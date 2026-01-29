В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова посрещна омбудсмана на „Дондуков“ 2

Омбудсманът Велислава Делчева пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщават от dariknews.bg. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двете ще бъде закрита. Омбудсманът е един от възможните кандидати за служебен премиер, записани в Конституцията.
За 14 часа днес е предвидена среща между президента Йотова и заместник-омбудсмана Мария Филипова.
В петък (30 януари) предстои президентът Йотова да се срещне и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.
Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.
