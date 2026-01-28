Новини
Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство

28 Януари, 2026 15:50

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на Румен Радев, който вече обяви оставката си.

Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство - 1
Снимка: БГНЕС
Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на Нова телевизия в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина", каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза "нашата България" в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е анонсирал по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.


България
  • 1 Наша ?

    47 7 Отговор
    Ваша ? Избор на странно име .

    Коментиран от #12, #38

    15:54 28.01.2026

  • 2 Патентно ведомство :

    38 9 Отговор
    Също така и марките "Нашето НАТО", "Нашето ЦРУ" и "Нашето триморие"!🤥

    Коментиран от #23

    15:55 28.01.2026

  • 3 Промяна

    30 29 Отговор
    НАЙ-ПОСЛЕ БА.ЦЕ И ШИ..ШКО в ПАН...ДЕЛАТА ПРИ БАЙ СТАВРИ.......

    15:55 28.01.2026

  • 4 честен ционист

    20 26 Отговор
    Крим Наш

    15:55 28.01.2026

  • 5 вашате НЕ Е МОЯТА!

    73 32 Отговор
    Гледайте от вчера речта на глобалния Триморец на некъв си бизнес форум. Резидентът директно си каза - работя за нашата 100% интеграция в структурите на ЕС, разбирайте - за заличаване на остатъците от държавност и пълно федерализиране във фашисткия съюз. Същото искат и чуждестранните агенти кокормирчевци. Натовското фърчило е подмолен глобалистки слуга и национален предател!

    Коментиран от #7, #56

    15:56 28.01.2026

  • 6 Антипутлерист

    22 10 Отговор
    Всички знаят кой е запазил името, че това е проект на Божков, а за НТ било анонимно.

    15:58 28.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 35 Отговор

    До коментар #5 от "вашате НЕ Е МОЯТА!":

    Не важно какво говори а какво прави.

    Коментиран от #17, #35

    15:58 28.01.2026

  • 8 Напомня

    35 5 Отговор
    ми отхвърлената чалгарска заявка за "Няма такъв народ" , и после одобрение за "Има такъв народ" . И накрая - има такъв резил !

    15:58 28.01.2026

  • 9 ха ха хааа

    29 9 Отговор
    Румба , България не е ваша .... М...та ..

    Коментиран от #29

    15:58 28.01.2026

  • 10 ами

    18 5 Отговор
    Досега беше "Машата България" и "На пашата България". Сега ще видим

    15:59 28.01.2026

  • 11 Някой

    12 8 Отговор
    Трябваше да избере Нашата Родина България или на съкращение НРБ (Народна Република България). Сега ще е НБ.

    15:59 28.01.2026

  • 12 Трол

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Наша ?":

    Нашата ръка, вашият джоб.

    16:00 28.01.2026

  • 13 няма смисъл

    22 11 Отговор
    Вече няма смисъл ! Правят Европа на две скорости и познйте ние в коя група сме ! Отнасят се с нас като с хора втора ръка , никога няма да ни позволят да стигнем стандарта на германците .Дойдоха , затвориха ни предприятита , опоскаха всичко като скакалци и накрая ни обвиняват за това , че са ни ограбили .Аз не разбирам така Европа

    Коментиран от #15, #49, #62

    16:00 28.01.2026

  • 14 Скайнет

    16 14 Отговор
    Решетников е казал на Радев и Божков, че иска България да е руска, за това е избрал това име.

    16:04 28.01.2026

  • 15 Глюпости ,

    9 9 Отговор

    До коментар #13 от "няма смисъл":

    Германците никога не са били , в СИВ , затуй ... Другото е - дрънкане с балалайката ..

    16:06 28.01.2026

  • 16 Ще видим

    15 1 Отговор
    Чия е Бълтария

    16:07 28.01.2026

  • 17 Дрътия Софианец

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Я обясни какво "прави " ?!🤭 Засега - ничего ..

    Коментиран от #66

    16:08 28.01.2026

  • 18 007

    14 5 Отговор
    "Този див копнеж" да командва (управлението не по възможностите на всеки) не е на добро, както за него така и за навалицата зад него. Ако не друго, може да послужи за сюжет от рода на "Меракът на чичо Генчо".

    16:09 28.01.2026

  • 19 Матрьошка

    23 8 Отговор
    Резиденте, България не е ваша, нито на руските ти господари. Отивайте с Божков да си живеете при тях.

    16:09 28.01.2026

  • 20 Неприемливо име

    12 4 Отговор
    Група хора и "Нашата България" ? България е на ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ , разбира се и на тези , които не се идентифицират с тях !

    16:10 28.01.2026

  • 21 мдаааа

    19 6 Отговор
    Божков щял да премахва олигарсите от властта ... 🤭😁

    Коментиран от #73

    16:11 28.01.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    18 10 Отговор
    Какво значи "наша" ???
    Щом България е ваша, ние извън България ли сме, "другарю" син Решетников ???
    "Наша" - на теб, на Путлер и на червените бабички ли ???
    ПОРЕДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ и ПОРЕДНОТО ПРИСВОЯВАНЕ, в и на територията

    16:11 28.01.2026

  • 23 Да де, ама

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Патентно ведомство :":

    Не видя ли простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ с белезници на ръцете и вериги на краката, наша България, Ваша България, все тая.

    16:11 28.01.2026

  • 24 Оракула от Делфи

    7 3 Отговор
    "Латински приоми", тайната партия на "Тамплиерите"!
    Сега чакаме да видим, кой ще е в ролята " Френския Крал Людвиг "
    и "цирка" може да започне!!!
    Има двама силни кандидати за ролята " Банкера от Банкя"
    или фаталния " Феномен де Магнитски"???

    16:14 28.01.2026

  • 25 НИЯ

    4 12 Отговор
    Понеже много са ни лъгали,и нямаме доверие на.никой и на нищо.Нека да дадем дадем кредит на доверие и този път нека да повярваме и дано се случи н Р.Радев.Защото нямаме и друга алтернатива в момента.

    16:17 28.01.2026

  • 26 Фют

    13 3 Отговор
    Какво голямо чувство за собственост!

    16:18 28.01.2026

  • 27 Питане

    7 3 Отговор
    Това като с "общата" - може "НАША"...
    Кои сте вие, за да сравнявате общата с България ???

    16:18 28.01.2026

  • 28 Хе!

    8 4 Отговор
    Запомнете! Военен може да управлява дълги години, само при установяване на хунта! Иначе си заминава в кратък срок! Вижте в нашата история колко дълго са управлявали военните след преврат - нищожно малко! Друго е при генералите от МВР! Вижте Борисов и Путин как стоят незаменими начело на държавите си! Със строева крачка и песен в политиката можеш да стигнеш най много до столовата! Кадрите на ДС владеят хиляди други похвати, постановки, оперативни комбинации, дезинформация, шантаж, доноснически апарат и вербовка, поради което се справят отлично, когато завземат всички постове в държавата!

    16:18 28.01.2026

  • 29 Като...

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "ха ха хааа":

    ...не е, какво направихте до сега, като я оставихте на толупите.... или вие сте някой от толупите

    16:19 28.01.2026

  • 30 хихи

    10 4 Отговор
    Името не прави Партията
    искам да видя партииците...
    че ме съмнява, че пак ще е от същото по много...

    Коментиран от #40, #48

    16:19 28.01.2026

  • 31 нищо добро

    10 3 Отговор
    Гръмки имена...... вече кой епизод гледаме? За жалост още преди да е почнал епизода, краят е ясен,но за още по голяма жалост не е добър край за народа. 36 години сме в една пералня, и ни въртят вътре, само такива се сменят които натискат копчето

    16:20 28.01.2026

  • 33 Горски

    7 6 Отговор
    На 70 години бившият дългогодишен премиер не е успял да спести пари за свой покрив над главата си! Живее в къщата на родителите си на село, спи в леглото в което се е родил и дели общ покрив с Братовчеда си Ради и внуците. Бойко сее е докарало дотам да ползва Зайчарника за лятна кухня и няма пари ни за ресторант, нито даже за кафене. Братовчедът му готви вкъщи каквото Бог дал с ориз и картофи. А тепърва идват проблемите на старостта, когато човек има нужда и от специални грижи. Боташ и договорен от вашия Бойко Борисов и неговият аркадаш Ердоган! Договорът е подписан от служебният премиер, но вие си знаете опорните, които ви спускат. Подписан е от Деница Златева - бившата съветничка на президента, която го е подвела.150 000 души само в София и още толкова в цялата страна показаха за кого няма да гласуват.А тука двама-трима фенове на тиквата и прасето нека се пеняват,за да им олекне. Няма по-голям кеф от това, да гледаш, как Мутри, прасета и утайки треперят от страх и се гърчат от злоба, когато стане дума за президента Румен Радев и партията му! Дано Бог да го благослови и възможно по-скпро да изчисти скъпата ни родина от мафиотите и продажниците! Как ще се казва партията на президента Радев ще реши той. По-важното е, час по-скоро да вземе властта в държавата и да измете Гербаджии, ПП-та, прасета и всичките им издънки от България!

    Коментиран от #54

    16:22 28.01.2026

  • 34 Факти

    12 2 Отговор
    Ден след оставката на Радев домейнът nashatabalgaria . bg е запазен от Десислава Виткова - пиарката на Васил Божков. Да знаете за кого работи Радев - за хазартния бос Божков, бившият най-богат българин, сакнциониран по Магнитски, който беше оставен на свобода срещу гаранция от 130 хиляди лева.

    16:22 28.01.2026

  • 35 А аз

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    МОГА и да говоря, и да правя каквото си искам с родител ката ти. А ти ще ме гледаш влюбен, сякаш съм комира ти -
    кРаде БоташОВ

    16:24 28.01.2026

  • 36 Новак

    10 1 Отговор
    Предстои бой между калинки и копринки за нашата България.

    16:25 28.01.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦

    9 3 Отговор
    ВЪПРОС ДО ВСИЧКИ ДРУГАРИ КОМУНИСТИ.......

    МУНЧО ЩЕ ВЗЕМИ ЛИ 4% ДРУГАРЕ...? ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ ЗА БКП МУНЧО ДРУГАРЕ БОЛШЕВИКИ

    16:26 28.01.2026

  • 38 Да си кажем правичката!

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наша ?":

    Боко и Шиши,без да казват-,,Наша България"...тя си е отдавна присвоена от тях...!

    Коментиран от #41

    16:28 28.01.2026

  • 39 Българин

    11 4 Отговор
    Трябва да е ясно на всички: България е на всички българи, а не на руските шпиони! Такова име на партия фактически е недопустимо и невалидно.!

    16:29 28.01.2026

  • 40 Питане

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "хихи":

    Какво има да чакаш, за да видиш - комунисти и ченгета от "А" до "Я" !
    Абсолютно сравнимо с края на лятото на 1944г

    16:31 28.01.2026

  • 42 Българска мечта

    3 1 Отговор
    беше по-подходящо!Сега го заплювам ,като създам проект!

    16:34 28.01.2026

  • 44 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    7 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВАША!!!

    16:35 28.01.2026

  • 45 Президента,

    9 2 Отговор
    който абдикира!
    Сега да удари няколко лицеви опори.
    Ако има сили, може и на кол да поиграе.

    16:35 28.01.2026

  • 46 България

    4 1 Отговор
    В обедна почивка съм!

    16:36 28.01.2026

  • 47 Герге ,

    0 0 Отговор
    Ти си знааш , що ше ТИСАЙРЯФОСТАТЪ..

    16:36 28.01.2026

  • 48 Червен ла -йно -мет РРадев

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "хихи":

    Партийците са бивщи ДС-та, червени корумпета и московски диванета.

    16:36 28.01.2026

  • 49 Завода за

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "няма смисъл":

    чушкопеци ли затвориха?

    16:37 28.01.2026

  • 50 цицкх

    0 1 Отговор
    кфк уф ш

    16:37 28.01.2026

  • 51 хахаха

    8 2 Отговор
    Н@шата България ми звучи като Ново нач@ло.....нов б@рдак със стари труженички

    Коментиран от #60

    16:38 28.01.2026

  • 52 ма ДУРО

    7 1 Отговор
    В думата "нашаТА какво се съдържа - собственост на руския троянски кон, Черепа и тати Решетников ЛИ ???

    16:38 28.01.2026

  • 53 Ваксинирана калинка

    2 0 Отговор
    Напускам Слави,заради Румен!

    16:39 28.01.2026

  • 54 Както си тръгнал

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    искаш Бившия да измете всички.
    Бай Тошо с правешката диктатура вече го живяхме. Дай нещо друго.

    16:39 28.01.2026

  • 55 Роки

    9 2 Отговор
    Трябва да си малоумен да избереш име "Нашата България". Още не сте почнали и вече сте на "Наше" и "Ваше". Аферата "БОТАШ" - 6 милиарда лева народна пара, платени на "Нашите хора" в Турция!

    Коментиран от #69

    16:40 28.01.2026

  • 56 Адрес 4000

    5 31 Отговор

    До коментар #5 от "вашате НЕ Е МОЯТА!":

    Братле ти си доста отчаян трoл на възраждане
    Пишете така защото знаете че танцувате ако не последен то предпоследен валс
    Съветският чорап ще ви обере електората
    Точно обратното на това което казваш ,говори Радевшенко на този форум
    Показа се като изцяло руска mурзилка
    Не че това не беше ясно от мнооого отдавна
    Доста окаяна генерична пледоария в стил Z-GPT.

    16:41 28.01.2026

  • 57 Рефер

    5 4 Отговор
    Киро Канадеца от коя България е...?

    16:43 28.01.2026

  • 58 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    3 1 Отговор
    " БКП-ПОСЛЕДЕН ШАНС"🤑

    Коментиран от #59

    16:43 28.01.2026

  • 59 По-скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Последен валс

    16:45 28.01.2026

  • 60 Рефер

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "хахаха":

    И като продължава нЕкаква промяна....

    16:46 28.01.2026

  • 61 Отвратен

    5 0 Отговор
    Който е с Нас е в Нашата България, а който не е във Ваша България! До гроб ще разделя българите, задача номер 1 от КГБ !

    16:46 28.01.2026

  • 62 има смисъл

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "няма смисъл":

    Виж сега в Германия има две групи. Едната група е групата на работещите, които работят, получават заплати и живеят добре. Има и втора група, която не работят, чакат на помощи и не живеят добре,както тези които работят. ...Сега при положение, че Германия работи има фабрики, заводи, произвеждат всичко техника, автомобили..... нормално е да са в първа група, групата на работещите. Сега виж България, нищо не произвежда, даже и мартениците си внася от Китай,лежат чакат евросубсидии.....и в същото време реват, че не живеели като работещите германци.Ами работете ,не чакайте само помощи,ако искате да живеете като германците.

    16:48 28.01.2026

  • 63 Не изненадан

    5 0 Отговор
    ,,Нашата България" в абревиатура ще е НБ и произнася,като Не Бе...
    Остава само едно ,,е" да има по средата...
    Та това ще е новата партия на Новият Месия...УВИ !

    16:51 28.01.2026

  • 64 И без това

    3 0 Отговор
    името е тъпо. Що за нахална претенция върху цяла България?

    16:52 28.01.2026

  • 65 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 0 Отговор
    НАЧИ ДО ТУК МОЖЕ ДА СЕ СЕТИ ВСЕКИ ЗА
    ИЗПРАВИ СЕ. БГ.
    СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ........и.т.н.
    СЕГА И.НАША БЪЛГАРИЯ....
    А НАЙ ГОЛЯМИЯ ЪПСУРТ Е ДА
    ПАТЕНТОВАШ БЪЛГАРИЯ
    ВСЕ ЕДНО СИ ИЗОБРЕТИЛ
    СМАРТ ЧУШКО ПЕК С ОХЛАДИТЕЛ ЗА ЛЯТОТО

    Коментиран от #70

    16:52 28.01.2026

  • 66 Предпоследният софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дрътия Софианец":

    Търка загорели тави и тигани в ,,заведението си"

    16:53 28.01.2026

  • 67 Здрасти

    0 0 Отговор
    И този патент ли ще е на името на Черепа?

    16:56 28.01.2026

  • 68 Наглост без край!

    3 0 Отговор
    Селяндуринът от Славяново, когото кремълският злодей Путин назначи за "български пРезидент" чрез пратеника си в София генерал Решетников, решил да наименува партията си "Нашата България"! Наглост без край! Не, фатмако от село Славяново, не! България не е "ваша"! Не е на национални предатели, подлоги на масовия кремълски убиец и престъпник срещу човечествоот! България не е ТВОЯ, фатмако от село Славяново! Бългаиря е наша, на българския народ, който народ твоя вожд и учител, правешкия говедар се гласеше да направи 16 - а република на СССР! България е наша и ние искаме да сме в цивилизована Европа, искаме да живеем в свободен свят! Не искаме в Евразия! В Евразия заминавай те, селяндурино от Славяново! Хващай Деса за ръчичика и - вокзал - поезд - Москва! Ти нямаш място в България! А, можеш да вземеш и агент Сава, все пак, нали на него Решетников гостува в сараите и му нареди блъгаярските турци да гласуват за теб! Както нареди и на мутрата от СИК, Боко тиквата, да предложи за ГЕРБерастки кандидат президент посмъртно неизбираемата плевенса стругарка, полуграмотната партийна секретарка Цецка Цачевата!

    16:56 28.01.2026

  • 69 6 милиарда

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Роки":

    ама комисиона е само 600 милиона бе. Нищо не е. Пари за семки.

    16:58 28.01.2026

  • 70 Пропускаш

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ...

    16:59 28.01.2026

  • 71 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Опппаааа, и този си заплю България за лично ползване....

    😂😂😂😂

    17:00 28.01.2026

  • 72 Тракиец 🇺🇦

    1 2 Отговор
    ДРУГАРЕ БОЛШЕВИКИ,,, последен шанс
    БКП МУНЧО ,БКП ГЕРБ,БКП ДПС ,БКП ДС АПС,,БКП ПП-ДБ .....в крайна сметка друаре за коя БКП ще гласувате ...БКП на ДС и памперсите милиционери са с Пеевски......ДРУГАРЕ аз ще гласувам за България -- БНС- НД - БОЯН РАСАТЕ

    17:02 28.01.2026

  • 73 Перо

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "мдаааа":

    Слава Украина и президент Зеленски

    17:06 28.01.2026

