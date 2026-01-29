"Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост"

Днес отново се породи напрежение в Народното събрание.

"Техните проблеми не са точно с психичното здраве, а в домашното възпитание, т.нар. първи седем години. Това, което виждаме често там е липса на възпитание, простащина, грубост, арогантност, което е маркер, че те изобщо не ни зачитат", каза директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ всичко това е гарнирано с психопатни прояви.

"Голяма част от депутатите ни много бързо се изкачиха по стълбата на Христо Смирненски и вече са принцове. Ние за тях сме същества долу, които служат, само за да отидат да гласуват. Ние можем да го променим - да упражним правото си на глас, но стигаме до важен момент, че политическите партии, като основните стълбове на парламентарната демокрация, трябва да ни предложат качествена стока на сергията", смята д-р Гълъбова.

"Хората не гласуват, защото са отвратени. Недоверието не е в технологията. Те ни предлагат едни и същи лица. В този парламент и в предишните има хора, които от 30 години са парламентаристи. На някои не сме им чували и гласа, те са просто едни натискачи на копчета. Твърде много разчитат на търпението на българския народ", коментира гостът.

"Искам да видя партия, която да ни представи програма, приоритети и да знаем какво ни обещават. Трябва да започнем да помним кому даваме доверието си, какво ни обещава и после да изискваме. Не съм получила покана, не съм търсена. Ако получа, ще видя какво се предлага. Трите много важни сфери са здравеопазване, образование и демографска катастрофа", подчерта д-р Гълъбова.