Дошло е време разделно: "Възраждане" протестира пред Народното събрание и БНБ

27 Септември, 2025 13:50

Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме.

Снимка: Милена Богданова
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на пореден протест с искане за сваляне на правителството.

Както обикновено демонстрантите протестират на жълтите павета до Народното събрание и БНБ.

Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме.

По-рано днес лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив във Фейсбук всички наши симпатизанти и привърженици на партията, които са в София и страната, да се присъединят днес в шествието за сваляне на „престъпното правителство“. „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“, написа той.

На протеста е заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев, както и десетки съмишленици на партията.

Звучат патриотични песни, а хората веят партийното знаме на „Възраждане“, българския национален флаг и Самарското знаме.

Има засилено полицейско присъствие. Към този момент движението не е затворено и обстановката е спокойна.

Днешният протест ще прерасне в шествие срещу управляващата коалиция. Чуват се и настроения за блокади и акции и в утрешния ден. Дали това ще се случи, ще зависи и от това колко души ще се съберат тук на площада, казаха организаторите.

Пред БНР пенсионери изразиха опасенията си най-вече от предстоящата смяна на лева с евро:

"Искаме да си остане левът, българският лев. Не ни трябва на нас еврото. Ние не познаваме еврото. Познаваме само лева. Като отиваме за пенсиите, не знаем какво ще ни дадат. Пенсиите ще бъдат наполовина, както и заплатите. Като видим по-голямо число, ни става по-добре. На цялото население българско е така", коментира пенсионерка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    23 17 Отговор
    Защо ги няма от ПП-ДБ. И те искат сваляне на правителството.

    Коментиран от #42

    14:01 27.09.2025

  • 3 Любопитен

    17 7 Отговор
    Оня търтей софиянеца, дето бил бил Денков в подлеза къде е? Заваляха поръчките ли?

    Коментиран от #9

    14:02 27.09.2025

  • 4 обективен

    40 10 Отговор
    Нали разбрахте защо направиха заплатите на полицаите по 4-5 хил. лв. !! Това се случва само в диктаторските държави за да пазят мафиотските управления !

    14:03 27.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    24 24 Отговор
    Пред Столичната община сме да свалим укро знамето

    Коментиран от #13, #17, #29

    14:04 27.09.2025

  • 6 От де

    20 19 Отговор
    ги намериха тези протестировачи ?

    14:07 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И да свалят знамето

    12 23 Отговор
    Пак ще го вдигнем.
    Ние сме против войната!!

    14:12 27.09.2025

  • 9 Дядо Митьо

    17 9 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    Платили са му 10 евро да ходи да си покаже клоака максима на парада,пардон-протеста!

    14:13 27.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Улав

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ако искаш свали нещо друго...

    14:14 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нека да пиша

    16 15 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ще свалиш на майка ти кюлотите.

    14:15 27.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "ХУБАВ ДЕН ЗА ПРОТЕСТИ":

    НА ТЯХ НЯМА ДА ИЗСЪХНАТ ,А КОЙ КАКВОТО ПОЖЕЛАВА ДА МУ СЕ ВРЪЩА МНОГОКРАТНО.

    14:17 27.09.2025

  • 22 Ти, Сталине

    5 6 Отговор
    първо кажи, що твоя съименник го наритаха от мавзолея. Твоята партия.
    Или ти вървиш срещу партията????

    14:18 27.09.2025

  • 23 Що заблуждаваш читателите

    15 9 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Никакви сблъсъци с полицията не е имало. Повикаха, повикаха и...айде рейсо към село.

    14:20 27.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Промяна

    11 12 Отговор

    До коментар #16 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    ХАХАХАХАХАХАХАХА ТЕЗИ ДАЛИ СА ДОБРЕ ПСИХИЧЕСКИ ХАХАХАХАХАХАХА ВЕРНО ЛИ ТУК ИМА ТАКИВА МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА

    14:22 27.09.2025

  • 27 Нямат и 100 човека,

    16 13 Отговор
    а 9/10 са платени. Нефелни чебурашки. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:22 27.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ХА ХА

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тоа път шави дере милицията.

    14:25 27.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цвете

    14 12 Отговор
    СТАРИТЕ ХОРА СА КАЗАЛИ, ЛУД УМОРА НЯМА. И ТОЯ РАЗВЯВА САМАРСКОТО ЗНАМЕ. НЕДЕЙ ДА ГО ПЕТНИШ, ПЕТНО ТАКОВА. КАКВО ЦЕЛИШ С " МАНИФЕСТАЦИИТЕ???? " НИЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЩЕ ОСТАНЕМ ЗА. ВИ. НА. ГИ .ОКАЗА СЕ ДОЛЕН ЛИЦЕМЕР. 🫠🙃🫡🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡

    14:25 27.09.2025

  • 32 Гост

    12 11 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от Възраждане ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    14:29 27.09.2025

  • 33 Цвете

    8 5 Отговор
    СТАРИТЕ ХОРА СА КАЗАЛИ, ЛУД УМОРА НЯМА. И ТОЯ РАЗВЯВА САМАРСКОТО ЗНАМЕ. НЕДЕЙ ДА ГО ПЕТНИШ, ПЕТНО ТАКОВА. КАКВО ЦЕЛИШ С " МАНИФЕСТАЦИИТЕ???? " НИЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЩЕ ОСТАНЕМ ЗА. ВИ. НА. ГИ .ОКАЗА СЕ ДОЛЕН ЛИЦЕМЕР. 🫠🙃🫡🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡

    14:30 27.09.2025

  • 34 иво

    9 9 Отговор
    парите на руския данакоплатец отидоха са пропаганден протест който събра 200-300 баби мотивирани с кебапчета и безплатен превоз, изнесе се тъжна реч относно липсата на хора, половинчато им се благодари за присъствието, ръкопляскат и след тва кой от къде е. и за тва политическо движение братска русия дава пари от +5 години

    14:31 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цвете

    2 4 Отговор
    СТАРИТЕ ХОРА СА КАЗАЛИ, ЛУД УМОРА НЯМА. И ТОЯ РАЗВЯВА САМАРСКОТО ЗНАМЕ. НЕДЕЙ ДА ГО ПЕТНИШ, ПЕТНО ТАКОВА. КАКВО ЦЕЛИШ С " МАНИФЕСТАЦИИТЕ???? " НИЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЩЕ ОСТАНЕМ ЗА. ВИ. НА. ГИ .ОКАЗА СЕ ДОЛЕН ЛИЦЕМЕР. 🫠🙃🫡🤔🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡

    14:33 27.09.2025

  • 39 иво

    2 4 Отговор
    данъкоплатец преди някой оркоид да се захапе за да се разсее игнорира проваления кремълски протест 🤡

    14:33 27.09.2025

  • 40 Хмм

    6 6 Отговор
    не са малко, шествие, което затвори булеварда, млади семейства с деца и знамена, къде е контрапротестът на пеевски, къде е "победителят" борисов, от какво се страхуват, да излязат да го подкрепят, нали са най-много, по села и паланки, ако отидат в банкч и левът ще оцелее, и правителството ще падне

    Коментиран от #46

    14:35 27.09.2025

  • 41 иZражданаски вой

    11 5 Отговор
    Ако българите бяха наистина против еврозоната, на протестите нямаше да са 500-1000 души, а поне 500 000. Така че, прибирайте се

    14:36 27.09.2025

  • 42 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    С помощта на ПП-ДБ хората от Възраждане могат да се надяват за сваляне на правителството и запазване на лева!

    Коментиран от #44, #45

    14:36 27.09.2025

  • 43 !!!?

    12 7 Отговор
    Какви са тези съветски знамена в столицата на България бе...да не би Путлер и Ким Чен Ун да са вече на Дунава...!???

    14:37 27.09.2025

  • 44 Да бе

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    ПП са чужденци, те не искат лева, а ДБ не знаят какво искат

    14:37 27.09.2025

  • 45 ПП-ДБ

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    Cпасението е да свирят на Пеевски!Да пратят Лена!Да се пожертва момичето за България!!!

    14:38 27.09.2025

  • 46 иво

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Хмм":

    защо да организират контрапротест за шествие което дефакто беше 40 минутна разходка спонсорирана от кремъл? то и един човек може да блокира път.
    аз мисля че е хубаво, бабите са ги докарали в софия, излезнали на въздух, черипили са ги някоя друга баница и (надявам се) имат осигурен транспорт, че да се върнат.
    почти е трогателно ако погледнем фактите

    14:39 27.09.2025

  • 47 Никой

    2 4 Отговор
    Каквото и да ви говорят става дума за пари .

    14:39 27.09.2025

  • 48 az СВО Победа80

    6 5 Отговор
    Тая работа (сваляне на колониалната администрация) така със шествия и протести няма как да стане. Още през 2020г.видяхме, че мутрите са готови да леят кръв само и само да са на власт....

    14:41 27.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българи ли са тези

    6 5 Отговор
    Капейките/путинисти не гледат волейбол.?
    Нали са националисти.!

    14:43 27.09.2025

  • 51 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "линейка за Копейка":

    ТИ НЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.

    Коментиран от #52, #53

    14:43 27.09.2025

  • 52 НАСИРАЛНИК

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Му рзи лките нещо много възпалени, копнеят за оркенрайх, но си потрошиха краката да търчат по обменните бюра да обменят гордия български лев за презряното евро.

    14:46 27.09.2025

  • 53 иво

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    в интернет сте около 800 000 горди възрожденци ако съдим по ботовете които следват различните фейсбук страници и ютуб канали, и чистия обем руска пропаганда в българските платформи, обаче на живо винаги са трицифрен брой пенсионери дошли в софия на ол инклузив разходка? малко странно ахахахах

    14:48 27.09.2025

  • 54 Абсурдистан

    5 2 Отговор
    Марш на путинските подлоги!

    14:48 27.09.2025

  • 55 гост

    5 2 Отговор
    Това са БКП-4 . Руски слуги.

    14:48 27.09.2025

  • 56 !!!?

    7 1 Отговор
    Поредния Кьорфишек на Копейкин...!
    Митрофанова изчерпи опорките за дестабилизиране на държавата...явно надеждата й е в проекта "Мистър Кеш - Ново начало" !!!?

    14:49 27.09.2025

  • 57 az СВО Победа80

    0 3 Отговор
    В 17.00ч. хотелиерът кацал на летище София.

    Ще го посрещнат с любов! 🤣🤣🤣

    14:51 27.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 три автобуса

    4 2 Отговор
    Платени протестъри от провинцията пак се правят на народ. С руски знамена и руски опорки. Аре милицията на шишко да им фърли един хубав бой. Да свършат и те нещо полезно за държавата с главно Д

    14:52 27.09.2025

  • 60 Идеално

    3 1 Отговор
    Да, разделно е, теб те разделяме и ти отиваш в мордор, а ние си живеем нормално без проруски предатели.

    14:53 27.09.2025

  • 61 $копейките

    3 0 Отговор
    на грес!

    14:54 27.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Когато Волгин си раздаде Европейската депутатска заплата превалутирана в лева на тълпата тогава ще повярвам на Възраждане!

    14:55 27.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Как

    0 0 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    14:55 27.09.2025

  • 66 Фори

    2 0 Отговор
    На български протест с руски знамена! И това са патриоти чуждопоклонници!

    14:58 27.09.2025

  • 67 докога ще търпим

    1 2 Отговор
    копейкиимурзилки да безчинстват безнаказано по улиците и площадите на ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ???

    Коментиран от #71

    14:59 27.09.2025

  • 68 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Копейките ми стават все по противни. А съм гласувал три или четири пъти за тях. В началото изглеждаха нормални. Като понатрупаха пари и откачиха съвсем.

    14:59 27.09.2025

  • 69 Сваляй укро парцал

    0 0 Отговор
    Тая чума трябва да я закопаме!

    14:59 27.09.2025

  • 70 Голем смех

    0 0 Отговор
    Те много бе :) хаххахаахахах

    15:00 27.09.2025

  • 71 Да ти се

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "докога ще търпим":

    Изчуруликам на вропейската столица!

    15:01 27.09.2025

