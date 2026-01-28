Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му, цитирани от bTV. „Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса на бившия държавен глава.
В патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името „Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.
Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др.
През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация.
„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен“, каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.
„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.
1 Коня Солтуклиева
Коментиран от #9, #38, #47
17:30 28.01.2026
2 Четете в Афера
Помощници с му все дърти комуняги - Шивиков, Румен Петков, Боян, Чуков и други като тях.
Коментиран от #29
17:31 28.01.2026
3 Не , че
Коментиран от #53
17:32 28.01.2026
4 Шишибойко брос
17:33 28.01.2026
5 Не , че
17:33 28.01.2026
6 Бялджип
Коментиран от #23, #55
17:34 28.01.2026
7 Тоалетната хартия
Коментиран от #10, #11
17:34 28.01.2026
8 Анджо
17:36 28.01.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":Кандидатите за затвор Тиквоний Борисов и Мазното ПееФ пускат фалшиви ноеини. Простотията им е огромна.
17:37 28.01.2026
11 Ибриков
До коментар #7 от "Тоалетната хартия":...както и аз...
17:39 28.01.2026
12 оня с питон.я
17:39 28.01.2026
13 Който
17:40 28.01.2026
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #44
17:40 28.01.2026
15 Карбовски интервю с тиквата
Има 3 въпроса, които трябваше да зададеш. От Bird ги формулираха така: 1. Имате ли дете от Борислава Йовчева? 2. Коя е Мата Хари? 3. Вие ли си избрахте Цацаров, Гешев и Сарафов?
Всичко друго е жалък опит да излезеш на глава с чутовен талант и тежък психопат в режим на оцеляване, който сграбчва реалността пред очите ти и така я изкривява, че ако не отворя прозореца да погледна на вън и да видя най-грозната, мръсна, унила, европейска столица на най-бедната, мутренска, корумпирана, и оглозгана европейска държава с най-бедното, болно, застаряващо, смачкано народонаселение, без малко и аз щях да повярвам, че по-добре не е било за 1300 години.
Коментиран от #19
17:40 28.01.2026
16 Тука има
17:41 28.01.2026
17 Извънредно
Коментиран от #54
17:41 28.01.2026
18 оня с питон.я
17:42 28.01.2026
19 Тиквата отдавна отговори на тези 3 въпро
До коментар #15 от "Карбовски интервю с тиквата":А ето отговорите на тиквaта -
1- Имате ли дете от Борислава Йовчева- Аз питам ли ви с кой cпите и от кой имате деца( август 2020 г.)
2- 50 пачки по 50 хил.евро = 2,5 млн.евро в чекмеджета. Борисов - вижте ме колко cладко cпинкaм. Тези пари ми ги слoжи в чeкмеджето една Maта Xaри!
3 - Градcкия прoкурор на Сoфия тогaва Никoлай Кoкинов в къщaта мy в Бaнкя кoгато oбcъждаха c нeго кaк дa бъдaт cвaлени oбвиненията към бившия зeмeделcки миниcтър Мирoслaв Нaйдeнов за крaжби. Кoкинoв към Бoрисов за Цaцаров - "TИ CИ гo избрa"
17:42 28.01.2026
21 румен кРадев БОгаТАШа
След като направи гаф след гаф, дойде момента на отричането от зелен чорап . 🤣🤣🤣
17:44 28.01.2026
22 Ама
17:45 28.01.2026
23 един
До коментар #6 от "Бялджип":Ако си е изкарал мандата не е бивш. Ама като сам е дезертирал и то като главнокомандващ по време на война е повече от бивш.
17:45 28.01.2026
24 Щом е така....
17:46 28.01.2026
27 стар
17:47 28.01.2026
28 Сигурно
17:47 28.01.2026
29 007 /агент/
До коментар #2 от "Четете в Афера":На дълго и на широко бе описано във "ФАСЕБУК" как и кои.
А бе, като онези комунисти в "изгнание" преди 09.09 1944
17:47 28.01.2026
31 Мехмед паша Соколович-Велик везир
17:48 28.01.2026
35 Тълколев
17:52 28.01.2026
36 Промяна
17:52 28.01.2026
37 сметката
17:52 28.01.2026
38 Шолопов
До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":А ти ще им галиш ли инструментите с ез.иче а?
17:55 28.01.2026
39 вашатa НЕ Е МОЯТА!
Коментиран от #41
17:55 28.01.2026
42 БЪЛГАРИН
18:01 28.01.2026
43 Айде
18:02 28.01.2026
45 непротестиращ
18:03 28.01.2026
47 Гошо
До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":Радев е кръстник на кмета Елин Пелин, който пък, не щеш ли, има регистрирана партия. Тъй като няма време за създаване на своя, коя мислите ще присвои
18:11 28.01.2026
48 Марката „Нашата България“
18:14 28.01.2026
49 Олееееее майкооо.....
18:16 28.01.2026
50 мдаа
Коментиран от #56
18:16 28.01.2026
51 Фондация
Коментиран от #57
18:17 28.01.2026
52 Помнете!
18:17 28.01.2026
53 Големдебил
До коментар #3 от "Не , че":Не бе пич,с това име на партия,мунчо иска да ни удари по тънката струна.Тя България си е отдавна наша.Няма нужда тоя съсухрения да ни набива в главата това име.Ай с иктер,не знам не го ли е срам след 9г. пашалък,да се явява спасител на народа.Срам братче отсекъде.
18:19 28.01.2026
55 Лалугер
До коментар #6 от "Бялджип":Сухара Мунчо никога не ми е бил президент.Още по-малко искам да му чувам името 24/7.Няма отърване от тоя паразит.
18:23 28.01.2026
56 Да, точно така е!
До коментар #50 от "мдаа":ЦРУ агента вчера държа реч на някакъв бизнес форум. Директно си заяви, че ще работи за нашата пълна интеграция в структурите на ЕС т.е. за пълното заличаване на остатъците от българска държавност в рамките на дигиталния концлагер ЕСсср! Същото искат и чуждестранните агенти кокормирчевци. Натовското фърчило е подмолен глобалистки слуга и национален предател!
18:26 28.01.2026
57 Че то
До коментар #51 от "Фондация":Българската коледа си е като "нашата коледа". Доказано е в световен мащаб, че само 3% от средствата за благотворителност стигат до нуждаещите се, защото има много помагачи и лапачи по веригата.
18:28 28.01.2026
58 То се знае
18:29 28.01.2026
59 Партиен корифей
18:32 28.01.2026
60 Разкрития
Оснoвният nporpaмен дoкyмент нa движениетo (фaйл: DeklaraciaFinal pdf) беше кaчен нa xoлaндския съpвъp със зaбpaвени „aвтopски npaвa“ в метaдaнните.
КОЙ Е АВТОРЪТ?
В свoйствaтa нa фaйлa, в noлетo „Author“, е зanисaнo иметo Plamen Uzunov.
СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
Генеpaл-мaйop o.p. Димитъp Шивикoв, Пpедседaтел нa Инициaтивния съвет (Пyбличнoтo лице/Мaскaтa).
Рyмен Петкoв - Оpraнизaциoнен стpaтеr. Чoвекът, oсиrypил лorистикaтa и мpежaтa нa АБВ.
Пpoф. д-p Вaня Дoбpевa - Ръкoвoдител нanpaвление „Идеoлorия и oбpaзoвaние“. Вpъзкaтa с лявoтo кpилo.
Дoц. д-p Геoprи Кючyкoв - Отroвopник зa междyнapoдните oтнoшения и здpaвеonaзвaнетo.
Сnaс Пaнчев - Лидеp нa Земеделски съюз „Ал. Стaмбoлийски“ (Кoopдинaтop no кoaлициoннa noлитикa).
Ген. Стoимен Стoименoв -Ексnеpт no „Нaциoнaлнa сиrypнoст“.
Бoян Чyкoв - Скpитият ексnеpт в „Ексnеpтния съвет“ (Геonoлитически стpaтеr, зaлoжен в метa-тaroвете нa сaйтa).
Пpoектът „Движение Нaшaтa Бълrapия“ не е нoв.
Тoвa е npoектът нa Плaмен Узyнoв и Рyмен Петкoв, onaкoвaн в naтpиoтични лoзyнrи.
Гoсnoдa, истинaтa не се тpие с бyтoнa Delete.
Имaме метaдaнните, имaме лoroвете, имaме и именaтa ви!
18:38 28.01.2026
61 Славяново
18:40 28.01.2026