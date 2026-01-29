Новини
В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова посрещна омбудсмана на „Дондуков" 2

В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова посрещна омбудсмана на „Дондуков“ 2

29 Януари, 2026 13:11 1 092 13

За 14 часа днес е предвидена среща между президента Йотова и заместник-омбудсмана Мария Филипова 

В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова посрещна омбудсмана на „Дондуков“ 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщават от dariknews.bg. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двете ще бъде закрита. Омбудсманът е един от възможните кандидати за служебен премиер, записани в Конституцията.

За 14 часа днес е предвидена среща между президента Йотова и заместник-омбудсмана Мария Филипова.

В петък (30 януари) предстои президентът Йотова да се срещне и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.


България
  • 1 Сталкер

    4 0 Отговор
    И аз водя едни по 37-те уранови мини затворени около София и не намирам и на намирам премиер!

    13:22 29.01.2026

  • 2 Шушумигарка

    8 0 Отговор
    Може и да плюете Мая Манолова, но тя беше единствения омбудсман на България, която работеше и защитаваше проблеми на хората в съда. Останалите не им виждаме очите и мишкуват на заплата.

    13:27 29.01.2026

  • 3 Оле, майко

    9 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че от кифлите не става и чеп за зеле?

    13:31 29.01.2026

  • 4 цццц

    5 3 Отговор
    Направете ония Гюро , вече сънува че е ..бахи смешниците все всичките

    Коментиран от #8

    13:32 29.01.2026

  • 5 Излишно е

    5 4 Отговор
    Радев и Копринков вече са договорили служебното правителство. Сега баба Илиана ще протака изборите до края на април.

    13:36 29.01.2026

  • 6 Хмм

    5 3 Отговор
    Йотова много добре знае, че подсъдимите олигарси и целия престъпен свят са избрали служебен премиер и министри. В момента губят времето на народа и си мислят, че ни лъжат.

    13:39 29.01.2026

  • 7 Сарафов

    4 3 Отговор
    Йотова е обикновена кукла на конци. Но на Радев, Копринков и Узунов ще им бъдат повдигнати обвинения за организирана престъпна група и шпионаж в полза на чужда държава.

    13:43 29.01.2026

  • 8 Попето

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "цццц":

    А според Вас кой да бъде служебен министър председател, защото все пак такъв трябва да има, за да има кабинет и оттам и да се насрочат избори?
    Аман от елементарни писания...

    13:50 29.01.2026

  • 9 Само Мария Филипова!

    1 2 Отговор
    Нека служебният ни министър-председател да е руса Жена!

    Равно-отдалечена от всички!

    Коментиран от #11

    13:50 29.01.2026

  • 10 1-20

    0 1 Отговор
    Директно слагайте Мария Филипова - Шишко веднага ще одобри. И няма да се налага пак да гледаме физиономията на Главчо

    Коментиран от #12

    13:55 29.01.2026

  • 11 Ако не слушка и не папка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Само Мария Филипова!":

    бат Боко ще я наплеска по дупето с 200!

    Плескай, бате!

    13:55 29.01.2026

  • 12 И прасчо ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "1-20":

    И той ли с 200?

    13:58 29.01.2026

  • 13 С това протакане

    1 0 Отговор
    Хаяшито ще ни клати още година и май това е целта.

    14:09 29.01.2026

