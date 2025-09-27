Дошло е време разделно: "Възраждане" протестира пред Народното събрание и БНБ

Симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на пореден протест с искане за сваляне на правителството.
Както обикновено демонстрантите протестират на жълтите павета до Народното събрание и БНБ.
Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме.
По-рано днес лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив във Фейсбук всички наши симпатизанти и привърженици на партията, които са в София и страната, да се присъединят днес в шествието за сваляне на „престъпното правителство“. „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“, написа той.
На протеста е заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев, както и десетки съмишленици на партията.
Звучат патриотични песни, а хората веят партийното знаме на „Възраждане“, българския национален флаг и Самарското знаме.
Има засилено полицейско присъствие. Към този момент движението не е затворено и обстановката е спокойна.
Днешният протест ще прерасне в шествие срещу управляващата коалиция. Чуват се и настроения за блокади и акции и в утрешния ден. Дали това ще се случи, ще зависи и от това колко души ще се съберат тук на площада, казаха организаторите.
Пред БНР пенсионери изразиха опасенията си най-вече от предстоящата смяна на лева с евро:
"Искаме да си остане левът, българският лев. Не ни трябва на нас еврото. Ние не познаваме еврото. Познаваме само лева. Като отиваме за пенсиите, не знаем какво ще ни дадат. Пенсиите ще бъдат наполовина, както и заплатите. Като видим по-голямо число, ни става по-добре. На цялото население българско е така", коментира пенсионерка.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
Коментиран от #42
14:01 27.09.2025
3 Любопитен
Коментиран от #9
14:02 27.09.2025
4 обективен
14:03 27.09.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #17, #29
14:04 27.09.2025
6 От де
14:07 27.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И да свалят знамето
Ние сме против войната!!
14:12 27.09.2025
9 Дядо Митьо
До коментар #3 от "Любопитен":Платили са му 10 евро да ходи да си покаже клоака максима на парада,пардон-протеста!
14:13 27.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Улав
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ако искаш свали нещо друго...
14:14 27.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нека да пиша
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ще свалиш на майка ти кюлотите.
14:15 27.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "ХУБАВ ДЕН ЗА ПРОТЕСТИ":НА ТЯХ НЯМА ДА ИЗСЪХНАТ ,А КОЙ КАКВОТО ПОЖЕЛАВА ДА МУ СЕ ВРЪЩА МНОГОКРАТНО.
14:17 27.09.2025
22 Ти, Сталине
Или ти вървиш срещу партията????
14:18 27.09.2025
23 Що заблуждаваш читателите
До коментар #18 от "Сатана Z":Никакви сблъсъци с полицията не е имало. Повикаха, повикаха и...айде рейсо към село.
14:20 27.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Промяна
До коментар #16 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":ХАХАХАХАХАХАХАХА ТЕЗИ ДАЛИ СА ДОБРЕ ПСИХИЧЕСКИ ХАХАХАХАХАХАХА ВЕРНО ЛИ ТУК ИМА ТАКИВА МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА
14:22 27.09.2025
27 Нямат и 100 човека,
14:22 27.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ХА ХА
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тоа път шави дере милицията.
14:25 27.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Цвете
14:25 27.09.2025
32 Гост
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от Възраждане ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
14:29 27.09.2025
33 Цвете
14:30 27.09.2025
34 иво
14:31 27.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цвете
14:33 27.09.2025
39 иво
14:33 27.09.2025
40 Хмм
Коментиран от #46
14:35 27.09.2025
41 иZражданаски вой
14:36 27.09.2025
42 Така е
До коментар #2 от "Ами":С помощта на ПП-ДБ хората от Възраждане могат да се надяват за сваляне на правителството и запазване на лева!
Коментиран от #44, #45
14:36 27.09.2025
43 !!!?
14:37 27.09.2025
44 Да бе
До коментар #42 от "Така е":ПП са чужденци, те не искат лева, а ДБ не знаят какво искат
14:37 27.09.2025
45 ПП-ДБ
До коментар #42 от "Така е":Cпасението е да свирят на Пеевски!Да пратят Лена!Да се пожертва момичето за България!!!
14:38 27.09.2025
46 иво
До коментар #40 от "Хмм":защо да организират контрапротест за шествие което дефакто беше 40 минутна разходка спонсорирана от кремъл? то и един човек може да блокира път.
аз мисля че е хубаво, бабите са ги докарали в софия, излезнали на въздух, черипили са ги някоя друга баница и (надявам се) имат осигурен транспорт, че да се върнат.
почти е трогателно ако погледнем фактите
14:39 27.09.2025
47 Никой
14:39 27.09.2025
48 az СВО Победа80
14:41 27.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Българи ли са тези
Нали са националисти.!
14:43 27.09.2025
51 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #37 от "линейка за Копейка":ТИ НЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.
Коментиран от #52, #53
14:43 27.09.2025
52 НАСИРАЛНИК
До коментар #51 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Му рзи лките нещо много възпалени, копнеят за оркенрайх, но си потрошиха краката да търчат по обменните бюра да обменят гордия български лев за презряното евро.
14:46 27.09.2025
53 иво
До коментар #51 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":в интернет сте около 800 000 горди възрожденци ако съдим по ботовете които следват различните фейсбук страници и ютуб канали, и чистия обем руска пропаганда в българските платформи, обаче на живо винаги са трицифрен брой пенсионери дошли в софия на ол инклузив разходка? малко странно ахахахах
14:48 27.09.2025
54 Абсурдистан
14:48 27.09.2025
55 гост
14:48 27.09.2025
56 !!!?
Митрофанова изчерпи опорките за дестабилизиране на държавата...явно надеждата й е в проекта "Мистър Кеш - Ново начало" !!!?
14:49 27.09.2025
57 az СВО Победа80
Ще го посрещнат с любов! 🤣🤣🤣
14:51 27.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 три автобуса
14:52 27.09.2025
60 Идеално
14:53 27.09.2025
61 $копейките
14:54 27.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ха,ха
14:55 27.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Как
14:55 27.09.2025
66 Фори
14:58 27.09.2025
67 докога ще търпим
Коментиран от #71
14:59 27.09.2025
68 Данко Харсъзина
14:59 27.09.2025
69 Сваляй укро парцал
14:59 27.09.2025
70 Голем смех
15:00 27.09.2025
71 Да ти се
До коментар #67 от "докога ще търпим":Изчуруликам на вропейската столица!
15:01 27.09.2025