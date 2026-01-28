Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство

Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на Нова телевизия в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.
Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на Румен Радев, който вече обяви оставката си.
"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина", каза Христов пред БНТ.
Самият Радев използва израза "нашата България" в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е анонсирал по какъв начин ще се включи в партийната политика.
Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наша ?
Коментиран от #12, #38
15:54 28.01.2026
2 Патентно ведомство :
Коментиран от #23
15:55 28.01.2026
3 Промяна
15:55 28.01.2026
4 честен ционист
15:55 28.01.2026
5 вашате НЕ Е МОЯТА!
Коментиран от #7, #56
15:56 28.01.2026
6 Антипутлерист
15:58 28.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "вашате НЕ Е МОЯТА!":Не важно какво говори а какво прави.
Коментиран от #17, #35
15:58 28.01.2026
8 Напомня
15:58 28.01.2026
9 ха ха хааа
Коментиран от #29
15:58 28.01.2026
10 ами
15:59 28.01.2026
11 Някой
15:59 28.01.2026
12 Трол
До коментар #1 от "Наша ?":Нашата ръка, вашият джоб.
16:00 28.01.2026
13 няма смисъл
Коментиран от #15, #49, #62
16:00 28.01.2026
14 Скайнет
16:04 28.01.2026
15 Глюпости ,
До коментар #13 от "няма смисъл":Германците никога не са били , в СИВ , затуй ... Другото е - дрънкане с балалайката ..
16:06 28.01.2026
16 Ще видим
16:07 28.01.2026
17 Дрътия Софианец
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Я обясни какво "прави " ?!🤭 Засега - ничего ..
Коментиран от #66
16:08 28.01.2026
18 007
16:09 28.01.2026
19 Матрьошка
16:09 28.01.2026
20 Неприемливо име
16:10 28.01.2026
21 мдаааа
Коментиран от #73
16:11 28.01.2026
22 АГАТ а Кристи
Щом България е ваша, ние извън България ли сме, "другарю" син Решетников ???
"Наша" - на теб, на Путлер и на червените бабички ли ???
ПОРЕДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ и ПОРЕДНОТО ПРИСВОЯВАНЕ, в и на територията
16:11 28.01.2026
23 Да де, ама
До коментар #2 от "Патентно ведомство :":Не видя ли простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ с белезници на ръцете и вериги на краката, наша България, Ваша България, все тая.
16:11 28.01.2026
24 Оракула от Делфи
Сега чакаме да видим, кой ще е в ролята " Френския Крал Людвиг "
и "цирка" може да започне!!!
Има двама силни кандидати за ролята " Банкера от Банкя"
или фаталния " Феномен де Магнитски"???
16:14 28.01.2026
25 НИЯ
16:17 28.01.2026
26 Фют
16:18 28.01.2026
27 Питане
Кои сте вие, за да сравнявате общата с България ???
16:18 28.01.2026
28 Хе!
16:18 28.01.2026
29 Като...
До коментар #9 от "ха ха хааа":...не е, какво направихте до сега, като я оставихте на толупите.... или вие сте някой от толупите
16:19 28.01.2026
30 хихи
искам да видя партииците...
че ме съмнява, че пак ще е от същото по много...
Коментиран от #40, #48
16:19 28.01.2026
31 нищо добро
16:20 28.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горски
Коментиран от #54
16:22 28.01.2026
34 Факти
16:22 28.01.2026
35 А аз
До коментар #7 от "Последния Софиянец":МОГА и да говоря, и да правя каквото си искам с родител ката ти. А ти ще ме гледаш влюбен, сякаш съм комира ти -
кРаде БоташОВ
16:24 28.01.2026
36 Новак
16:25 28.01.2026
37 Тракиец 🇺🇦
МУНЧО ЩЕ ВЗЕМИ ЛИ 4% ДРУГАРЕ...? ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ ЗА БКП МУНЧО ДРУГАРЕ БОЛШЕВИКИ
16:26 28.01.2026
38 Да си кажем правичката!
До коментар #1 от "Наша ?":Боко и Шиши,без да казват-,,Наша България"...тя си е отдавна присвоена от тях...!
Коментиран от #41
16:28 28.01.2026
39 Българин
16:29 28.01.2026
40 Питане
До коментар #30 от "хихи":Какво има да чакаш, за да видиш - комунисти и ченгета от "А" до "Я" !
Абсолютно сравнимо с края на лятото на 1944г
16:31 28.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Българска мечта
16:34 28.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
16:35 28.01.2026
45 Президента,
Сега да удари няколко лицеви опори.
Ако има сили, може и на кол да поиграе.
16:35 28.01.2026
46 България
16:36 28.01.2026
47 Герге ,
16:36 28.01.2026
48 Червен ла -йно -мет РРадев
До коментар #30 от "хихи":Партийците са бивщи ДС-та, червени корумпета и московски диванета.
16:36 28.01.2026
49 Завода за
До коментар #13 от "няма смисъл":чушкопеци ли затвориха?
16:37 28.01.2026
50 цицкх
16:37 28.01.2026
51 хахаха
Коментиран от #60
16:38 28.01.2026
52 ма ДУРО
16:38 28.01.2026
53 Ваксинирана калинка
16:39 28.01.2026
54 Както си тръгнал
До коментар #33 от "Горски":искаш Бившия да измете всички.
Бай Тошо с правешката диктатура вече го живяхме. Дай нещо друго.
16:39 28.01.2026
55 Роки
Коментиран от #69
16:40 28.01.2026
56 Адрес 4000
До коментар #5 от "вашате НЕ Е МОЯТА!":Братле ти си доста отчаян трoл на възраждане
Пишете така защото знаете че танцувате ако не последен то предпоследен валс
Съветският чорап ще ви обере електората
Точно обратното на това което казваш ,говори Радевшенко на този форум
Показа се като изцяло руска mурзилка
Не че това не беше ясно от мнооого отдавна
Доста окаяна генерична пледоария в стил Z-GPT.
16:41 28.01.2026
57 Рефер
16:43 28.01.2026
58 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #59
16:43 28.01.2026
59 По-скоро
До коментар #58 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Последен валс
16:45 28.01.2026
60 Рефер
До коментар #51 от "хахаха":И като продължава нЕкаква промяна....
16:46 28.01.2026
61 Отвратен
16:46 28.01.2026
62 има смисъл
До коментар #13 от "няма смисъл":Виж сега в Германия има две групи. Едната група е групата на работещите, които работят, получават заплати и живеят добре. Има и втора група, която не работят, чакат на помощи и не живеят добре,както тези които работят. ...Сега при положение, че Германия работи има фабрики, заводи, произвеждат всичко техника, автомобили..... нормално е да са в първа група, групата на работещите. Сега виж България, нищо не произвежда, даже и мартениците си внася от Китай,лежат чакат евросубсидии.....и в същото време реват, че не живеели като работещите германци.Ами работете ,не чакайте само помощи,ако искате да живеете като германците.
16:48 28.01.2026
63 Не изненадан
Остава само едно ,,е" да има по средата...
Та това ще е новата партия на Новият Месия...УВИ !
16:51 28.01.2026
64 И без това
16:52 28.01.2026
65 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ИЗПРАВИ СЕ. БГ.
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ........и.т.н.
СЕГА И.НАША БЪЛГАРИЯ....
А НАЙ ГОЛЯМИЯ ЪПСУРТ Е ДА
ПАТЕНТОВАШ БЪЛГАРИЯ
ВСЕ ЕДНО СИ ИЗОБРЕТИЛ
СМАРТ ЧУШКО ПЕК С ОХЛАДИТЕЛ ЗА ЛЯТОТО
Коментиран от #70
16:52 28.01.2026
66 Предпоследният софиянец
До коментар #17 от "Дрътия Софианец":Търка загорели тави и тигани в ,,заведението си"
16:53 28.01.2026
67 Здрасти
16:56 28.01.2026
68 Наглост без край!
16:56 28.01.2026
69 6 милиарда
До коментар #55 от "Роки":ама комисиона е само 600 милиона бе. Нищо не е. Пари за семки.
16:58 28.01.2026
70 Пропускаш
До коментар #65 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ...
16:59 28.01.2026
71 Тити на Кака
😂😂😂😂
17:00 28.01.2026
72 Тракиец 🇺🇦
БКП МУНЧО ,БКП ГЕРБ,БКП ДПС ,БКП ДС АПС,,БКП ПП-ДБ .....в крайна сметка друаре за коя БКП ще гласувате ...БКП на ДС и памперсите милиционери са с Пеевски......ДРУГАРЕ аз ще гласувам за България -- БНС- НД - БОЯН РАСАТЕ
17:02 28.01.2026
73 Перо
До коментар #21 от "мдаааа":Слава Украина и президент Зеленски
17:06 28.01.2026