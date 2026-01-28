Новини
Марката „Нашата България“ нямала общо с бившия президент Румен Радев

28 Януари, 2026 17:25

В патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името „Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.

Марката „Нашата България“ нямала общо с бившия президент Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му, цитирани от bTV. „Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса на бившия държавен глава.

В патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името „Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др.
През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация.

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен“, каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.


  • 1 Коня Солтуклиева

    22 0 Отговор
    Медии от типа "Пик" сами с ъздават партенки, сами си ги дъвчат до повръщане и накрая сами си ги опровергават! :))

    Коментиран от #9, #38, #47

    17:30 28.01.2026

  • 2 Четете в Афера

    14 12 Отговор
    как Радев тайно формира партия в Нидерландия , докато е действащ президент.

    Помощници с му все дърти комуняги - Шивиков, Румен Петков, Боян, Чуков и други като тях.

    Коментиран от #29

    17:31 28.01.2026

  • 3 Не , че

    12 2 Отговор
    "Трети Март" е приемливо , но "Нашата България" не е за дискусия дори ! И двете имена разделят !

    Коментиран от #53

    17:32 28.01.2026

  • 4 Шишибойко брос

    17 3 Отговор
    Братя Шишибойко я регистрираха да изпреварят президента и да го дразнят

    17:33 28.01.2026

  • 5 Не , че

    8 2 Отговор
    "Трети Март" е приемливо , но "Нашата България" не е за дискусия дори ! И двете имена разделят !

    17:33 28.01.2026

  • 6 Бялджип

    9 5 Отговор
    Някога бяха приели въпреки изтеклия мандат, титлата президент да остава. Да не се изписва бивш. Така че изписването е неправилно. Въпреки огромната погнуса, когато титулуваме Плевнелиев "президент", все пак трябва да го спазваме...

    Коментиран от #23, #55

    17:34 28.01.2026

  • 7 Тоалетната хартия

    14 10 Отговор
    Все ми е тая каква ще му е партията!! Аз няма да гласувам за него-- поредния ,който е обянен за месия!! Той закопа България и лева!!!Само локуми разтегля...

    Коментиран от #10, #11

    17:34 28.01.2026

  • 8 Анджо

    13 8 Отговор
    Тоя се заобиколи с най мракобесните ДС бивши служители. Направете си сметка на каде иска да ни води КЕШ БОТАШОВ. Не но мисли добро тоя , даже похвали руснаците,че има успешна икономика. Дано БОГ ни опази от тоя лицемер.

    17:36 28.01.2026

  • 9 Прав си!

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    Кандидатите за затвор Тиквоний Борисов и Мазното ПееФ пускат фалшиви ноеини. Простотията им е огромна.

    17:37 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ибриков

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тоалетната хартия":

    ...както и аз...

    17:39 28.01.2026

  • 12 оня с питон.я

    6 0 Отговор
    Доста дипломатично заглавие на новата партия. Нашата България. Че то така може да се нарича и ГЕРБ. Има разлика от например “България на българите”.

    17:39 28.01.2026

  • 13 Който

    9 5 Отговор
    иска военен , червени пенсионери и шумкарски издънки за бъдещето си и това на България , да гласува !

    17:40 28.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    10 6 Отговор
    Егати гротеската. Партия "Боташ" ще спихне гумите още преди да е създадена.

    Коментиран от #44

    17:40 28.01.2026

  • 15 Карбовски интервю с тиквата

    8 4 Отговор
    Бедни ми, бедни Карбовски, защо не си остана с картоненото интервю… Аз даже не те подозирам, че си взел пари. Бойчето е известен с това, че не плаща. Ти падна в капана, за който сам предупреждаваше и на края толкова ти хареса, че даже жално просеше: дай да се виждаме по-често. Ха хаааааа.

    Има 3 въпроса, които трябваше да зададеш. От Bird ги формулираха така: 1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? 2. Коя е Мата Хари? 3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов?

    Всичко друго е жалък опит да излезеш на глава с чутовен талант и тежък психопат в режим на оцеляване, който сграбчва реалността пред очите ти и така я изкривява, че ако не отворя прозореца да погледна на вън и да видя най-грозната, мръсна, унила, европейска столица на най-бедната, мутренска, корумпирана, и оглозгана европейска държава с най-бедното, болно, застаряващо, смачкано народонаселение, без малко и аз щях да повярвам, че по-добре не е било за 1300 години.

    Коментиран от #19

    17:40 28.01.2026

  • 16 Тука има

    6 0 Отговор
    тука нема....

    17:41 28.01.2026

  • 17 Извънредно

    9 8 Отговор
    От сигурен източник знам, че партията на Решетников с Радев на конци ,ще се казва Нашата Русия.....

    Коментиран от #54

    17:41 28.01.2026

  • 18 оня с питон.я

    4 2 Отговор
    Ако си спомняте, по подобен начин лансираха и Бойко. Кога Плешо ще ходи в предаването на Чалгаря?

    17:42 28.01.2026

  • 19 Тиквата отдавна отговори на тези 3 въпро

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Карбовски интервю с тиквата":

    А ето отговорите на тиквaта -
    1- Имате ли дете от Борислава Йовчева- Аз питам ли ви с кой cпите и от кой имате деца( август 2020 г.)
    2- 50 пачки по 50 хил.евро = 2,5 млн.евро в чекмеджета. Борисов - вижте ме колко cладко cпинкaм. Тези пари ми ги слoжи в чeкмеджето една Maта Xaри!
    3 - Градcкия прoкурор на Сoфия тогaва Никoлай Кoкинов в къщaта мy в Бaнкя кoгато oбcъждаха c нeго кaк дa бъдaт cвaлени oбвиненията към бившия зeмeделcки миниcтър Мирoслaв Нaйдeнов за крaжби. Кoкинoв към Бoрисов за Цaцаров - "TИ CИ гo избрa"

    17:42 28.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 румен кРадев БОгаТАШа

    6 2 Отговор
    Да бе ... 🤣
    След като направи гаф след гаф, дойде момента на отричането от зелен чорап . 🤣🤣🤣

    17:44 28.01.2026

  • 22 Ама

    9 0 Отговор
    НАШАТА БЪЛГАРИЯ каква марка може да бъде изобщо ? Това е лудост неземна и никакъв респект към България и българските граждани !

    17:45 28.01.2026

  • 23 един

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Ако си е изкарал мандата не е бивш. Ама като сам е дезертирал и то като главнокомандващ по време на война е повече от бивш.

    17:45 28.01.2026

  • 24 Щом е така....

    4 1 Отговор
    Патентовайте му "Наша Русия"!

    17:46 28.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стар

    6 0 Отговор
    Предлагам новата партия да се казва зелен чорап.

    17:47 28.01.2026

  • 28 Сигурно

    8 2 Отговор
    Марката "България на Путин" ще е на Румен Радев

    17:47 28.01.2026

  • 29 007 /агент/

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Четете в Афера":

    На дълго и на широко бе описано във "ФАСЕБУК" как и кои.
    А бе, като онези комунисти в "изгнание" преди 09.09 1944

    17:47 28.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мехмед паша Соколович-Велик везир

    7 0 Отговор
    А "Наш Боташ" може ли?

    17:48 28.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тълколев

    8 1 Отговор
    Типично име създадено от селяк комуняга без мозък. Коя е вашата България бе шумкари??със сигурност не е нашата.

    17:52 28.01.2026

  • 36 Промяна

    6 2 Отговор
    АХ ЧЕРВЕНИ ЕСКСДРОНИ НАДИГНАХТЕ ГЛАВИТЕ ВИЙ ТРЪГНАХТЕ НА ЩУРМ СРЕЩУ НАРОДА НО СМЕ МНОГО НИЙ ША ВИ ПОСРЕЩНЕМ С ЩИКОВЕ ОСТРИ И ПРОБОДЕМ И ЩЕ СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С ДЪРЖАВНИЦИ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТУК НЕ Е МОСКВА

    17:52 28.01.2026

  • 37 сметката

    10 0 Отговор
    Екипа му?Вече не е на работа.Кой плаща заплати на този екип,или работят безвъзмездно.Но забравих ,че всички гравитиращи около него са военни пенсионери.Резиденцията кога ще я освобождават,че и тя харчи всеки ден пари.Да се връщат в панелката и Деситу да готви на газовия котлон на терасата.Пералня "Перла-05".КомунизЪма приключи.Добре си поживяха,спор няма.

    17:52 28.01.2026

  • 38 Шолопов

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    А ти ще им галиш ли инструментите с ез.иче а?

    17:55 28.01.2026

  • 39 вашатa НЕ Е МОЯТА!

    7 0 Отговор
    Гледайте от вчера речта на глобалния Триморец на некъв си бизнес форум. Резидентът директно си каза - работя за нашата 100% интеграция в структурите на ЕС, разбирайте - за заличаване на остатъците от държавност и пълно федерализиране във фашисткия съюз. Същото искат и чуждестранните агенти кокормирчевци. Натовското фърчило е подмолен глобалистки слуга и национален предател!

    Коментиран от #41

    17:55 28.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 БЪЛГАРИН

    1 6 Отговор
    ГЕНЕРАЛЕ МАЧКАИЙ ПАСМИНАТА ОТ 36 ГОДИШНИЯ КРИМИНАЛЕН ПРЕХОД! НАРОДА ИЗЛИЗА

    18:01 28.01.2026

  • 43 Айде

    7 0 Отговор
    България на олигархията! Запазена марка!

    18:02 28.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Негова или не, няма да гласувам за Радев, нито за неговата България!

    18:03 28.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    Радев е кръстник на кмета Елин Пелин, който пък, не щеш ли, има регистрирана партия. Тъй като няма време за създаване на своя, коя мислите ще присвои

    18:11 28.01.2026

  • 48 Марката „Нашата България“

    4 1 Отговор
    А Марката „Чуждата България“ ? А Марката "Атлантически коптор" ?

    18:14 28.01.2026

  • 49 Олееееее майкооо.....

    4 0 Отговор
    Жертвичката Радев....(Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.).... А сигнал и жалба до прокуратурата входирал ли е?

    18:16 28.01.2026

  • 50 мдаа

    6 0 Отговор
    Чорапчето бързо свали маската. Още с първата си изява ни обясни, че ако зависи от него, много бързо ще ни вкара в дигиталния концлагер. Първото нещо което обяви е да сме първи в "дигиталната свързаност" и изграждането на DATA центрове у нас. Това дословно е извадено от ръководството на WEF за дигитално заробване. Който е цел, знае.

    Коментиран от #56

    18:16 28.01.2026

  • 51 Фондация

    4 0 Отговор
    учредиха ли ?

    Коментиран от #57

    18:17 28.01.2026

  • 52 Помнете!

    5 0 Отговор
    Поредната марионетка, инсталирана от сенчестите сили. В следващите години планират да налагат закони и правила, които много трудно ще се приемат от хората. И ще бъде по-лесно те да бъдат наложени чрез някой, които мнозинството харесва. Шапкаря е идеалния вариант за България. Дръжте очите си отворени, овчици, щото ще се окаже че са ви завели в скотобойната преди да сте се усетили.

    18:17 28.01.2026

  • 53 Големдебил

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не , че":

    Не бе пич,с това име на партия,мунчо иска да ни удари по тънката струна.Тя България си е отдавна наша.Няма нужда тоя съсухрения да ни набива в главата това име.Ай с иктер,не знам не го ли е срам след 9г. пашалък,да се явява спасител на народа.Срам братче отсекъде.

    18:19 28.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лалугер

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Сухара Мунчо никога не ми е бил президент.Още по-малко искам да му чувам името 24/7.Няма отърване от тоя паразит.

    18:23 28.01.2026

  • 56 Да, точно така е!

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "мдаа":

    ЦРУ агента вчера държа реч на някакъв бизнес форум. Директно си заяви, че ще работи за нашата пълна интеграция в структурите на ЕС т.е. за пълното заличаване на остатъците от българска държавност в рамките на дигиталния концлагер ЕСсср! Същото искат и чуждестранните агенти кокормирчевци. Натовското фърчило е подмолен глобалистки слуга и национален предател!

    18:26 28.01.2026

  • 57 Че то

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Фондация":

    Българската коледа си е като "нашата коледа". Доказано е в световен мащаб, че само 3% от средствата за благотворителност стигат до нуждаещите се, защото има много помагачи и лапачи по веригата.

    18:28 28.01.2026

  • 58 То се знае

    2 0 Отговор
    Просто пробваха хората как ще реагират на това име,видяха недоволството на народа и веднага излязоха с номера - ама видите ли ние нямаме нищо общо. Сега да видим кои са в партията,със сигурност ще гледаме стари познати лица най вече комунистически

    18:29 28.01.2026

  • 59 Партиен корифей

    0 0 Отговор
    Съветвам първо да се измисли звучна абривиатура!После по нея да се насосат думите!Примерно-ПИЧ !

    18:32 28.01.2026

  • 60 Разкрития

    1 0 Отговор
    ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
    ​Оснoвният nporpaмен дoкyмент нa движениетo (фaйл: DeklaraciaFinal pdf) беше кaчен нa xoлaндския съpвъp със зaбpaвени „aвтopски npaвa“ в метaдaнните.
    ​КОЙ Е АВТОРЪТ?
    В свoйствaтa нa фaйлa, в noлетo „Author“, е зanисaнo иметo Plamen Uzunov.
    СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
    ​Генеpaл-мaйop o.p. Димитъp Шивикoв, Пpедседaтел нa Инициaтивния съвет (Пyбличнoтo лице/Мaскaтa).
    ​Рyмен Петкoв - Оpraнизaциoнен стpaтеr. Чoвекът, oсиrypил лorистикaтa и мpежaтa нa АБВ.
    ​Пpoф. д-p Вaня Дoбpевa - Ръкoвoдител нanpaвление „Идеoлorия и oбpaзoвaние“. Вpъзкaтa с лявoтo кpилo.
    ​Дoц. д-p Геoprи Кючyкoв - Отroвopник зa междyнapoдните oтнoшения и здpaвеonaзвaнетo.
    ​Сnaс Пaнчев - Лидеp нa Земеделски съюз „Ал. Стaмбoлийски“ (Кoopдинaтop no кoaлициoннa noлитикa).
    ​Ген. Стoимен Стoименoв -Ексnеpт no „Нaциoнaлнa сиrypнoст“.
    ​Бoян Чyкoв - Скpитият ексnеpт в „Ексnеpтния съвет“ (Геonoлитически стpaтеr, зaлoжен в метa-тaroвете нa сaйтa).

    Пpoектът „Движение Нaшaтa Бълrapия“ не е нoв.
    Тoвa е npoектът нa Плaмен Узyнoв и Рyмен Петкoв, onaкoвaн в naтpиoтични лoзyнrи.
    ​Гoсnoдa, истинaтa не се тpие с бyтoнa Delete.
    Имaме метaдaнните, имaме лoroвете, имaме и именaтa ви!

    18:38 28.01.2026

  • 61 Славяново

    0 0 Отговор
    Партия-,,Наше село е начело"!

    18:40 28.01.2026

