Новини
България »
Всички градове »
Въздушна линейка транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

Въздушна линейка транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

28 Януари, 2026 19:53 436 4

  • медицински хеликоптер-
  • 5-годишно дете-
  • усложнения-
  • грип

Детето е транспортирано от болница в Ямбол до Университетската болница в Пловдив

Въздушна линейка транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив с тежки усложнения след грип, съобщават от bTV.

Първоначално детето е прегледано в Спешна помощ в Елхово, откъдето е транспортирано до ямболската болница „Св. Пантелеймон“.

След преглед от педиатър и изследвания е установено, че детето е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.
Въпреки че гърчовете са овладени, медицинските специалисти са преценили, че има риск състоянието да се влоши при продължителен транспорт с автомобил.

Взето е решение за въздушен медицински транспорт към Университетската болница в Пловдив. Детето е настанено в Инфекциозната клиника на лечебното заведение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балата мафия

    4 0 Отговор
    Усложненията идват заради забавено и грешно лечение от Личните лекари мен така ме моташе две седмици с пневмония накрая отидох при специалист чаках го 1 час да ми вземе 80 лв и ми се хили, а аз незнам на кой сват съм 🖕

    Коментиран от #3

    20:00 28.01.2026

  • 2 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор
    Ако е роммче, която майка го е родила на 15 или има още 5-6 братя или сестри, не ме интересува!!

    20:01 28.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 похвално

    0 0 Отговор
    Значи системата работи.Значи може.Но защо толкова години парламенти и правителства не се въведе?Защо се моткаха?Ето за това трябва да се гласува-за програми.А не за сулю и пулю,както днес надуват балона на Радев.Той нищо не е в състояние да промени.Нищо.Девет годинки си поживяха царски.Халал да им са.Дори Ленин е нямал такива екстри.

    20:09 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол