Новини
България »
Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост

Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост

29 Януари, 2026 21:57 539 17

  • д-р цветеслава гълъбова-
  • нс-
  • депутати-
  • държане

Голяма част от депутатите ни много бързо се изкачиха по стълбата на Христо Смирненски и вече са принцове. Ние за тях сме същества долу, които служат, само за да отидат да гласуват

Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес отново се породи напрежение в Народното събрание.

"Техните проблеми не са точно с психичното здраве, а в домашното възпитание, т.нар. първи седем години. Това, което виждаме често там е липса на възпитание, простащина, грубост, арогантност, което е маркер, че те изобщо не ни зачитат", каза директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ всичко това е гарнирано с психопатни прояви.

"Голяма част от депутатите ни много бързо се изкачиха по стълбата на Христо Смирненски и вече са принцове. Ние за тях сме същества долу, които служат, само за да отидат да гласуват. Ние можем да го променим - да упражним правото си на глас, но стигаме до важен момент, че политическите партии, като основните стълбове на парламентарната демокрация, трябва да ни предложат качествена стока на сергията", смята д-р Гълъбова.

"Хората не гласуват, защото са отвратени. Недоверието не е в технологията. Те ни предлагат едни и същи лица. В този парламент и в предишните има хора, които от 30 години са парламентаристи. На някои не сме им чували и гласа, те са просто едни натискачи на копчета. Твърде много разчитат на търпението на българския народ", коментира гостът.

"Искам да видя партия, която да ни представи програма, приоритети и да знаем какво ни обещават. Трябва да започнем да помним кому даваме доверието си, какво ни обещава и после да изискваме. Не съм получила покана, не съм търсена. Ако получа, ще видя какво се предлага. Трите много важни сфери са здравеопазване, образование и демографска катастрофа", подчерта д-р Гълъбова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сами направете извода

    5 8 Отговор
    Трябва ли България да продължи парламентарния модел на управление или е нужна президентска република. Ако сте за Президентска република, дайте +

    Коментиран от #5

    22:01 29.01.2026

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Възпитана жена , затова го казва така ! Аз ще го кажа едно ниво нагоре. В НС пребивават такива малоумни и невъзпитани тъпанари и селяндури, че са го докарали дотам , да ти се иска да ги набиеш само за външен вид !!!

    Коментиран от #6

    22:02 29.01.2026

  • 3 От простаци -

    7 1 Отговор
    простащина , какво друго ?

    22:05 29.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Само в НС ли го виждаме?
    Щот аз го виждам навсякъде около себе си, на улицата, на паркинга, в кафето, в магазина и болницата.

    Какво да очаквате от 240, които са са само огледален образ на едни 6 милиона...
    Променете суровия материал, ако искате крайния продукт да е с високо качество!

    22:08 29.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сами направете извода":

    Аз съм готов да пробвам, но не вярвам, че това ще промени нещо!
    Дали ще избираш един мизерник + 240, или ще избираш 240, който да изберат един - разлика няма!
    Върхушката пак остава ненаказана и безконтролна!

    Промяна ще има не когато се мъчим да избираме един "светец", а когато получим правото да наказваме дяволите!

    22:11 29.01.2026

  • 6 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    По простотия, на първо място е Тиквата Борисов, след него е Пеевски и чалгавите на Слави.

    Коментиран от #16

    22:13 29.01.2026

  • 7 За мързел се плаща

    2 1 Отговор
    със Злато! Другари фърфълдачници. Кажете какво ще правим, след като всички валути по света се захванат за Златото и еврото изчезне? Как тогава, ще си върнем Лева захванат за Златото?

    22:15 29.01.2026

  • 8 Е да де,

    1 0 Отговор
    "Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост"

    Ами то и на изборите е същото, как да бъде по различно в НС ? Каквото повикало, такова се обадило! (българска поговорка)

    22:15 29.01.2026

  • 9 Морякът

    2 0 Отговор
    Да се ограничат мандатите до 3 на депутатите.

    Коментиран от #13

    22:17 29.01.2026

  • 10 Мхм

    1 1 Отговор
    Управляващите досега създаваха непрекъснато напрежение в нс, за да скрият зависимостите си от герб. Иначе си пият ракията заедно, делят заедно и ни гледат сеира. Пример: пп/дб нямаше никога да управляват заедно с герб. но го направиха.

    22:19 29.01.2026

  • 11 Приберете ги тези криминални

    1 0 Отговор
    За мене говоренето на висок тон е заболяване.А всичко останало казано от Гълъбова е в резултат от него.Това са хора, които предизвикват войни, скандали предават напрежението на слушателя.И го правят от трибуната, пред журналисти и екрана.И както са тръгнали нещата, хората не само няма да гласуват, но ке спрат да четат медии и гледат телевизия.

    22:19 29.01.2026

  • 12 Оставка

    2 1 Отговор
    37 години,един не излекува!

    22:21 29.01.2026

  • 13 Да не

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Морякът":

    си от тях!4 години им е много!

    22:22 29.01.2026

  • 14 мис баба

    2 0 Отговор
    само в антинародното събрание има неприбрани 240 пациента и вместо да обикаля по студията да се прави на ментор и врачка да вземе вече да си върши работата на психиатър

    22:25 29.01.2026

  • 15 Пуфи

    0 0 Отговор
    Ми какво очакваш от мутри и селски отрпки в костюми

    22:28 29.01.2026

  • 16 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    А къде без Мирчев...?!

    22:28 29.01.2026

  • 17 На всеки час

    0 0 Отговор
    Докторката подхожда твърде нежно към проблема, вероятно защото местата под неин контрол са кът, но ако има нова сграда с възможности, линейките трябва да ги извозят всичките, дискретно и твърдо.

    22:30 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове