на диктатурата- изгарянето на истината. Все още не мога да разбера какъв е пеевски, освен председател на парламентарната група и партия, което не му дава право да командва Държавата безцеремонно и незаконно. ДС-КГБ мафията обаче,която командва задкулисно държавата, си разрешава безнаказано всичко и това става пред очите ни. 25 години Пеевски и Борисов, вкарани във властта от КГБ агента Бриго Аспарухов, пръв съветник на Сакскобургготски, безчинстват в България и владеят всички. Неслучайно и несъществуващата по закон партия НДСВ с нейните юпита шества по върховете на властта и всичките мошеници са по тв .Няма отърване. Пипалата на Кремъл са навсякъде и в ген. Румен Решетников, който ще е поредния кремълски спасител . България е затова на последно място по всичко човешко в ЕС. Кремълските подлоги вилнеят и пречат на развитието на страната.

    15:01 28.01.2026

  • 15 Точно

    0 0 Отговор
    Ами господа депутати. Те са длъжни да унищожават документи и то с конкретни срокове точно за да не може ей такива като Атанасов и Радулов да вядят флашки и разпечагки

    15:12 28.01.2026

