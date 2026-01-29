"Д-р Цветеслава Гълъбова: В НС виждаме само простащина и грубост"

Днес отново се породи напрежение в Народното събрание.
"Техните проблеми не са точно с психичното здраве, а в домашното възпитание, т.нар. първи седем години. Това, което виждаме често там е липса на възпитание, простащина, грубост, арогантност, което е маркер, че те изобщо не ни зачитат", каза директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова в предаването "Денят ON AIR".
По думите ѝ всичко това е гарнирано с психопатни прояви.
"Голяма част от депутатите ни много бързо се изкачиха по стълбата на Христо Смирненски и вече са принцове. Ние за тях сме същества долу, които служат, само за да отидат да гласуват. Ние можем да го променим - да упражним правото си на глас, но стигаме до важен момент, че политическите партии, като основните стълбове на парламентарната демокрация, трябва да ни предложат качествена стока на сергията", смята д-р Гълъбова.
"Хората не гласуват, защото са отвратени. Недоверието не е в технологията. Те ни предлагат едни и същи лица. В този парламент и в предишните има хора, които от 30 години са парламентаристи. На някои не сме им чували и гласа, те са просто едни натискачи на копчета. Твърде много разчитат на търпението на българския народ", коментира гостът.
"Искам да видя партия, която да ни представи програма, приоритети и да знаем какво ни обещават. Трябва да започнем да помним кому даваме доверието си, какво ни обещава и после да изискваме. Не съм получила покана, не съм търсена. Ако получа, ще видя какво се предлага. Трите много важни сфери са здравеопазване, образование и демографска катастрофа", подчерта д-р Гълъбова.
1 Сами направете извода
Коментиран от #5
22:01 29.01.2026
2 Пич
Коментиран от #6
22:02 29.01.2026
3 От простаци -
22:05 29.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Щот аз го виждам навсякъде около себе си, на улицата, на паркинга, в кафето, в магазина и болницата.
Какво да очаквате от 240, които са са само огледален образ на едни 6 милиона...
Променете суровия материал, ако искате крайния продукт да е с високо качество!
22:08 29.01.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Сами направете извода":Аз съм готов да пробвам, но не вярвам, че това ще промени нещо!
Дали ще избираш един мизерник + 240, или ще избираш 240, който да изберат един - разлика няма!
Върхушката пак остава ненаказана и безконтролна!
Промяна ще има не когато се мъчим да избираме един "светец", а когато получим правото да наказваме дяволите!
22:11 29.01.2026
6 Така е
До коментар #2 от "Пич":По простотия, на първо място е Тиквата Борисов, след него е Пеевски и чалгавите на Слави.
Коментиран от #16
22:13 29.01.2026
7 За мързел се плаща
22:15 29.01.2026
8 Е да де,
Ами то и на изборите е същото, как да бъде по различно в НС ? Каквото повикало, такова се обадило! (българска поговорка)
22:15 29.01.2026
9 Морякът
Коментиран от #13
22:17 29.01.2026
10 Мхм
22:19 29.01.2026
11 Приберете ги тези криминални
22:19 29.01.2026
12 Оставка
22:21 29.01.2026
13 Да не
До коментар #9 от "Морякът":си от тях!4 години им е много!
22:22 29.01.2026
14 мис баба
22:25 29.01.2026
15 Пуфи
22:28 29.01.2026
16 Пич
До коментар #6 от "Така е":А къде без Мирчев...?!
22:28 29.01.2026
17 На всеки час
22:30 29.01.2026