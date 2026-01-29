Синя и зелена зона в София поскъпват, решението влиза в сила със задна дата

Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение № 39651 от 27.11.2025 г. по административно дело № 12437/2025 на Административен съд София – град (АССГ), в частта с което се спира допуснатото предварително изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 883 от 13.11.2025 г. по т. 6 от Протокол за заседание № 51 от 13.11.2025 г. на Столичния общински съвет, публикувано на 20.11.2025 г.

Със същото определение ВАС прекратява съдебното производство по делото, образувано пред ВАС по частна жалба на Столичния общински съвет против определението на първоинстанционния съд.

ВАС приема, че определението на АССГ е валидно, но – недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено. Аргументите за това са следните:

Актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове не пораждат самостоятелно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят или допълват. Те имат вторичен характер, защото с тях се внасят промени в съдържанието на действащи подзаконови актове. От една страна до влизането в сила на акта за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, той не поражда правно действие, а такова действие пораждат единствено старите все още неизменени/недопълнени разпоредби на основния подзаконов административен акт.

От друга страна предвид факта, че всеки един акт за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт обслужва действащия основен подзаконов акт и има вторичен характер след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен, тъй като от този момент той става част от подзаконовия акт, който се изменя и допълва. Единственото изключение е по отношение на допълнителните, преходните и заключителните разпоредби и то само в хипотеза, че на тях е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Лишено от предмет е и упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, тъй като последните не са били влезли в сила към момента на произнасянето на съда.

Съгласно § 7 от преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата тя влиза в сила от 05.01.2026 г.

Към момента на произнасянето на първоинстанциония съд нито един от текстовете на Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, на които е придадено самостоятелно значение в рамките на изменения или допълнен подзаконов нормативен акт не е бил влязъл в сила, поради което упражненото от съда правомощие да спре тяхното предварителното изпълнение на тези ПЗР също е лишено от предмет.

Определението по административно дело № 103 от 2026 г. е окончателно.