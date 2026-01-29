Новини
СО разпореди незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато

29 Януари, 2026 11:03 692 2

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи

По казуса, свързан с Боянското блато, на 28 януари кметът на Столична община издаде заповед за незабавно спиране на строителството в имот с идентификатор 68134.1935.2440.

Заповедта разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително:

становища от компетентната РИОСВ,

хидроложко изследване,

хидравлични изчисления.

На същата дата общинският строителен контрол извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

Контролните действия на Столична община продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.


  • 1 Шишибойко брос

    2 1 Отговор
    Ще дари за изборите на Братя Шишибойко и всичко, ще му тръгне по вода в пряк и преносен смисъл😉

    11:13 29.01.2026

  • 2 пашата

    5 0 Отговор
    А къде ще се строй архитект борисова щерката на сикаджииската мутра

    11:26 29.01.2026

