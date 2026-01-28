Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство

Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на Нова телевизия в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на Румен Радев, който вече обяви оставката си.

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина", каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза "нашата България" в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е анонсирал по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.